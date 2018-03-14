Какими будут новые Kia Ceed и Optima для России

Международные мотор-шоу — хорошая площадка для встреч с топ-менеджментом компаний-производителей. Из первых уст от них можно узнать самые последние новости. Не стал исключением Женевский автосалон, на котором мы побеседовали с директором по маркетингу «Киа Мотор Рус» Валерием Таракановым о российском авторынке и ближайших новинках, которые припасла для него корейская компания.

Валерий Тараканов, директор по маркетингу «Киа Мотор Рус». Валерий Тараканов, директор по маркетингу «Киа Мотор Рус».

Для начала хочется поздравить вас с удачным февралем в России — на фоне прошлогоднего роста всего авторынка в районе 12% вы «выстрелили» на 44%. Что это — эффект низкой базы?

Здесь, как это нередко бывает, сразу несколько причин. Есть и эффект низкой базы, но, главным образом, сказалось обновление модельной линейки. В частности, мы фиксируем высокий спрос на Rio нового поколения, включая версию X-Line. Спрос на нее мы не могли удовлетворить в конце прошлого года, когда только начали рекламную кампанию. Прибавили благодаря обновлению и модели, которые раньше были достаточно нишевыми. Это новый Picanto, а также обновленный Sorento Prime, продажи которого стартовали с 1 февраля и выросли вдвое.

Похоже, уходящее поколение Сида при этом чувствует себя не столь уверенно, как его компаньоны по модельной гамме. Что пошло не так?

Да, впечатляющей динамики эта модель не продемонстрировала, но и падения продаж тоже нет, хотя сам С-сегмент на протяжении последних лет продолжает сокращаться. Сегодня его доля снизилась до 6%. С другой стороны, люди уже наслышаны о появлении нового поколения Сида, и поэтому отложили свою покупку.

Новый Kia Ceed

Здесь в Женеве говорили о том, что в Европе этот сегмент прочно стоит на ногах. У нас же на него оказывают серьезное давление седаны и кроссоверы B+. Новый Сид сможет противопоставить что-то этой тенденции?

Россия не единственный рынок, где кроссоверы активно наступают на позиции прежних лидеров сегментов. Даже в Западной Европе с ее великолепной дорожной инфраструктурой доля С-сегмента уменьшается, хотя и остается по-прежнему внушительной — 22%. Просто европейцы очень часто и много путешествуют на дальние расстояния, здесь универсалы и хэтчбеки как нельзя кстати. Если перемножить количество проданных машин этого класса на общий преодоленный ими километраж, то они окажутся вне досягаемости. В нашей стране с ее дорожно-климатическими условиями появление новинок B-SUV сразу же сделало их альтернативой автомобилям сегмента С.

Что уже сейчас можно сказать о российском Kia Ceed?

Автомобиль построен на новой платформе, с новым кузовом, подвесками и возможностью установки различных силовых агрегатов и систем. В частности, ассистентов повышения безопасности. Большинство из представленных в Женеве обновок Сида будут доступны в России, за исключением некоторых моторов (финальный список агрегатов для РФ президент «Киа Мотор Рус» Чжон Вон Чжон объявил уже после этого интервью, о чем мы сообщали в нашей онлайн-трансляции из Женевы. — Прим. ред.) и систем. Дело в том, что работают они лишь при наличии качественной дорожной разметки. Речь о системе поддержания движения в полосе, которая удерживает автомобиль в заданной траектории и с заданной скоростью. Но поскольку ряд систем предлагаются в пакете с другими, мы сейчас находимся в поиске оптимального баланса между желанием продемонстрировать возможности нового Сида и его доступностью. Мы расширим пакет «Теплые опции»: на Сиде появится полностью обогреваемое ветровое стекло и задние обогреваемые сиденья.

Интерьер обновленного Kia Optima

В Европе на смену популярному в нашей стране атмосфернику объемом 1,6 л придет 140-сильный 1.4 T-GDI. Чем обусловлено такое решение?

Жесткое регулирование выбросов СО 2 в Европе невозможно удовлетворять без малокубатурных турбомоторов, работающих чаще всего в паре с преселективными коробками передач с двумя сцеплениями. В России экологические требования не столь высоки, поэтому было бы неоправданно делать ставку у нас только на такие моторы и трансмиссии. Так что наша линейка будет отличаться, в деталях о ней мы расскажем ближе к запуску.

Известно, что изменения претерпела и подвеска автомобиля. Чего именно хотели добиться ваши технари?

Концептуально это все тот же МакФерсон спереди и пятирычажка сзади, но геометрия их полностью изменилась: другие углы наклонов, длина рычагов и новые амортизаторы. Это не изобретение колеса, но, как утверждают наши европейские коллеги, автомобиль стал устойчивее и лучше управляется. Для России мы уже традиционно проводим адаптацию, увеличивая клиренс, как правило, на 10 мм. Думаю, на новом Сиде будет то же самое, что, безусловно, повлечет за собой изменение настроек.

Новый Kia Ceed SW

В Женеве Kia показала как хэтчбек, так и универсал Ceed. Как распределяются продажи между этими версиями у нас? Почему вы одними из немногих продолжаете верить в рынок универсалов C-класса в России?

Он, конечно, не столь велик, как в Европе, но составляет тем не менее внушительную долю. В нашем случае на долю универсалов приходится 40% всех проданных Сидов. Как вам известно, интересуются ими не только частники, но и корпоративные клиенты, например таксомоторные марки. Мы рады, что в новом поколении Сида есть такая версия, которая к тому же значительно выросла в объемах багажного отделения — с 528 до 600 л. По этому показателю Ceed теперь даст фору иным универсалам сегмента D.

Обновленная Optima предстала перед нами в Женеве в кузове универсал, который к нам не поставляется. В D-классе другие правила игры?

Тут мы руководствуемся исключительно статистикой. Сколь-нибудь серьезного спроса на универсалы в сегменте D в России нет. И этот факт также отличает наш рынок от европейского. Но мы не унываем, ведь теперь у нас появился хороший ответ для тех, кто все же хотел приобрести вместительный универсал — Ceed SW.

Обновленный Kia Optima в кузове универсал

На что именно обращали внимание при рестайлинге автомобиля?

Наши стилисты отслеживали самые последние тенденции в европейском дизайне и стремились найти баланс между вместительным салоном, внешним стремительным, спортивным имиджем и хорошей аэродинамикой. Потому что борьба за снижение СО 2 , означающая, прежде всего, уменьшение расхода топлива, ведется по всем фронтам. В обновленной модели нам как раз удалось снизить коэффициент аэродинамического сопротивления. Стилистически в обновленной модели угадываются решения, реализованные на Kia Stinger. Например, облицовка радиаторной решетки и сдвоенные патрубки выхлопной системы.

Понятно, что времени пройтись по стендам Женевы еще было немного, но какой тренд вам видится в этот раз?

В последние годы Женевский автосалон превратился в место бенефиса дизайна и тюнинга. Поэтому по численности здесь доминируют небольшие компании, которые представляют еще более красивые версии и без того красивых автомобилей. И конечно, не забудем о представителях стартапов, предлагающих энергосберегающие технологии, — этим Женевский автосалон тоже всегда славился. Он стал независимой от национальных предпочтений площадкой, из-за чего некоторые производители стали отказываться от участия на мотор-шоу в Париже и Франкфурте, но все еще присутствуют здесь. И хотя массовых премьер на стендах немного, всегда есть на что посмотреть.