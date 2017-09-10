5 плюсов и один минус седана Toyota Camry

Для российского рынка новое поколение Camry стало одной из главных новинок первого полугодия. Еще бы, ведь тойотовский седан много лет подряд занимает лидирующую позицию по продажам в своем сегменте. Откуда такая популярность?

Плюсов у седана заметно больше, чем минусов — мало какой автомобиль способен сегодня похвастать тем же. И вот главные козыри этой машины.

Новая Toyota Camry по-прежнему солидно выглядит. За это ее многие и любят.

Имидж

Toyota Camry — удивительный автомобиль. На излете своей карьеры он проигрывал конкурентам во всех сравнительных тестах, что ничуть не мешало ему пользоваться завидным спросом. Его целевой аудитории было плевать на далекий от изысков дизайн салона, не самое современное оснащение и посредственную управляемость. Куда больше ее привлекает солидный имидж модели, ее завидная надежность и выносливость, а также высокая ликвидность на вторичном рынке — в цене Camry теряет на удивление медленно. В совокупности эти аспекты и сделали тойотовский седан привлекательным в глазах покупателей. К модели нового поколения все перечисленное относится в полной мере. И даже больше.

Ходовые качества

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Шасси Camry прошлого поколения не критиковал только ленивый. Особенно доставалось за управляемость, и поделом — автомобиль откликался на руль с задержкой, кренился, нехотя заезжал в повороты. Словом, был ленив, как жирный кот. Новый седан отличается совершенно другим ездовым характером. Недостаточная поворачиваемость практически сошла на нет — в повороты Toyota заныривает с небывалым азартом. Крены сократились, а руль обрел вполне отчетливое реактивное усилие. Ездить быстро стало интересно!

При этом плавностью хода японцы не пожертвовали — все дорожные неровности подвеска Camry проглатывает без остатка. По в меру разбитому асфальту Toyota едет с минимальной потерей в комфорте. Для российской глубинки — серьезный козырь.

Управляемость новой Camry вышла на принципиально иной уровень — машину стало интересно вести быстро.

Стильный и просторный салон

Экстерьер нового седана выполнен в стиле прежней модели. Интерьер же сделан совершенно в ином духе. Простецкая архитектура, достойная какого-нибудь пикапа, но никак не солидного седана, осталась в прошлом. Салон теперь преисполнен грациозности, которую придает повернутая в сторону водителя ассиметричная центральная консоль, прихотливо изогнутые декоративные накладки и как никогда компактный руль.

Сильной стороной Camry всегда был похвальный простор на задних сиденьях. Новая модель его сохранила (разве что ступням стало чуть теснее — при условии, что передние сиденья занимают нижнее положение). Так что для роли персоналки Camry по-прежнему подходит как нельзя лучше.

Интерьер моложавый и раскованный — у Camry такого отродясь не бывало.

В духе времени все кнопки управления сервисными функциями — сенсорные. По запасу пространства на втором ряду Camry была и остается одним из лидеров сегмента. С обычными задними сиденьями объем багажника составляет 493 л. У версий с электрорегулировками спинок вместительность скромнее — 469 л.

Продвинутое оснащение

По части оборудования Camry нового поколения успешно ликвидировала отставание от более современных конкурентов. Теперь ее можно снабдить адаптивным круиз-контролем, системой удержания в полосе движения, а также функцией автоматического торможения перед препятствием. Передние кресла получили вентиляцию, а рулевая колонка — сервоприводы (раньше они предлагались исключительно для топ-версии с V6).

Отличный сервис предлагается и для задних пассажиров. Так, богатые версии предоставляют возможность электрорегулировки угла наклона спинки, настройки «погоды» (климат-контроль здесь трехзонный), управления аудиосистемой — пульт от всего этого хозяйства располагается в подлокотнике. На таком фоне обогрев сидений, шторки на окнах и два USB-разъема выглядят само собой разумеющимся.

Приборы хороши, но графика дисплея вызывает вопросы. Есть над чем поработать.

Многочисленные модификации

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Покупателей Camry привлекает не только модным дизайном и продвинутой техникой, но и богатством выбора. Всего предлагается семь различных комплектаций: от базового «Стандарта» (1 399 000 рублей) до флагманской Executive Safety (2 341 000 рублей).

Выбирать приходится из трех двигателей. Базовый 2-литровый выдает 150 л.с. Его возможностей хватает только для неспешной городской езды. Оптимальным вариантом видится 2,5-литровая 181-сильная «четверка», потенциал которой устроит подавляющее большинство водителей. Ну а тем, кто не привык к компромиссам, предлагается V6 3.5 мощностью 249 л.с.

Впрочем, не все так замечательно. В Camry есть к чему придраться. И про самый серьезный недостаток мы сейчас расскажем.

На высокой скорости в салоне тихо. Мотора и дорогу почти не слышно, только чуть свистит запутавшийся в зеркалах встречный поток воздуха.

Тяжелая лямка

Во владении тойотовский бестселлер недешев. Поскольку Camry самая угоняемая машина в сегменте, страховой полис каско на нее обходится дороже, чем на одноклассников. А не страховать нельзя — автоворы не дремлют. Но это не единственная статься расходов. По тойотовской традиции межсервисный пробег составляет 10 000 км. Конкурентам же на ТО приходится заезжать в полтора раза реже. Обидно!

Фото: «За рулем» и Toyota