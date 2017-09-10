5 плюсов и один минус седана Toyota Camry

Плюсов у седана заметно больше, чем минусов — мало какой автомобиль способен сегодня похвастать тем же. И вот главные козыри этой машины.
Имидж
Toyota Camry — удивительный автомобиль. На излете своей карьеры он проигрывал конкурентам во всех сравнительных тестах, что ничуть не мешало ему пользоваться завидным спросом. Его целевой аудитории было плевать на далекий от изысков дизайн салона, не самое современное оснащение и посредственную управляемость. Куда больше ее привлекает солидный имидж модели, ее завидная надежность и выносливость, а также высокая ликвидность на вторичном рынке — в цене Camry теряет на удивление медленно. В совокупности эти аспекты и сделали тойотовский седан привлекательным в глазах покупателей. К модели нового поколения все перечисленное относится в полной мере. И даже больше.
Ходовые качества
При этом плавностью хода японцы не пожертвовали — все дорожные неровности подвеска Camry проглатывает без остатка. По в меру разбитому асфальту Toyota едет с минимальной потерей в комфорте. Для российской глубинки — серьезный козырь.
Стильный и просторный салон
Экстерьер нового седана выполнен в стиле прежней модели. Интерьер же сделан совершенно в ином духе. Простецкая архитектура, достойная какого-нибудь пикапа, но никак не солидного седана, осталась в прошлом. Салон теперь преисполнен грациозности, которую придает повернутая в сторону водителя ассиметричная центральная консоль, прихотливо изогнутые декоративные накладки и как никогда компактный руль.
Сильной стороной Camry всегда был похвальный простор на задних сиденьях. Новая модель его сохранила (разве что ступням стало чуть теснее — при условии, что передние сиденья занимают нижнее положение). Так что для роли персоналки Camry по-прежнему подходит как нельзя лучше.
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В духе времени все кнопки управления сервисными функциями — сенсорные.
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По запасу пространства на втором ряду Camry была и остается одним из лидеров сегмента.
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С обычными задними сиденьями объем багажника составляет 493 л. У версий с электрорегулировками спинок вместительность скромнее — 469 л.
Продвинутое оснащение
По части оборудования Camry нового поколения успешно ликвидировала отставание от более современных конкурентов. Теперь ее можно снабдить адаптивным круиз-контролем, системой удержания в полосе движения, а также функцией автоматического торможения перед препятствием. Передние кресла получили вентиляцию, а рулевая колонка — сервоприводы (раньше они предлагались исключительно для топ-версии с V6).
Отличный сервис предлагается и для задних пассажиров. Так, богатые версии предоставляют возможность электрорегулировки угла наклона спинки, настройки «погоды» (климат-контроль здесь трехзонный), управления аудиосистемой — пульт от всего этого хозяйства располагается в подлокотнике. На таком фоне обогрев сидений, шторки на окнах и два USB-разъема выглядят само собой разумеющимся.
Многочисленные модификации
Выбирать приходится из трех двигателей. Базовый 2-литровый выдает 150 л.с. Его возможностей хватает только для неспешной городской езды. Оптимальным вариантом видится 2,5-литровая 181-сильная «четверка», потенциал которой устроит подавляющее большинство водителей. Ну а тем, кто не привык к компромиссам, предлагается V6 3.5 мощностью 249 л.с.
Впрочем, не все так замечательно. В Camry есть к чему придраться. И про самый серьезный недостаток мы сейчас расскажем.
Тяжелая лямка
Во владении тойотовский бестселлер недешев. Поскольку Camry самая угоняемая машина в сегменте, страховой полис каско на нее обходится дороже, чем на одноклассников. А не страховать нельзя — автоворы не дремлют. Но это не единственная статься расходов. По тойотовской традиции межсервисный пробег составляет 10 000 км. Конкурентам же на ТО приходится заезжать в полтора раза реже. Обидно!
Фото: «За рулем» и Toyota
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