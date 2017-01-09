Обновленная Kia Optima для России: известны цены и комплектации

Дилеры корейской компании в августе начнут продажи обновленного седана бизнес-класса. Изменения во внешности и оснащении минимальны, а некоторые версии даже стали дешевле.

Обновленный седан рассекретили еще в начале года, его дебют состоялся на родине в Южной Корее. Но у нас продажи начнутся только в августе. Optima для Kia довольно важная модель на российском рынке: в сегменте бизнес-седанов она по итогам прошлого года заняла второе место, пропустив вперед только бессменного лидера, Toyota Camry. Но если последняя зачастую уходит в корпоративные парки, то Оптиму предпочитают покупать частники. Лишь недавно корейский седан начал обживаться в роли такси, а до этого практически все покупатели (а их в 2017-м набралось 12 822) были частными лицами.

Обновленную версию проще всего отличить по новым радиаторной решетке с вертикальными прутьями, фарам и бамперам. На месте трехсекционных противотуманок появились более строгие прямоугольные светодиодные фары. Ксеноновые фары были заменены на светодиодные. В салоне изменений тоже немного: новый руль да мультимедийная система. У дорогих версий появилась амбиентная светодиодная подсветка с шестью различными цветами.

Двигатели остались прежними: атмосферные 2- и 2,4-литровые мощностью 150 и 188 л.с. соответственно, а также 2-литровый турбоагрегат мощностью 245 л.с. Им оснащается исключительно топовая версия GT. Как и прежде, механическая коробка передач положена только самому младшему двигателю в базовой комплектации, все остальные версии оснащаются 6-ступенчатым автоматом.

Изменений в комплектациях тоже практически нет, но для 150-сильного варианта предложена новая богатая комплектация Premium, включающая в себя обвес от варианта GT Line, адаптивные фары и панорамную крышу. Правда, окраска металлик теперь предлагается за доплату в 15 тысяч, а раньше это была бесплатная опция.

В зависимости от версии обновленная Kia Optima подорожала на 20–30 тысяч рублей. Правда, базовая версия стала дешевле на 10 тысяч, но дилеры избавляются от запасов дорестайлинговой версии и предлагают все комплектации со скидкой в 120 тысяч рублей.

Цены и комплектации на обновленную Kia Optima, руб.:

2.0 (150 л.с.), 6МТ 2.0 (150 л.с.), 6АТ 2.4 (188 л.с.) 6АТ 2.0 (245 л.с.) 6 АТ Classic 1 219 000 — — — Comfort — 1 349 900 — — Luxe — 1 479 900 1 579 900 — Prestige — 1 539 900 1 639 900 — Premium — 1 619 900 — — GT Line — — 1 759 900 — GT — — — 1 929 900

На европейском рынке Kia Optima представлена и в кузове универсал. Но у нас грузопассажирский вариант не продается.

В этом году на нашем рынке должен появиться и обновленный Kia Sportage. Машина уже сертифицирована в России.

Фото: Kia