Обновленная Kia Optima для России: известны цены и комплектации

Обновленный седан рассекретили еще в начале года, его дебют состоялся на родине в Южной Корее. Но у нас продажи начнутся только в августе. Optima для Kia довольно важная модель на российском рынке: в сегменте бизнес-седанов она по итогам прошлого года заняла второе место, пропустив вперед только бессменного лидера, Toyota Camry. Но если последняя зачастую уходит в корпоративные парки, то Оптиму предпочитают покупать частники. Лишь недавно корейский седан начал обживаться в роли такси, а до этого практически все покупатели (а их в 2017-м набралось 12 822) были частными лицами.
Обновленную версию проще всего отличить по новым радиаторной решетке с вертикальными прутьями, фарам и бамперам. На месте трехсекционных противотуманок появились более строгие прямоугольные светодиодные фары. Ксеноновые фары были заменены на светодиодные. В салоне изменений тоже немного: новый руль да мультимедийная система. У дорогих версий появилась амбиентная светодиодная подсветка с шестью различными цветами.
Двигатели остались прежними: атмосферные 2- и 2,4-литровые мощностью 150 и 188 л.с. соответственно, а также 2-литровый турбоагрегат мощностью 245 л.с. Им оснащается исключительно топовая версия GT. Как и прежде, механическая коробка передач положена только самому младшему двигателю в базовой комплектации, все остальные версии оснащаются 6-ступенчатым автоматом.
Изменений в комплектациях тоже практически нет, но для 150-сильного варианта предложена новая богатая комплектация Premium, включающая в себя обвес от варианта GT Line, адаптивные фары и панорамную крышу. Правда, окраска металлик теперь предлагается за доплату в 15 тысяч, а раньше это была бесплатная опция.
В зависимости от версии обновленная Kia Optima подорожала на 20–30 тысяч рублей. Правда, базовая версия стала дешевле на 10 тысяч, но дилеры избавляются от запасов дорестайлинговой версии и предлагают все комплектации со скидкой в 120 тысяч рублей.
Цены и комплектации на обновленную Kia Optima, руб.:
|
|
2.0 (150 л.с.), 6МТ
|
2.0 (150 л.с.), 6АТ
|
2.4 (188 л.с.) 6АТ
|
2.0 (245 л.с.) 6 АТ
|
Classic
|
1 219 000
|
—
|
—
|
—
|
Comfort
|
—
|
1 349 900
|
—
|
—
|
Luxe
|
—
|
1 479 900
|
1 579 900
|
—
|
Prestige
|
—
|
1 539 900
|
1 639 900
|
—
|
Premium
|
—
|
1 619 900
|
—
|
—
|
GT Line
|
—
|
—
|
1 759 900
|
—
|
GT
|
—
|
—
|
—
|
1 929 900
- На европейском рынке Kia Optima представлена и в кузове универсал. Но у нас грузопассажирский вариант не продается.
- В этом году на нашем рынке должен появиться и обновленный Kia Sportage. Машина уже сертифицирована в России.
Фото: Kia
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