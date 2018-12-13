Renault Start: дан приказ ему на запуск

Сесть зимой в прогретый автомобиль — это особый вид удовольствия, к которому очень легко привыкнуть. Штатную систему дистанционного запуска двигателя предлагают не многие автопроизводители. У Renault она есть.

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Дистанционный запуск двигателя может быть полезен не только зимой, но и летом.

В холодное время года существует только два способа заставить машину оттаять к вашему приходу: использовать предпусковой обогреватель или же завести двигатель заранее — например, дистанционно. С автономным догревателем все понятно: он либо есть в машине, либо его нет. Дооборудовать им автомобиль можно, но это довольно хлопотно и к тому же весьма недешево. Дистанционный запуск — решение более простое: его позволяют реализовать многие сигнализации. Но почему сами автопроизводители не предлагают подобную функцию?

На самом деле — предлагают. Но, мягко говоря, далеко не все. Меж тем знакомство с системой Renault Start вполне наглядно демонстрирует, что подобная опция существенно повышает качество жизни водителя зимой.

Зачем это нужно?

Системой Renault Start могут быть оснащены все легковые модели с бензиновыми двигателями.

Затем, чтобы лишний раз не мерзнуть. Собираясь в поездку, вы за десять минут до отправления активируете систему: вначале нажимаете на кнопку блокировки центрального замка и сразу же после этого (должно пройти не более двух секунд) давите на кнопку запуска, удерживая ее три секунды — огни аварийной сигнализации в этот момент должны гореть непрерывно. Готово — двигатель завелся! И после этого он будет работать в течение десяти минут. Мало? Еще раз нажмите кнопку дистанционного запуска, чтобы продлить цикл на десять минут. За это время машина если и не прогреется полностью, то, как минимум, успеет прогреть салон — если, конечно, вы заранее позаботились о том, чтобы отопитель был настроен подобающим образом. Кстати говоря, если будет включен обогрев переднего и заднего стекол, то это существенно ускорит процесс их оттаивания. А вот подогрев сидений работать не будет — при дистанционном запуске он предусмотрительно заблокирован из соображений пожарной безопасности.

Кстати говоря, дистанционный запуск может быть полезен не только зимой, но и летом, поскольку за те же десять-двадцать минут в жару можно как следует охладить салон при помощи кондиционера.

Как это работает?

Дистанционным запуском заведует специальная кнопка на ключе зажигания или ключ-карте.

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Самое главное преимущество штатной системы дистанционного запуска заключается в отсутствии какого-либо «колхоза»: никаких тебе дополнительных проводов или блоков, которые при небрежной установке способны влиять на работу электрооборудования. Renault Start обходится теми средствами, которыми уже располагает любой автомобиль: так, например, датчик нейтрали на машинах с механическими коробками не позволит запустить двигатель со включенной передачей. А для пущей надежности придется задействовать ручник — чтобы авто уж точно никуда не уехало. Разумеется, мотор будет заглушен при открывании двери во избежание угона.

Заявленная дальность действия системы ограничена 200 метрами, и в большинстве случаев этого запаса хватает для удаленного старта даже с наиболее высоких этажей жилых домов (если вы, конечно, не живете в небоскребе). Главное, чтобы машина была в прямой видимости: важно обеспечить отсутствие помех для радиосигнала, к тому же таким образом вы можете контролировать процесс, наблюдая за сигналами «аварийки».

Кроме того, в автомобилях, оснащенных мультимедийкой Media NAV, предусмотрена возможность запрограммировать время включения двигателя, равно как и активировать функцию, которая будет прогревать мотор каждые два часа (но не более пяти циклов по 10 минут каждый). Имейте в виду: эта опция действует лишь в том случае, если температура охлаждающей жидкости будет меньше —5С°, потому как при более высокой температуре антифриза двигатель не заведется (незачем).

Мультимедийная система позволяет не только задать определенное время запуска, но и повторять его каждые два часа.

Сколько это стоит?

Система Renault Start доступна для всех легковых автомобилей и кроссоверов французской марки с бензиновыми силовыми агрегатами (кроме «каблучка» Dokker, который относится к коммерческой технике). Наличие дистанционного запуска определяет комплектация: в хорошо оснащенных машинах он точно будет. Скажем, если говорить о Kaptur, то «реностарта» нет только в базовой версии Life, а остальным кроссоверам он положен по умолчанию. Недорогие Дастеры в комплектациях Authentique и Expression также лишены этой опции, однако для «Экспресьона» его можно отдельно заказать за 6990 рублей — согласитесь, весьма скромная доплата за несомненное удобство. Ровно столько же просят за Renault Start для обычных Логана и Сандеро, а вот у машин в «кроссоверном» исполнении Stepway эта опция завязана на головное устройство Media NAV: в топ-оснащении Drive мультимедийка идет вместе с «реностартом», а в машинах попроще (комплектация Life) этот набор можно заказать за 26 990 руб.

В любом случае сам по себе факт наличия такой полезной штуки в прайс-листе радует: Renault Start — это недорогая, но ценная фишка французских автомобилей, которая выгодно выделяет их на фоне конкурентов.

Фото: Renault