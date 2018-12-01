Калужский Tiguan за год вышел в лидеры сегмента. По мере роста интереса к нему больше становится и вопросов. ЗР уже оценивал работу электронных ассистентов (ЗР, № 3, 7, 2018), а еще сравнивал бензиновый 1.4 TSI и дизельный 2.0 TDI одинаковой мощности — 150 л.с. (ЗР, № 6, 2018). Пришло время поговорить о проходимости кроссовера: есть ли смысл переплачивать за машину с опционным пакетом Offroad? Для пущего интереса берем стандартную бензиновую версию и дизельный «оффроудный» Тигуан. Поехали!

Такой проселок для Тигуана не проблема: клиренс 185 мм и энергоемкая подвеска позволяют ехать на приличной скорости.

Volkswagen Tiguan Изготовитель — «Фольксваген Груп Рус»

Год выпуска — 2018

В эксплуатации «За рулем» — с июля 2018 года

Пробег на момент отчета — 4100 км

Публикации в ЗР № 1, 2, 3, 6, 7, 2018

Пакет Offroad — это скошенный бампер (увеличен угол въезда) и накладки на дверные пороги. Заказать пакет можно только для версий с полным приводом, в комплектациях Comfortline и Highline. Недорого, за 18 900 рублей. Но штука в том, что любой нестандартный набор оборудования означает отход от типовых комплектаций и как следствие удорожание машины и увеличение сроков поставки. Больше ждать не нужно: с конца октября Volkswagen предлагает одноименную комплектацию по цене от 1 739 000 рублей. У Тигуана в исполнении Offroad — наружные зеркалá с черными корпусами, 17‑дюймовые легкосплавные колёса, светодиодные задние фонари и износостойкая тканевая отделка салона.

Камеры кругового обзора очень выручают при маневрах и в городе, и на незнакомом проселке.

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Трансмиссия 4Motion без изменений: та же муфта Haldex и отсутствие принудительных блокировок, те же режимы «дорожный», «снег», «внедорожный» и «внедорожный индивидуальный» — последние три весьма эффективно имитируют блокировку дифференциалов. В грязи 4Motion на Тигуане с любым мотором оперативно подключает задние колеса, не давая передку закопаться, а случись что — можно буксовать, не опасаясь перегрева трансмиссии. Четко работает и ассистент спуска с горы, ограничивающий скорость как при движении вперед, так и задним ходом и работающий на спусках крутизной не менее 10% при скорости до 30 км/ч.

На серьезном бездорожье Тигуану делать нечего. В инструкции есть главка «Переезд через бревна и камни», но на соседних страницах — недвусмысленное заявление: «Автомобиль не предназначен для путешествий экспедиционного характера». И сдерживает в этом машину не столько трансмиссия, сколько ­геометрическая проходимость.

С такого ракурса различить бензиновый (слева) и дизельный экземпляры сложно — защита двигателей одинаковая, пластиковая.

Клапан регулировки давления выхлопных газов — уязвимое место дизельной машины.

Мы проинспектировали «оффроудно»-дизельный и бензиновый Тигуаны в техцентре «За рулем». Машины идентичны по дорожному просвету в передней части — у каждой двигатель и коробка прикрыты защитой из толстого прочного пластика, которую от земли отделяют 185 мм. Практически одинаковым оказался и ход подвесок, что было ожидаемо. На машине с пакетом Offroad можно штурмовать грязь смелее — мы намерили именно те 26 градусов угла въезда, что декларирует производитель. От земли до «внедорожного» бампера — 260 мм против 230 мм у стандартного.

Самый ценный элемент пакета Offroad — передний бампер, увеличивающий угол ­въезда до 26 градусов.

А вот выпускные системы разные. У дизельной машины уязвимое место — клапан регулировки давления выхлопных газов, закрепленный на выпуске и позволяющий соответствовать экологическим нормам без мочевины: его можно повредить в глубокой колее. Бензиновая машина не выставляет напоказ отдельные элементы, но весь выпуск в пределах колесной базы и у заднего бампера висит еще ближе к грунту. В общем, пакет Offroad не панацея и не призыв лезть в глубокий брод, а лишь возможность смелее парковаться к бордюру.

На этом фоне богатую индикацию внедорожного режима мультимедиасистемы воспринимаешь как игрушку: отображается угол поворота передних колес, есть указатель температуры охлаждающей жидкости и масла и даже альтиметр с компасом — но к чему всё это? А вот система кругового обзора Area view — весьма полезная штука. От 3D-изображения с высоты птичьего полета толку мало, но ракурсы, позволяющие увидеть пространство у передних колес и перед бампером, облегчают жизнь и на пересеченной местности, и в городе.

Расходы на эксплуатацию и обслуживание (0–4100 км)* Расходы на содержание 18 223 руб.

Из них на бензин (АИ-95, средний расход 9,6 л/100 км) 18 223 руб.

Стоимость 1 км пробега 4,44 руб. *Без учета транспортного налога, а также расходов на полисы ОСАГО и каско.