Авторынок России: главные бестселлеры 2018 года

Статистика продаж новых автомобилей за шесть месяцев полностью расходится с экономической ситуацией в стране. Ситуация нелогичная, но на частных примерах объяснимая.

Спрос на новые машины в России растет уже 16 месяцев подряд — с марта 2017 года. На 2018 год мы осторожно прогнозировали увеличение продаж на 5%, однако рынок заметно опережает наши ожидания, показывая по итогам первого полугодия плюс 18,2%. Тот случай, когда ошибаться приятно. Однако на душе неспокойно.

Смена погоды

В течение первого полугодия рост продаж достигал 31,3% (в январе), а вот июнь показал самую скромную динамику — всего 10,8%. Не иначе, покупатели отвлеклись на мировое первенство по футболу. Ничего, наверстаем!

Материалы по теме Какая автомобильная держава самая великая?

Тройка лидеров прогрессирует опережающими темпами. У Лады плюс 21%, у Kia плюс 31%, у Hyundai плюс 23%. Догнать Ладу корейцам пока не по силам, хотя это явно их главная цель. Но даже если АВТОВАЗ вдруг перестанет обновлять модельный ряд, на достижение цели потребуется еще несколько лет. А пока такие тенденции не вырисовываются.

Скептики посрамлены: дорогая Веста «пошла». Причем, судя по наблюдениям на дорогах, покупатели готовы раскошелиться. Седанов в базовой комплектации практически не видно, равно как и обычных универсалов. Чаще берут приподнятые «кроссы», которые дороже аналогично оснащенных «сараев» на 53–63 тысячи рублей. В этом году при поддержке пятидверных версий на счету Весты уже два громких успеха. Вазовский флагман стал самой популярной машиной на рынке в январе и июне.

В остальные месяцы первенствовал прошлогодний триумфатор Kia Rio. Однако, несмотря на итоговый счет 4:2 (по месяцам) в пользу «корейца», легкой жизни ему в этом году не видать. На экваторе года его отрыв от Весты составляет меньше 2000 экземпляров — отыграться за оставшиеся шесть месяцев вполне реально.

Взрывные

Некоторые бренды выбираются из кризисной ямы семимильными шагами. Абсолютные показатели, правда, невелики, но всё равно внушают уважение. У Mitsubishi рост за полугодие составил 131%. И это при том, что лямку по-прежнему тянет практически в одиночку немолодой Outlander. Он даже выкарабкался в топ‑25 рынка, заняв 21‑е место. Позади остались Mazda CX‑5, Nissan Qashqai и X‑Trail. У Мазды рост гораздо скромнее — всего 29%, но и тут тоже заслуга одной модели: локомотивом продаж в короткой линейке остается CX‑5.

Материалы по теме Топ-5 самых популярных кроссоверов этого лета

Honda растеряла львиную долю дилерской сети и покупательского интереса. Однако продажи скакнули с 479 до 2187 машин (+ 357%). Быть может, это заставит японцев вспомнить о нашем рынке и предложить что-то еще, кроме кроссоверов CR-V и Pilot. В отсутствие ассортимента дилеры вынуждены заполнять шоу-румы мотоциклами, выбор которых широчайший.

А вот 1210 проданных китайских Zotye откровенно удивляют. Позади осталась целая когорта марок с уже завоеванной в России репутацией: Geely, Haval, Changan, DFM. Не гранды, но и отнюдь не новички.

Отметим и американский Chrysler. Дорогущий (4 млн рублей!) минивэн Pacifica приобрели 37 человек, обеспечив марке рост продаж на 640%.

Не могут найти своего покупателя УАЗ, Audi, Land Rover и Infiniti, оставаясь в минусе даже на растущем рынке. Тут же и Datsun — две модели на базе устаревших машин Лада не способны привлечь много покупателей. Седан on-DO покинул список двадцати пяти наиболее успешных машин нашего рынка. Спасти ситуацию может обещанный кроссовер. Но полноценную новинку компания представлять не планирует: по имеющимся сведениям, на Московском международном автосалоне покажут приподнятую версию хэтчбека mi-DO. Как бы с таким подходом продажи не скисли окончательно. Тем более что японский бренд теряет привлекательность на фоне активно обновляющихся Лад.

Перемена мест

Hyundai Solaris, начавший валиться вниз после смены поколения, пока удерживается выше кроссовера Creta. Разрыв между ними по итогам полугодия чисто символический: 633 машины в пользу седана.

Материалы по теме Импортные иномарки: берите сейчас — осенью подорожают

Volkswagen Polo и Renault Duster занимают шестое и седьмое места «абсолюта» соответственно. На других рынках обе модели успели сменить поколения, но нам ждать этого как минимум до 2019 года. Зато после дебютов расклад сил в топе может кардинально измениться. Предпосылки? Обе машины немолоды, но продолжают оставаться в плюсе и удерживают свои позиции.

У Лады отметим взрывной — почти на треть! — рост продаж Ларгуса и окончательный уход Калины из топ‑25. На конец года АВТОВАЗ готовит финт ушами. После рестайлинга, который будет представлен на ММАС‑2018, имя Калина уйдет в историю и машины с кузовами всех четырех типов (седан, лифтбек, хэтчбек и универсал) станут Грантами. Выгода? Сейчас эти модели разнесены в статистике по разным строкам, а станут — единой. Гранта без всяких усилий получит прибавку в продажах — на бумаге.

В сегменте средних кроссоверов случилась революция. Прошлогодняя динамика Тигуана явно намекала, что он собирается «сожрать» многомесячного лидера Тойоту RAV4. Это и произошло, но… первым в классе «немец» не стал. Еще выше взлетел Kia Sportage, что удивительно: ни рестайлинга, ни смены поколения у него не было. Теперь японская модель занимает в абсолютном зачете 19‑ю строчку вместо восьмой, которая была год назад, и третью в своей группе вместо первой. Но, что гораздо досаднее, обороняться приходится от земляка Mitsubishi Outlander, которого ровно год назад RAV4 опережал по продажам вдвое.

Еще одним возвращенцем в число два­дцати пяти лучших стал Kia cee’d.

Пир во время чумы

Материалы по теме Программа льготного автокредитования продлена. Жителям Дальнего Востока повезло еще больше!

Удивляет тот факт, что ситуация на автомобильном рынке идет вразрез c экономической. К удорожанию машин из-за повышения акцизов и ставок утилизационного сбора, внедрения модулей ЭРА-ГЛОНАСС и электронных ПТС за последние месяцы добавились новые «пряники» от правительства — повышение НДС с 18 до 20% и скачок цен на топливо. И тем не менее продажи растут! Причем за счет тех слоев населения, которые разбогатеть за последние годы явно не могли.

В поисках объяснения используем метод индукции — пойдем от частного к общему. Один мой приятель недавно внес личный вклад в улучшение общей статистики, купив новенький Kia Rio. Взял кредит, перспективы возвращения которого весьма туманны. Зарабатывать он собирается в такси, ежедневно рискуя остаться без машины (на каско, естественно, сэкономил). И он отнюдь не одинок в своих представлениях о будущем. Очевидно, что в ближайшей перспективе экономическая ситуация лучше не станет — предпосылок к этому нет. Вот россияне и покупают автомобили порой на те деньги, которых не имеют. Потому что завтра и этой возможности может уже не быть.