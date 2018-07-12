Замминистра энергетики Павел Сорокин рассчитывает, что резких скачков цен на топливо в 2019 году в РФ не будет, этому помешает специальный демпфирующий отрицательный акциз, который сейчас разрабатывается.

«Что касается 2019 года, то в рамках налогового маневра прорабатывается демпфирующий отрицательный акциз, который должен будет компенсировать часть разницы между мировой ценой и ценой внутреннего рынка для того, чтобы избежать каких-то резких колебаний. Сейчас этот обратный акциз, демпфирующий элемент находится еще в стадии проработки, донастройки», — передает слова Сорокина РИА Новости.

То есть выходит, что государство еще и будет доплачивать нефтяникам, чтобы удержать цены на внутреннем рынке.

В ФАС уже заявили, что по всем фактам завышения цен на топливо проводят проверку. Сейчас ситуацию на рынке удалось стабилизировать, но все равно отдельные поставщики демонстрируют разбалансировку оптовых и розничных цен. Антимонопольная служба изучает ситуацию, чтобы понять, естественный ли это процесс или действия недобросовестных участников розничного рынка. Ведомству, возможно, придется регулировать цены, если их рост будет опережать инфляцию. Об этом сообщил заместитель руководителя ФАС Даниил Фесюк, но не уточнил, каким образом это собираются делать.

Ранее гендиректор Сургутнефтегаза Владимир Богданов выразил опасение, что розничные цены на топливо в России в 2019 году вырастут из-за роста акцизов и НДС.

Напомним, весной этого года начали резко расти цены на бензин, правительство было вынуждено договариваться с нефтяниками о заморозке цен и снизило акцизы.

После этого обнаружилась новая проблема: стремясь компенсировать недополученную прибыль, на АЗС стали недоливать топливо. Это обнаружила одна общественная организация.

Росстандарт пообещал заняться этой проблемой, внедрить новые методы проверок автозаправок на недолив и соответствие продаваемого топлива стандартам.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС