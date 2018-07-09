За недолив ответите. Росстандарт всерьез взялся за проблемы на АЗС

Росстандарт разрабатывает новые методы проверок автозаправок на недолив и соответствие продаваемого топлива действующим стандартам.

Недавний мониторинг недолива топлива на АЗС, проведенный Федерацией автовладельцев России (ФАР), вызвал сильный резонанс. Несмотря на то что методика ФАР не соответствует действующим стандартам, независимые АЗС признали факт недолива, правда, одновременно пригрозили федерации судебным иском о клевете.

Отреагировали и различные ведомства. И если в ФАС, Госдуме и Совете Федерации отделались советами и комментариями, то в Росстандарте всерьез взялись за данный вопрос и разрабатывают новые методики проверки АЗС.

В ведомстве говорят, что проблема недолива может заключаться как в умысле владельцев и работников АЗС, так и в несоответствии действующим требованиям оборудования (топливно-раздаточных колонок).

Росстандарт разрабатывает шесть мероприятий, которые помогут выявлять недолив на АЗС. Это, например, проверки АЗС в режиме «тайного покупателя», пишут «Известия». В Росстандарте готовят соответствующие поправки в закон «Об обеспечении единства измерений».

Сами заправочные колонки Росстандарт предлагает признать измерительным оборудованием. Это потребует внесения изменений в программное обеспечение и системы защиты колонок. А Росстандарт сможет выявлять подозрительные колонки, так как получит право инспекционных проверок.

Готовит ведомство предложения и по внедрению новых методик проверки недолива топлива. Например, использования проточных датчиков, а не только откалиброванных мерников. Кроме того, Росстандарт хочет получить право внеплановых проверок АЗС. Сегодня это можно сделать только в случае создания угрозы жизни и здоровью граждан. Что в случае с недоливом топлива доказать практически невозможно.

Для владельцев АЗС предлагается ввести оборотные штрафы за недолив топлива. Сейчас подвергнуть такой мере наказания можно только за продажу некачественного топлива, штраф составляет 1–3% от выручки, полученной за год до совершения правонарушения.

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