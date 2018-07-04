На независимых АЗС признали недолив топлива. Неожиданно!

О том, что такая проблема существует, мы недавно писали. И вот очередная новость — Независимый топливный союз и Российский топливный союз не стали отрицать недолив бензина на АЗС.

В двух топливных союзах России признали, что АЗС вынуждены идти на ухищрения для повышения рентабельности. Об этом РБК сообщил вице-президент Независимого топливного союза Дмитрий Гусев. Заправщики как могут повышают рентабельность бизнеса, и проблема с недоливом существует, признался Гусев. Она сродни с обвесом на рынке. Сейчас Независимый топливный союз совместно с общественной организацией «Гражданский контроль качества топлива» разрабатывают систему оценки качества и количества топлива, отпускаемого клиентам. Ведь бороться с недобросовестной конкуренцией одна из задач союза. Вместе с тем «недолив служит очередным аргументом в пользу справедливой цены на топливо».

То, что недолив на заправках возможен, признали и в Российском топливном союзе, продавец топлива не должен субсидировать продажу клиенту, а его это вынуждают делать. Ни один бизнес не может работать себе в убыток. Вице-президент РТС Григорий Сергиенко сообщил, что подобных предпринимателей он не оправдывает, но по-человечески понять может.

Представители нефтяных компаний «Роснефть» и ЛУКОЙЛ не стали давать РБК комментариев по этому вопросу.

О том, что бензин на АЗС недоливают, сообщила ФАР, проведя исследование по собственной методике и обнаружив, что на 76% проверенных заправках автомобилистам вместе с бензином продавали еще и «воздух».

Напомним, что цены на топливо резко пошли вверх в мае, и их удалось обуздать лишь в середине июня. Правительство предприняло для этого ряд мер, вице-премьер Дмитрий Козак встречался с представителями нефтяных компаний и заключил с ними договор о заморозке цен. Позже он пообещал, что роста цен на бензин до 100 рублей не будет.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС