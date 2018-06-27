Выбираем «каблучок»: есть ли конкуренты у Ларгуса?

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Renault Dokker 1.5 dCi
Длина / ширина / высота / база 4363 / 1751 / 1814 / 2810 мм
Это «каблучок»? Скорее уж «танкетка»! Но не в том смысле, что «маленький танк», а в обувном аспекте. Если кто не помнит, «каблучком» величали легковой фургончик ИЖ‑2715 из-за ступенчатой формы его кузова, обусловленной цельнометаллической будкой, которая возвышалась за кабиной водителя. Впоследствии это прозвище распространилось и на другие автомобили такого типа — в том числе те, которые выглядят куда менее «каблучково». Среди них Peugeot Partner и Citroen Berlingo. А еще Renault Dokker, который пришел в Россию под конец прошлого года.
Сплошное Марокко
В основу «каблучка» легла модернизированная платформа B0, на которой чуть более, чем полностью, выстроен весь модельный ряд Dacia. Кормилица, дай ей бог доброго здоровья. В Европе можно выбирать из четырех силовых агрегатов, однако нам адресована лишь половина из них. Добрая половина? Пожалуй, да: 1,6‑литровый бензиновый атмосферник K7M мощностью 82 силы для нас будет явно предпочтительнее более мощного (115 л.с.) турбомотора объемом 1,2 литра. А из двух турбодизельных К9К нам досталась полносильная версия в 90 «лошадей» — «75 сил» в Россию не везут.
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Материалы отделки незамысловаты, но вполне соответствуют ожиданиям. В комплектации попроще интерьер выглядит несколько беднее, однако это не портит впечатления от машины.
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Приборы — от Логана. Оцифровка тахометра универсальна для бензиновых и дизельных версий.
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К расположенному на рулевой колонке пульту управления аудиосистемой рано или поздно привыкаешь, и всё же логичнее было бы перенести клавиши на спицы руля — вместо круиз-контроля.
Исполняющий обязанности
В модельной линейке российского Renault рекрутированный Dokker призван заполнить вакуум, образовавшийся после уволенного в запас Kangoo, который особым успехом не пользовался. Может, всё дело в формате? Peugeot Partner и Citroen Berlingo тоже продавались не слишком бойко, да и Volkswagen Caddy особо не блистал. Дорогой Mercedes-Benz Citan и вовсе провалился: аналог Kangoo со звездой во лбу за первые три месяца 2017 года дождался всего девяти покупателей.
То ли дело родимый Ларгус! Каждый месяц продается тысячи три машин — около 2500 экземпляров пассажирских версий и по 600 грузовых фургонов. Это, безусловно, не вершина технического прогресса, всё решает цена: от 470 тысяч рублей за глухой фургон и от 530 тысяч за пассажирский Ларгус.
Взятый нами на тест дизельный Dokker в топ-версии Drive и с полным набором опций потянул на 1 103 930 рублей — за эти деньги можно приобрести два Ларгуса! А можно присмотреть кое-что посолиднее и на вторичном рынке, например Volkswagen Caddy. Да не простой, а с приятными осложнениями. Вроде нашей редакционной машины — с 2-литровым дизелем, полным приводом и удлиненной колесной базой. Сто тысяч километров для немецкого «коммерса» — это не пробег.
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На антресолях удобно хранить всякую мелочевку или, скажем, документы — перчаточный ящик для этого маловат. У пассажира есть даже макияжное зеркальце (правда, без подсветки).
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На плоский, как скамейка, задний диван легко сядут три пассажира, благо центральный туннель практически отсутствует.
Уют нам только снится
На реношном сайте Dokker заявлен в двух разделах — он и легковой автомобиль, и коммерческий. Причем «коммерсантом» Renault выступает сразу в двух ипостасях: в пассажирской версии и как сугубо грузовой Dokker Van с глухими боковинами.
Пассажирскую модификацию следует рассматривать как семейное транспортное средство. Но захочется ли? Уверен, далеко не всякий глава семейства способен разглядеть в Доккере легковушку. Да, здесь есть второй ряд сидений с доступом через сдвижные двери (правая идет в стандарте, за левую надо доплачивать). Но механизм открытия и запас пространства в салоне не превращает «каблучок» в минивэн: особым комфортом не разживешься.
Будучи пассажирским по факту, Renault остается коммерческим по сути. Он как автобус: лучше плохо ехать, чем хорошо идти. Хотя нет, это все-таки личный транспорт, а не общественный, что само по себе уже неплохо. Между тем нынче не во всяком автобусе салон козыряет обнаженным металлом, скупо укрытым краской. Мне в Доккере не хватает уюта. Вернее, мне-то на водительском месте его наверняка хватит, однако семья вряд ли оценит аскетичность заднего ряда.
На каждом из задних посадочных мест предусмотрено по «изофиксу». Пусть детишки сызмальства привыкают к сдержанности! Накрепко пристегнутые в детском кресле, они не узнают, пока не вырастут окончательно, что взрослым в Доккере держаться не за что. А жаль: диван плоский, но в пределах досягаемости нет ни единого поручня — даже ручек на дверях. Обшивка «сдвижнушек» лишена карманов, а стёкла не опускаются; их можно только слегка оттопырить наружу в надежде на приток свежего воздуха.
Простор сзади волшебный, пусть это и не главная добродетель семейного авто. Втроем усядетесь легко: диван по форме как скамейка, только мягкий. Да и пол почти ровный: центральный туннель не более чем условность.
Передние кресла установлены достаточно высоко для того, чтобы пристроить под ними ноги даже в громоздкой зимней обуви.
Двойной стандарт
По умолчанию объем багажника составляет 800 литров (под шторкой), но если пролонгировать его в салон, сложив диван бутербродом и установив его вертикально, то объем полезного пространства вырастет до трех кубометров. На вэне, кстати, можно пожертвовать еще и пассажирским креслом, получив дополнительные 900 литров вместе с возможностью перевозки длинномеров до 3,1 метра, - правда, складное кресло вкупе с трансформируемой перегородкой проходит по списку опций и тянет на немалые 25 тысяч рублей. Повод порадоваться небольшой погрузочной высоте (570 мм) и ровному полу даст как грузовая версия, так и легковая.
Коммерческая сущность Доккера обнаруживается в зональности внутреннего мира. Потому как с точки зрения водителя и штурмана (или экспедитора?) передняя часть машины воспринимается вполне легковой. Приборка от Логана; неплохие сиденья, хотя и лишенные боковой поддержки; знакомые большинству реноводов органы управления с характерными изъянами компоновки — всё здесь привычно. Говорить о недостатках Доккера бессмысленно: они полностью унаследованы от родственников с хромосомой В0. Разбросанные эргономическим взрывом кнопки управления круиз-контролем; неуклюжие двуплечие клавиши обогрева, небрежно брошенные в основания кресел; требующий привыкания пульт управления аудиосистемой на рулевой колонке — в этом весь Renault. Знаете, как от этого избавиться? Правильно — выбрать комплектацию без изысков. И тем самым ничуть не испортить машину.
Потому как главное ее достоинство, как это ни банально, сводится к той самой практичности, которой пропитан каждый кубический сантиметр раздутого внутреннего пространства. Максимум полезной площади при минимальных габаритах. Вот зачем на самом деле всё это задумывалось. Машина использует себя по полной — и щедро делится своей длиной, шириной и высотой. Это подкупает.
Антижадность
Щедрость — это, пожалуй, определяющее свойство Доккера. Он не располагает многим, но с радостью поделится всем, что у него есть. Дизелек о 90 силах тянет на все сто — и процентов, и сил. Доккеру явно нравится хвастаться тягой, коей он не обделен. Смена передач не дурманит оружейной четкостью, но и не раздражает проблемной избирательностью: не ошибешься.
Тормоза? Как сейчас принято говорить — норм.
Руль — в масть: легкий, но чрезвычайно понятный. Многие легковушки обзавидовались бы до полусмерти. А вот ездовой комфорт — с грузовым душком. Неровности Dokker проходит пружинисто, но не вприпрыжку, хотя порой кажется, что даже на гладкой дороге он то и дело принимается фиксировать микрорельеф асфальта, слегка отыгрывая пружинами ровное покрытие. На это успеваешь обратить внимание, но запала для раздражения всё же не хватает.
Правки по контексту
В качестве фургона Dokker обязан быть хорош, но для этого он должен быть с приставкой Van: без окон, без сидений, без людей. И как можно дешевле. Сдвижная дверь по левому борту не нужна, да и прочие ништяки тоже. Но без «музыки» будет тоскливо, а без кондея — грустно: летом цельнометаллический фургон нагревается моментально, а охлаждается неохотно.
Пассажирский «каблук» может быть толковым в качестве второй машины — но лишь при условии, что вы четко знаете, чем его озадачить. Велосипеды, туристическое снаряжение… Может быть, питбайк, в конце концов. Такси, кстати. Отличное амплуа для Доккера, вот точно. В Турции для этой цели активно используют Fiat Doblo местной сборки. А у нас пусть будет Renault Dokker, хоть и марокканский. Лучше бы российский, конечно. А вдруг?
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DOKKER ПРОТИВ…
Мы не ставили перед собой цель свести Доккера с соперниками в сравнительном тесте, но всё же прихватили машины, которые вполне могут послужить контекстом для «француза». Задачи перед ними зачастую стоят те же, причем разноплановые: и семью перевезти, и в строймаркет смотаться, и на дачу выехать.
Редакционный длиннобазный Volkswagen Caddy мы ангажировали в качестве эталона.
Volkswagen Caddy (длиннобазный)
Это квинтэссенция функциональности: он самый вместительный, самый комфортабельный, самый одаренный — полный привод же! И самый дорогой, разумеется: новый автомобиль в подобной спецификации стоит под два миллиона, а самый простой пассажирский переднеприводный «кед» обойдется в 1 380 700 рублей.
На другом полюсе — народный любимец Ларгус. Наш редакционный универсал в версии Luxe сейчас обошелся бы в 665 400 рублей — существенно дешевле, чем Renault Dokker. Настолько ли он хуже, насколько дешевле?
Лада Ларгус
Для того чтобы достать запаску, разгружать багажник не потребуется: полноразмерное запасное колесо висит под днищем. Створки ворот открываются под прямым углом, но этот угол можно увеличить еще на 90 градусов, если освободить фиксаторы.
Если удава принято измерять в попугаях, то для Доккера со товарищи в качестве единиц измерения мы выбрали шины. Но полностью забивать резиной багажник не стали. Для начала оценили запас по высоте, сложив шины стопкой; а затем поставили их вертикально в ряд, прикинув ширину грузового отсека.
Четыре покрышки размерностью 205/55 R16 легко вошли во все три машины — и так и сяк. Тогда мы достали из закромов еще один комплект, но чуть меньшего размера — 185/65 R15.
Ларгус отказался приютить пятое колесо поперек багажника, однако мы смогли впихнуть его под самый потолок, положив покрышки плашмя, - ради этого пришлось заносить шину через боковую дверь.
В Dokker пять колес легко вошли как по высоте, так и по ширине.
Такое же количество шин (но с большим запасом) мы разместили поперек багажника Caddy, а по высоте в него вошло шесть покрышек. Рекорд!
Правда, здравый смысл подсказывает, что в любом случае экономически целесообразно взять чуть более тесный Ларгус, нежели переплачивать за более дорогую технику.
У Лады нет дизеля и сдвижных дверей, но цена перебивает все недостатки. Или не все?
Renault Dokker
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