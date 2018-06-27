Выбираем «каблучок»: есть ли конкуренты у Ларгуса?

Сравниваем новый «каблучок» Renault Dokker с главными конкурентами на рынке: Lada Largus и Volkswagen Caddy.

Renault Dokker 1.5 dCi Длина / ширина / высота / база 4363 / 1751 / 1814 / 2810 мм

Объем багажника (VDA) 800–3000 л

Снаряженная масса 1334–1395 кг

Двигатель дизельный, Р4, 8 клапанов, 1461 см³; 66 кВт / 90 л.с. при 3750 об/мин; 200 Н·м при 1750 об/мин

Время разгона 0–100 км/ч 13,9 с

Максимальная скорость 162 км/ч

Топливо / запас топлива ДТ / 50 л

Расход топлива: смешанный цикл 5,1 л/100 км

Трансмиссия передний привод; М5

Это «каблучок»? Скорее уж «танкетка»! Но не в том смысле, что «маленький танк», а в обувном аспекте. Если кто не помнит, «каблучком» величали легковой фургончик ИЖ‑2715 из-за ступенчатой формы его кузова, обусловленной цельнометаллической будкой, которая возвышалась за кабиной водителя. Впоследствии это прозвище распространилось и на другие автомобили такого типа — в том числе те, которые выглядят куда менее «каблучково». Среди них Peugeot Partner и Citroen Berlingo. А еще Renault Dokker, который пришел в Россию под конец прошлого года.

Сплошное Марокко

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В мировом масштабе Dokker не новинка. В девичестве сие транспортное средство под исконно румынским названием Dacia Dokker отметилось дебютом в 2012 году на автосалоне в Касабланке. Это в Марокко. Там французы отгрохали еще один завод, потратив на него 1,3 миллиарда долларов, - одного предприятия в Касабланке им показалось мало. Тем более что надо было где-то разместить производство минивэна Lodgy, из которого, собственно говоря, Dokker впоследствии и вылепили. К нам поставляют именно марокканские Доккеры. Несколько лет назад французы всерьез думали о производстве Доккера в России, но обстоятельства сложились сами знаете как.

В основу «каблучка» легла модернизированная платформа B0, на которой чуть более, чем полностью, выстроен весь модельный ряд Dacia. Кормилица, дай ей бог доброго здоровья. В Европе можно выбирать из четырех силовых агрегатов, однако нам адресована лишь половина из них. Добрая половина? Пожалуй, да: 1,6‑литровый бензиновый атмо­сферник K7M мощностью 82 силы для нас будет явно предпочтительнее более мощного (115 л.с.) турбомотора объемом 1,2 литра. А из двух турбодизельных К9К нам досталась полносильная версия в 90 «лошадей» — «75 сил» в Россию не везут.

Материалы отделки незамысловаты, но вполне соответствуют ожиданиям. В комплектации попроще интерьер выглядит несколько беднее, однако это не портит впечатления от машины.

Приборы — от Логана. Оцифровка тахометра универсальна для бензиновых и дизельных версий.

К расположенному на рулевой колонке пульту управления аудиосистемой рано или поздно привыкаешь, и всё же логичнее было бы перенести клавиши на спицы руля — вместо круиз-контроля.



Исполняющий обязанности

В модельной линейке российского Renault рекрутированный Dokker призван заполнить вакуум, образовавшийся после уволенного в запас Kangoo, который особым успехом не пользовался. Может, всё дело в формате? Peugeot Partner и Citroen Berlingo тоже продавались не слишком бойко, да и Volkswagen Caddy особо не блистал. Дорогой Mercedes-Benz Citan и вовсе провалился: аналог Kangoo со звездой во лбу за первые три месяца 2017 года дождался всего девяти покупателей.

То ли дело родимый Ларгус! Каждый месяц продается тысячи три машин — около 2500 экземпляров пассажирских версий и по 600 грузовых фургонов. Это, безусловно, не вершина технического прогресса, всё решает цена: от 470 тысяч рублей за глухой фургон и от 530 тысяч за пассажирский ­Ларгус.

Взятый нами на тест дизельный Dokker в топ-версии Drive и с полным набором опций потянул на 1 103 930 рублей — за эти деньги можно приобрести два Ларгуса! А можно присмотреть кое-что посолиднее и на вторичном рынке, например Volkswagen Caddy. Да не простой, а с приятными осложнениями. Вроде нашей редакционной машины — с 2-литровым дизелем, полным приводом и удлиненной колесной базой. Сто тысяч километров для немецкого «коммерса» — это не пробег.

На антресолях удобно хранить всякую мелочевку или, скажем, документы — перчаточный ящик для этого маловат. У пассажира есть даже макияжное зеркальце (правда, без подсветки).

На плоский, как скамейка, задний диван легко сядут три пассажира, благо центральный туннель практически отсутствует.



Уют нам только снится

На реношном сайте Dokker заявлен в двух разделах — он и легковой автомобиль, и коммерческий. Причем «коммерсантом» Renault выступает сразу в двух ипостасях: в пассажирской версии и как сугубо грузовой Dokker Van с глухими боковинами.

Пассажирскую модификацию следует рассматривать как семейное транспортное средство. Но захочется ли? Уверен, далеко не всякий глава семейства способен разглядеть в Доккере легковушку. Да, здесь есть второй ряд сидений с доступом через сдвижные двери (правая идет в стандарте, за левую надо доплачивать). Но механизм открытия и запас пространства в салоне не превращает «каблучок» в минивэн: особым комфортом не разживешься.

Будучи пассажирским по факту, Renault остается коммерческим по сути. Он как автобус: лучше плохо ехать, чем хорошо идти. Хотя нет, это все-таки личный транспорт, а не общественный, что само по себе уже неплохо. Между тем нынче не во всяком автобусе салон козыряет обнаженным металлом, скупо укрытым краской. Мне в Доккере не хватает уюта. Вернее, мне-то на водительском месте его наверняка хватит, однако семья вряд ли оценит аскетичность заднего ряда.

На каждом из задних посадочных мест предусмотрено по «изофиксу». Пусть детишки сызмальства привыкают к сдержанности! Накрепко пристегнутые в детском кресле, они не узнают, пока не вырастут окончательно, что взрослым в Доккере держаться не за что. А жаль: диван плоский, но в пределах досягаемости нет ни единого поручня — даже ручек на дверях. Обшивка «сдвижнушек» лишена карманов, а стёкла не опускаются; их можно только слегка оттопырить наружу в надежде на приток свежего воздуха.

Простор сзади волшебный, пусть это и не главная добродетель семейного авто. Втроем усядетесь легко: диван по форме как скамейка, только мягкий. Да и пол почти ровный: центральный туннель не более чем условность.

Передние кресла установлены достаточно высоко для того, чтобы пристроить под ними ноги даже в громоздкой зимней обуви.

Renault Dokker выпускается с кузовом в единственном варианте. VW Caddy можно выбрать с удлиненной базой, а парочку Citroen Berlingo/Peugeot Partner — с увеличенным задним свесом. Рейлингов на крыше Доккера в базовой комплектации не будет — это прерогатива самой дорогой версии Drive. За литые диски нужно доплатить 9990 рублей.

Двойной стандарт

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Дверь багажника разделена на две неравные части, которые открываются поочередно: приоритет у большей «половинки». Это чисто коммерческая история. Равно как и возможность «дооткрыть» дверцу за пределы ограничителей, развернув каждую створку на 180 градусов относительно исходного положения. При таком раскладе удастся вплотную подъехать к месту погрузки. Парктроник о трех датчиках вам в помощь.

По умолчанию объем багажника составляет 800 литров (под шторкой), но если пролонгировать его в салон, сложив диван бутербродом и установив его вертикально, то объем полезного пространства вырастет до трех кубометров. На вэне, кстати, можно пожертвовать еще и пассажирским креслом, получив дополнительные 900 литров вместе с возможностью перевозки длинномеров до 3,1 метра, - правда, складное кресло вкупе с трансформируемой перегородкой проходит по списку опций и тянет на немалые 25 тысяч рублей. Повод порадоваться небольшой погрузочной высоте (570 мм) и ровному полу даст как грузовая версия, так и легковая.

Коммерческая сущность Доккера обнаруживается в зональности внутреннего мира. Потому как с точки зрения водителя и штурмана (или экспедитора?) передняя часть машины воспринимается вполне легковой. Приборка от Логана; неплохие сиденья, хотя и лишенные боковой поддержки; знакомые большинству реноводов органы управления с характерными изъянами компоновки — всё здесь привычно. Говорить о недостатках Доккера бессмысленно: они полностью уна­следованы от родственников с хромосомой В0. Разбросанные эргономическим взрывом кнопки управления круиз-контролем; неуклюжие двуплечие клавиши обогрева, небрежно брошенные в основания кресел; требующий привыкания пульт управления аудиосистемой на рулевой колонке — в этом весь Renault. Знаете, как от этого избавиться? Правильно — выбрать комплектацию без изысков. И тем самым ничуть не испортить машину.

Потому как главное ее достоинство, как это ни банально, сводится к той самой практичности, которой пропитан каждый кубический сантиметр раздутого внутреннего пространства. Максимум полезной площади при минимальных габаритах. Вот зачем на самом деле всё это задумывалось. Машина использует себя по полной — и щедро делится своей длиной, шириной и высотой. Это подкупает.

Стёкла задних сдвижных дверей не опускаются, но окна можно слегка приоткрыть.

Антижадность

Щедрость — это, пожалуй, определяющее свойство Доккера. Он не располагает многим, но с радостью поделится всем, что у него есть. Дизелек о 90 силах тянет на все сто — и процентов, и сил. Доккеру явно нравится хвастаться тягой, коей он не обделен. Смена передач не дурманит оружейной четкостью, но и не раздражает проблемной избира­тельностью: не ошибешься.

Тормоза? Как сейчас принято говорить — норм.

Руль — в масть: легкий, но чрезвычайно понятный. Многие легковушки обзавидовались бы до полусмерти. А вот ездовой комфорт — с грузовым душком. Неровности Dokker проходит пружинисто, но не вприпрыжку, хотя порой кажется, что даже на гладкой дороге он то и дело принимается фиксировать микрорельеф асфальта, слегка отыгрывая пружинами ровное покрытие. На это успеваешь обратить внимание, но запала для раздражения всё же не хватает.

Бюджетной альтернативой Доккеру готов стать новенький Ларгус. А среди машин с пробегом можно присмотреть и более породистую технику.

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Насколько Renault Dokker уместен в российской действительности? Давайте по порядку. Семейный автомобиль? Полагаю, нет: функциональность не искупит недостатка комфорта. Эта машина не просто кажется утилитарной — она и есть утилитарная. Это и приговор, и комплимент одновременно. Возить цемент с навозом — жалко машину, а возить детей — жалко детей. Впрочем, наверняка найдутся любители нарочитого практицизма.

В качестве фургона Dokker обязан быть хорош, но для этого он должен быть с приставкой Van: без окон, без сидений, без людей. И как можно дешевле. Сдвижная дверь по левому борту не нужна, да и прочие ништяки тоже. Но без «музыки» будет тоскливо, а без кондея — грустно: летом цельнометаллический фургон нагревается моментально, а охлаждается неохотно.

Пассажирский «каблук» может быть толковым в качестве второй машины — но лишь при условии, что вы четко знаете, чем его озадачить. Велосипеды, туристическое снаряжение… Может быть, питбайк, в конце концов. Такси, кстати. Отличное амплуа для Доккера, вот точно. В Турции для этой цели активно используют Fiat Doblo местной сборки. А у нас пусть будет Renault Dokker, хоть и марокканский. Лучше бы российский, конечно. А вдруг?