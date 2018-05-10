Chrysler Pacifica: купить слона

Обживаем заокеанские апартаменты минивэна Chrysler Pacifica 2018 года.

Chrysler Pacifica

Chrysler Pacifica Длина / ширина / высота / база 5218 / 1998 / 1818 / 3078 мм

Объем багажника 915 / 2478 / 3979 л

Снаряженная / полная масса 2091/2690 кг

Двигатель бензиновый, V6, 24 клапана, 3605 см³; 205 кВт/279 л.с. при 6400 об/мин; 355 Н·м при 4000 об/мин

Время разгона 0–100 км/ч 7,4 с

Максимальная скорость 180 км/ч

Топливо / запас топлива АИ‑95 / 71 л

Трансмиссия передний привод; А9

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«Россия — родина слонов». Эта расхожая фраза вошла в наш лингвистический обиход из советских анекдотов. Тем не менее «слоны» у нас в почете, по крайней мере в автомобильном плане: крупные транспортные средства наши граждане ценят особо. А истинная родина «слонов» в этом смысле, конечно, Америка: именно там полноразмерные машины получили по-настоящему широкое распространение. Да и минивэн как жанр родился тоже по ту сторону Тихого океана. Но вот парадокс. Притом что с каждым новым поколением среднестатистический автомобиль увеличивается в габаритах, эпоха мастодонтов ушла. И это касается не только огромных заокеанских «дредноутов», но и семейных вэнов, которые даже в Америке сдают позиции большим кроссоверам.

У нас это направление и вовсе мертвое, что, однако, не помешало Крайслеру начать продажи нового минивэна Pacifica.

Среда обитания

Перед нами по-прежнему полноценный семиместный вэн под пять с половиной метров. И маневрировать на нем по Москве то еще удовольствие, особенно во дворах. Дело не только в длине машины, но и в трехметровой колесной базе. Узкие повороты приходится одолевать в несколько маневров. Я уж не говорю о проблемах с парковкой.

Внутренний мир на порядок ярче внешности: салон не только удобен, но и очень красив. Шайба селектора 9-ступенчатого автомата передает пламенный привет Солихаллу.

Объемная приборка отдает дань неоновым улицам Вегаса. Выглядит интересно, и к чита­емости вопросов нет.

В распоряжении пассажиров второго ряда- свой блок климат-контроля.



Хорошо, что с обзорностью полный порядок, как с реальной (спасибо большим лопухам зеркал), так и с виртуальной (система кругового обзора облегчает жизнь). Но в городе Крайслеру всё равно тяжело дышать. Шестицилиндровому двигателю мощностью 279 л.с. в сочетании с 9-ступен­чатым автоматом негде развернуться. А уж расход… На каждой сотне в городском потоке Pacifica, не стесняясь, ­глушит два десятка литров.

В спинки передних сидений встроены не только столики, но и индивидуальные экраны с разъемами USB, AUX и HDMI. Для каждого пассажира — отдельные наушники и пульт управления.

У сидений третьего ряда регулируется угол наклона спинки.



Не добавляет очков и спринт по серпантину. Дело не в слабой боковой поддержке — если что, откидные подлокотники удержат в седле. Управляемость — это не про Chrysler в принципе. Степенные, как у тихоокеанского лайнера, реакции вынуждают забыть о быстром прохождении виражей. Но стоит выйти на какой-нибудь Новорязанский хайвей, и понимаешь — вот его стихия! На высокой скорости легкая раскачка на волнах воспринимается как нечто естественное. Неспешная гидромеханика уже не раздражает своей флегматичностью, задемпфированность акселератора уходит на второй план. А на первый выходят паровозная устойчивость на автостраде и отличная шумоизоляция — даже цоканья шипов не слышно. Расход тоже приходит к адекватным для такого гиганта значениям: 9–10 л/100 км.

Салон скомпонован по схеме «два-два-три». Правда, втроем в третьем ряду немного тесновато. Зато во втором — раздолье по всем осям координат.

Сложенные сиденья второго ряда убираются в пол. Когда они разложены, под полом ­образуются большие ниши.



А вот эргономика, к которой на коротких пробежках не было вопросов, на дальняке дала повод их задать. Подголовники передних сидений явно не рассчитаны на правильную осанку. С прямой спиной слишком рано упираешься в них головой, через несколько часов шея начинает уставать.

Всем назад!

Chrysler Pacifica — это тот случай, когда жалеешь, что ты за рулем: бал тут правят пассажиры. Индивидуальный климат-контроль с обогревом сидений — это само собой разуме­ется. Но еще в распоряжении пассажиров есть собственные мониторы с наушниками и массой медиаразъемов. Даже сидящие в третьем ряду не в обиде — мéста в достатке, а уж обитателям второго ряда приготовлены индивидуальные «троны». Есть возможность упрятать их в пол — в нем ниши, которые можно использовать и для хранения мелких вещей. Это даже становится проблемой: с таким количеством отделений и ящиков легко забыть, куда что положил. Объем багажника даже при семи ездоках едва ли не кубометр, а при сложенных пассажирских сиденьях он раздувается до четырех кубов!

При сложенных сиденьях границы возможностей багажника раздвигаются до умопомрачительных четырех кубометров. Третий ряд складывается электроприводом, управляющие процессом кнопки выведены в багажник, на боковую стенку. Говорить об электроприводе двери багажника даже как-то неудобно.

Но я слабо представляю себе перевозку грузов в минивэне за четыре с половиной миллиона. Дешевых версий в России не будет — только нашпигованный вариант Limited Platinum. А если вспомнить про не радующий налогоплательщика двигатель мощностью 279 л.с., станет очевидно, что продажи на нашем рынке будут исчисляться в лучшем случае десятками штук.

Chrysler Pacifica

Остается завидовать автолюбителям, проживающим в загнивающей Америке. Там базовая Pacifica в пересчете на наши стоит полтора миллиона рублей, причем с тем же мотором V6 и автоматом. Да, за океаном эпоха однообъемных «слонов» еще не прошла, но у нас таким машинам мéста уже нет. В крупных городах, где кто-то еще может позволить себе такой вэн, он неудобен. А у провинциальной России покупательские возможности, увы, совсем иные.

Бесподобен для дальних выездов В городе ему тесно

Фото: Анастасия Аверина