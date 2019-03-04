Вот такой он, Qashqai. Вечно опаздывает. Вынуждает ждать. Я и сам столкнулся с этой чертой его характера. Причем дважды! Еще прошлой осенью на испытательном полигоне в британском Милбруке мне удалось пощупать Qashqai в российской спецификации со всех сторон, но с ходовыми испытаниями ниссановцы попросили подождать, пеняя на сыроватые настройки шасси.
Спустя месяц я поездил-таки на Кашкае и даже поучаствовал в его доводке: сложив мои и свои собственные впечатления, инженеры увеличили до 24 мм (+1 мм) диаметр переднего стабилизатора поперечной устойчивости. Но поскольку официальную премьеру назначили на март, пришлось выдерживать эмбарго и выжидать с рассказом.
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Nissan Qashqai 2.0 CVT 4WD
Длина/ширина/высота/база 4379/1836/1590/2646 мм
* С полноразмерной запаской/с докаткой.
Урезали
Доводкой занималась та же команда, что адаптировала X‑Trail. Это Сергей Лосев, Андрей Стуков, Алексей Боцелькинд и Наито-cан — очень открытый и душевный японец. Хоть и начальник. Все четверо — перфекционисты, готовые месяцами «вылавливать блох», которых 90% клиентов не заметят даже под лупой. Вот только руководство альянса Renault-Nissan внимательно считает деньги и не всегда дает «лицензию на отлов».
Шероховатостей у обновленного Кашкая немного, но они есть. Вслед за Икс-Трейлом он обзавелся обогревом руля и заднего сиденья, но кнопку активации последнего вновь поселили между передними креслами. А еще нынешний модуль камеры заднего вида не дружит с системой Яндекс.Авто. Придется выбирать что-то одно — хороший навигатор или камеру заднего вида.
На этом с минусами — всё. Дальше либо плюсы, либо вкусовщина. В отличие от «икса», все клавиши управления стеклоподъемниками на Кашкае — с подсветкой и автоматическим режимом, поскольку полости дверей позволили без переделок разместить смарт-моторы. А то, что Кашкаю недоступны сиденья из светлой кожи и двухцветная панель, не беда. В Икс-Трейле такие сиденья быстро принимают цвет джинсов.
Эргономика не изменилась, и она неплоха. Пожалуюсь разве что на чрезмерное расстояние от обода руля до рычажка указателей поворота. Из новшеств — кожаная вставка над бардачком (раньше была узенькая полоска из глянцевого пластика) и руль со скошенным низом.
Прятки
А теперь хочу задать вопрос владельцам дорестайлинговых Кашкаев: вы знали, что усилие на руле можно изменять? Я тестировал «дореформенный» Qashqai приблизительно 27 раз, но о том, что у него есть (и у обновленного, соответственно, тоже) два режима электроусилителя, узнаю только сейчас — из уст Андрея Стукова. Он предлагает опробовать «спортивную» настройку на «горной» дороге Дмитровского автополигона. Кто, спрашиваю, догадался спрятать настройку этой опции под тремя вкладками трип-компьютера? Андрей лишь улыбается и пожимает плечами.Разумеется, нужно было выводить регулировку режимов электроусилителя руля на отдельную кнопку в салоне. Но — увы! Над такими глобальными «косяками» наши инженеры не властны. В ходе российской адаптации им доверили настройку подвески, калибровку рулевого управления и шумоизоляцию. Если сравнивать с «дореформенным» Кашкаем — на всех фронтах полный успех!
Подбором амортизаторов и пружин инженеры российского R&D заморочились всерьез. И работали долго: два месяца «катали» разные комбинации — вникали в нюансы. В октябре 2018‑го в «финал» вышло два лучших варианта, и меня позвали в Дмитров вставить свои пять копеек. Под занавес тестового дня мы не без труда выбрали лучший из двух. А затем, как я уже говорил вначале, парни увеличили диаметр переднего стабилизатора.
Дорестайлинговый Qashqai привезли на полигон в качестве референс-кара, так что своим впечатлениям я доверяю на все сто. После обновленной машины прежняя начинает казаться ведром с гайками. Qashqai 2019 модельного года собраннее и при этом лояльнее к дорожным дефектам, а у руля появился четкий «ноль» (даже в «нормальном» режиме усилителя): благодарить нужно и усиленный иными шлицевыми соединениями рулевой вал, и настройки софта.
На ином уровне и шумоизоляция. Теперь на все Кашкаи устанавливают шумопоглощающее лобовое стекло, прежде доступное только дизельным версиям. Усилена защита моторного отсека. Полости в крыльях и порогах заполнены вспененным материалом. Разумеется, не забыты и полости у пола багажника — здесь проложены дополнительные шумоизоляционные маты. А на днище появились новые пластиковые щитки: они эффективнее защищают от мелких камешков и водяных брызг.
С багажником, как рассказал мне Сергей Лосев, было сложнее всего. Вывести акустический комфорт Кашкая на уровень обновленного Икс-Трейла — это вызов. В «иксе» дорожный фон «путается» в пластиковых обшивках багажника и «застревает» в полке багажника. В Кашкае же — тоненькая шторка, а на стенках багажника — нетканый материал. Но комплексный подход к подбору шумопоглощающих материалов способен сворачивать горы.
Еще не вечер
|Стал азартнее, понятнее, комфортнее, тише. И не сильно дороже
|Экономия на мелочах — как трусы в горошек под дорогим смокингом
Фото: Михаил Кулешов и Nissan
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