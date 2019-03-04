Nissan Qashqai 2019: как «За рулем» доделал кроссовер

Обновленный Nissan Qashqai второго поколения дебютировал весной 2017 года, но до России доехал только сейчас. Что потеряли те, кто не дождался и выбрал дорестайлинговую машину, и ради чего ее стоило подождать, выяснил «За рулем».

Nissan Qashqai
Nissan Qashqai

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Вот такой он, Qashqai. Вечно опаздывает. Вынуждает ждать. Я и сам столкнулся с этой чертой его характера. Причем дважды! Еще прошлой осенью на испытательном полигоне в британском Милбруке мне удалось пощупать Qashqai в российской спецификации со всех сторон, но с ходовыми испытаниями ниссановцы попросили подождать, пеняя на сыроватые настройки шасси.

Спустя месяц я поездил-таки на Кашкае и даже поучаствовал в его доводке: сложив мои и свои собственные впечатления, инженеры увеличили до 24 мм (+1 мм) диаметр переднего стабилизатора поперечной устойчивости. Но поскольку официальную премьеру назначили на март, пришлось выдерживать эмбарго и выжидать с рассказом.

Спереди обновленный российский Qashqai неотличим от европейского: новый бампер, больше хрома на «морде», светодиодные адаптивные фары у дорогих версий (у остальных — галогенки). Из недоступного прежде оборудования — радар автоматического торможения. А еще появились 18‑дюймовые колёса - на них, скорее всего, и придется основной спрос.
Спереди обновленный российский Qashqai неотличим от европейского: новый бампер, больше хрома на «морде», светодиодные адаптивные фары у дорогих версий (у остальных — галогенки). Из недоступного прежде оборудования — радар автоматического торможения. А еще появились 18‑дюймовые колёса - на них, скорее всего, и придется основной спрос.

Nissan Qashqai 2.0 CVT 4WD

Длина/ширина/высота/база 4379/1836/1590/2646 мм
Объем багажника (VDA) от 352/401* до 1410 л
Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1997 см³; 106 кВт/144 л.с. при 6000 об/мин; 200 Н·м при 4400 об/мин
Время разгона 0–100 км/ч 10,5 с
Трансмиссия полный привод; CVT

* С полноразмерной запаской/с докаткой.

Урезали

Доводкой занималась та же команда, что адаптировала X‑Trail. Это Сергей Лосев, Андрей Стуков, Алексей Боцелькинд и Наито-cан — очень открытый и душевный японец. Хоть и начальник. Все четверо — перфекционисты, готовые месяцами «вылавливать блох», которых 90% клиентов не заметят даже под лупой. Вот только руководство альянса Renault-Nissan внимательно считает деньги и не всегда дает «лицензию на отлов».

Интерьерные изменения — как у Икс-Трейла: новый руль с приплюснутым низом, кожаная вставка над бардачком и отсутствовавшая прежде регулировка по высоте для правого сиденья. А вот двухцветное оформление передней панели недоступно.
Интерьерные изменения — как у Икс-Трейла: новый руль с приплюснутым низом, кожаная вставка над бардачком и отсутствовавшая прежде регулировка по высоте для правого сиденья. А вот двухцветное оформление передней панели недоступно.

Подсветка — у каждой клавиши. Автоматический режим — у каждого бокового стекла! Nissan до последнего момента оставался едва ли не единственным японским брендом, продолжавшим экономить на этих «спичках».
Подсветка — у каждой клавиши. Автоматический режим — у каждого бокового стекла! Nissan до последнего момента оставался едва ли не единственным японским брендом, продолжавшим экономить на этих «спичках».

Шероховатостей у обновленного Кашкая немного, но они есть. Вслед за Икс-Трейлом он обзавелся обогревом руля и заднего сиденья, но кнопку активации последнего вновь поселили между передними креслами. А еще нынешний модуль камеры заднего вида не дружит с системой Яндекс.Авто. Придется выбирать что-то одно — хороший навигатор или камеру заднего вида.

На этом с минусами — всё. Дальше либо плюсы, либо вкусовщина. В отличие от «икса», все клавиши управления стеклоподъемниками на Кашкае — с подсветкой и автоматическим режимом, поскольку полости дверей позволили без переделок разместить смарт-моторы. А то, что Кашкаю недоступны сиденья из светлой кожи и двухцветная панель, не беда. В Икс-Трейле такие сиденья быстро принимают цвет джинсов.

Эргономика не изменилась, и она неплоха. Пожалуюсь разве что на чрезмерное расстояние от обода руля до рычажка указателей поворота. Из новшеств — кожаная вставка над бардачком (раньше была узенькая полоска из глянцевого пластика) и руль со скошенным низом.

К моменту начала продаж обновленного Кашкая инженеры не успели подру­жить модуль камеры заднего вида с «головой» мультимедийной системы Яндекс.Авто. Проблему обещали решить в ближайшее время.
К моменту начала продаж обновленного Кашкая инженеры не успели подру­жить модуль камеры заднего вида с «головой» мультимедийной системы Яндекс.Авто. Проблему обещали решить в ближайшее время.

Прятки

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А теперь хочу задать вопрос владельцам дорестайлинговых Кашкаев: вы знали, что усилие на руле можно изменять? Я тестировал «дореформенный» Qashqai приблизительно 27 раз, но о том, что у него есть (и у обновленного, соответственно, тоже) два режима электроусилителя, узнаю только сейчас — из уст Андрея Стукова. Он предлагает опробовать «спортивную» настройку на «горной» дороге Дмитровского автополигона. Кто, спрашиваю, догадался спрятать настройку этой опции под тремя вкладками трип-компьютера? Андрей лишь улыбается и пожимает плечами.

Разумеется, нужно было выводить регулировку режимов электроусилителя руля на отдельную кнопку в салоне. Но — увы! Над такими глобальными «косяками» наши инженеры не властны. В ходе российской адаптации им доверили настройку подвески, калибровку рулевого управления и шумоизоляцию. Если сравнивать с «дореформенным» Кашкаем — на всех фронтах полный успех!


Подбором амортизаторов и пружин инженеры российского R&D заморочились всерьез. И работали долго: два месяца «катали» разные комбинации — вникали в нюансы. В октябре 2018‑го в «финал» вышло два лучших варианта, и меня позвали в Дмитров вставить свои пять копеек. Под занавес тестового дня мы не без труда выбрали лучший из двух. А затем, как я уже говорил вначале, парни увеличили диаметр переднего стабилизатора.

Сзади — оригинальный ­бампер со сдвоенным псевдодиффузором. Светодиодными сделаны и стоп-сигналы, и противотуманки — впервые на европейских Ниссанах.
Сзади — оригинальный ­бампер со сдвоенным псевдодиффузором. Светодиодными сделаны и стоп-сигналы, и противотуманки — впервые на европейских Ниссанах.

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Дорестайлинговый Qashqai привезли на полигон в качестве референс-кара, так что своим впечатлениям я доверяю на все сто. После обновленной машины прежняя начинает казаться ведром с гайками. Qashqai 2019 модельного года собраннее и при этом лояльнее к дорожным дефектам, а у руля появился четкий «ноль» (даже в «нормальном» режиме усилителя): благодарить нужно и усиленный иными шлицевыми соединениями рулевой вал, и настройки софта.

На ином уровне и шумо­изоляция. Теперь на все Кашкаи устанавливают шумопоглощающее лобовое стекло, прежде доступное только дизельным версиям. Усилена защита моторного отсека. Полости в крыльях и порогах заполнены вспененным материалом. Разумеется, не забыты и полости у пола багажника — здесь проложены дополнительные шумоизоляционные маты. А на днище появились новые пластиковые щитки: они эффективнее защищают от мелких камешков и водяных брызг.

С багажником, как рассказал мне Сергей Лосев, было сложнее всего. Вывести акустический комфорт Кашкая на уровень обновленного Икс-Трейла — это вызов. В «иксе» дорожный фон «путается» в пластиковых обшивках багажника и «застревает» в полке багажника. В Кашкае же — тоненькая шторка, а на стенках багажника — нетканый материал. Но комплексный подход к подбору шумопоглощающих материалов способен сворачивать горы.

Как и в случае с Икс-Трейлом, покупатели Кашкая теперь могут выбирать между полноразмерной запаской и докаткой. Во втором случае объем багажника будет на 49 литров больше.
Как и в случае с Икс-Трейлом, покупатели Кашкая теперь могут выбирать между полноразмерной запаской и докаткой. Во втором случае объем багажника будет на 49 литров больше.

Еще не вечер

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Я поездил на топовом Кашкае со 144‑сильным атмосферником и вариатором Jatco. Это способная, но не гениальная пара: разгон до сотни занимает больше 10 секунд. А вот удобство и логика управления тягой изменились в лучшую сторону благодаря новому гидротрансформатору с более ранней блокировкой и переписанному софту. Пускай «мистер Шкивы» еще не научен подражать классическому автомату, зато отклики на акселератор стали более линейными, а моторная песня — не такой монотонной.Вас интересует, почему в российском офисе Nissan не сделали этого раньше? Ответов два. Во‑первых, зачем спешить, если «дореформенный» Qashqai по сей день уверенно входит в топ‑10 самых продава­емых кроссоверов и ежемесячно разлетается тиражом более 2000 экземпляров? А во‑вторых, качественная российская адаптация требует куда больше времени, чем кажется на первый взгляд. Qashqai не опоздал — он задержался.

Стал азартнее, понятнее, комфортнее, тише. И не сильно дороже Экономия на мелочах — как трусы в горошек под дорогим смокингом

Nissan Qashqai 2019: как «За рулем» доделал кроссовер

Фото: Михаил Кулешов и Nissan

Nissan Qashqai 2019: как «За рулем» доделал кроссовер
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Отзывы о Nissan Qashqai (10)

Nissan 2017 / срок владения 6 месяцев — 1 год

Достоинства:

Цена (среди конкурентов), устойчивость на дороге, внешний вид, расход топлива, цена на обслуживание

Недостатки:

облез знак "Ниссан", поменяли у дилера по гарантии, больше никаких претензий

Комментарий:

Кашкай мне очень нравится, выбирал долго среди конкурентов, но по многим ,важным для меня, факторам и особенно по цене привлек меня именно кашкай. Езжу все устраиват, все нравится.

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