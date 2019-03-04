Обновленный Nissan Qashqai второго поколения дебютировал весной 2017 года, но до России доехал только сейчас. Что потеряли те, кто не дождался и выбрал дорестайлинговую машину, и ради чего ее стоило подождать, выяснил «За рулем».

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Вот такой он, Qashqai. Вечно опаздывает. Вынуждает ждать. Я и сам столкнулся с этой чертой его характера. Причем дважды! Еще прошлой осенью на испытательном полигоне в британском Милбруке мне удалось пощупать Qashqai в российской спецификации со всех сторон, но с ходовыми испытаниями ниссановцы попросили подождать, пеняя на сыроватые настройки шасси.

Спустя месяц я поездил-таки на Кашкае и даже поучаствовал в его доводке: сложив мои и свои собственные впечатления, инженеры увеличили до 24 мм (+1 мм) диаметр переднего стабилизатора поперечной устойчивости. Но поскольку официальную премьеру назначили на март, пришлось выдерживать эмбарго и выжидать с рассказом.

Спереди обновленный российский Qashqai неотличим от европейского: новый бампер, больше хрома на «морде», светодиодные адаптивные фары у дорогих версий (у остальных — галогенки). Из недоступного прежде оборудования — радар автоматического торможения. А еще появились 18‑дюймовые колёса - на них, скорее всего, и придется основной спрос.

Nissan Qashqai 2.0 CVT 4WD Длина/ширина/высота/база 4379/1836/1590/2646 мм

Объем багажника (VDA) от 352/401* до 1410 л

Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1997 см³; 106 кВт/144 л.с. при 6000 об/мин; 200 Н·м при 4400 об/мин

Время разгона 0–100 км/ч 10,5 с

Трансмиссия полный привод; CVT * С полноразмерной запаской/с докаткой.

Урезали

Доводкой занималась та же команда, что адаптировала X‑Trail. Это Сергей Лосев, Андрей Стуков, Алексей Боцелькинд и Наито-cан — очень открытый и душевный японец. Хоть и начальник. Все четверо — перфекционисты, готовые месяцами «вылавливать блох», которых 90% клиентов не заметят даже под лупой. Вот только руководство альянса Renault-Nissan внимательно считает деньги и не всегда дает «лицензию на отлов».

Интерьерные изменения — как у Икс-Трейла: новый руль с приплюснутым низом, кожаная вставка над бардачком и отсутствовавшая прежде регулировка по высоте для правого сиденья. А вот двухцветное оформление передней панели недоступно.

Подсветка — у каждой клавиши. Автоматический режим — у каждого бокового стекла! Nissan до последнего момента оставался едва ли не единственным японским брендом, продолжавшим экономить на этих «спичках».

Шероховатостей у обновленного Кашкая немного, но они есть. Вслед за Икс-Трейлом он обзавелся обогревом руля и заднего сиденья, но кнопку активации последнего вновь поселили между передними креслами. А еще нынешний модуль камеры заднего вида не дружит с системой Яндекс.Авто. Придется выбирать что-то одно — хороший навигатор или камеру заднего вида.

На этом с минусами — всё. Дальше либо плюсы, либо вкусовщина. В отличие от «икса», все клавиши управления стеклоподъемниками на Кашкае — с подсветкой и автоматическим режимом, поскольку полости дверей позволили без переделок разместить смарт-моторы. А то, что Кашкаю недоступны сиденья из светлой кожи и двухцветная панель, не беда. В Икс-Трейле такие сиденья быстро принимают цвет джинсов.

Эргономика не изменилась, и она неплоха. Пожалуюсь разве что на чрезмерное расстояние от обода руля до рычажка указателей поворота. Из новшеств — кожаная вставка над бардачком (раньше была узенькая полоска из глянцевого пластика) и руль со скошенным низом. К моменту начала продаж обновленного Кашкая инженеры не успели подру­жить модуль камеры заднего вида с «головой» мультимедийной системы Яндекс.Авто. Проблему обещали решить в ближайшее время.

Прятки Материалы по теме Кроссовер Geely Atlas против лидеров класса (с «китайцами» просили не сравнивать) А теперь хочу задать вопрос владельцам дорестайлинговых Кашкаев: вы знали, что усилие на руле можно изменять? Я тестировал «дореформенный» Qashqai приблизительно 27 раз, но о том, что у него есть (и у обновленного, соответственно, тоже) два режима электроусилителя, узнаю только сейчас — из уст Андрея Стукова. Он предлагает опробовать «спортивную» настройку на «горной» дороге Дмитровского автополигона. Кто, спрашиваю, догадался спрятать настройку этой опции под тремя вкладками трип-компьютера? Андрей лишь улыбается и пожимает плечами. Разумеется, нужно было выводить регулировку режимов электроусилителя руля на отдельную кнопку в салоне. Но — увы! Над такими глобальными «косяками» наши инженеры не властны. В ходе российской адаптации им доверили настройку подвески, калибровку рулевого управления и шумоизоляцию. Если сравнивать с «дореформенным» Кашкаем — на всех фронтах полный успех! Разумеется, нужно было выводить регулировку режимов электроусилителя руля на отдельную кнопку в салоне. Но — увы! Над такими глобальными «косяками» наши инженеры не властны.

Подбором амортизаторов и пружин инженеры российского R&D заморочились всерьез. И работали долго: два месяца «катали» разные комбинации — вникали в нюансы. В октябре 2018‑го в «финал» вышло два лучших варианта, и меня позвали в Дмитров вставить свои пять копеек. Под занавес тестового дня мы не без труда выбрали лучший из двух. А затем, как я уже говорил вначале, парни увеличили диаметр переднего стабилизатора. Подбором амортизаторов и пружин инженеры российского R&D заморочились всерьез. И работали долго: два месяца «катали» разные комбинации — вникали в нюансы. В октябре 2018‑го в «финал» вышло два лучших варианта, и Сзади — оригинальный ­бампер со сдвоенным псевдодиффузором. Светодиодными сделаны и стоп-сигналы, и противотуманки — впервые на европейских Ниссанах.

Материалы по теме Выбираем Nissan Qashqai с пробегом: список основных проблем Дорестайлинговый Qashqai привезли на полигон в качестве референс-кара, так что своим впечатлениям я доверяю на все сто. После обновленной машины прежняя начинает казаться ведром с гайками. Qashqai 2019 модельного года собраннее и при этом лояльнее к дорожным дефектам, а у руля появился четкий «ноль» (даже в «нормальном» режиме усилителя): благодарить нужно и усиленный иными шлицевыми соединениями рулевой вал, и настройки софта. На ином уровне и шумо­изоляция. Теперь на все Кашкаи устанавливают шумопоглощающее лобовое стекло, прежде доступное только дизельным версиям. Усилена защита моторного отсека. Полости в крыльях и порогах заполнены вспененным материалом. Разумеется, не забыты и полости у пола багажника — здесь проложены дополнительные шумоизоляционные маты. А на днище появились новые пластиковые щитки: они эффективнее защищают от мелких камешков и водяных брызг. С багажником, как рассказал мне Сергей Лосев, было сложнее всего. Вывести акустический комфорт Кашкая на уровень обновленного Икс-Трейла — это вызов. В «иксе» дорожный фон «путается» в пластиковых обшивках багажника и «застревает» в полке багажника. В Кашкае же — тоненькая шторка, а на стенках багажника — нетканый материал. Но комплексный подход к подбору шумопоглощающих материалов способен сворачивать горы.

Как и в случае с Икс-Трейлом, покупатели Кашкая теперь могут выбирать между полноразмерной запаской и докаткой. Во втором случае объем багажника будет на 49 литров больше.

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