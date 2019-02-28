Обновленный Nissan Qashqai: известны комплектации, их 10!

В марте дилеры начнут прием заказов.

Материалы по теме Первый обновленный Qashqai сошел с конвейера российского завода Nissan

Дебют обновленного Nissan Qashqai второго поколения состоялся весной 2017 года, и вот теперь кроссовер добрался до России. Цены пока держат в секрете, а вот комплектации уже объявили. Их предполагается десять, и 30 вариантов исполнения.

Уже в стартовой комплектации XE весьма солидный набор функций: обогрев передних сидений и лобового стекла, круиз-контроль, кондиционер, а также новые 17-дюймовые легкосплавные диски (для версий с мотором 2.0).

В комплектации SE появились передние и задние парктроники, обогрев руля и задних сидений (для версий с мотором 2.0), электропривод зеркал с функцией автоскладывания, автоматические стеклоподъемники всех окон, регулировки сиденья пассажира в 6 направлениях и регулировка поясничной поддержки.

Для QE+ стали доступны система мониторинга давления в шинах, 18-дюймовые легкосплавные диски, автозатемняющееся зеркало заднего вида, панорамная крыша и система распознавания движущихся объектов.

В версии LE на Qashqai доступны новые системы безопасности Nissan Intelligent Mobility: интеллектуальная система экстренной остановки перед препятствием (FEB), система обнаружения препятствий при движении задним ходом (RCTA), а также адаптивные фары головного света (AFS).

Для максимальной комплектации LE Top предложат новые легкосплавные диски на 19 дюймов оригинального дизайна.

На обновленный Qashqai в двух комплектациях — SE Yandex и QE Yandex — устанавливается система Яндекс.Авто, в которой есть все, что нужно, начиная с навигационной системы Яндекс.Навигатор и заканчивая Яндекс. Музыкой и голосовым помощником.

Для автомобиля предложат два бензиновых мотора: объемом 1,2 л мощностью 115 и 2 л мощностью 144 л.с. Оба агрегатируются либо 6-ступенчатой механической коробкой передач, либо вариатором X-tronic CVT, перенастроенным специально для российского рынка.

О ценах и дате старта продаж новинки будет объявлено позднее.