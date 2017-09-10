5 плюсов и один минус Nissan Qashqai

Для компании Nissan эта модель является знаковой — именно благодаря Кашкаю японцам удалось занять лидирующее положение в сегменте компактных кроссоверов. На европейском рынке Qashqai несколько лет подряд был самым популярным Ниссаном, да и в России он не на последних ролях. Что же стало причиной такой популярности?

Адаптация к России

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Выводя новую модель на наш рынок, большинство производителей ограничивается установкой аккумулятора повышенной емкости. Кое-кто увеличивает бачок для стеклоомывающей жидкости и повышает дорожный просвет. Qashqai же адаптирован куда серьезней!

Помимо перечисленных мер, перед выходом на наш рынок он получил отдельную кнопку включения омывателей фар — чтобы лишний раз не поливать дороги незамерзайкой. Окантовки колесных арок сделаны более широкими — ради лучшей защиты кузова от летящей из-под колес грязи и пескоструйки. Также усилена шумоизоляция моторного щита. Но куда более важные изменения коснулись шасси — об этом чуть ниже.

Qashqai стал первым Ниссаном на российском рынке, который можно получить с даунсайзинговым турбомотором (1,2 л, 115 л.с.).

Ездовые свойства

На Кашкае питерской сборки использованы подрамники (передний и задний) от Икс-Трейла — они крепятся через сайлент-блоки, что позволило снизить уровень вибраций. Базовые версии у исходной европейской машины оснащены полузависимой балкой, в то время как у нас все без исключения модификации снабжены многорычажкой. Кроме того, у нашего кроссовера другие амортизаторы, а также полуоси (колея выросла на 20 мм спереди и на 30 мм сзади). По сравнению с исходной английской машиной у нашего Кашкая заметно лучше плавность хода. Для России — это серьезное преимущество.

Геометрическая проходимость весьма достойная: дорожный просвет — 200 мм, угол въезда — 20 градусов, съезда — 17,5.

Просторные салон и багажник

Снаружи Qashqai невелик, но внутри никакой тесноты нет и в помине. Рослые люди чувствуют себя вольготно как в первом, так и во втором ряду. Кстати, для задних пассажиров предусмотрены персональные дефлекторы вентиляции — в этом сегменте они предлагаются не часто. А еще по меркам сегмента у Кашкая весьма просторный багажник — 430 литров (по заявлению производителя). Для сравнения, у Mitsubishi ASX он вмещает 384 литра, у Subaru XV — 310.

Лаконичные приборы не бликуют даже при ярком свете, а дисплей трип-компьютера по размерам даже крупнее, чем у более дорогих и престижных Infiniti. Полноприводная трансмиссия дает возможность принудительно заблокировать межосевую муфту. А по сухой ровной дороге можно ездить и на переднем приводе.



Даже спустя четыре года после выхода в свет интерьер выглядит вполне актуальным. Передняя панель и дверные карты отделаны мягким пластиком, придающим салону дополнительный уют.

К пространству на втором ряду не возникнет нареканий даже у рослых пассажиров. Места хватает.

Солидный объем багажника можно объяснить тем, что под полом — запаска на 16-дюймовом стальном диске. А ведь немалая часть Кашкаев продается на 17- и даже 19-дюймовых колесах…



Оснащение

Nissan Qashqai отличается рядом опций, которые для большинства одноклассников покажутся диковинкой. В их число входят светодиодные фары, которые обучены автоматически переключаться с ближнего на дальний (и обратно), система кругового обзора, а также мультимедийный комплекс с голосовым управлением Яндекс.Авто. Последний позволяет не только выстраивать маршрут с учетом пробок, но и дает доступ к музыкальным онлайн-станциям и тематическим подборкам — можно подобрать музыку под любое настроение.

Светодиодные фары в этом классе машин пока еще встречаются нечасто.

Широкий выбор

В своем сегменте Qashqai — один из лидеров по количеству предлагаемых модификаций. Судите сами: два типа привода, два варианта коробок передач. Плюс сразу три варианта двигателей: два бензиновых (1,2-литровый 115-сильный турбонаддувный и 2-литровый 144-сильный атмосферник) и один дизельный (1,6 л, 130 л.с.). Выбирай не хочу! Цены варьируются в диапазоне от 1 154 000 до 1 680 000 рублей.

Однако не все так гладко. В Кашкае есть к чему придраться. И об одном из недостатков мы сейчас поведаем.

В этом ракурсе Qashqai изрядно напоминает легковой хэтчбек вроде покинувшего российский рынок Nissan Tiida.

Автомат бы

Негативным моментом можно назвать отсутствие старой доброй автоматической трансмиссии с гидротрансформатором — двухпедальные версии Кашкая снабжаются вариатором. По части удобства управления тягой к нему нет никаких нареканий. Но вот выносливость этой трансмиссии хуже, чем у автоматов. У некоторых владельцев вариаторы теряют работоспособность неожиданно рано.