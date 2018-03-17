Топ-9 моделей гольф-класса: чья базовая комплектация выгоднее?

Прикидываем, какая из новых машин сегмента С готова предложить покупателю наилучший набор опций за минимальные деньги. Мы проанализировали предложения всех лидеров класса.

Сегмент С сдал на российском рынке свои позиции под давлением более доступных машин В-класса и кроссоверов. Его лидер — Skoda Octavia — продается почти в пять раз хуже, чем самый популярный бюджетник и одновременно самая востребованная модель в России Kia Rio. Еще один факт: рубеж в 15 тысяч проданных автомобилей перешагнули всего три представителя гольф-класса и 11 из сегмента В. Однако есть у теряющей популярность группы свои поклонники. Из очевидных преимуществ — просторнее салон и багажник, качественнее материалы отделки. Да и комплектация должна быть побогаче даже в самом дешевом варианте. Посмотрим, кто из соперников предлагает максимум оборудования за цену базовой версии.

Skoda Octavia

Самая доступная Skoda Octavia обойдется в 984 000 рублей. Машину везет атмосферник 1.6 мощностью 110 л.с., коробка передач — 5-ступенчатая механика. В начальной комплектации Active можно рассчитывать на две подушки безопасности, светодиодные ходовые огни и задние фонари, кондиционер, аудиосистему, передние электрические стеклоподъемники, электропривод и обогрев зеркал, центральный замок с кнопками на ключе. Полезного для России обогрева сидений нет, это опция стоимостью 11 тысяч рублей.

Kia cee’d можно купить в трех типах кузова. Непрактичную трехдверку pro_cee’d, пожалуй, оставим за пределами нашего обзора, а вот пятидверный хэтчбек и универсал пользуются хорошим спросом. Цена хэтчбека на первый взгляд очень привлекательная, от 829 900 рублей. У него будет шесть подушек безопасности, электроприводы зеркал и передних стекол, но — никаких обогревов, кондиционера, «музыки» и центрального замка с пультом. Разумнее рассмотреть исполнение Classic AC, где все это есть. Такая машина обойдется в 874 900 рублей.

Kia cee’d

Kia cee’d SW



Универсалов Kia cee’d без кондиционера, аудиосистемы, обогревов зеркал и форсунок стеклоомывателя не бывает в принципе. «Сарай» дороже аналогично оснащенного хэтчбека на 30 тысяч (от 904 900 рублей). Выгода относительно Шкоды Октавия налицо: набор оборудования идентичный, а сэкономить можно без малого 80 или 110 тысяч в зависимости от типа кузова выбранного Сида. Двигатель «корейца» рабочим объемом 1,4 литра хотя и слабее, зато его 100 «лошадей» сулят выгоду по части транспортного налога. Если вы не «гонщик», недостаток сил напрягать не будет.

Цена на Ford Focus, который занимает в России третье место по популярности в гольф-классе, стартует с отметки 843 000 рублей. Столько стоит хэтчбек с 85-сильным мотором 1.6, механической коробкой в комплектации Ambiente c системой стабилизации, парой подушек безопасности, передними электрическими стеклоподъемниками и электроприводом зеркал. На этом всё. Чахлый двигатель, отсутствие кондиционера и невозможность выбора типа кузова в этом исполнении делают машину непривлекательной.

Ford Focus

Зато уровень оснащения SYNC Edition с полным электропакетом, обогревом сидений и зеркал, мультимедийной системой с голосовым управлением и функцией AppLink, кондиционером оснащается уже 105-сильным мотором и доступен во всех кузовах. Хэтчбек стоит 980 000 рублей, седан — 990 000, универсал — ровно миллион. При идентичной с Октавией цене Focus богаче на систему стабилизации, обогрев сидений, задние электростеклоподъемники. Из минусов — более тесный салон. Зато объем багажника у чешского лифтбека можно отыграть, купив Focus-универсал.

Оставшийся за пределами тройки лидеров Kia Cerato опровергает тезис, что в России любят только седаны. Родственник и одноклассник Kia cee’d продается в два с лишним раза лучше, но четырехдверки в его гамме нет. Cerato по умолчанию положен двигатель 1.6 (130 л.с.) и 6-ступенчатая механика. В начальной версии Comfort есть полный электропакет, шесть подушек безопасности, кондиционер, аудиосистема, обогревы зеркал, передних сидений и ветрового стекла в зоне стоянки стеклоочистителей. Цена — 979 900 рублей. Всем выше упомянутым соперникам машина проигрывает по практичности: трансформация салона и максимальная вместимость у седана заведомо хуже, чем у лифтбека, хэтчбека и универсала. Зато Cerato обставляет всех по мощности мотора. Хотите шуструю машину за сравнительно небольшие деньги, Cerato с разгоном до сотни за 10,1 секунды должен прийтись по душе. Не спорткар, конечно, но большего в пределах миллиона вы и не получите.

Kia Cerato

Volkswagen Jetta



Седан Hyundai Elantra базируется на тех же агрегатах, что и Kia Cerato. Из-за других настроек его двигатель чуть слабее (128 л.с.), но потеря двух «лошадей» в данном случае непринципиальна. В комплектации Start за 969 000 рублей оснащение беднее на четыре подушки безопасности (у Hyundai их всего две), обогрев сидений и форсунок стеклоомывателя, зато богаче на систему ESC и датчик давления в шинах. На наш взгляд, набор опций в Kia выглядит интереснее. Остальные плюсы и минусы седана Hyundai Elantra по сравнению с Октавией, Сидом и Фокусом те же, что и у Cerato.

Volkswagen Jetta единственная модель в нашем обзоре, выпадающая за миллион рублей даже в самой доступной версии. При идентичном с Октавией силовом агрегате (1.6 MPI мощностью 110 л.с. и 5-ступенчатая «ручка») он дороже на 65 тысяч рублей. И описание комплектации Trendline за 1 049 000 рублей объясняет, за счет чего такая разница: кожаная отделка руля, передний подлокотник с боксом, шесть подушек безопасности (у Шкоды — две), ESP, задние электрические стеклоподъемники и обогрев сидений. В целом, надо признать, неплохое предложение, однако невеликую популярность машины (шестое место в классе по продажам) объяснить нетрудно. Jetta — это проигрывающий в практичности седан, уже немолодой. Кроме того, сам факт высокой стартовой цены заставляет часть потенциальных покупателей смотреть на другие машины.

Toyota Corolla

В арсенале седана Toyota Corolla самый скромный по рабочему объему двигатель — всего 1,33 литра. Он выдает налоговыгодные 99 л.с., а машина с ним (разумеется, с механической коробкой) стоит 954 000 рублей. Японская модель импортируется в Россию, тогда как все основные соперники локализованы. Так что, за конкурентную цену набор опций не блещет богатством: две подушки безопасности, электроприводы передних стекол и зеркал, кондиционер, обогревы зеркал и передних сидений. «Музыки», боковых подушек и системы стабилизации в начальном исполнении «Стандарт» нет. Несмотря на всероссийскую любовь к этой марке, Corolla не пробилась в лидеры сегмента, оставаясь в тени более практичных и лучше оснащенных конкурентов.

Завершает наш обзор пара «французов». Седаны Citroen C4 и Peugeot 408 расположились на восьмом и девятом местах в своем сегменте соответственно. Оба едва вписываются в миллион рублей. Со 115-сильным атмосферником 1.6 и 5-ступенчатой механикой машина с шевронами на решетке радиатора стоит 999 000 рублей, со львом — 979 000. В начальной комплектации есть ESP, но нет аудиосистемы, боковых подушек безопасности, обогрева сидений, а у Peugeot — еще и кондиционера. Даже система ЭРА-ГЛОНАСС отнесена к разряду платных опций (+ 8000 рублей). Из этой парочки, конечно, более привлекательным выглядит Citroen — за счет более современной внешности и наличия «кондея». Однако конкурировать дети альянса PSA, увы, могут только между собой. В статистике продаж им не дотянуться даже до Тойоты Королла, которая расходится втрое лучше.

Citroen C4

Peugeot 408



В сухом остатке получим, что самая дешевая «база» у Kia cee’d, в которой к тому же отличный набор средств пассивной безопасности в виде шести эйр-бегов. Даже с добавлением нескольких необходимых современной машине опций (например, кондиционера) «кореец» останется дешевле соперников. Эта же модель предлагает самый доступный универсал (Focus и Octavia дороже). У Kia Cerato самый мощный двигатель. Volkswagen Jetta предоставляет максимум опций за начальную цену, хотя она и оказалась самой высокой. Наконец, Toyota Corolla — самый доступный в сегменте вариант купить настоящую, а не локализованную иномарку.

Фото: фирмы-производители