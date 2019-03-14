Правила игры неизменны тысячи лет: продавец хочет отдать товар подороже и скрыть его недостатки, а покупатель должен быть внимателен, чтобы сделать оптимальный выбор. ЗР помогает избежать проблем при покупке машины с пробегом.

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Российский рынок автомобилей с пробегом медленно, но верно подтягивается к эталонным зарубежным площадкам (Европа и США) — становится более цивилизованным и прозрачным. Всё активнее работают официальные дилеры, которые гарантируют юридическую чистоту сделки и хоть в какой-то степени отвечают за техническое состояние машин. Постоянно появляются новые и совершенствуются имеющиеся платформы для полноценной проверки автомобилей по различным базам данных.

Однако наш рынок по-прежнему остается опасным для покупателя. Подбор автомобиля требует холодной головы и комплексного подхода к оценке его состояния.

Сводки с полей

По статистике подборщиков, на вторичном рынке не больше 10% годных автомобилей.

У фирм, профессионально занимающихся подбором автомобилей, уходит в среднем две-три недели на то, чтобы предложить клиенту добротную машину. Специалисты просматривают до полутора сотен объявлений, чтобы найти действительно хороший вариант, отвечающий заданным требованиям. Как правило, при поступлении заказа проверяют весь пул имеющихся предложений, но зачастую не удается найти среди них достойного автомобиля. Команде приходится ждать новые объявления.

По статистике подборщиков, на вторичном рынке не больше 10% годных автомобилей. И даже из столь небольшого числа лишь десятую часть подборщики предлагают заказчикам. Приходится перестраховываться и предъявлять повышенные требования при оценке машин, чтобы клиенты были довольны: конкуренция в этой сфере очень высока.

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У частных продавцов — средние показатели по соотношению «автохлам — нормальные машины». Гораздо больше рухляди встречается на площадках серых автосалонов и у перекупщиков. А меньше всего — у официальных дилеров. Хотя и среди них попадаются продавцы, которые халатно относятся к диагностике принимаемых автомобилей и стремятся любым способом получить навар. Если вы нацелились на покупку машины у дилера, обратите внимание на трейд-ин-программы, разработанные производителями. В этом случае автомобили проверяют более тщательно, иногда даже предусмотрен периодический аудит этой деятельности со стороны дистрибьюторов.

Чаще всего продавцы подержанных машин стараются скрыть кузовной ремонт разной степени тяжести. Другая массовая проблема — скрученный пробег. Истинное значение зачастую приходится определять по вторичным показателям — например, по степени износа отделки салона.

Технические неисправности узлов и агрегатов — менее серьезная проблема. И основание для активного торга. А еще хватает машин из такси. Причем далеко не все зарегистрированы на юридических лиц, то есть отметок об их коммерческой эксплуатации в базах не найдешь.

ИЗ ВСЕХ ЗОЛ Отдельная история — подержанные машины с проблемными агрегатами (турбомоторы, роботизированные коробки и вариаторы). Несложно найти грамотный сервис, где проведут качественную диагностику, но это гарантированно убережет от больших затрат лишь в ближайшей перспективе. Никто не скажет, сколько еще прослужит агрегат. Нельзя прикинуть остаточный ресурс и по пробегу, ведь на большинстве машин он скручен. По оценкам подборщиков, около 60% машин на вторичном рынке имеют либо замаскированные серьезные неисправности упомянутых агрегатов, либо симптомы таких проблем в недалеком будущем.

Мошенники

Криминальный подтекст имеется менее чем у одного процента всех предложений. Профессиональные подборщики практически всегда выявляют такие машины на этапе глубокого анализа объявлений, а рядовой покупатель рискует нарваться на неприятности.

Самое распространенное мошенничество — развод по телефону: якобы готовы продать шикарную машину по шоколадной цене и просят перевести залог в размере 5000–10 000 рублей, так как за ней уже едет орда покупателей. Реже попадаются автомобили с перебитыми VIN-кодами и поддельными документами. И по-прежнему много на рынке кредитных и залоговых автомобилей.

Интерактив

За последние годы не было кардинальных прорывов в развитии платформ для всесторонней проверки истории подержанных автомобилей по всяческим базам данных. Но они постоянно совершенствуются и расширяется ассортимент продуктов, доступных всем желающим.

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В частности, на крупнейших интернет-порталах появились собственные инструменты для проверки автомобилей.

Профессиональные подборщики предпочитают использовать платные базы, предоставляющие больший объем информации. Но и они не гарантируют полной прозрачности истории конкретного автомобиля. К примеру, банки вносят в реестры не все залоговые машины, а проверка по базам не всегда выявляет перебитый VIN-код.

Поэтому очень важно подходить к проверке автомобиля комплексно. Техническое состояние, кузовные нюансы, впечатление от общения с продавцом, пакет документов на машину, история обслуживания у дилера, информация из баз данных и другие факторы — нужно учесть всё. И когда из этих элементов сложится приятная картина, можно считать, что покупатель максимально себя обезопасил.

Сразу «до свидания»

Недобросовестные продавцы становятся хитрее. Раньше объявления с фотографиями автомобилей в гаражных кооперативах позволяли надеяться, что перед вами собственник-частник и машина действительно хранилась в подобающих условиях. Сегодня к этому приему часто прибегают и перекупщики, и серые дилеры. Однако по-прежнему остается набор своего рода маркеров в объявлениях, по которым можно сразу вычислить «мутное» предложение.

Сильно заниженная цена. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Если объявление с якобы хорошей машиной и вкусным ценником висит уже 20 дней и набрало десятки тысяч просмотров, явно что-то не так! Тысячи просмотров объявления. Этот фактор в отдельности также говорит о том, что вариант, скорее всего, проблемный. Текст объявления. Шаблонное описания автомобиля, бросающиеся в глаза орфографические ошибки, обилие прописных букв и восклицательных знаков? Лучше проигнорировать это предложение. Скорее всего, его сделал перекупщик или серый дилер. Контактное лицо и номер телефона. Бывает, что в объявлении, которое преподносится как частное, указан один номер, но несколько контактных лиц. Обычно это выдает серого дилера. Наводящие вопросы. Нечистые на руку продавцы давно научились довольно успешно выдавать себя за честных частников в разговоре по телефону. Но при обилии наводящих вопросов о состоянии и обслуживании автомобиля собеседник может выдать себя.

Благодарим за помощь в подготовке материала компанию по подбору автомобилей с пробегом «Честное авто» (www.chestauto.ru).