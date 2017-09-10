Skoda Octavia на вторичке: 4 преимущества и все недостатки

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Octavia третьего поколения (А7) сконструирована на платформе MQB, агрегаты — общие с моделями Volkswagen и Audi. Лифтбеки собирают в России, универсалы — в Чехии.
Рестайлинг 2017 года коснулся внешности, оптики, интерьера и оснащения; механическая часть осталась без изменений.
ДОСТОИНСТВА
- Просторный и удобный салон, огромный багажник, хорошая эргономика, современное оснащение.
- Надежная подвеска не боится плохих дорог.
- Похвальные динамика, управляемость и экономичность.
- Высокий уровень безопасности.
НЕДОСТАТКИ
- Все двигатели — с фольксвагеновскими капризами и не переносят АИ‑92.
- Ремонт и обслуживание не из дешевых.
- Системы отопления и вентиляции не лучшим образом справляются с зимой.
- Странная аэродинамика: грязь оседает на боковых окнах.
- Много машин попадает на вторичку, поработав в роли такси.
В корпусах боковых зеркал заднего вида в сильный дождь или при мойке часто накапливается вода. Сами зеркалá маленькие, из-за чего страдает обзорность.
В корпусах боковых зеркал заднего вида в сильный дождь или при мойке часто накапливается вода. Сами зеркалá маленькие, из-за чего страдает обзорность.
МОТОРЫ
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Из начальной гаммы моторов в России постепенно выпали бензиновый 1.2 и турбодизель 2.0. Их мало на рынке; при выборе можно учесть, что по характеру 1.2 TSI очень схож с 1.4 TSI (семейство ЕА211).
Турбодизель (без сажевого фильтра — 143 л.с., с фильтром — 150 л.с.) в целом хвалят, обещая беспроблемную работу до 150 000 км. Особых нареканий мотор 1.8 TSI (180 л.с., семейство EA888) также не вызывает, у него долговечный цепной привод ГРМ.
1.4 TSI (140 или 150 л.с.) по инерции считают проблемным, ведь его одноименный предок часто и разнообразно болел. У мотора нового поколения большинство детских болезней излечили, хотя некоторые еще сохранились. Он может внезапно озадачить шумом фазовращателей, залеганием колец или заклиниванием актуатора турбины (выпускают ремкомплект). Но при хорошем уходе часто служит до 300 000 км.
Если не считать 1.8 (его ставят только на машины в дорогих комплектациях), то самый надежный вариант — атмосферник 1.6 MPI. Слабые места есть, но лечатся без высоких затрат; двигатель ходит до 400 000 км. Для всех бензиновых моторов завод допускает масложор до 0,5 л/1000 км.
КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ
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Робот DSG7 (особенно в версиях до 2014 года) после окончания гарантии лучше обходить стороной. У модернизированного варианта тоже случаются поломки сцепления и мехатроника (на любом пробеге).
Агрегат DSG6 более надежен (ресурс — около 200 000 км), но доступен только с мотором 1.8.
Шестиступенчатый автомат — японский Aisin 09G. Ничем особо ужасным он себя не проявил. Не любит резких стартов и пробуксовок, склонен к перегреву (вплоть до необходимости остановиться и остудить). Основные болезни связаны с засорением внутренностей продуктами износа (чаще меняйте масло!).
Пятиступенчатую механику (MQ250) относят к числу неубиваемых, вменяя ей в вину только ускоренный износ подшипников (иногда).
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ БОЛЯЧКИ
- Слабым узлом называют термостат в сборе с насосом охлаждающей жидкости: может сломаться и то и другое; течи лечатся заменой всего узла.
- Стук стоек задних амортизаторов — особенность адаптированной подвески, но в ряде случаев производили замену по гарантии; задние амортизаторы сами по себе живут недолго.
- Часто перегорают лампочки наружного и внутреннего освещения из-за тряски на плохих дорогах.
Euro NCAP: 2013 год: пять звезд. Водитель/пассажир — 93%, ребенок — 86%, пешеход — 66%, системы безопасности — 66%
Самое массовое предложение на вторичке: лифтбек 1.4 DSG.
ОПТИМАЛЬНЫЙ ВЫБОР: лифтбек 1.6 МКП или АКП
ЗА ТЕ ЖЕ ДЕНЬГИ: Ford Focus, Opel Astra, Kia cee’d, Chevrolet Cruze, Toyota Corolla
Фото: Skoda