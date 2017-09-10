Skoda Octavia на вторичке: 4 преимущества и все недостатки

Эксперт «за рулем» отыскал слабые места в машине с хорошей репутацией.

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Octavia третьего поколения (А7) сконструирована на платформе MQB, агрегаты — общие с моделями Volkswagen и Audi. Лифтбеки собирают в России, универсалы — в Чехии.

Рестайлинг 2017 года коснулся внешности, оптики, интерьера и оснащения; механическая часть осталась без изменений.

ДОСТОИНСТВА

Просторный и удобный салон, огромный багажник, хорошая эргономика, современное оснащение.

Надежная подвеска не боится плохих дорог.

Похвальные динамика, управляемость и экономичность.

Высокий уровень безопасности.

НЕДОСТАТКИ

Все двигатели — с фольксвагеновскими капризами и не переносят АИ‑92.

Ремонт и обслуживание не из дешевых.

Системы отопления и вентиляции не лучшим образом справляются с зимой.

Странная аэродинамика: грязь оседает на боковых окнах.

Много машин попадает на вторичку, поработав в роли такси.

В корпусах боковых зеркал заднего вида в сильный дождь или при мойке часто накапливается вода. Сами зеркалá маленькие, из-за чего страдает обзорность.

МОТОРЫ

Из начальной гаммы моторов в России постепенно выпали бензиновый 1.2 и турбодизель 2.0. Их мало на рынке; при выборе можно учесть, что по характеру 1.2 TSI очень схож с 1.4 TSI (семейство ЕА211).

Турбодизель (без сажевого фильтра — 143 л.с., с фильтром — 150 л.с.) в целом хвалят, обещая беспроблемную работу до 150 000 км. Особых нареканий мотор 1.8 TSI (180 л.с., семейство EA888) также не вызывает, у него долговечный цепной привод ГРМ.

1.4 TSI (140 или 150 л.с.) по инерции считают проблемным, ведь его одноименный предок часто и разнооб­разно болел. У мотора нового поколения большинство детских болезней излечили, хотя некоторые еще сохранились. Он может внезапно озадачить шумом фазо­вращателей, залеганием колец или заклиниванием актуатора турбины (выпускают ремкомплект). Но при хорошем уходе часто служит до 300 000 км.

Если не считать 1.8 (его ставят только на машины в дорогих комплектациях), то самый надежный вариант — атмосферник 1.6 MPI. Слабые места есть, но лечатся без высоких затрат; двигатель ходит до 400 000 км. Для всех бензиновых моторов завод допускает масложор до 0,5 л/1000 км.

КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

Материалы по теме Что не так с DSG — «болячки» и отзывные кампании

Робот DSG7 (особенно в версиях до 2014 года) после окончания гарантии лучше обходить стороной. У модернизированного варианта тоже случаются поломки сцепления и мехатроника (на любом пробеге).

Агрегат DSG6 более надежен (ресурс — около 200 000 км), но доступен только с мотором 1.8.

Шестиступенчатый автомат — японский Aisin 09G. Ничем особо ужасным он себя не проявил. Не любит резких стартов и пробуксовок, склонен к перегреву (вплоть до необходимости остановиться и остудить). Основные болезни связаны с засорением внутренностей продуктами износа (чаще меняйте масло!).

Пятиступенчатую механику (MQ250) относят к числу неубиваемых, вменяя ей в вину только ускоренный износ подшипников (иногда).

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ БОЛЯЧКИ

Слабым узлом называют термостат в сборе с насосом охлаждающей жидкости: может сломаться и то и другое; течи лечатся заменой всего узла.

Стук стоек задних амортизаторов — особенность адаптированной подвески, но в ряде случаев производили замену по гарантии; задние амортизаторы сами по себе живут недолго.

Часто перегорают лампочки наружного и внутреннего освещения из-за тряски на плохих дорогах.

Euro NCAP: 2013 год: пять звезд. Водитель/пассажир — 93%, ребенок — 86%, пешеход — 66%, системы безопасности — 66%

Самое массовое предложение на вторичке: лифтбек 1.4 DSG.

ОПТИМАЛЬНЫЙ ВЫБОР: лифтбек 1.6 МКП или АКП

ЗА ТЕ ЖЕ ДЕНЬГИ: Ford Focus, Opel Astra, Kia cee’d, Chevrolet Cruze, Toyota Corolla

Фото: Skoda