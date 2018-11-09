При всех своих достоинствах гидромеханические автоматы обладают и массой недостатков. Какие-то общеизвестны, а иные оказываются для владельцев таких машин полной неожиданностью.

Гидромеханические автоматы — высокотехнологичные агрегаты, которые требуют соответствующего отношения при эксплуатации, обслуживании и ремонте. Причем это касается даже немолодых и относительно простых по конструкции 4-ступенчатых коробок передач. Что уж говорить о более продвинутых! Большинство наших рекомендаций вытекает из особенностей конструкции автоматов. При этом значительную их часть можно отнести и к недостаткам самих коробок.

1. Высокий расход топлива

Казалось бы, банальный недостаток автоматов в виде повышенного расхода топлива иногда приобретает неприличные масштабы. Тут многое зависит от конкретной пары мотор/коробка, которая может обладать умопомрачительным аппетитом. Например, это модели Renault, вооруженные 4-ступенчатым автоматом DP. Слишком ограниченный арсенал передач (передаточных чисел) заставляет мотор дольше находиться в области высоких оборотов в различных режимах движения. Кроме высокого расхода топлива это еще и заметно ограничивает динамические характеристики автомобиля, будь это Logan c мотором 1.6 или Duster c двигателем 2.0.

Вдвойне обидно, когда автомобиль с автоматом обладает не только неприлично высоким аппетитом, так еще и крайне посредственной динамикой.

Другой пример —обновленный Ford EcoSport. У него под капотом атмосферный бензиновый мотор 2.0 и современный 6-ступенчатый автомат 6F35. Видимо, из-за неудачных калибровок программного обеспечения эта парочка тоже славится неприлично высоким расходом топлива. А вот похожее по характеристикам агрегатное сочетание, например, на Крете, обладает куда более скромным аппетитом.

2. Нерасторопная работа

Автоматы призваны дарить высокий уровень комфорта при езде, но и у этой установки иногда случаются осечки. Производители не всегда удачно попадают в настройки работы гидромеханических коробок. В итоге владельцу приходится мириться с грубыми переключениями передач с раздражающими толчками и нерасторопным выбором нужной передачи, даже если автомат полностью исправен. Ситуация усугубляется при динамичном режиме езды.

3. Замена масла

Большинство автопроизводителей не требуют обязательной замены масла в АКП. В этом вопросе автовладельцам лучше ориентироваться на рекомендации производителей коробок и сервисменов, которые призывают это делать в среднем через каждые 60 000 км. Периодическое обновление масла гарантированно продлевает срок службы автоматов и заметно отодвигает момент появления первых неисправностей. С учетом запчастей и работ операция стоит приличных денег, но ее очень важно включить в бюджет содержания автомобиля.

Отсутствие масляного щупа у автомата — не самое большое неудобство. Гораздо больше хлопот доставляет мерная трубка, встроенная в сливную пробку. Доливать и контролировать уровень масла с ее помощью крайне неудобно. Кстати, многим автоматам достаточно снижения нормального уровня рабочей жидкости всего на 0,5 литра, чтобы появились толчки при переключениях.

4. Перегрев и высокие нагрузки

На машине с автоматом не стоит соваться на бездорожье. Длительное буксование колес может вызвать значительный перегрев масла, который приводит к массе серьезных поломок: выгорание пакетов фрикционов и, например, деформация корпуса гидроблока.

У некоторых коробок в поддон встроен полноценный блок управления соленоидами (мехатрон). Есть он, к примеру, у 7-ступенчатого автомата Mercedes-Benz серии 722.9 или 6-ступенчатого собрата GM 6T30/6T40. Подобные мехатроны крайне чувствительны к перегревам коробки.

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Важно следить за состоянием радиатора системы охлаждения двигателя. На большинстве автомобилей в него встроен основной теплообменник автомата. При забитом радиаторе и длительном движении в пробке из-за перегрева масла могут даже возникать толчки при переключениях передач. В худших случаях при высоких нагрузках возможны серьезные повреждения агрегата.

Также многие коробки плохо переносят высокую нагрузку в непрогретом состоянии. Некоторые из них могут даже отчетливо пинаться при переключениях в таком режиме работы. Поэтому очень важно в первые минуты движения после холодного пуска плавнее нажимать на педаль газа, пока автомат окончательно не проснется.

5. Диагностика

Рано или поздно у любого автомата появляются неисправности. Качественную диагностику может провести только диагност-профессионал, которого еще надо найти. Автомат является исполнительным агрегатом, поэтому его недомогания могут быть вызваны массой причин, которые не связаны с самой АКП. Очень важно отсеять других подозреваемых в некорректной работе, прежде чем снимать и разбирать коробку, иначе на ровном месте можно попасть на очень большие деньги. Поэтому не удивляйтесь высоким ценам на диагностику, это полностью оправданно. Для примера, толчки при переключениях передач могут выть вызваны неисправностью одного из датчиков двигателя или его блока управления, и при этом не обязательно загорится какая-либо ошибка.

Существует масса примеров, когда пинки автомата возникают из-за неисправностей, которые совершенно не связаны с коробкой. Например, на Ford Mondeo предпоследнего поколения настоящим виновником дискомфортной езды может быть некондиционный клапан рециркуляции EGR. В свое время диагносты из клубного сервиса потратили массу сил, чтобы вычислить такую взаимосвязь.

6. Ремонт

Даже простейший ремонт автомата стоит дорого. К примеру, при замене пары неисправных соленоидов в гидроблоке большинства гидромеханических коробок придется раскошелиться и на довольно дорогое обновление масла, так как его необходимо сливать из-за снятия поддона.

При ремонте автоматов часть компонентов подлежит обязательной замене на новые, а другие элементы можно успешно восстановить или использовать б/у варианты. И то и другое стоит недешево (конкретная запчасть или работа).

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А если уж дело дошло до капитального ремонта, то даже возрастные 4-ступенчатые автоматы нанесут сильный удар по семейному бюджету. К примеру, реанимация французской коробки серии DP/AL обойдется в 80 000 — 100 000 рублей. А капитальный ремонт более современных 5- и 6-ступенчатых автоматов Aisin стоит около 130 000 — 150 000 рублей!

При этом еще важно найти грамотного мастера. Качественный ремонт автоматов требует высокого профессионализма и соответствующей технической базы. Увы, в наше время квалифицированные сервисмены в сфере агрегатного ремонта — большая редкость.

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На первый взгляд кажется, что гидромеханический автомат — настоящее чудовище, постоянно терроризирующее владельца. Но при вдумчивом подборе автомобиля (пара мотор/коробка передач) и адекватной эксплуатации даже откровенно проблемные модели коробок могут служить верой и правдой довольно продолжительное время. Главное, понимать, что любой гидромеханический автомат требует особого отношения.

Фото: фирмы-производители и из архива автора