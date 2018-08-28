Топ-8 автоматов: какая коробка дороже в ремонте? Рейтинг ЗР

Гидромеханические коробки передач считаются самыми надежными и неприхотливыми среди автоматов всевозможных типов. Однако и они подвержены определенным болезням. Причем у агрегатов различных производителей эти слабые места проявляются по-своему.

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Казалось бы, хорошая репутация автоматов не такая уж очевидная на деле. Если покопаться в историях болезней многих автомобилей на вторичном рынке, выяснится, что некоторые автоматы оказываются довольно капризными в эксплуатации. Причем тут отличились даже простейшие по конструкции 4-ступенчатые агрегаты. Что уж говорить про их более сложных последователей с бóльшим количеством ступеней!

Предлагаем вашему вниманию подборку самых популярных автоматов с их характерными болячками. Все они появились около 15 лет назад и хорошо изучены сервисменами. Конечно, представленные факты не означают, что в зоне риска находится каждый подобный автомат. В нашей подборке лишь характерные слабые места конкретных моделей, о которых важно знать. В ее составлении использован опыт компании «Тахо Трансмишнс», которая более двадцати лет занимается профессиональным ремонтом автоматов, в том числе и в рамках гарантийных обязательств производителей. Также учтены наработки других ремонтных фирм, неофициальных и клубных сервисов по обслуживанию автоматических коробок передач.

Фото: фирмы-производители