Как продлить жизнь автомату? Лабораторка «За рулем»

В любой АКП надо систематически менять масло — «За рулем» доказал это лабораторной работой. Чтобы выяснить, насколько быстро деградирует трансмиссионное масло в условиях обычной эксплуатации, на экспертизу отправились пробы, взятые из автоматических коробок редакционных автомобилей Nissan Almera (пробег — 120 000 км) и Datsun mi-DO (65 000 км).

Еще десять-пятнадцать лет назад в соответствии с регламентами почти всех автопроизводителей замена масла в автоматах была обязательной. А сегодня производители заявляют, что в этом нет нужды и залитой жидкости хватает на весь срок службы агрегата. Неужели столь существенно изменились конструкция автоматических коробок и состав масел?

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Давайте внимательно почитаем регламенты технического обслуживания. Многие автомобильные компании оговаривают, что при эксплуатации в тяжелых режимах масло в автомате всё же нужно менять. К примеру, Toyota установила интервал замены 60 000 км. А ведь частая езда по пробкам тоже относится к весьма тяжелому режиму! Подобные рекомендации дают и фирмы-производители автоматических коробок. Они призывают менять масло в обязательном порядке и иногда даже с более короткими интервалами. Выходит, сегодня автогиганты лишь иначе расставляют акценты, но суть проблемы не изменилась.

Современные автоматы далеко ушли от своих предков двадцатилетней давности, однако их принципиальная конструкция осталась прежней. Более того, автоматы стали более прихотливыми и требовательными к качеству масла. Химическая промышленность тоже не стоит на месте, но вечные технические жидкости существуют только в фантастических рассказах. Однозначный вывод из всего вышесказанного: периодически менять масло в автомате необходимо.

Основные элементы, подверженные наибольшему износу в любой автоматической коробке, - это фрикционы. Они работают в муфтах управления планетарными рядами и блокировки гидротрансформатора. Продукты их износа накапливаются в гидросистеме и могут забить каналы гидроблока и соленоиды. Клапаны очень тяжело поддаются промывке, гидроблок прочистить проще.

В современных автоматах гидротрансформатор блокируется раньше и чаще. Есть много режимов, в которых фрикционы в его муфте зажаты не полностью, а находятся в состоянии частичной пробуксовки (блокировки). Такие нововведения предъявляют особые требования к качеству масла. Оно должно создавать определенный тепловой баланс и условия смазки в этих пáрах трения. Экономия на хорошем масле приводит к повышенному износу фрикционов, продукты которого быстрее убивают остальные элементы автомата.



На своем опыте

Чтобы наглядно продемонстрировать, насколько быстро деградирует трансмиссионное масло в условиях обычной эксплуатации, мы отправили на экспертизу пробы, взятые из автоматических коробок редакционных автомобилей Nissan Almera и Datsun mi-DO.

На Ниссане установлен французский 4-ступенчатый автомат DP2, ­а на Датсуне — японская 4-ступенчатая коробка Jatco JF414E. В обеих машинах было залито заводское масло, которое ни разу не менялось.

Пробег Алмеры на момент забора пробы составил 120 000 км, а Датсуна — 65 000 км. За исключением высоких нагрузок в ходе марафона «60 часов „За рулем“», всю свою жизнь обе машины провели в условиях обычной городской езды: дом — работа — магазин — дом.

Пробы масла мы отправили на экспертизу в независимую испытательную лабораторию МАДИ-ХИМ.

После исследования, включающего определение кинематической вязкости масла, а также его кислотного и щелочного чисел, в лаборатории сделали однозначные выводы. Специалисты отметили общие признаки ухудшения состояния и эксплуатационных свойств масел: обнаружено большое количество продуктов износа (содержание железа) и снижение моющей способности. Вердикт для обеих машин один: требуется замена.

При этом у масла из автомата Алмеры (Elf Renaultmatic D3 Syn) состояние гораздо хуже, чем у взятого из коробки передач Датсуна (заливали Genuine GM EJ‑1), хотя внешний вид этих жидкостей говорит об обратном.

Масло Elf прошло 120 000 км, но имеет светлый цвет и обычный запах, а Genuine GM с пробегом 65 000 км — откровенно черное. Однако результаты экспертизы еще раз доказали, что ориентироваться только на внешний вид масла нельзя. Вязкость масла Elf упала примерно на 30%, что говорит о значительной деградации присадки—загустителя, - состояние жидкости ужасное. По оценке специалистов, при езде с таким маслом обычно возникают толчки при переключении передач. Наша Almera пока не брыкается, но другая такая же машина со схожим пробегом уже может выказывать неудовольствие заметными тычками при переключениях.

Масло Genuine GM показало высокую стабильность вязкостных показателей и в целом имеет гораздо лучшее состояние и эксплуатационные свойства, чем Elf. Однако оно тоже подустало и требует замены, хотя пробег машины вдвое меньше.

Результаты экспертизы однозначно подтвердили теоретические выкладки: вечного масла не бывает, даже самое дорогое со временем требует замены. Вспомните, как давно вы меняли масло в автомате своей машины. Не пора ли его обновить?

На этой установке определяются щелочное и кислотное числа трансмиссионного масла. По этим параметрам оценивают степень окисления (старения) противозадирного пакета присадок.

Вискозиметр измеряет кинематическую вязкость масла при различных температурах. В данном случае — при 40 градусах. По степени снижения вязкости судят, к примеру, о деградации присадки-загустителя.



Применение и противопоказания

Пример подбора масла-заменителя, максимально приближенного к оригинальному. Для автоматов Mercedes-Benz вместо заводской жидкости можно купить, например, один из двух продуктов фирмы Motul — жидкость ATF 236.14 или ATF 236.15. На их этикетках указаны одобрения только этого автопроизводителя с соответствующими фирменными кодами. Значит, владелец Мерседеса может безбоязненно лить такое масло в коробку своей машины.

Как ни странно, случается, что замена масла пагубно влияет на работу автоматической коробки. Ее детали даже при эксплуатации в щадящем режиме подвержены неизбежному износу (в основном это касается фрикционов), и со временем продукты износа равномерно осаждаются на внутренних поверхностях всей гидросистемы автомата. Свежезалитое масло имеет более выраженные моющие свойства, чем старое, поэтому оно активно смывает часть отложений и может перенести значительный их объем в гидроблок и его соленоиды, вызвав засорения. Как следствие возможны рывки и задержки при переключении передач.

Такая опасность угрожает, в основном, коробкам с очень большими пробегами, в которых ни разу не обновляли масло. А также коробкам, которые уже имеют неисправности, пока серьезно не сказывающиеся на их работе. В обоих случаях в гидросистеме накапливается критическая масса продуктов износа. Однако риск усугубить состояние автомата после замены масла можно минимизировать, ведь его можно обновлять несколькими способами.

Самый безопасный — это частичная щадящая замена масла без снятия поддона и обновления фильтра. Обычно из картера коробки можно слить лишь половину заправочного объема жидкости (у современных автоматов полный объем составляет около 10 литров). Из картера сливают два-три литра и доливают новое масло до нормального уровня. Примерно через 1000 км операцию повторяют. Такой вариант подойдет тем, кто купил машину с пробегом более 100 000 км, но не имеет сведений о том, менялось ли прежде масло в коробке и как эксплуатировался автомобиль. Этот метод предпочтителен и когда есть серьезные подозрения в плохом состоянии автомата — если масло имеет не только черный цвет, но и характерный горелый запах. Каждый этап щадящей замены обойдется примерно в 1000 рублей. А полное обновление масла за несколько итераций, включая стоимость самогó масла, облегчит кошелек примерно на 6000 рублей.

Наиболее распространенный вариант — обычная частичная замена масла. Она подходит при плановом обновлении жидкости, когда нет сомнений в исправности автомата. Из картера сливают весь объем масла (со снятием поддона) и меняют фильтр. Таким образом обновляют около пяти литров жидкости. За работу возьмут примерно 2000 рублей. В идеале частичную замену желательно провести после двух щадящих — тогда масло полностью обновится и автомат прослужит дольше.

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Третий способ — полная замена масла с использованием установки, которую подключают к магистралям гидросистемы автомата. Такая установка вытесняет под давлением старую жидкость и замещает ее новой, - в коробке обновляется всё масло за один присест. Правда, для замены понадобится дополнительно литр-другой к рекомендованному заправочному объему.

За работу с подключением установки и заменой фильтра заплáтите примерно 3000 рублей. Этот способ может быть стрессовым для гидросистемы автомата: присутствует риск засорения гидроблока и соленоидов. Поэтому в общей массе он подходит для автомобилей, которым заменяют масло при пробегах до 100 000 км.

Но сервисные технологии не стоят на месте — безопасность полной замены с помощью установки можно повысить и на пробегах далеко за 100 000 км. При выборе исполнителя отдавайте предпочтение соответствующим программам от крупных производителей масел и автохимии. Они подразумевают партнерство с авторизованными сервисами, оснащенными современным и эффективным оборудованием, обучение персонала и входную диагностику коробки, а также ответственность за выполненную работу. Такой подход существенно снижает риск засорения гидроблока и соленоидов при замене масла. Как минимум вас предупредят о подводных камнях, если диагностика выявит существенный износ агрегата и полная замена не сможет дать желаемого результата.

Процесс обновления масла в автомате хорошо виден через прозрачные трубки автоматической установки АТМ-2 MotulEvo. Грязную темную жидкость, выходящую из коробки под давлением, сменяет чистая и прозрачная. Такую станцию используют также ремонтники, чтобы проверить у восстановленного автомата пропускную способность системы охлаждения.

Профилактический курс

Производители автоматов и фирмы, занимающиеся профессиональным ремонтом, рекомендуют одинаковые интервалы замены. С ними солидарны и автоконцерны (речь идет о тех случаях, когда машины эксплуатируются в тяжелых условиях). При щадящей эксплуатации достаточно частичной смены масла с заменой фильтра на 80 000–100 000 км пробега. Далее следует обновлять жидкость через каждые 40 000–50 000 км, причем снимать поддон и менять фильтр можно уже через раз. В тяжелых условиях первую частичную замену надо проводить раньше — на 60 000 км, а дальше полностью соблюдать те же условия, что и при щадящей эксплуатации.

Группа крови

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На рынке представлено много заменителей оригинальных масел. Их главная особенность — соответствие общим требованиям и спецификациям, которые иногда далеки от заводских параметров для конкретных автоматов. Например, у некоторых заменителей с дешевыми основой и пакетом присадок изменения объема при нагреве и охлаждении аж вдвое больше, чем у оригинальных масел. Значительное превышение уровня жидкости в жару не так страшно, как его снижение при отрицательных температурах, чреватое масляным голоданием.

При покупке масла-заменителя лучше ориентироваться на бренды с мировым именем и не соблазняться более низкой ценой по сравнению с оригинальным продуктом. Дополнительная подстраховка — выбор жидкости, соответствующей конкретному стандарту (например, Dexron III или Dexron IV), вместо универсальной. В идеале лучше приобретать заменители, максимально приближенные к оригинальному маслу. Это жидкости, которые разработаны только под определенные спецификации конкретного производителя автомобилей или коробок.

Однако иногда следует заливать строго оригинальное масло. Особенно это важно для автоматов последних поколений, которые очень чувствительны к составу присадок. Хватает примеров, когда при использовании даже качественного масла-заменителя появляются посторонние звуки при переключениях передач и прочие шумы. К примеру, такое бывает с 6-ступенчатыми коробками ZF.

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ОСОБОЕ ПИТАНИЕ

Периодическая замена масла продлевает срок службы автоматической коробки, а порою и решает некоторые проблемы в ее работе. Например, если детали коробки не имеют механических повреждений, но продукты возрастного износа засорили гидроблок и соленоиды, став причиной рывков при переключениях, новая жидкость вполне способна вымыть эти строптивые частицы. Подобный трюк иногда используют автопроизводители, выпуская сервисные бюллетени по устранению определенных проблем в работе автомата (например, посторонних шумов). Они предписывают замену заводского масла другим, с измененными характеристиками. Но если автомат уже сильно изношен, обновление масла лишь ненадолго отсрочит капитальный ремонт.