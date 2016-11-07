Гарантия на автомобиль: есть тонкости!

Разбираемся в тонкостях гарантийных условий на самый дорогой ширпотреб.

Гарантия — не только дань законодательству, обязывающему производителей отвечать за качество своих изделий, но и серьезный аргумент, способный заманить клиента. Вот почему порой производители обещают на первый взгляд не слишком выгодные для себя условия.

Чаще всего козыряют сроками гарантии. И в этом кроется некий парадокс. Ведь автомобили надежнее не становятся, сложность конструкций только растет: электроника, пневматические подвески, коробки с двумя сцеплениями… Однако усложнение машин не повлияло на привычные сроки гарантии. Более того, некоторые производители, в том числе АВТОВАЗ, в последние годы их даже увеличили. А Hyundai и Kia установили аж пятилетнюю гарантию. Не боятся разориться? Видимо, нет.

Менеджеры в автосалонах лихо перечисляют парадные сроки и пробеги, ­а про ограничения умалчивают.

Размышления у входа

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Сама суть бизнеса подразумевает обещать побольше, а дать поменьше. Поэтому при входе в автосалон самое время осознать, что гарантия — не бесплатный подарок. Частично возмещение расходов на ремонт по гарантии включено в стоимость автомобиля. Плюс обязаловка в виде прохождения нескольких ТО у официальных дилеров, тарифы которых относительно среднерыночных явно завышены.

Тем не менее многие автолюбители в докризисные времена предпочитали владеть автомобилем только в течение гарантийного срока, а затем продавать его. Гарантия чаще всего составляла два-три года. Японские производители всегда были сторонниками трехлетнего «беспроблемного» для потребителя периода, европейские с оглядкой на конкурентов постепенно подтягивались к этому сроку. Корейцы шагнули дальше, и можно лишь гадать, насколько сильно обещания «пяти лет бесплатного ремонта» повлияли на продажи Rio и Соляриса. Но наверняка ведь повлияли!

Разобраться, чтó в каждом конкретном случае скрывается за посулом «три года гарантии» или «пять лет гарантии», нелегко, но полезно, чтобы не питать нездоровых иллюзий. Например, ни один производитель не распространяет гарантию на шины, расходные и смазочные материалы, а также на элементы, подверженные износу и разрушению при обычной эксплуатации (лампочки, колодки, фильтры). Многие не станут заменять по гарантии резиновые детали подвески. То есть рычаги гарантией вроде прикрыты, а замена сайлент-блоков — за счет автовладельца. Такой же подход — к прокладкам (кроме головки блока цилиндров) и сальникам. Теперь представьте, сколько таких негарантийных сальников, к примеру, на полноприводных автомобилях Mitsubishi или Honda.

Гарантия действует только при прохождении обязательных ТО.

Всё по-честному?

Строго говоря, никакого обмана в условиях гарантии нет — всё разумно и справедливо. Как и требует закон, производитель бесплатно устраняет неисправности, но только возникшие по его вине. И при этом не отвечает за недостатки, поломки и повреждения, вызванные… Далее в гарантийной книжке обычно перечисляется с десяток оговорок и пояснений. Все они сводятся к тому, что поводом для отказа в бесплатном ремонте является любое отклонение от правил эксплуатации либо неграмотное вмешательство. Сюда относятся и повреждения из-за «применения некачественного топлива» либо «дефектов дорожного покрытия». Иногда — «ремонт, выполненный неофициальным дилером», даже если он выполнен по всем канонам.

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В спорных случаях почетное право доказывать, что та или иная поломка произошла по вине завода или его дилера, передано покупателю. Такие споры нередко вызывают общественный резонанс, из-за чего создается ощущение, что «нашего брата дурят» в массовом порядке. На самом деле «разводы» редки, а обычный порядок вещей — полюбовное устранение поломок в гарантийном автомобиле (проходит тихо, резонанса не вызывает). Заводу ведь невыгодно, чтобы пошла молва о крайней прижимистости или бесчестности его официальных дилеров.

Но маленькие хитрости, конечно, не запрещены. Некоторые производители печатают гарантийные обязательства ну очень мелким шрифтом — как что-то совсем маловажное. Менеджеры в автосалонах обычно лихо перечисляют парадные сроки и пробеги, а про ограничения скромно умалчивают.

Например, начинающий водитель собирается купить автомобиль с механической коробкой передач — пожалуйста. Но сцепление, которое, возможно, пострадает из-за неопытности новичка, по гарантии не заменят. Исключение — французские производители, которые «спонсируют обучение» при пробегах до 20 тысяч и даже до 40 тысяч километров.

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ Как поступать владельцам автомобилей, у которых возникли проблемы с гарантийным ремонтом? Если вы считаете, что случай гарантийный, а продавец с этим не согласен, необходимо получить от него письменный отказ и собрать все документы, связанные с обращением к дилеру. Далее нужно провести независимую экспертизу и, опираясь на ее результаты, составить претензию в представительство фирмы. Если в представительстве вам также ответили отказом в гарантийном ремонте, следующая инстанция — суд. Если приобретенный автомобиль оказывается с дефектом или ненадлежащего качества, можно возвратить транспортное средство по гарантии. По закону «О защите прав потребителей» любая неисправность, обнаруженная в течение первых 15 дней со дня покупки, независимо от характера и степени сложности устраняется за счет продавца. Покупатель имеет право выбора: ремонт по гарантии, замена на другой автомобиль с перерасчетом или расторжение договора купли-продажи с полным возвратом денег. Если пользователь согласился на гарантийный ремонт автомобиля, а суммарное время всех ремонтных работ превышает 30 дней за один календарный год или необходим повторный ремонт одного и того же узла, это также является основанием для расторжения сделки. Если дилер не может устранить технический брак в 45‑дневный срок, производится возврат транспортного средства.

Сравнить и выбрать

При выборе автомобиля не поленитесь сопоставить условия гарантии на продукцию прямых конкурентов. Для примера, Mercedes-Benz и BMW верны двухлетней гарантии при неограниченном пробеге (минимальный двухлетний срок оговорен европейским законодательством). А вот фирма Audi сделала большой шаг вперед: либо такой же вариант, либо четыре года при пробеге не более 120 тысяч.

Заглянем в Азию. Только Toyota требует проводить техническое обслуживание каждые 10 тысяч километров. Зато список деталей и узлов, на которые гарантия не распространяется, один из самых коротких. Оставляете больше денег на сервисе — спокойнее спите.

На другом полюсе — корейские автопроизводители, которые очень гордятся низкими расходами на содержание автомобиля. При периодичности технического обслуживания раз в 15 тысяч километров они не настаивают на более частой замене моторного масла даже при эксплуатации в тяжелых условиях.

Среди массовых автомобилей корейские выглядят наиболее привлекательными в плане гарантии — пять лет или 150 тысяч километров пробега! Но ремонтировать бесплатно в течение всего срока вам будут только двигатель и коробку передач — если, конечно, вы не лили в мотор суррогат и не убили коробку частыми стартами с пробуксовкой. На часть деталей и узлов гарантия может быть год, причем при пробеге до 16–20 тысяч. На многие другие обычный вариант — три года или 100 тысяч километров.

Один антирекорд долго принадлежал фирме Kia: она ограничивала гарантию на каталитический нейтрализатор отработавших газов пробегом в тысячу километров. Две заправки — и всё. Боязнь нестабильного качества российского бензина? Однако на таком же ездят и автомобили других марок. Но минувшей весной ситуация в корне изменилась: гарантию на нейтрализаторы подняли аж до пяти лет при пробеге не более 150 тысяч.

Китайцы зачастую также объявляют грандиозные пять лет гарантии при пробеге до 150 тысяч. Но если посмотреть перечни исключений, то это почти полный каталог деталей и узлов автомобиля. Lifan, например, гарантирует сохранность в течение пяти лет только для блока цилиндров (без поршневых колец и вкладышей коленвала), головки блока (без всех съемных деталей) и корпусных деталей механической коробки передач. А первые «отказные» пункты в гарантийных условиях обычно соответствуют возрасту машины один год или пробегу 30 тысяч километров: сальники и подшипники, элементы систем питания, управления двигателем и прочей электроники.

Дела кузовные

Отдельная тема — кузов, самая сложная и дорогая часть автомобиля. Он тоже под гарантией, но ее сроки редко совпадают со сроками основной. И есть свои нюансы. Большинство производителей на лакокрасочное покрытие листовых металлических панелей кузова дает трехлетнюю гарантию без ограничения пробега. А гарантия от сквозной коррозии — от шести до двенадцати лет. Китайцы чаще ограничиваются трехлетним сроком.

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В гарантии на кузов есть один подвод­ный камень, причем очень большой. Многие официальные дилеры обычно «забывают» осмотреть покрытие кузова в ходе технического обслуживания. Если владелец напомнит об этом, то осмотр произведут и результаты зафиксируют, сделав дополнительные отметки в сервисной книжке. Но если какой скол или царапина, владелец вынужден будет устранить их в течение одного месяца за свой счет. Иначе гарантия снимается — и для дефектов лакокрасочного покрытия, и для коррозии. АВТОВАЗ, например, еще требует произвести обработку закрытых полостей кузова после устранения выявленных дефектов. Тоже за счет владельца. Мы готовы добросовестно соблюдать такие условия?

Бывают случаи массовых дефектов, связанных со способом установки различных накладных элементов на окрашенные поверхности. Например, у Икс-Трейла прошлого поколения вспучивалась краска на двери багажного отделения: ее протирала накладка для размещения плафонов освещения номерного знака. К чести дилеров фирмы Nissan, такой дефект в течение трехлетнего срока они устраняли беспрекословно. Известны также случаи (причем с автомобилями разных марок), когда по гарантии заменяли декоративные детали с хромовым покрытием, начинавшие облезать в течение гарантийного срока.

Так что нелишне следить за народными интернет-форумами по вашему автомобилю. Автовладельцы, столкнувшиеся с проблемой раньше вас, предупредят о засадных местах, связанных с лакокрасочным и хромовым покрытием. Да и по механической части наверняка будут подсказки.

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Выводы и советы: при выборе машины не соблазняйтесь длинной гарантией. Ни один производитель не покрывает гарантией абсолютно все узлы и детали. У разных заводов списки негарантийных случаев могут различаться, так что ищите самый короткий. Оптимальным представляется стандартный срок три года — с предельно скромным списком ограничений.

ГАРАНТИЙНЫЕ СРОКИ НЕКОТОРЫХ МАРОК