С гарантией или без: отвечаем на вопросы

Гарантия, или гарантийный срок, — это период, в течение которого неисправности устраняются за счет производителя. Все ли поломки можно отремонтировать бесплатно и что нужно сделать, чтобы не лишиться этой возможности. Постараемся ответить на несколько вопросов, которые больше всего волнуют покупателей и владельцев автомобилей.

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Распространяется ли гарантия на весь автомобиль, или возможны исключения?

Закон «О защите прав потребителей» говорит, что в течение гарантийного срока весь заводской брак должен быть устранен бесплатно. При этом не важно, сколько сменится владельцев автомобиля: пока не истек срок гарантии, обязательства изготовителя сохраняются. Необходимо иметь в виду, что гарантия обычно не распространяется на детали, подверженные интенсивному износу. То есть, если вы при покупке заметили, что щетки стеклоочистителя (тормозные колодки и т. д.) с браком, их, конечно же, обязаны заменить, но обращаться с подобным требованием через год эксплуатации не стоит (даже если общая гарантия пять лет): вам откажут, и совершенно законно. Как правило, сокращены гарантийные сроки для узлов двигателя, подвески, выпускной системы и т. д. Ознакомиться с полным перечнем деталей и узлов, на которые действует усеченная гарантия, можно (и нужно!) еще до приобретения автомобиля. А вот гарантия на кузов (при отсутствии механических повреждений) нередко продолжительнее, чем на автомобиль в целом. При покупке вы получите сервисную книжку, где изложены обязательства производителя и владельца, а также все исключения из гарантии. Тема о том, возможно ли вернуть новый купленный автомобиль затронута в статье по ссылке.

Вправе ли изготовитель лишить гарантии, если автомобиль не проходил плановые ТО у официального дилера?

Так как гарантийный ремонт предусматривает устранение поломок, вызванных заводским браком, то снять автомобиль с гарантии из-за того, что он не проходил техобслуживание на официальной станции, изготовитель (дилер) не вправе. Плановые ТО автовладелец может проводить в любом сервисе и даже самостоятельно, при этом главное требование — правильно выполнить все работы, регламентируемые заводом-изготовителем. Чтобы лишить владельца гарантии, требуется экспертное заключение о том, что поломка вызвана именно некачественно проведенными работами стороннего сервиса.

Многие дилеры предлагают установить дополнительное оборудование непосредственно в салоне, оценивая эти услуги намного выше, чем в других сервисных центрах. Сохранится ли гарантия, если установить, к примеру, сигнализацию в другом месте?

Никто не вправе навязывать приобретение дополнительного оборудования при покупке. Это записано в законе «О защите прав потребителей». Вы можете устанавливать дополнительное оборудование в любом сервисе. Главное условие — выполнить работу в строгом соответствии с требованиями безопасности и завода-изготовителя. Поэтому факт установки сигнализации не у официального дилера не может быть основанием для прекращения гарантии. Для отказа в ремонте и в этом случае необходимо заключение эксперта о ненадлежащей установке оборудования, которая и стала причиной неисправности. Это записано в ст. 16 закона «О защите прав потребителей».

Участвовал в соревнованиях на автомобиле, возникла неисправность. Можно ли рассчитывать на бесплатный ремонт?

Бесплатно устранить поломку не получится, ведь использование автомобиля в испытаниях и соревнованиях исключает ремонт по гарантии. Автомобиль продается для использования в определенных условиях эксплуатации, не связанных с экстремальными нагрузками. К тому же автомобили для участия в соревнованиях часто переделывают, вносят разного рода изменения в конструкцию — в результате они заметно отличаются от гражданских собратьев. Это также является основанием для прекращения гарантийных обязательств со стороны производителя.

Дилер предложил продлить гарантию за дополнительную плату. Стоит ли соглашаться?

Продавец может предоставить свою дополнительную гарантию, скажем, по окончании официального срока. Это инициатива конкретного продавца и к обязательствам изготовителя не имеет никакого отношения. Поэтому внимательно ознакомьтесь с условиями дополнительной гарантии. Как правило, обязательно техническое обслуживание на сервисной станции дилера. Посчитайте, выгодно ли вам это, и принимайте решение.

В сервисной книжке указана периодичность проведения ТО моего автомобиля — 20 тыс. км. Но дилерская станция требует производить замену масла каждые 10 тыс. км, иначе грозят лишить гарантии. Правы ли они?

Подобное требование должно быть обязательно согласовано с производителем, ведь именно он несет гарантийные обязательства. Дилер — лишь своего рода технический посредник. Поэтому, если изготовитель подобных правил не установил, требования дилера незаконны. Даже если они мотивированы заботой о безотказной работе двигателя в «тяжелых российских условиях».