Большой тест кроссоверов: обновленный Ford EcoSport и конкуренты

Пирог кроссоверов В‑класса лакомый, но как следует от него откусили лишь Hyundai и Renault. Остальным достались крохи, в том числе и Форду. EcoSport дебютировал в неудачное время — накануне падения курса рубля в 2014 году. Взлетевшие цены убили интерес к машине. Быть может, со второго дубля выступление фордовского компактного кроссовера пройдет убедительнее?
Мы взяли переднеприводный EcoSport, но отнюдь не дешевый — с новым трехцилиндровым двигателем 1.5 (123 л.с.) и 6-ступенчатым автоматом. В топовом исполнении Titanium Plus да с опциями он тянет на миллион триста.
Дорого? Да. Но китайский Haval H2 еще дороже! С 1,5-литровым мотором мощностью 150 сил, автоматом и передним приводом он стоит на 20 тысяч больше.
На их фоне Renault Kaptur — сама демократичность. Переднеприводный вариант в исполнении Style, с 114‑сильным мотором и вариатором почти на 200 тысяч дешевле. Залог успеха?
|
Renault Kaptur
Представлен в 2016 году. Создан специально для России. Сборка — на московском заводе «Рено Россия».
ДВИГАТЕЛИ:
|
Ford EcoSport
Дебютировал в конце 2014-го. В этом году стартовало производство обновленной модели. Сборка — в Набережных Челнах.
ДВИГАТЕЛИ:
|
Haval H2
Премьера состоялась в 2014-м. Спустя год автомобиль дебютировал на нашем рынке.
ДВИГАТЕЛЬ:
Китаем не пахнет
Haval H2 — редкий китайский автомобиль, который не пахнет откровенным плагиатом. Дверной проем с сильно заваленной передней стойкой открывает взору салон, созданный по китайской системе «all inclusive». Ребята очень старались добиться оптимальной эргономики и подогнать все панели как можно лучше. И это почти удалось. Материалы неплохи, эргономика почти безгрешна. Помимо неудачного профиля спинки в области поясницы да огромных рисок основных приборов, и придраться не к чему.
|
Дисплей трипкомпьютера получает Оскар за лучшие спецэффекты: красочно и информативно. А вот разлиновка спидометра неудачна — цифры меньше, чем риски между ними.
|
Штатная аудиосистема Н2 традиционно для «китайцев» сильна красками и анимацией. И так же традиционно слаба логика управления.
|
Тот, кто привязал управление электроприводом люка к поворотной шайбе на потолке, - чертов гений. Очень удобно!
|
Салон выполнен из качественных материалов, неплохо собран и очень достойно выглядит даже на фоне Форда, не говоря уже про Renault. Шестиступенчатый автомат ZF, как может, помогает турбомотору разгонять Н2. Но огромная задержка на малых оборотах сводит все усилия на нет.
|
Только Н2 щеголяет двухзонным «климатом». Блок с кучей разбросанных мелких кнопок требует сноровки.
|
Назначение отделения рядом с розеткой на 12 вольт — загадка. И не пепельница, и не карман — сюда разве что коробок спичек влезет.
Красочная «балалайка» со странным меню и кожа «молодого дерматина» на сиденьях напоминают, где сделана машина. Обидно, что задние дверные проемы слишком заужены — как ни старайся, всё равно трешься о выступающую арку. Загадочный просчет. Ведь всё остальное китайцам удалось неплохо: сзади просторно и посадка вполне удобная. Короче говоря, Haval в очередной раз подтвердил звание самого некитайского из «китайцев».
|
Профиль этих ярких сидений неплох по всей длине, но в области поясницы спинка так себе.
|
Кнопки будто «цельнотянуты» из ингольштадтских машин. Ну и ладно, главное — удобно.
|
Помимо двух подстаканников между передними сиденьями — неплохой бокс.
Наиболее мощный в нашем трио 150‑сильный двигатель, да еще с наддувом, должен уносить Н2 прочь от соперников. Но это в теории. А на практике ожидания летят к чертям вместе с грандиозной задемпфированностью педали газа и большой снаряженной массой. Полторы тонны с гаком! Энерговооруженность ниже психологической отметки «100 л.с. на тонну». И как 6-ступенчатая гидромеханика ZF ни старается, какие режимы движения ни активируй, далеко от преследователей H2 не уезжает.
|
Задний ряд Хавейла оказался самым просторным в тесте: мéста предостаточно во всех направлениях.
|
В центральном боксе не только два удобных подстаканника, но и дополнительное отделение.
|
Haval H2 располагает карманами, в которые журнал формата А4 влезает без труда. Вердикт: «китаец» — нечто среднее между Renault и Фордом.
Чувство отягощенности превалирует и в управляемости. На прямой Haval не требует корректировки курса ни при боковом ветре, ни в колее. Но стоит ленте дороги чуть вильнуть, как лишний жирок дает о себе знать. Замедленные реакции и большие крены сдобрены почти линейным усилием на руле. Потому желание часто крутить руль с тонким ободом быстро испаряется.
Упреки в посредственной управляемости H2 пытается парировать приличной плавностью хода. Отчасти ему это даже удается — на относительно ровной дороге с мелкими швами и стыками. Но с ростом «паршивости» ям и колдобин прогрессирует продольная раскачка кузова, а подвеска начинает активно «говорить». Так что попытка засчитывается лишь наполовину.
Серые будни
Kaptur рассчитан на тех, кто встречает по одежке. Хорош, чертяка, - даже в «позитивном» темно-сером окрасе. Но откроешь широкую водительскую дверь, и настроение тю-тю.
Стильный на первый взгляд интерьер при детальном рассмотрении отдает «логановщиной». Это касается и откровенно дешевого пластика, и разбросанных абы как кнопок, и автобусной посадки за рулем. Приятным на вид сиденьям не хватает плотности, а регулирующийся лишь в одном направлении руль — явно не то, чего ждешь от машины за миллион с лишним.
|
Комбинация приборов интересно скомпонована. Но цифровой спидометр неудобен, а куцый дисплей трипкомпьютера явно не соответствует цене машины в миллион с лишним.
|
Мультимедиасистема проста, но удобна. Разве что регулировка громкости двумя клавишами требует привыкания.
|
Кнопки управления круиз-контролем примостили абы как. Где же им еще место, как не у рукоятки стояночного тормоза?
|
Дизайн интерьера не вызывает отторжения, чего не скажешь о качестве материалов. Да и с эргономикой есть проблемы. Вариатор вместо древнего 4-ступенчатого автомата — это хорошо. Но активной езды всё равно не жди, проблема — в слабом для такой машины 114‑сильном моторе.
|
Блок однозонного климат-контроля лишен дисплея. И страшный дислайк за то, что обогрев лобового стекла завязан на кнопку обдува.
|
В верхней части передней панели есть довольно глубокое отделение, можно приспособить его под планшет.
Еще больше удивляет, что при самой длинной колесной базе Renault в задней части салона теснее соперников. Пассажир ростом за 190 см всю дорогу тычет коленями в спинку переднего сиденья. Разгадку можно найти за пятой дверью: создатели не постеснялись отдать солидную часть объема салона багажнику — он самый вместительный в тесте.
От мотора чудес не жди. Renault почти на три центнера легче «китайца», но 114 сил в сочетании с вариатором — это тоска. Ровная, но очень неспешная, практически троллейбусная тяга. Педаль акселератора работает, по сути, в двух положениях — «вкл» и «выкл». Но даже когда топчешь педаль, серьезно возрастают лишь шум двигателя и расход топлива.
|
Сиденья Каптюра лишь кажутся удобными. На деле у них аморфная набивка, недостаточная боковая поддержка и явный дефицит регулировки по высоте.
|
Мы не устанем пинать Renault, пока слепые кнопки обогрева передних сидений не переедут с торца сиденья на удобное место.
|
Renault Kaptur предлагает самые большие и глубокие карманы, готовые принять много всякой всячины.
Kaptur создан на уже родной нам платформе B0, и это не внушает оптимизма. Тем не менее на «дальняке» Renault чувствует себя превосходно и в стабильности ни на йоту не уступает Хавейлу. А на извилистой дороге он чуть лучше. Реакции на руль точнее, а «ноль» не совсем пуст. Но когда шины почти перестают держать, Kaptur ясно дает понять, что спортивные ценности не для него. И всё же Kaptur — лучшее из того, что случалось с платформой B0.
Любая машина на этом шасси бесподобна на плохой дороге. И чем хуже покрытие, тем сильнее карта.
|
Задний ряд в Renault самый тесный. Особенно в ногах. Да и посадка далека от оптимальной.
|
|
Из всех прелестей жизни для обитателей заднего ряда предусмотрены лишь 12‑вольтовая розетка и подстаканник.
Каптюру совершенно безразличен калибр неровностей под колесом. Средние ямы или дыры в полколеса почти без следа растворяются в подвеске. И этого «почти» не было бы вовсе, если бы зуд не приходил на сиденье и особенно на руль.
При подготовке Каптюра к российскому рынку была проведена большая работа по устранению этих вибраций на органах управления, и на фоне родственных Дастера и Логана их действительно меньше. Но в нашем трио этого недостаточно. Уровень комфорта немного снижают и дорожные шумы, которые солируют на фоне неплохо изолированного моторного отсека и достойной аэродинамики.
Змей Горыныч
Ford уже приучил нас к тому, что капитально обновляет машины при рестайлинге. И если с кормы EcoSport почти не изменился, то фасад ему перекроили основательно. Прищуренный взор ушел в небытие, и теперь Ford смотрит на мир широко раскрытыми глазами, «обрамляющими» большой щит решетки радиатора. Но никакой рестайлинг не в силах перекроить странноватый силуэт с запаской на задней двери.
|
Площадь приборной панели увеличилась вдвое. Обидно, что для российских автомобилей доступен лишь монохромный дисплей вне зависимости от исполнения.
|
Логика управления развлекательным центром SYNC не самая прозрачная. Но он наиболее продвинутый в нашем трио.
|
EcoSport больше не увидит робота — только классический автомат. У переднеприводных машин это коробка 6F15. Но кто додумался оставить боковые кнопки ручного режима на селекторе?
|
С обновлением салон Экоспорта не узнать — передняя панель совершенно новая и заметно солиднее прежней. К эргономике претензий нет.
|
Новый блок климат-контроля с двумя большими шайбами и крупными кнопками очень удобен. Ford традиционно щедр на обогревы: помимо лобового стекла греется руль.
|
Разъем USB у салонного зеркала оценят пользователи видеорегистраторов. Простое, но гениальное решение.
С интерьером сотворили чудо — он перестал источать бюджетные флюиды. Совершенно новая передняя панель с большим планшетом мультимедиасистемы выдает класс автомобиля лишь жестким пластиком. Начинаешь верить, что EcoSport предназначен не только для стран третьего мира. Эргономика основательна и почти не дает поводов для критики. Удивляешься лишь жутким кнопкам ручного переключения передач на селекторе (когда же от них откажутся?!) и монохромному дисплею трипкомпьютера.
|
Передние сиденья новые, с отличным профилем, плотной набивкой и широкими диапазонами регулировок.
|
Глубина поясничного упора регулируется вращающейся рукояткой в торце подушки.
|
Бокс между сиденьями — с двойным дном. Длина крышки-подлокотника регулируется.
Самая короткая колесная база должна была отправить EcoSport в аутсайдеры по части комфортной посадки задних пассажиров, но нет. Мéста меньше, чем в H2, однако после Каптюра начинаешь чувствовать себя человеком. Но почему нет потолочных ручек? В поворотах хватаешься за воздух.
А поворачивать EcoSport умеет. Его шасси словно из другой лиги. Филигранное усилие на руле наконец-то дарит правильную обратную связь, по которой я уже истосковался. Ford уверенно и без тени промедления реагирует на каждое отклонение руля. Но не превращается в неврастеника: в стабильности на трассе он ничуть не уступает конкурентам.
|
Во втором ряду Форда больше мéста, чем в Renault. Спинка коротковата для рослых. Разработчики забыли дополнить машины для нашего рынка потолочными ручками.
|
Двенадцативольтовый разъем для задних пассажиров пристроился сбоку от сиденья.
|
Ford EcoSport разочаровал: его карманы самые маленькие. Наш журнал помещается, только если его сложить пополам. Разве что пол-литровая бутылка воды влезает.
И силенок Экоспорту хватает, даром что недобрал одного цилиндра. Dragon о трех «головах» по пол-литра каждая выдает почти на десять «лошадок» больше, чем мотор Renault. Массы машин близки, поэтому Ford шустрее. Не проигрывает он и Хавейлу с его полутора сотнями «турболошадей». Управлять разгоном даже удобнее: уверенная тяга — уже с малых оборотов. Шестиступенчатый автомат грешит лишь небольшой задумчивостью, которая почти сходит на нет в спортивном режиме.
Поджарое шасси сказалось на комфорте, но едва заметно. На мелких неровностях Ford жестче других машин. Дорожные изъяны посерьезнее обрабатывает уверенно. И шумоизоляция отличная, лишь при интенсивном разгоне слышишь характерный трехцилиндровый тембр, чем-то напоминающий голос оппозитников Porsche конца прошлого века. Ничуть не раздражает!
|
СНИМАЕМ ОШЕЙНИК
Максим Гомянин
Противобуксовочная система страхует от проблем на ровных дорогах, но вне асфальта часто мешает. На сложных участках грунтовки или в снегу электроника вмешивается в самый неподходящий момент и обрубает подачу топлива. Противобукс входит в состав системы стабилизации, которой испытуемые оборудованы уже в базовых версиях.
Интересно, что первые партии Хавейла H2 шли к нам без ESP, но с 2017 года она появилась на всех поставляемых в Россию экземплярах. С Каптюром другая история: если раньше переднеприводные модификации не позволяли снять электронный ошейник, то с недавних пор у «француза» появилась заветная кнопка отключения электроники (ЗР, № 8, 2018).
Отключаем системы — и на грунтовку. На Экоспорте трекшн-контроль самопроизвольно не активируется, сколько ни буксуй. Ради эксперимента мы разгонялись до 110 км/ч по асфальту — электроника продолжала бездействовать. На Хавейле «ошейник» автоматически затягивается лишь по достижении 90 км/ч, так что подвоха в грязи от него тоже можно не ждать. А вот Kaptur — перестраховщик. Его электроника просыпается, как только датчики частоты вращения колес сигнализируют о том, что скорость выше 50 км/ч. И хотя нам удалось выбраться на Каптюре из грязи, не доводя до включения ESP, чисто психологически этот барьер неприятен. Renault, стóит поднять порог срабатывания!
Три, четыре
EcoSport уверенно переиграл оппонентов. Он избавился от дешевого салона и сохранил отличное шасси. Дело за малым — сломать стереотипы. Трехцилиндровый двигатель в народе до сих пор считают «недомотором».
Kaptur уступает по многим статьям, но у него свои козыри: проверенное шасси, привлекательная внешность, вкусная цена и хорошая ликвидность.
Вряд ли победивший сегодня EcoSport сможет сколько-нибудь серьезно потеснить Kaptur по объему продаж.
Haval H2 — один из лучших китайских кроссоверов в классе, но это не спасло его от последней ступени на пьедестале. Ведь одновременно он и один из самых дорогих. А кровно заработанный рубль не позволяет прощать даже мелкие огрехи.
Кар-индекс учитывает эксплуатационные расходы на пробеге 70 000 км: плату за регистрацию и техосмотр, транспортный налог, затраты на ОСАГО, топливо и плановые ТО, а также потери при перепродаже машины.
ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
|
|
FORD ECOSPORT
|
HAVAL H2
|
RENAULT KAPTUR
|
Снаряженная / полная масса
|
1252 / 1715 кг
|
1570 / 1985 кг
|
1290 / 1768 кг
|
Время разгона 0–100 км/ч
|
13,0 с
|
12,3 с
|
13,8 с
|
Максимальная скорость
|
175 км/ч
|
180 км/ч
|
166 км/ч
|
Топливо / запас топлива
|
АИ-92 / 52 л
|
АИ-95 / 55 л
|
АИ-95 / 52 л
|
Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл
|
8,5 / 5,2 / 6,4 л / 100 км
|
н.д. / н.д. / 8,1 л / 100 км
|
8,6 / 6,0 / 6,9 л / 100 км
|
ДВИГАТЕЛЬ
|
Тип
|
бензиновый
|
бензиновый, с наддувом
|
бензиновый
|
Расположение
|
спереди, поперечно
|
спереди, поперечно
|
спереди, поперечно
|
Конфигурация / число клапанов
|
Р3 / 12
|
Р4 / 16
|
Р4 / 16
|
Рабочий объем
|
1497 см³
|
1497 см³
|
1598 см³
|
Мощность
|
90,5 кВт / 123 л.с. при 6000 об/мин
|
110 кВт / 150 л.с. при 5600 об/мин
|
84 кВт / 114 л.с. при 5500 об/мин
|
Крутящий момент
|
151 Н·м при 4500 об/мин
|
210 Н·м при 2200–4500 об/мин
|
156 Н·м при 4000 об/мин
|
ТРАНСМИССИЯ
|
Тип привода
|
передний
|
передний
|
передний
|
Коробка передач
|
А6
|
А6
|
CVT
|
Передаточные числа:
|
4,58 / 2,96 / 1,91 / 1,45 / 1,00 / 0,74 / 2,94
|
4,21 / 2,64 / 1,80 / 1,39 / 1,00 / 0,77 / 3,99
|
3,87–0,53 /3,65
|
Главная передача
|
н.д.
|
3,51
|
3,88
|
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
|
Подвеска: спереди / сзади
|
McPherson / упругая балка
|
McPherson / многорычажная
|
McPherson / упругая балка
|
Рулевое управление
|
реечное, с ЭУР
|
реечное, с ЭУР
|
реечное, с ЭУР
|
Тормоза: спереди / сзади
|
дисковые, вентилируемые / барабанные
|
дисковые, вентилируемые / дисковые
|
дисковые, вентилируемые / барабанные
|
Шины
|
205/50 R17
|
235/55 R18
|
215/60 R17
СЕРВИС В ЦИФРАХ
|
|
Периодичность ТО
|
Гарантия
|
Дилеры (СТОА)
|
FORD ECOSPORT
|
15 000 км или 12 месяцев
|
3 года или 100 000 км
|
154
|
HAVAL H2
|
15 000 км или 12 месяцев
|
3 года или 100 000 км
|
21
|
RENAULT KAPTUR
|
15 000 км или 12 месяцев
|
3 года или 100 000 км
|
150
ПАРАМЕТРЫ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ПРОХОДИМОСТИ (замеры ЗР)
|
|
FORD ECOSPORT
|
HAVAL H2
|
RENAULT KAPTUR
|
Просвет
|
a
|
155 мм
|
185 мм
|
205 мм
|
b
|
210 мм
|
190 мм
|
275 мм
|
c
|
195 мм
|
190 мм
|
240 мм
|
Угол
|
α
|
25,5°
|
27,5°
|
22,0°
|
β
|
33,5°
|
33,5°
|
32,0°
|
γ
|
19,0°
|
17,0°
|
22,0°
ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА АВТОМОБИЛЕЙ
|
Модель
|
FORD ECOSPORT
|
HAVAL H2
|
RENAULT KAPTUR
|
Рабочее место водителя
|
К фордовскому сиденью нет претензий — оно плотно набито и отлично спрофилировано. У Н2 неудачен профиль спинки в области поясницы. Креслу Renault не хватает боковой поддержки и диапазона регулировки по высоте. Малый повод для придирок к Форду — боковые кнопки ручного режима автомата на селекторе. Руль Каптюра не регулируется по вылету. У Н2 не самый удобный обод руля, а панель приборов требует привыкания. У Экоспорта не лучший обзор вперед: за массивными основаниями стоек — большие мертвые зоны, а длины щеток не хватает для верхней части стекла. У Хавейла классные наружные зеркала, но зона очистки заднего стекла чересчур мала. Kaptur огорчил самыми маленькими наружными зеркалами.
|
Сиденье
|
9
|
8
|
8
|
Органы управления
|
8
|
8
|
7
|
Обзор
|
8
|
8
|
8
|
Салон
|
Сильно заваленные средние стойки Хавейла осложняют посадку. В передней части салона не хватает полезных отделений. Но у Каптюра их еще меньше и нет бокса между передними сиденьями. Ford имеет большое количество отделений, а по пространству над головой он лидер. Его мультимедийная система SYNC самая продвинутая в тесте. Лишь «китаец» предлагает люк в крыше. Он же лидер по простору в заднем ряду. В Форде мéста меньше, к тому же у него слишком низкие спинки задних сидений. Kaptur теснее всех. Зато у него самый большой багажник. А самый маленький объем грузового отсека — у «китайца».
|
Передняя часть
|
9
|
8
|
7
|
Задняя часть
|
8
|
9
|
8
|
Багажник
|
8
|
7
|
9
|
Ходовые качества
|
Н2 неплохо держится на прямой, но в поворотах ему не хватает скорости реакций. Каптюру тоже недостает остроты, и у него быстро начинается снос передней оси. На их фоне управляемость Форда — азартна. У всех тестовых автомобилей возможности силовых установок средние. Огромная турбояма и большая масса сводят усилия китайского мотора на нет. У Форда динамика в пределе близка к хавейловской, а управлять тягой удобнее. Самый медленный — Kaptur: вариатор
|
Динамика
|
8
|
8
|
7
|
Тормоза
|
8
|
8
|
8
|
Управляемость
|
9
|
8
|
8
|
Комфорт
|
Самая мягкая подвеска — у Каптюра: безболезненно глотает неровности любого калибра. Впечатление портят вибрации на руле. Ford жестче реагирует на мелкие погрешности дороги, но изоляция салона от толчков и вибраций у него лучше. «Китаец» справляется с мелкими и средними неровностями, но раскачивается на длинноходной подвеске. Только Н2 имеет двухзонный климат-контроль. У Каптюра есть обогрев стекла, у Форда — еще и обогрев руля. Уровень шума в Форде самый низкий. В Н2 досаждают аэродинамические шумы, в Renault — дорожные.
|
Шум
|
8
|
7
|
7
|
Плавность хода
|
8
|
7
|
9
|
Климат
|
9
|
8
|
8
|
Приспособленность к России
|
EcoSport по-прежнему не предлагает штатной защиты, даже пластиковой, — лишь фетровый пыльник. Двигатели других автомобилей прикрыты металлом. Запаски у всех полноразмерные: у Каптюра — под задним свесом, у Хавейла — в подполье, у Форда — на двери. Геометрическая проходимость Экоспорта очень неплоха для кроссовера. У Н2 с этим тоже всё неплохо. Однако лидер здесь — Kaptur.
|
Геометрическая проходимость
|
8
|
8
|
9
|
Сервис
|
9
|
6
|
9
|
Эксплуатация
|
8
|
8
|
8
|
Промежуточная оценка
|
8,33
|
7,73
|
8,0
|
Поведение вне дороги
|
Нет смысла ждать чудес от переднеприводных кроссоверов. Однако у каждого из тестовой троицы достаточный для городских кроссоверов ход подвески. И Ford, и Renault, и особенно Haval вывешиваются далеко не сразу. Kaptur внушает оптимизм большим клиренсом и хорошо защищенным двигателем. «Китаец» чуть больше жмется к дороге. А на Экоспорте приходится осторожничать: низко висящий фетровый пыльник при контактах с грунтом быстро рвется.
|
Энерговооруженность
|
8
|
8
|
8
|
Выносливость
|
8
|
8
|
7
|
Ходы подвесок
|
8
|
9
|
8
|
Общая оценка
|
8,28
|
7,83
|
7,94
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