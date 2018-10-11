Большой тест кроссоверов: обновленный Ford EcoSport и конкуренты

Ford EcoSport обновили. Работу над ошибками проверяют переднеприводные Renault Kaptur, Haval H2 и эксперты «За рулем».

Haval H2
Haval H2

Haval > H2

Ford Ecosport
Ford Ecosport

Ford > Ecosport

Renault Kaptur
Renault Kaptur

Renault > Kaptur

Материалы по теме
Обновленный Ford EcoSport: три цилиндра, автомат и полный привод

Пирог кроссоверов В‑класса лакомый, но как следует от него откусили лишь Hyundai и Renault. Остальным достались крохи, в том числе и Форду. EcoSport дебютировал в неудачное время — накануне падения курса рубля в 2014 году. Взлетевшие цены убили интерес к машине. Быть может, со второго дубля выступление фордовского компактного кроссовера пройдет убедительнее?

Мы взяли переднеприводный EcoSport, но отнюдь не дешевый — с новым трехцилиндровым двигателем 1.5 (123 л.с.) и 6-ступенчатым автоматом. В топовом исполнении Titanium Plus да с опциями он тянет на миллион триста.

Дорого? Да. Но китайский Haval H2 еще дороже! С 1,5-литровым мотором мощностью 150 сил, автоматом и передним приводом он стоит на 20 тысяч больше.

На их фоне Renault Kaptur — сама демократичность. Переднеприводный вариант в исполнении Style, с 114‑сильным мотором и вариатором почти на 200 тысяч дешевле. Залог успеха?

Renault Kaptur

Представлен в 2016 году. Создан специально для России. Сборка — на московском заводе «Рено Россия».

ДВИГАТЕЛИ:
бензиновые:
1.6 (114 л.с.) — от 879 000 руб.
2.0 (143 л.с.) — от 1 074 990 руб.

Ford EcoSport

Дебютировал в конце 2014-го. В этом году стартовало производство обновленной модели. Сборка — в Набережных Челнах.

ДВИГАТЕЛИ:
бензиновые:
1.5 (123 л.с.) — от 959 000 руб.
2.0 (148 л.с.) — от 1 229 000 руб.

Haval H2

Премьера состоялась в 2014-м. Спустя год автомобиль дебютировал на нашем рынке.

ДВИГАТЕЛЬ:
бензиновый:
1.5 (150 л.с.) — от 1 149 900 руб.

Китаем не пахнет

За рулем Хавейла не покидает ощущение, что управляешь большим и грузным автомобилем. Он стабилен на прямой и тяжел в поворотах.
За рулем Хавейла не покидает ощущение, что управляешь большим и грузным автомобилем. Он стабилен на прямой и тяжел в поворотах.

Haval H2 — редкий китайский автомобиль, который не пахнет откровенным плаги­атом. Дверной проем с сильно заваленной передней стойкой открывает взору салон, созданный по китайской системе «all inclusive». Ребята очень старались добиться оптимальной эргономики и подогнать все панели как можно лучше. И это почти удалось. Материалы неплохи, эргономика почти безгрешна. Помимо неудачного профиля спинки в области поясницы да огромных рисок основных приборов, и придраться не к чему.

Дисплей трипкомпьютера получает Оскар за лучшие спецэффекты: красочно и информативно. А вот разлиновка спидометра неудачна — цифры меньше, чем риски между ними.
Дисплей трипкомпьютера получает Оскар за лучшие спецэффекты: красочно и информативно. А вот разлиновка спидометра неудачна — цифры меньше, чем риски между ними.

Штатная аудиосистема Н2 традиционно для «китайцев» сильна красками и анимацией. И так же традиционно слаба логика управления.
Штатная аудиосистема Н2 традиционно для «китайцев» сильна красками и анимацией. И так же традиционно слаба логика управления.

Тот, кто привязал управление электроприводом люка к поворотной шайбе на потолке, - чертов гений. Очень удобно!
Тот, кто привязал управление электроприводом люка к поворотной шайбе на потолке, - чертов гений. Очень удобно!

Салон выполнен из качественных материалов, неплохо собран и очень достойно выглядит даже на фоне Форда, не говоря уже про Renault. Шестиступенчатый автомат ZF, как может, помогает турбомотору разгонять Н2. Но огромная задержка на малых оборотах сводит все ­усилия на нет.
Салон выполнен из качественных материалов, неплохо собран и очень достойно выглядит даже на фоне Форда, не говоря уже про Renault. Шестиступенчатый автомат ZF, как может, помогает турбомотору разгонять Н2. Но огромная задержка на малых оборотах сводит все ­усилия на нет.

Только Н2 щеголяет двухзонным «климатом». Блок с кучей разбросанных мелких кнопок требует сноровки.
Только Н2 щеголяет двухзонным «климатом». Блок с кучей разбросанных мелких кнопок требует сноровки.

Назначение отделения рядом с розеткой на 12 вольт — загадка. И не пепельница, и не карман — сюда разве что коробок спичек влезет.
Назначение отделения рядом с розеткой на 12 вольт — загадка. И не пепельница, и не карман — сюда разве что коробок спичек влезет.

Красочная «балалайка» со странным меню и кожа «молодого дерматина» на сиденьях напоминают, где сделана машина. Обидно, что задние дверные проемы слишком заужены — как ни старайся, всё равно трешься о выступающую арку. Загадочный просчет. Ведь всё остальное китайцам удалось неплохо: сзади просторно и посадка вполне удобная. Короче говоря, Haval в очередной раз подтвердил звание самого некитайского из «китайцев».

Профиль этих ярких сидений неплох по всей длине, но в области поясницы спинка так себе.
Профиль этих ярких сидений неплох по всей длине, но в области поясницы спинка так себе.

Кнопки будто «цельнотянуты» из ингольштадтских машин. Ну и ладно, главное — удобно.
Кнопки будто «цельнотянуты» из ингольштадтских машин. Ну и ладно, главное — удобно.

Помимо двух подстаканников между передними сиденьями — неплохой бокс.
Помимо двух подстаканников между передними сиденьями — неплохой бокс.

Наиболее мощный в нашем трио 150‑сильный двигатель, да еще с наддувом, должен уносить Н2 прочь от соперников. Но это в теории. А на практике ожидания летят к чертям вместе с грандиозной задемпфированностью педали газа и большой снаряженной массой. Полторы тонны с гаком! Энерговооруженность ниже психологической отметки «100 л.с. на тонну». И как 6-ступенчатая гидромеханика ZF ни старается, какие режимы движения ни активируй, далеко от преследователей H2 не уезжает.

Задний ряд Хавейла оказался самым просторным в тесте: мéста предостаточно во всех направлениях.
Задний ряд Хавейла оказался самым просторным в тесте: мéста предостаточно во всех направлениях.

В центральном боксе не только два удобных подстаканника, но и дополнительное отделение.
В центральном боксе не только два удобных подстаканника, но и дополнительное отделение.

Haval H2 располагает карманами, в которые журнал формата А4 влезает без труда. Вердикт: «китаец» — нечто среднее между Renault и Фордом.
Haval H2 располагает карманами, в которые журнал формата А4 влезает без труда. Вердикт: «китаец» — нечто среднее между Renault и Фордом.

Чувство отягощенности превалирует и в управляемости. На прямой Haval не требует корректировки курса ни при боковом ветре, ни в колее. Но стоит ленте дороги чуть вильнуть, как лишний жирок дает о себе знать. Замедленные реакции и большие крены сдобрены почти линейным усилием на руле. Потому желание часто крутить руль с тонким ободом быстро испаряется.

В Хавейле при сложенной спинке заднего «дивана» не получишь ровной поверхности. Хорошо, что нет выпирающих петель. Проем багажника рекордный — 1030 мм. Подвел объем грузового отсека: всего 240 л под шторкой, по нашей методике. Это самый скромный показатель в тестовой тройке. К тому же погрузочная высота наибольшая — 800 мм.
В Хавейле при сложенной спинке заднего «дивана» не получишь ровной поверхности. Хорошо, что нет выпирающих петель. Проем багажника рекордный — 1030 мм. Подвел объем грузового отсека: всего 240 л под шторкой, по нашей методике. Это самый скромный показатель в тестовой тройке. К тому же погрузочная высота наибольшая — 800 мм.

Упреки в посредственной управляемости H2 пытается парировать приличной плавностью хода. Отчасти ему это даже удается — на относительно ровной дороге с мелкими швами и стыками. Но с ростом «паршивости» ям и колдобин прогрессирует продольная раскачка кузова, а подвеска начинает активно «говорить». Так что попытка засчитывается лишь наполовину.

Серые будни

Шасси Каптюра — лучшее во всей большой семье, что выращена на платформе В0. Но и этого мало, чтобы доставить удовольствие в связках поворотов.
Шасси Каптюра — лучшее во всей большой семье, что выращена на платформе В0. Но и этого мало, чтобы доставить удовольствие в связках поворотов.

Kaptur рассчитан на тех, кто встречает по одежке. Хорош, чертяка, - даже в «позитивном» темно-сером окрасе. Но откроешь широкую водительскую дверь, и настроение тю-тю.

Стильный на первый взгляд интерьер при детальном рассмотрении отдает «логановщиной». Это касается и откровенно дешевого пластика, и разбросанных абы как кнопок, и автобусной посадки за рулем. Приятным на вид сиденьям не хватает плотности, а регулирующийся лишь в одном направлении руль — явно не то, чего ждешь от машины за миллион с лишним.

Комбинация приборов интересно скомпонована. Но цифровой спидометр неудобен, а куцый дисплей трипкомпьютера явно не соответствует цене машины в миллион с лишним.
Комбинация приборов интересно скомпонована. Но цифровой спидометр неудобен, а куцый дисплей трипкомпьютера явно не соответствует цене машины в миллион с лишним.

Мультимедиасистема проста, но удобна. Разве что регулировка громкости двумя клавишами требует привыкания.
Мультимедиасистема проста, но удобна. Разве что регулировка громкости двумя клавишами требует привыкания.

Кнопки управления круиз-контролем примостили абы как. Где же им еще место, как не у рукоятки сто­яночного тормоза?
Кнопки управления круиз-контролем примостили абы как. Где же им еще место, как не у рукоятки сто­яночного тормоза?

Дизайн интерьера не вызывает отторжения, чего не скажешь о качестве материалов. Да и с эргономикой есть проблемы. Вариатор вместо древнего 4-ступенчатого автомата — это хорошо. Но активной езды всё равно не жди, проблема — в слабом для такой машины 114‑сильном моторе.
Дизайн интерьера не вызывает отторжения, чего не скажешь о качестве материалов. Да и с эргономикой есть проблемы. Вариатор вместо древнего 4-ступенчатого автомата — это хорошо. Но активной езды всё равно не жди, проблема — в слабом для такой машины 114‑сильном моторе.

Блок однозонного климат-контроля лишен дисплея. И страшный дислайк за то, что обогрев лобового стекла завязан на кнопку обдува.
Блок однозонного климат-контроля лишен дисплея. И страшный дислайк за то, что обогрев лобового стекла завязан на кнопку обдува.

В верхней части передней панели есть довольно глубокое отделение, можно приспособить его под планшет.
В верхней части передней панели есть довольно глубокое отделение, можно приспособить его под планшет.

Еще больше удивляет, что при самой длинной колесной базе Renault в задней части салона теснее соперников. Пассажир ростом за 190 см всю дорогу тычет коленями в спинку переднего сиденья. Разгадку можно найти за пятой дверью: создатели не постеснялись отдать солидную часть объема салона багажнику — он самый вместительный в тесте.

От мотора чудес не жди. Renault почти на три центнера легче «китайца», но 114 сил в сочетании с вариатором — это тоска. Ровная, но очень неспешная, практически троллейбусная тяга. Педаль акселератора работает, по сути, в двух положениях — «вкл» и «выкл». Но даже когда топчешь педаль, серьезно возрастают лишь шум двигателя и расход топлива.

Сиденья Каптюра лишь кажутся удобными. На деле у них аморфная набивка, недостаточная боковая поддержка и явный дефицит регулировки по высоте.
Сиденья Каптюра лишь кажутся удобными. На деле у них аморфная набивка, недостаточная боковая поддержка и явный дефицит регулировки по высоте.

Мы не устанем пинать Renault, пока слепые кнопки обогрева передних сидений не переедут с торца сиденья на удобное место.
Мы не устанем пинать Renault, пока слепые кнопки обогрева передних сидений не переедут с торца сиденья на удобное место.

Renault Kaptur предлагает самые большие и глубокие карманы, готовые принять много всякой всячины.
Renault Kaptur предлагает самые большие и глубокие карманы, готовые принять много всякой всячины.

Kaptur создан на уже родной нам платформе B0, и это не внушает оптимизма. Тем не менее на «дальняке» Renault чувствует себя превосходно и в стабильности ни на йоту не уступает Хавейлу. А на извилистой дороге он чуть лучше. Реакции на руль точнее, а «ноль» не совсем пуст. Но когда шины почти перестают держать, Kaptur ясно дает понять, что спортивные ценности не для него. И всё же Kaptur — лучшее из того, что случалось с платформой B0.

Любая машина на этом шасси бесподобна на плохой дороге. И чем хуже покрытие, тем сильнее карта.

Задний ряд в Renault самый тесный. Особенно в ногах. Да и посадка далека от оптимальной.
Задний ряд в Renault самый тесный. Особенно в ногах. Да и посадка далека от оптимальной.


Из всех прелестей жизни для обитателей заднего ряда предусмотрены лишь 12‑вольтовая розетка и подстаканник.
Из всех прелестей жизни для обитателей заднего ряда предусмотрены лишь 12‑вольтовая розетка и подстаканник.

Каптюру совершенно безразличен калибр неровностей под колесом. Средние ямы или дыры в полколеса почти без следа растворяются в подвеске. И этого «почти» не было бы вовсе, если бы зуд не приходил на сиденье и особенно на руль.

Kaptur позволяет получить ровный пол. Острых граней и выпирающих петель в багажнике нет. Спинка, как и у других участников теста, разрезная. У багажника Каптюра заслуженное первое место — 364 литра объема, сюда даже крупная бытовая техника влезет. Чуть портит картину ­самый узкий в тестовой компании проем — 920 мм, да и поднимать груз придется на большую высоту — 760 мм.
Kaptur позволяет получить ровный пол. Острых граней и выпирающих петель в багажнике нет. Спинка, как и у других участников теста, разрезная. У багажника Каптюра заслуженное первое место — 364 литра объема, сюда даже крупная бытовая техника влезет. Чуть портит картину ­самый узкий в тестовой компании проем — 920 мм, да и поднимать груз придется на большую высоту — 760 мм.

При подготовке Каптюра к российскому рынку была проведена большая работа по устранению этих вибраций на органах управления, и на фоне родственных Дастера и Логана их действительно меньше. Но в нашем трио этого недостаточно. Уровень комфорта немного снижают и дорожные шумы, которые солируют на фоне неплохо изолированного моторного отсека и достойной аэродинамики.

Змей Горыныч

Шасси Форда на фоне соперников — словно из другой эпохи: точные реакции, долгое следование заданной траектории и солидный запас устойчивости.
Шасси Форда на фоне соперников — словно из другой эпохи: точные реакции, долгое следование заданной траектории и солидный запас устойчивости.

Ford уже приучил нас к тому, что капитально обновляет машины при рестайлинге. И если с кормы EcoSport почти не изменился, то фасад ему перекроили основательно. Прищуренный взор ушел в небытие, и теперь Ford смотрит на мир широко раскрытыми глазами, «обрамляющими» большой щит решетки радиатора. Но никакой рестайлинг не в силах перекроить странноватый силуэт с запаской на задней двери.

Площадь приборной панели увеличилась вдвое. Обидно, что для российских автомобилей доступен лишь монохромный дисплей вне зависимости от исполнения.
Площадь приборной панели увеличилась вдвое. Обидно, что для российских автомобилей доступен лишь монохромный дисплей вне зависимости от исполнения.

Логика управления развлекательным ­центром SYNC не самая прозрачная. Но он наиболее продвинутый в нашем трио.
Логика управления развлекательным ­центром SYNC не самая прозрачная. Но он наиболее продвинутый в нашем трио.

EcoSport больше не увидит робота — только классический автомат. У переднеприводных машин это коробка 6F15. Но кто додумался оставить боковые кнопки ­ручного режима на селекторе?
EcoSport больше не увидит робота — только классический автомат. У переднеприводных машин это коробка 6F15. Но кто додумался оставить боковые кнопки ­ручного режима на селекторе?

С обновлением салон Экоспорта не узнать — передняя панель совершенно новая и заметно солиднее прежней. К эргономике претензий нет.
С обновлением салон Экоспорта не узнать — передняя панель совершенно новая и заметно солиднее прежней. К эргономике претензий нет.

Новый блок климат-контроля с двумя большими шайбами и крупными кнопками очень удобен. Ford традиционно щедр на обогревы: помимо лобового стекла греется руль.
Новый блок климат-контроля с двумя большими шайбами и крупными кнопками очень удобен. Ford традиционно щедр на обогревы: помимо лобового стекла греется руль.

Разъем USB у салонного зеркала оценят пользователи видеорегистраторов. Простое, но гениальное решение.
Разъем USB у салонного зеркала оценят пользователи видеорегистраторов. Простое, но гениальное решение.

С интерьером сотворили чудо — он перестал источать бюджетные флюиды. Совершенно новая передняя панель с большим планшетом мультимедиасистемы выдает класс автомобиля лишь жестким пластиком. Начинаешь верить, что EcoSport предназначен не только для стран третьего мира. Эргономика основательна и почти не дает поводов для критики. Удивляешься лишь жутким кнопкам ручного переключения передач на селекторе (когда же от них откажутся?!) и монохромному дисплею трипкомпьютера.

Передние сиденья новые, с отличным профилем, плотной набивкой и широкими диапазонами регулировок.
Передние сиденья новые, с отличным профилем, плотной набивкой и широкими диапазонами регулировок.

Глубина поясничного упора регулируется вращающейся рукояткой в торце подушки.
Глубина поясничного упора регулируется вращающейся рукояткой в торце подушки.

Бокс между сиденьями — с двойным дном. Длина крышки-подлокотника регулируется.
Бокс между сиденьями — с двойным дном. Длина крышки-подлокотника регулируется.

Самая короткая колесная база должна была отправить EcoSport в аутсайдеры по части комфортной посадки задних пассажиров, но нет. Мéста меньше, чем в H2, однако после Каптюра начинаешь чувствовать себя человеком. Но почему нет потолочных ручек? В поворотах хватаешься за воздух.

А поворачивать EcoSport умеет. Его шасси словно из другой лиги. Филигранное усилие на руле наконец-то дарит правильную обратную связь, по которой я уже истосковался. Ford уверенно и без тени промедления реагирует на каждое отклонение руля. Но не превращается в неврастеника: в стабильности на трассе он ничуть не уступает конкурентам.

Во втором ряду Форда больше мéста, чем в Renault. Спинка коротковата для рослых. Разработчики забыли дополнить машины для нашего рынка потолочными ручками.
Во втором ряду Форда больше мéста, чем в Renault. Спинка коротковата для рослых. Разработчики забыли дополнить машины для нашего рынка потолочными ручками.

Двенадцативольтовый разъем для задних пассажиров пристроился сбоку от сиденья.
Двенадцативольтовый разъем для задних пассажиров пристроился сбоку от сиденья.

Ford EcoSport разочаровал: его карманы самые маленькие. Наш журнал помещается, только если его сложить пополам. Разве что пол-литровая бутылка воды влезает.
Ford EcoSport разочаровал: его карманы самые маленькие. Наш журнал помещается, только если его сложить пополам. Разве что пол-литровая бутылка воды влезает.

И силенок Экоспорту хватает, даром что недобрал одного цилиндра. Dragon о трех «головах» по пол-литра каждая выдает почти на десять «лошадок» больше, чем мотор Renault. Массы машин близки, поэтому Ford шустрее. Не проигрывает он и Хавейлу с его полутора сотнями «турболошадей». Управлять разгоном даже удобнее: уверенная тяга — уже с малых оборотов. Шестиступенчатый автомат грешит лишь небольшой задумчивостью, которая почти сходит на нет в спортивном режиме.

У Форда откидывается подушка заднего «дивана», но, опустив вниз спинку, ровного пола всё равно не получите: четыре крепежные петли торчат из-под коврового покрытия пола багажника. Ширина багажного проема (по нашим замерам, 995 мм) средняя, а погрузочная высота (670 мм) наименьшая. Грузовой объем при поднятых спинках — 280 л, по нашим замерам, и это второй результат теста.
У Форда откидывается подушка заднего «дивана», но, опустив вниз спинку, ровного пола всё равно не получите: четыре крепежные петли торчат из-под коврового покрытия пола багажника. Ширина багажного проема (по нашим замерам, 995 мм) средняя, а погрузочная высота (670 мм) наименьшая. Грузовой объем при поднятых спинках — 280 л, по нашим замерам, и это второй результат теста.

Поджарое шасси сказалось на комфорте, но едва заметно. На мелких неровностях Ford жестче других машин. Дорожные изъяны посерьезнее обрабатывает уверенно. И шумоизоляция отличная, лишь при интенсивном разгоне слышишь характерный трехцилиндровый тембр, чем-то напоминающий голос оппозитников Porsche конца прошлого века. Ничуть не раздражает!

Самый маленький ход подвески — у Форда, а самый большой — у Хавейла. Renault Kaptur — золотая середина.
Самый маленький ход подвески — у Форда, а самый большой — у Хавейла. Renault Kaptur — золотая середина.

СНИМАЕМ ОШЕЙНИК

Максим Гомянин

Противобуксовочная система страхует от проблем на ровных дорогах, но вне асфальта часто мешает. На сложных участках грунтовки или в снегу электроника вмешивается в самый неподходящий момент и обрубает подачу топлива. Противобукс входит в состав системы стабилизации, которой испытуемые оборудованы уже в базовых версиях.

Интересно, что первые партии Хавейла H2 шли к нам без ESP, но с 2017 года она появилась на всех поставляемых в Россию экземплярах. С Каптюром другая история: если раньше переднеприводные модификации не позволяли снять электронный ошейник, то с недавних пор у «француза» появилась заветная кнопка отключения электроники (ЗР, № 8, 2018).

Отключаем системы — и на грунтовку. На Экоспорте трекшн-контроль самопроизвольно не активируется, сколько ни буксуй. Ради эксперимента мы разгонялись до 110 км/ч по асфальту — электроника продолжала бездействовать. На Хавейле «ошейник» автоматически затягивается лишь по достижении 90 км/ч, так что подвоха в грязи от него тоже можно не ждать. А вот Kaptur — перестраховщик. Его электроника просыпается, как только датчики частоты вращения колес сигнализируют о том, что скорость выше 50 км/ч. И хотя нам удалось выбраться на Каптюре из грязи, не доводя до включения ESP, чисто психологически этот барьер неприятен. Renault, стóит поднять порог срабатывания!

Три, четыре

Александр Виноградов: «Ford EcoSport приятно преобразился, сохранив за собой статус одного из самых драйверских кроссоверов в классе. Но вряд ли он сможет потеснить на рынке Renault».
Александр Виноградов: «Ford EcoSport приятно преобразился, сохранив за собой статус одного из самых драйверских кроссоверов в классе. Но вряд ли он сможет потеснить на рынке Renault».

EcoSport уверенно переиграл оппонентов. Он избавился от дешевого салона и сохранил отличное шасси. Дело за малым — сломать стереотипы. Трехцилиндровый двигатель в народе до сих пор считают «недомотором».

Kaptur уступает по многим статьям, но у него свои козыри: проверенное шасси, привлекательная внешность, вкусная цена и хорошая ликвидность.

Вряд ли победивший сегодня EcoSport сможет сколько-нибудь серьезно потеснить Kaptur по объему продаж.

Haval H2 — один из лучших китайских кроссоверов в классе, но это не спасло его от последней ступени на пьедестале. Ведь одновременно он и один из самых дорогих. А кровно заработанный рубль не позволяет прощать даже мелкие огрехи.

Кар-индекс учитывает эксплуатационные расходы на пробеге 70 000 км: плату за регистрацию и техосмотр, транспортный налог, затраты на ОСАГО, топливо и плановые ТО, а также потери при перепродаже машины.

FORD ECOSPORT HAVAL H2 RENAULT KAPTUR
11,60 12,18 9,20

ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

FORD ECOSPORT

HAVAL H2

RENAULT KAPTUR

Снаряженная / полная масса

1252 / 1715 кг

1570 / 1985 кг

1290 / 1768 кг

Время разгона 0–100 км/ч

13,0 с

12,3 с

13,8 с

Максимальная скорость

175 км/ч

180 км/ч

166 км/ч

Топливо / запас топлива

АИ-92 / 52 л

АИ-95 / 55 л

АИ-95 / 52 л

Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл

8,5 / 5,2 / 6,4 л / 100 км

н.д. / н.д. / 8,1 л / 100 км

8,6 / 6,0 / 6,9 л / 100 км

ДВИГАТЕЛЬ

Тип

бензиновый

бензиновый, с наддувом

бензиновый

Расположение

спереди, поперечно

спереди, поперечно

спереди, поперечно

Конфигурация / число клапанов

Р3 / 12

Р4 / 16

Р4 / 16

Рабочий объем

1497 см³

1497 см³

1598 см³

Мощность

90,5 кВт / 123 л.с. при 6000 об/мин

110 кВт / 150 л.с. при 5600 об/мин

84 кВт / 114 л.с. при 5500 об/мин

Крутящий момент

151 Н·м при 4500 об/мин

210 Н·м при 2200–4500 об/мин

156 Н·м при 4000 об/мин

ТРАНСМИССИЯ

Тип привода

передний

передний

передний

Коробка передач

А6

А6

CVT

Передаточные числа:
I / II / III / IV / V / VI / з.х.

4,58 / 2,96 / 1,91 / 1,45 / 1,00 / 0,74 / 2,94

4,21 / 2,64 / 1,80 / 1,39 / 1,00 / 0,77 / 3,99

3,87–0,53  /3,65

Главная передача

н.д.

3,51

3,88

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Подвеска: спереди / сзади

McPherson / упругая балка

McPherson / многорычажная

McPherson / упругая балка

Рулевое управление

реечное, с ЭУР

реечное, с ЭУР

реечное, с ЭУР

Тормоза: спереди / сзади

дисковые, вентилиру­емые / барабанные

дисковые, вентилиру­емые / дисковые

дисковые, вентилиру­емые / барабанные

Шины

205/50 R17

235/55 R18

215/60 R17

СЕРВИС В ЦИФРАХ

Периоди­чность ТО

Гарантия

Дилеры (СТОА)

FORD ECOSPORT

15 000 км или 12 месяцев

3 года или 100 000 км

154

HAVAL H2

15 000 км или 12 месяцев

3 года или 100 000 км

21

RENAULT KAPTUR

15 000 км или 12 месяцев

3 года или 100 000 км

150

ПАРАМЕТРЫ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ПРОХОДИМОСТИ (замеры ЗР)

FORD ECOSPORT

HAVAL H2

RENAULT KAPTUR

Просвет

a

155 мм

185 мм

205 мм

b

210 мм

190 мм

275 мм

c

195 мм

190 мм

240 мм

Угол

α

25,5°

27,5°

22,0°

β

33,5°

33,5°

32,0°

γ

19,0°

17,0°

22,0°

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА АВТОМОБИЛЕЙ

Баллы проставляются коллегиально, группой экспертов ЗР. Оценка не является абсолютной, она показывает место машины в данном тесте с конкретными соперниками. Максимальная оценка — 10 баллов (идеал). 8 баллов — норма для машин этого класса.

Модель

FORD ECOSPORT

HAVAL H2

RENAULT KAPTUR

Рабочее место водителя

К фордовскому сиденью нет претензий — оно плотно набито и отлично спрофилировано. У Н2 неудачен профиль спинки в области поясницы. Креслу Renault не хватает боковой поддержки и диапазона регулировки по высоте. Малый повод для придирок к Форду — боковые кнопки ручного режима автомата на селекторе. Руль Каптюра не регулируется по вылету. У Н2 не самый удобный обод руля, а панель приборов требует привыкания. У Экоспорта не лучший обзор вперед: за массивными основаниями стоек — большие мертвые зоны, а длины щеток не хватает для верхней части стекла. У Хавейла классные наружные зеркала, но зона очистки заднего стекла чересчур мала. Kaptur огорчил самыми маленькими наружными ­зеркалами.

Сиденье

9

8

8

Органы управления

8

8

7

Обзор

8

8

8

Салон

Сильно заваленные средние стойки Хавейла осложняют посадку. В передней части салона не хватает полезных отделений. Но у Каптюра их еще меньше и нет бокса между передними сиденьями. Ford имеет большое количество отделений, а по пространству над головой он лидер. Его мультимедийная система SYNC самая продвинутая в тесте. Лишь «китаец» предлагает люк в крыше. Он же лидер по простору в заднем ряду. В Форде мéста меньше, к тому же у него слишком низкие спинки задних сидений. Kaptur теснее всех. Зато у него самый большой багажник. А самый маленький объем грузового отсека — у «китайца».

Передняя часть

9

8

7

Задняя часть

8

9

8

Багажник

8

7

9

Ходовые качества

Н2 неплохо держится на прямой, но в поворотах ему не хватает скорости реакций. Каптюру тоже недостает остроты, и у него быстро начинается снос передней оси. На их фоне управляемость Форда — азартна. У всех тестовых автомобилей возможности силовых установок средние. Огромная турбояма и большая масса сводят усилия китайского мотора на нет. У Форда динамика в пределе близка к хавейловской, а управлять тягой удобнее. Самый медленный — Kaptur: вариатор ­
и наименее мощный двигатель обеспечивают посредственное ускорение. Возможности тормозных систем у всех трех машин близки.

Динамика

8

8

7

Тормоза

8

8

8

Управляемость

9

8

8

Комфорт

Самая мягкая подвеска — у Каптюра: безболезненно глотает неровности любого калибра. Впечатление портят вибрации на руле. Ford жестче реагирует на мелкие погрешности дороги, но изоляция салона от толчков и вибраций у него лучше. «Китаец» справляется с мелкими и средними неровностями, но раскачивается на длинноходной подвеске. Только Н2 имеет двухзонный климат-контроль. У Каптюра есть обогрев стекла, у Форда — еще и обогрев руля. Уровень шума в Форде самый низкий. В Н2 досаждают аэродинамические шумы, в Renault — ­дорожные.

Шум

8

7

7

Плавность хода

8

7

9

Климат

9

8

8

Приспособленность к России

EcoSport по-прежнему не предлагает штатной защиты, даже пластиковой,— лишь фетровый пыльник. Двигатели других автомобилей прикрыты металлом. Запаски у всех полноразмерные: у Каптюра — под задним свесом, у Хавейла — в подполье, у Форда — на двери. Геоме­трическая проходимость Экоспорта очень неплоха для кроссовера. У Н2 с этим тоже всё неплохо. Однако лидер здесь — Kaptur.

Геометрическая проходимость

8

8

9

Сервис

9

6

9

Эксплуатация

8

8

8

Промежуточная оценка

8,33

7,73

8,0

Поведение вне дороги

Нет смысла ждать чудес от переднеприводных кроссоверов. Однако у каждого из тестовой троицы достаточный для городских кроссоверов ход подвески. И Ford, и Renault, и особенно Haval вывешиваются далеко не сразу. Kaptur внушает оптимизм большим клиренсом и хорошо защищенным двигателем. «Китаец» чуть больше жмется к дороге. А на Экоспорте приходится осторожничать: низко висящий фетровый пыльник при контактах с грунтом быстро рвется.

Энерговооруженность

8

8

8

Выносливость

8

8

7

Ходы подвесок

8

9

8

Общая оценка

8,28

7,83

7,94
Большой тест кроссоверов: обновленный Ford EcoSport и конкуренты
Фото:

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