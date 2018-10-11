Большой тест кроссоверов: обновленный Ford EcoSport и конкуренты

Ford EcoSport обновили. Работу над ошибками проверяют переднеприводные Renault Kaptur, Haval H2 и эксперты «За рулем».

Материалы по теме Обновленный Ford EcoSport: три цилиндра, автомат и полный привод

Пирог кроссоверов В‑класса лакомый, но как следует от него откусили лишь Hyundai и Renault. Остальным достались крохи, в том числе и Форду. EcoSport дебютировал в неудачное время — накануне падения курса рубля в 2014 году. Взлетевшие цены убили интерес к машине. Быть может, со второго дубля выступление фордовского компактного кроссовера пройдет убедительнее?

Мы взяли переднеприводный EcoSport, но отнюдь не дешевый — с новым трехцилиндровым двигателем 1.5 (123 л.с.) и 6-ступенчатым автоматом. В топовом исполнении Titanium Plus да с опциями он тянет на миллион триста.

Дорого? Да. Но китайский Haval H2 еще дороже! С 1,5-литровым мотором мощностью 150 сил, автоматом и передним приводом он стоит на 20 тысяч больше.

На их фоне Renault Kaptur — сама демократичность. Переднеприводный вариант в исполнении Style, с 114‑сильным мотором и вариатором почти на 200 тысяч дешевле. Залог успеха?

Renault Kaptur Представлен в 2016 году. Создан специально для России. Сборка — на московском заводе «Рено Россия». ДВИГАТЕЛИ:

бензиновые:

1.6 (114 л.с.) — от 879 000 руб.

2.0 (143 л.с.) — от 1 074 990 руб. Ford EcoSport Дебютировал в конце 2014-го. В этом году стартовало производство обновленной модели. Сборка — в Набережных Челнах. ДВИГАТЕЛИ:

бензиновые:

1.5 (123 л.с.) — от 959 000 руб.

2.0 (148 л.с.) — от 1 229 000 руб. Haval H2 Премьера состоялась в 2014-м. Спустя год автомобиль дебютировал на нашем рынке. ДВИГАТЕЛЬ:

бензиновый:

1.5 (150 л.с.) — от 1 149 900 руб.

Китаем не пахнет

За рулем Хавейла не покидает ощущение, что управляешь большим и грузным автомобилем. Он стабилен на прямой и тяжел в поворотах.

Haval H2 — редкий китайский автомобиль, который не пахнет откровенным плаги­атом. Дверной проем с сильно заваленной передней стойкой открывает взору салон, созданный по китайской системе «all inclusive». Ребята очень старались добиться оптимальной эргономики и подогнать все панели как можно лучше. И это почти удалось. Материалы неплохи, эргономика почти безгрешна. Помимо неудачного профиля спинки в области поясницы да огромных рисок основных приборов, и придраться не к чему.

Дисплей трипкомпьютера получает Оскар за лучшие спецэффекты: красочно и информативно. А вот разлиновка спидометра неудачна — цифры меньше, чем риски между ними.

Штатная аудиосистема Н2 традиционно для «китайцев» сильна красками и анимацией. И так же традиционно слаба логика управления.

Тот, кто привязал управление электроприводом люка к поворотной шайбе на потолке, - чертов гений. Очень удобно!

Салон выполнен из качественных материалов, неплохо собран и очень достойно выглядит даже на фоне Форда, не говоря уже про Renault. Шестиступенчатый автомат ZF, как может, помогает турбомотору разгонять Н2. Но огромная задержка на малых оборотах сводит все ­усилия на нет.

Только Н2 щеголяет двухзонным «климатом». Блок с кучей разбросанных мелких кнопок требует сноровки.

Назначение отделения рядом с розеткой на 12 вольт — загадка. И не пепельница, и не карман — сюда разве что коробок спичек влезет.



Красочная «балалайка» со странным меню и кожа «молодого дерматина» на сиденьях напоминают, где сделана машина. Обидно, что задние дверные проемы слишком заужены — как ни старайся, всё равно трешься о выступающую арку. Загадочный просчет. Ведь всё остальное китайцам удалось неплохо: сзади просторно и посадка вполне удобная. Короче говоря, Haval в очередной раз подтвердил звание самого некитайского из «китайцев».

Профиль этих ярких сидений неплох по всей длине, но в области поясницы спинка так себе.

Кнопки будто «цельнотянуты» из ингольштадтских машин. Ну и ладно, главное — удобно.

Помимо двух подстаканников между передними сиденьями — неплохой бокс.



Наиболее мощный в нашем трио 150‑сильный двигатель, да еще с наддувом, должен уносить Н2 прочь от соперников. Но это в теории. А на практике ожидания летят к чертям вместе с грандиозной задемпфированностью педали газа и большой снаряженной массой. Полторы тонны с гаком! Энерговооруженность ниже психологической отметки «100 л.с. на тонну». И как 6-ступенчатая гидромеханика ZF ни старается, какие режимы движения ни активируй, далеко от преследователей H2 не уезжает.

Задний ряд Хавейла оказался самым просторным в тесте: мéста предостаточно во всех направлениях.

В центральном боксе не только два удобных подстаканника, но и дополнительное отделение.

Haval H2 располагает карманами, в которые журнал формата А4 влезает без труда. Вердикт: «китаец» — нечто среднее между Renault и Фордом.



Чувство отягощенности превалирует и в управляемости. На прямой Haval не требует корректировки курса ни при боковом ветре, ни в колее. Но стоит ленте дороги чуть вильнуть, как лишний жирок дает о себе знать. Замедленные реакции и большие крены сдобрены почти линейным усилием на руле. Потому желание часто крутить руль с тонким ободом быстро испаряется.

В Хавейле при сложенной спинке заднего «дивана» не получишь ровной поверхности. Хорошо, что нет выпирающих петель. Проем багажника рекордный — 1030 мм. Подвел объем грузового отсека: всего 240 л под шторкой, по нашей методике. Это самый скромный показатель в тестовой тройке. К тому же погрузочная высота наибольшая — 800 мм.

Упреки в посредственной управляемости H2 пытается парировать приличной плавностью хода. Отчасти ему это даже удается — на относительно ровной дороге с мелкими швами и стыками. Но с ростом «паршивости» ям и колдобин прогрессирует продольная раскачка кузова, а подвеска начинает активно «говорить». Так что попытка засчитывается лишь наполовину.

Серые будни

Шасси Каптюра — лучшее во всей большой семье, что выращена на платформе В0. Но и этого мало, чтобы доставить удовольствие в связках поворотов.

Kaptur рассчитан на тех, кто встречает по одежке. Хорош, чертяка, - даже в «позитивном» темно-сером окрасе. Но откроешь широкую водительскую дверь, и настроение тю-тю.

Стильный на первый взгляд интерьер при детальном рассмотрении отдает «логановщиной». Это касается и откровенно дешевого пластика, и разбросанных абы как кнопок, и автобусной посадки за рулем. Приятным на вид сиденьям не хватает плотности, а регулирующийся лишь в одном направлении руль — явно не то, чего ждешь от машины за миллион с лишним.

Комбинация приборов интересно скомпонована. Но цифровой спидометр неудобен, а куцый дисплей трипкомпьютера явно не соответствует цене машины в миллион с лишним.

Мультимедиасистема проста, но удобна. Разве что регулировка громкости двумя клавишами требует привыкания.

Кнопки управления круиз-контролем примостили абы как. Где же им еще место, как не у рукоятки сто­яночного тормоза?

Дизайн интерьера не вызывает отторжения, чего не скажешь о качестве материалов. Да и с эргономикой есть проблемы. Вариатор вместо древнего 4-ступенчатого автомата — это хорошо. Но активной езды всё равно не жди, проблема — в слабом для такой машины 114‑сильном моторе.

Блок однозонного климат-контроля лишен дисплея. И страшный дислайк за то, что обогрев лобового стекла завязан на кнопку обдува.

В верхней части передней панели есть довольно глубокое отделение, можно приспособить его под планшет.



Еще больше удивляет, что при самой длинной колесной базе Renault в задней части салона теснее соперников. Пассажир ростом за 190 см всю дорогу тычет коленями в спинку переднего сиденья. Разгадку можно найти за пятой дверью: создатели не постеснялись отдать солидную часть объема салона багажнику — он самый вместительный в тесте.

От мотора чудес не жди. Renault почти на три центнера легче «китайца», но 114 сил в сочетании с вариатором — это тоска. Ровная, но очень неспешная, практически троллейбусная тяга. Педаль акселератора работает, по сути, в двух положениях — «вкл» и «выкл». Но даже когда топчешь педаль, серьезно возрастают лишь шум двигателя и расход топлива.

Сиденья Каптюра лишь кажутся удобными. На деле у них аморфная набивка, недостаточная боковая поддержка и явный дефицит регулировки по высоте.

Мы не устанем пинать Renault, пока слепые кнопки обогрева передних сидений не переедут с торца сиденья на удобное место.

Renault Kaptur предлагает самые большие и глубокие карманы, готовые принять много всякой всячины.



Kaptur создан на уже родной нам платформе B0, и это не внушает оптимизма. Тем не менее на «дальняке» Renault чувствует себя превосходно и в стабильности ни на йоту не уступает Хавейлу. А на извилистой дороге он чуть лучше. Реакции на руль точнее, а «ноль» не совсем пуст. Но когда шины почти перестают держать, Kaptur ясно дает понять, что спортивные ценности не для него. И всё же Kaptur — лучшее из того, что случалось с платформой B0.

Любая машина на этом шасси бесподобна на плохой дороге. И чем хуже покрытие, тем сильнее карта.

Задний ряд в Renault самый тесный. Особенно в ногах. Да и посадка далека от оптимальной.



Из всех прелестей жизни для обитателей заднего ряда предусмотрены лишь 12‑вольтовая розетка и подстаканник.



Каптюру совершенно безразличен калибр неровностей под колесом. Средние ямы или дыры в полколеса почти без следа растворяются в подвеске. И этого «почти» не было бы вовсе, если бы зуд не приходил на сиденье и особенно на руль.

Kaptur позволяет получить ровный пол. Острых граней и выпирающих петель в багажнике нет. Спинка, как и у других участников теста, разрезная. У багажника Каптюра заслуженное первое место — 364 литра объема, сюда даже крупная бытовая техника влезет. Чуть портит картину ­самый узкий в тестовой компании проем — 920 мм, да и поднимать груз придется на большую высоту — 760 мм.

При подготовке Каптюра к российскому рынку была проведена большая работа по устранению этих вибраций на органах управления, и на фоне родственных Дастера и Логана их действительно меньше. Но в нашем трио этого недостаточно. Уровень комфорта немного снижают и дорожные шумы, которые солируют на фоне неплохо изолированного моторного отсека и достойной аэродинамики.

Змей Горыныч

Шасси Форда на фоне соперников — словно из другой эпохи: точные реакции, долгое следование заданной траектории и солидный запас устойчивости.

Ford уже приучил нас к тому, что капитально обновляет машины при рестайлинге. И если с кормы EcoSport почти не изменился, то фасад ему перекроили основательно. Прищуренный взор ушел в небытие, и теперь Ford смотрит на мир широко раскрытыми глазами, «обрамляющими» большой щит решетки радиатора. Но никакой рестайлинг не в силах перекроить странноватый силуэт с запаской на задней двери.

Площадь приборной панели увеличилась вдвое. Обидно, что для российских автомобилей доступен лишь монохромный дисплей вне зависимости от исполнения.

Логика управления развлекательным ­центром SYNC не самая прозрачная. Но он наиболее продвинутый в нашем трио.

EcoSport больше не увидит робота — только классический автомат. У переднеприводных машин это коробка 6F15. Но кто додумался оставить боковые кнопки ­ручного режима на селекторе?

С обновлением салон Экоспорта не узнать — передняя панель совершенно новая и заметно солиднее прежней. К эргономике претензий нет.

Новый блок климат-контроля с двумя большими шайбами и крупными кнопками очень удобен. Ford традиционно щедр на обогревы: помимо лобового стекла греется руль.

Разъем USB у салонного зеркала оценят пользователи видеорегистраторов. Простое, но гениальное решение.



С интерьером сотворили чудо — он перестал источать бюджетные флюиды. Совершенно новая передняя панель с большим планшетом мультимедиасистемы выдает класс автомобиля лишь жестким пластиком. Начинаешь верить, что EcoSport предназначен не только для стран третьего мира. Эргономика основательна и почти не дает поводов для критики. Удивляешься лишь жутким кнопкам ручного переключения передач на селекторе (когда же от них откажутся?!) и монохромному дисплею трипкомпьютера.

Передние сиденья новые, с отличным профилем, плотной набивкой и широкими диапазонами регулировок.

Глубина поясничного упора регулируется вращающейся рукояткой в торце подушки.

Бокс между сиденьями — с двойным дном. Длина крышки-подлокотника регулируется.



Самая короткая колесная база должна была отправить EcoSport в аутсайдеры по части комфортной посадки задних пассажиров, но нет. Мéста меньше, чем в H2, однако после Каптюра начинаешь чувствовать себя человеком. Но почему нет потолочных ручек? В поворотах хватаешься за воздух.

А поворачивать EcoSport умеет. Его шасси словно из другой лиги. Филигранное усилие на руле наконец-то дарит правильную обратную связь, по которой я уже истосковался. Ford уверенно и без тени промедления реагирует на каждое отклонение руля. Но не превращается в неврастеника: в стабильности на трассе он ничуть не уступает конкурентам.

Во втором ряду Форда больше мéста, чем в Renault. Спинка коротковата для рослых. Разработчики забыли дополнить машины для нашего рынка потолочными ручками.

Двенадцативольтовый разъем для задних пассажиров пристроился сбоку от сиденья.

Ford EcoSport разочаровал: его карманы самые маленькие. Наш журнал помещается, только если его сложить пополам. Разве что пол-литровая бутылка воды влезает.



И силенок Экоспорту хватает, даром что недобрал одного цилиндра. Dragon о трех «головах» по пол-литра каждая выдает почти на десять «лошадок» больше, чем мотор Renault. Массы машин близки, поэтому Ford шустрее. Не проигрывает он и Хавейлу с его полутора сотнями «турболошадей». Управлять разгоном даже удобнее: уверенная тяга — уже с малых оборотов. Шестиступенчатый автомат грешит лишь небольшой задумчивостью, которая почти сходит на нет в спортивном режиме.

У Форда откидывается подушка заднего «дивана», но, опустив вниз спинку, ровного пола всё равно не получите: четыре крепежные петли торчат из-под коврового покрытия пола багажника. Ширина багажного проема (по нашим замерам, 995 мм) средняя, а погрузочная высота (670 мм) наименьшая. Грузовой объем при поднятых спинках — 280 л, по нашим замерам, и это второй результат теста.

Поджарое шасси сказалось на комфорте, но едва заметно. На мелких неровностях Ford жестче других машин. Дорожные изъяны посерьезнее обрабатывает уверенно. И шумоизоляция отличная, лишь при интенсивном разгоне слышишь характерный трехцилиндровый тембр, чем-то напоминающий голос оппозитников Porsche конца прошлого века. Ничуть не раздражает!

Самый маленький ход подвески — у Форда, а самый большой — у Хавейла. Renault Kaptur — золотая середина.

СНИМАЕМ ОШЕЙНИК Максим Гомянин Противобуксовочная система страхует от проблем на ровных дорогах, но вне асфальта часто мешает. На сложных участках грунтовки или в снегу электроника вмешивается в самый неподходящий момент и обрубает подачу топлива. Противобукс входит в состав системы стабилизации, которой испытуемые оборудованы уже в базовых версиях. Интересно, что первые партии Хавейла H2 шли к нам без ESP, но с 2017 года она появилась на всех поставляемых в Россию экземплярах. С Каптюром другая история: если раньше переднеприводные модификации не позволяли снять электронный ошейник, то с недавних пор у «француза» появилась заветная кнопка отключения электроники (ЗР, № 8, 2018). Отключаем системы — и на грунтовку. На Экоспорте трекшн-контроль самопроизвольно не активируется, сколько ни буксуй. Ради эксперимента мы разгонялись до 110 км/ч по асфальту — электроника продолжала бездействовать. На Хавейле «ошейник» автоматически затягивается лишь по достижении 90 км/ч, так что подвоха в грязи от него тоже можно не ждать. А вот Kaptur — перестраховщик. Его электроника просыпается, как только датчики частоты вращения колес сигнализируют о том, что скорость выше 50 км/ч. И хотя нам удалось выбраться на Каптюре из грязи, не доводя до включения ESP, чисто психологически этот барьер неприятен. Renault, стóит поднять порог срабатывания!

Три, четыре

Александр Виноградов: «Ford EcoSport приятно преобразился, сохранив за собой статус одного из самых драйверских кроссоверов в классе. Но вряд ли он сможет потеснить на рынке Renault».

EcoSport уверенно переиграл оппонентов. Он избавился от дешевого салона и сохранил отличное шасси. Дело за малым — сломать стереотипы. Трехцилиндровый двигатель в народе до сих пор считают «недомотором».

Kaptur уступает по многим статьям, но у него свои козыри: проверенное шасси, привлекательная внешность, вкусная цена и хорошая ликвидность.

Вряд ли победивший сегодня EcoSport сможет сколько-нибудь серьезно потеснить Kaptur по объему продаж.

Haval H2 — один из лучших китайских кроссоверов в классе, но это не спасло его от последней ступени на пьедестале. Ведь одновременно он и один из самых дорогих. А кровно заработанный рубль не позволяет прощать даже мелкие огрехи.

Кар-индекс учитывает эксплуатационные расходы на пробеге 70 000 км: плату за регистрацию и техосмотр, транспортный налог, затраты на ОСАГО, топливо и плановые ТО, а также потери при перепродаже машины.

FORD ECOSPORT HAVAL H2 RENAULT KAPTUR 11,60 12,18 9,20

ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

FORD ECOSPORT HAVAL H2 RENAULT KAPTUR Снаряженная / полная масса 1252 / 1715 кг 1570 / 1985 кг 1290 / 1768 кг Время разгона 0–100 км/ч 13,0 с 12,3 с 13,8 с Максимальная скорость 175 км/ч 180 км/ч 166 км/ч Топливо / запас топлива АИ-92 / 52 л АИ-95 / 55 л АИ-95 / 52 л Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл 8,5 / 5,2 / 6,4 л / 100 км н.д. / н.д. / 8,1 л / 100 км 8,6 / 6,0 / 6,9 л / 100 км ДВИГАТЕЛЬ Тип бензиновый бензиновый, с наддувом бензиновый Расположение спереди, поперечно спереди, поперечно спереди, поперечно Конфигурация / число клапанов Р3 / 12 Р4 / 16 Р4 / 16 Рабочий объем 1497 см³ 1497 см³ 1598 см³ Мощность 90,5 кВт / 123 л.с. при 6000 об/мин 110 кВт / 150 л.с. при 5600 об/мин 84 кВт / 114 л.с. при 5500 об/мин Крутящий момент 151 Н·м при 4500 об/мин 210 Н·м при 2200–4500 об/мин 156 Н·м при 4000 об/мин ТРАНСМИССИЯ Тип привода передний передний передний Коробка передач А6 А6 CVT Передаточные числа:

I / II / III / IV / V / VI / з.х. 4,58 / 2,96 / 1,91 / 1,45 / 1,00 / 0,74 / 2,94 4,21 / 2,64 / 1,80 / 1,39 / 1,00 / 0,77 / 3,99 3,87–0,53 /3,65 Главная передача н.д. 3,51 3,88 ХОДОВАЯ ЧАСТЬ Подвеска: спереди / сзади McPherson / упругая балка McPherson / многорычажная McPherson / упругая балка Рулевое управление реечное, с ЭУР реечное, с ЭУР реечное, с ЭУР Тормоза: спереди / сзади дисковые, вентилиру­емые / барабанные дисковые, вентилиру­емые / дисковые дисковые, вентилиру­емые / барабанные Шины 205/50 R17 235/55 R18 215/60 R17

СЕРВИС В ЦИФРАХ

Периоди­чность ТО Гарантия Дилеры (СТОА) FORD ECOSPORT 15 000 км или 12 месяцев 3 года или 100 000 км 154 HAVAL H2 15 000 км или 12 месяцев 3 года или 100 000 км 21 RENAULT KAPTUR 15 000 км или 12 месяцев 3 года или 100 000 км 150

ПАРАМЕТРЫ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ПРОХОДИМОСТИ (замеры ЗР)

FORD ECOSPORT HAVAL H2 RENAULT KAPTUR Просвет a 155 мм 185 мм 205 мм b 210 мм 190 мм 275 мм c 195 мм 190 мм 240 мм Угол α 25,5° 27,5° 22,0° β 33,5° 33,5° 32,0° γ 19,0° 17,0° 22,0°

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА АВТОМОБИЛЕЙ

Баллы проставляются коллегиально, группой экспертов ЗР. Оценка не является абсолютной, она показывает место машины в данном тесте с конкретными соперниками. Максимальная оценка — 10 баллов (идеал). 8 баллов — норма для машин этого класса.