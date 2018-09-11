Модельный ряд Ford заметно подорожал. Причем внезапно

Автомобили Ford прибавили в цене 9–40 тыс. рублей в зависимости от модели и уровня комплектации. На разницу в ценах обратили внимание аналитики «Автостата», позже информацию агентства сайту «За рулем.РФ» подтвердили дилеры американской марки.

Модели Ford дорожают второй раз за квартал

О том, что автомобили модельного ряда Ford в России подорожали, стало известно после традиционного ежемесячного мониторинга цен «Автостата». Без учета скидок и акций прибавка к цене составила 9–40 тыс. рублей.

Так, все без исключения Фиесты подорожали на 9 тыс. рублей. Отныне за седан просят от 840 тыс. до 1 млн 25 тыс. рублей, а за хэтчбек — от 830 тыс. до 1 млн 15 тыс. рублей.

Ford EcoSport прибавил 11–12 тыс. рублей. На эту же сумму подорожали и нераспроданные остатки дорестайлинговой версии компактного кроссовера, которые теперь можно приобрести по цене от 963 тыс. до 1 млн 269 тыс. рублей. Обновленный же EcoSport стоит от 983 тыс. до 1 млн 423 тыс. рублей.

Ценники на Ford Focus также увеличились на 12 тыс. рублей. Седан с сентября стоит от 946 тыс. до 1 млн 263 тыс. рублей. Хэтчбек — от 829 тыс. до 1 млн 253 тыс. рублей. Универсал — от 956 тыс. до 1 млн 273 тыс. рублей.

Ford Kuga «потяжелел» на 17 тыс. рублей: теперь его приобрести можно лишь за 1 млн 476 тыс. — 2 млн 84 тыс. рублей.

Ford Explorer подорожал на 40 тысяч. По непонятным причинам увеличение цены не коснулось лишь его базовой комплектации XLT (2 млн 719 тыс. рублей). Ford Explorer Limited же теперь стоит 3 млн 97 тыс. рублей, а Limited Plus — 3 млн 297 тыс. рублей.

На 40 тыс. рублей больше придется отдать за Ford Mondeo, но только в максимальных комплектациях Titanium и Titanium Plus — 1 млн 664 тыс. и 2 млн 75 тыс. рублей соответственно. Комплектации Ambient и Trend стоят, как и прежде, от 1 млн 425 тыс. и 1 млн 499 тыс. рублей.

Наконец, минивэн Ford Tourneo Custom стал с сентября дороже на 22 тыс. рублей. Его ценник составляет от 2 млн 389 тыс. до 2 млн 539 тыс. рублей.

В представительстве Ford в России рост цен на свой модельный ряд «За рулем.РФ» пока никак не прокомментировали, а вот в дилерском центре «Рольф» подтвердили переписанные ценники.

Следует отметить, что это уже не первое удорожание Фордов в 2018 году. Как сообщает «Автостат», предыдущий пересмотр прайс-листа произошел ровно месяц назад — в августе.

В компании Ford изучают возможность аренды автомобилей вместо классических продаж с точки зрения выгоды и спроса.

С ростом цен постепенно освобождаются новые ниши, которые нужно заполнять. Например, новым бюджетным кроссовером Ford Territory.

Фото: Ford