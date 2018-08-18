Покупать автомобиль или брать в аренду? Тенденции рынка изучил Ford

Cпециалисты компании следят за новыми веяниями в разных областях жизни, чтобы своевременно адаптироваться под меняющиеся реалии и предложить людям удобный, комфортный и безопасный способ передвижения.

Недавно в компании выяснили, что людям уже нравится не столько покупка, сколько сам процесс, то есть шопинг. В Форде заявляют, что стремятся выйти за рамки производства автомобилей и ищут способы улучшить качество жизни людей, независимо от того, считают они нужным приобретать собственный автомобиль или нет.

Компания проанализировала ключевые тренды потребительских настроений и поведения в сфере технологий, ритейла, экономики, социальных явлений и политики среди жителей крупнейших стран мира. Касается это и розничной торговли, в том числе автомобилями.

Выяснилось, что покупатель уже не тот, изменилась культура потребления — теперь процесс шопинга 55% взрослого населения приносит больше радости, чем купленная вещь. 66% молодежи оценили шопинг выше покупки, тогда как среди категории 45+ таких нашлось 44%. Хотя, возможно, это еще связано с недостатком средств для приобретения желаемого товара.

Причем люди стали меньше связывать свои покупки именно с физическим походом в магазин, более 54% респондентов в возрасте от 18 до 29 лет и 46% в возрасте от 30 до 44 лет согласны с тем, что это становится роскошью. Люди все чаще совершают покупки в интернете, продажи машин через онлайн-площадки постепенно входят в нашу жизнь. Это экономит время, ценность которого в наш стремительный век неуклонно растет.

Любопытен еще один факт: 56% опрошенных предпочтут переплатить за товар, нежели купить его у компании, которая, на их взгляд, наносит вред обществу. Культура потребления выражается также в росте интереса к экологичным автомобилям и падении спроса (в Европе) на машины с дизельными двигателями после череды скандалов, связанных с выхлопами таких транспортных средств.

Многие отметили: на поверку выходит, что купленная вещь радует их куда меньше, чем они предполагали. Так происходит с 51% респондентов. Больше всего разочарований приобретенные вещи приносят жителям Индии — 78%. Жителей Австралии, США, Канады, Великобритании и Германии приобретенные вещи радуют больше, здесь разочарованных всего 33%.

Жители Китая, Ближнего Востока и Индии считают, что им нужно быть более сдержанными, когда дело доходит до покупок — так ответили свыше 70% респондентов в этих странах. Больше всего шопоголиков в Китае — 84%.

Жители Канады, США, Австралии, Великобритании и Германии, давно переживших бум необдуманного потребления, совершают покупки более рационально — менее 40% опрошенных признались в том, что ощущают «покупательский зуд».

Самые расчетливые в смысле покупок — немцы: только 33% отметили, что иногда совершают необдуманные покупки, а потом сожалеют об этом.

Казалось бы, какое отношение все это имеет к автомобилям? Да самое прямое! Автопроизводители не сидят на месте, а изучают стремительно меняющийся мир. В целом же мир меняется в сторону отказа от личных автомобилей в далеком будущем. Но передвигаться люди все равно должны, но как это будет выглядеть в перспективе? Каршеринг, райдшеринг, карпулинг или еще какие-то новые формы эксплуатации за деньги или совместное использование транспортных средств. Важно предугадать, по какому пути пойдет прогресс, и вовремя подстроиться. Тех, кто не сможет проявить гибкость, ждет крах.

Приобретение автомобилей в онлайне давно стало популярным в мире и активно развивается у нас — пошаговую инструкцию такой покупки дают в компании Nissan.



Одной из первых запустила продажи автомобилей через интернет компания Renault.

Понять современные тенденции пытались и в компании Рено, сделав вывод, что у современной молодежи понятие мобильности связано не столько с автомобилем, сколько со смартфоном и кроссовками.

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