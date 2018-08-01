Купить автомобиль в онлайне: инструкция от Nissan

Сторонники старого проверенного метода покупки с непременным визитом в автоцентр (на самом деле одним визитом дело никогда не ограничивается), чтобы все потрогать и покрутить, вскоре могут оказаться в меньшинстве — покупка в онлайне давно стала популярна в мире и активно развивается у нас.

Почему покупать автомобиль в интернете стало удобно?

Это экономит силы и время. Не нужно ехать в дилерский центр. Онлайн-сервис работает круглые сутки семь дней в неделю. За пять кликов можно выбрать конкретный автомобиль, который будет ждать вашего приезда. Стандарты качества автомобилей настолько выросли, что отпала необходимость сравнивать, как работает мотор у одной или другой машины, как переключаются передачи или настраивается кондиционер. А цвет и комплектацию можно обсудить с вашей спутницей и дома у экрана ноутбука. Неслучайно сегодня больше половины автомобилей продается без предварительных тест-драйвов или визитов в шоу-рум. Развитие банковских сервисов и простота расчетов через интернет-банкинг и мобильный банк.

Время прогрессивных решений

5 простых шагов онлайн-покупки:



Покупатель заходит на сайт дилерского центра в раздел «Купить автомобиль онлайн».

Покупателю предлагается выбрать понравившуюся модель, цвет и комплектацию.

Заполнив простую форму, клиент вносит предоплату, и автомобиль бронируется на складе дилера.

Осталось получить подтверждение от дилера о заказе и выбрать удобную дату и время визита.

Последний шаг — получение автомобиля у дилера.

И все!

«Мы стремимся предоставлять наиболее удобные и гибкие возможности приобретения автомобилей Nissan и поддерживаем наших клиентов не только предлагая лучшие продукты, но и обеспечивая комфортное пользование на протяжении всего срока жизни автомобиля!» — говорит Андрей Акифьев, глава Nissan в России.

И еще несколько отличных онлайн-предложений

Покупка автомобилей Nissan с пробегом. Правда, подержанный автомобиль — вещь штучная, и какое-то время уйдет на изучение сервисной истории выбранной машины, но это будет гарантированно исправный автомобиль, прошедший все необходимые ТО. И никаких перекупщиков, торга, мутных документов и опасений из-за денег.

Продажа программ «Сервисный Контракт» и постгарантийного обслуживания «Nissan Service 3+». Условия онлайн-контрактов такие же, как при визите в дилерский центр. Кроме того, оформление онлайн избавляет от необходимости возить договор с собой — при заезде на сервис стоит лишь упомянуть о его наличии. Эти программы действуют по всей территории РФ и не зависят от места оформления: заключив контракт в Мурманске, можно обращаться к любому официальному дилеру, хоть во Владивостоке.

Сервис онлайн-кредитования. Пока ждешь одобрения кредита от банка, можно забронировать автомобиль. И всё это не вставая с дивана. И всё это онлайн.

На очереди — интернет-оценка автомобиля, сдаваемого в трейд-ин, продажа одобренных производителем шин, дисков и аксессуаров.

Все эти предложения либо уже работают на сайтах местных дилеров, как например, в Новосибирске, Омске, Чите, саратовском «Автофоруме», московском «Оводе», либо заработают до конца года в вашем регионе. Ну а актуальный перечень дилеров с такими сервисами всегда доступен на nissan.ru.