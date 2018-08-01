Купить автомобиль в онлайне: инструкция от Nissan

Почему покупать автомобиль в интернете стало удобно?
- Это экономит силы и время. Не нужно ехать в дилерский центр. Онлайн-сервис работает круглые сутки семь дней в неделю. За пять кликов можно выбрать конкретный автомобиль, который будет ждать вашего приезда.
- Стандарты качества автомобилей настолько выросли, что отпала необходимость сравнивать, как работает мотор у одной или другой машины, как переключаются передачи или настраивается кондиционер. А цвет и комплектацию можно обсудить с вашей спутницей и дома у экрана ноутбука. Неслучайно сегодня больше половины автомобилей продается без предварительных тест-драйвов или визитов в шоу-рум.
- Развитие банковских сервисов и простота расчетов через интернет-банкинг и мобильный банк.
Время прогрессивных решений
5 простых шагов онлайн-покупки:
- Покупатель заходит на сайт дилерского центра в раздел «Купить автомобиль онлайн».
- Покупателю предлагается выбрать понравившуюся модель, цвет и комплектацию.
- Заполнив простую форму, клиент вносит предоплату, и автомобиль бронируется на складе дилера.
- Осталось получить подтверждение от дилера о заказе и выбрать удобную дату и время визита.
- Последний шаг — получение автомобиля у дилера.
И все!
«Мы стремимся предоставлять наиболее удобные и гибкие возможности приобретения автомобилей Nissan и поддерживаем наших клиентов не только предлагая лучшие продукты, но и обеспечивая комфортное пользование на протяжении всего срока жизни автомобиля!» — говорит Андрей Акифьев, глава Nissan в России.
И еще несколько отличных онлайн-предложений
- Покупка автомобилей Nissan с пробегом. Правда, подержанный автомобиль — вещь штучная, и какое-то время уйдет на изучение сервисной истории выбранной машины, но это будет гарантированно исправный автомобиль, прошедший все необходимые ТО. И никаких перекупщиков, торга, мутных документов и опасений из-за денег.
- Продажа программ «Сервисный Контракт» и постгарантийного обслуживания «Nissan Service 3+». Условия онлайн-контрактов такие же, как при визите в дилерский центр. Кроме того, оформление онлайн избавляет от необходимости возить договор с собой — при заезде на сервис стоит лишь упомянуть о его наличии. Эти программы действуют по всей территории РФ и не зависят от места оформления: заключив контракт в Мурманске, можно обращаться к любому официальному дилеру, хоть во Владивостоке.
- Сервис онлайн-кредитования. Пока ждешь одобрения кредита от банка, можно забронировать автомобиль. И всё это не вставая с дивана. И всё это онлайн.
- На очереди — интернет-оценка автомобиля, сдаваемого в трейд-ин, продажа одобренных производителем шин, дисков и аксессуаров.
Все эти предложения либо уже работают на сайтах местных дилеров, как например, в Новосибирске, Омске, Чите, саратовском «Автофоруме», московском «Оводе», либо заработают до конца года в вашем регионе. Ну а актуальный перечень дилеров с такими сервисами всегда доступен на nissan.ru.
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