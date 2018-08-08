Ford представил новый бюджетный кроссовер Territory

Новый Ford, но не новый автомобиль! Предназначенный для китайского рынка кроссовер Ford Territory на поверку оказался улучшенной версией местного компактного паркетника Jiangling Yusheng S330.

Ford Territory

В официальном пресс-релизе Ford честно сообщил, что будет выпускать новую модель совместно с китайской Jiangling Motors Corporation (JMC), но тот факт, что Territory — это не оригинальная разработка, а вариация на тему кроссовера Jiangling Yusheng S330, решил не афишировать. Понятно, что такой бейдж-инжиниринг не лучшим образом сказывается на имидже американской марки, чьи продажи в Китае в прошлом году упали на 12% при выросшем на 3,2% рынке. Форду остро не хватает в Китае дешевых кроссоверов — самой востребованной моделью марки здесь на данный момент является легковушка Escort местной сборки.

Ford Territory

Ford Territory, созданный на базе компактного кроссовера Jiangling Yusheng S330 (колесная база 2712 мм, длина 4588 мм) — паллиативное, но зато оперативное решение. Автомобиль поступит в продажу в начале следующего года по очень привлекательной цене, но при этом будет иметь некоторые признаки фордовской породы помимо шильдиков, а именно доработанную по части управляемости и плавности хода подвеску, оригинальную приборную панель, фирменную мультимедийную систему с голосовым управлением и современные системы активной безопасности.

Ford Territory

Гамма двигателей будет состоять из бензинового агрегата, мягкого 48-вольтового гибрида и plug—in гибрида, но подробности пока неизвестны. Yusheng S330 снабжается 1,5-литровым 163-сильным турбомотором в паре с 6-ступенчатой механикой либо 6-ступенчатым автоматом. Привод — передний либо полный. Цена на Yusheng S330 в Китае начинается с отметки 88 тысяч юаней (примерно 820 тысяч рублей). Ford Territory будет, конечно, дороже, но несильно. Маркетологам Форда остается надеяться, что китайцам Territory понравится и они начнут его сметать как горячие пирожки. За пределами Поднебесной эта модель вряд ли появится.

В мае Ford начал выпускать в России обновленный субкомпактный кроссовер EcoSport.

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Фото: Ford, JMC, autohome.com.cn