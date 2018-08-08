Ford представил новый бюджетный кроссовер Territory

В официальном пресс-релизе Ford честно сообщил, что будет выпускать новую модель совместно с китайской Jiangling Motors Corporation (JMC), но тот факт, что Territory — это не оригинальная разработка, а вариация на тему кроссовера Jiangling Yusheng S330, решил не афишировать. Понятно, что такой бейдж-инжиниринг не лучшим образом сказывается на имидже американской марки, чьи продажи в Китае в прошлом году упали на 12% при выросшем на 3,2% рынке. Форду остро не хватает в Китае дешевых кроссоверов — самой востребованной моделью марки здесь на данный момент является легковушка Escort местной сборки.
Ford Territory, созданный на базе компактного кроссовера Jiangling Yusheng S330 (колесная база 2712 мм, длина 4588 мм) — паллиативное, но зато оперативное решение. Автомобиль поступит в продажу в начале следующего года по очень привлекательной цене, но при этом будет иметь некоторые признаки фордовской породы помимо шильдиков, а именно доработанную по части управляемости и плавности хода подвеску, оригинальную приборную панель, фирменную мультимедийную систему с голосовым управлением и современные системы активной безопасности.
Гамма двигателей будет состоять из бензинового агрегата, мягкого 48-вольтового гибрида и plug—in гибрида, но подробности пока неизвестны. Yusheng S330 снабжается 1,5-литровым 163-сильным турбомотором в паре с 6-ступенчатой механикой либо 6-ступенчатым автоматом. Привод — передний либо полный. Цена на Yusheng S330 в Китае начинается с отметки 88 тысяч юаней (примерно 820 тысяч рублей). Ford Territory будет, конечно, дороже, но несильно. Маркетологам Форда остается надеяться, что китайцам Territory понравится и они начнут его сметать как горячие пирожки. За пределами Поднебесной эта модель вряд ли появится.
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Фото: Ford, JMC, autohome.com.cn
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