Новый Ford Focus: больше никаких PowerShift'ов!

Компания Ford представила долгожданное четвертое поколение модели Focus, причем сразу со всеми кузовами. Главное, чего так ждали российские фокусоводы, случилось: робот PowerShift отправлен в отставку, ему на смену пришел 8-ступенчатый гидромеханический автомат.

Услышал производитель и стоны народа по поводу тесноты третьих Фокусов: автомобиль четвертого поколения просторнее. Колесная база выросла с 2648 до 2700 мм, длина хэтчбека — с 4360 до 4378 мм, универсала — с 4560 до 4668 мм. Для ног задних пассажиров появились «лишние» 50 мм продольного пространства, в плечах стало просторнее на 60 мм.

В основе четвертого Фокуса лежит новая платформа С2, но задняя подвеска по-прежнему полностью независимая многорычажная. Жесткость кузова на кручение увеличилась на 20%, снаряженная масса в зависимости от модификации снизилась на величину до 88 кг. По поводу дорожного просвета точных цифр пока нет, известно лишь, что у версий ST — Line он уменьшен по сравнению со стандартным исполнением на 10 мм, а у кросс-версии Active , наоборот, увеличен более чем на 30 мм.

Да-да, Фокус немножко стал кроссовером. Версия Active имеет не только лишние сантиметры под днищем, но и дополнительную пластиковую защиту этого днища от пыли и грязи, декоративный обвес из черного пластика и рейлинги на крыше — всё как предписывают каноны жанра.

Селектор автомата выполнен в виде поворотной шайбы — спорное, надо сказать, решение, но отчасти благодаря ему места для мелочей на центральном тоннеле теперь хоть отбавляй, а этого так не хватало владельцам третьих Фокусов. Дизайн интерьера теперь проще, чем у предшественника, а передняя панель напоминает таковую у последних моделей Hyundai . В верхней части центральной консоли топорщится 8-дюймовый планшет мультимедийной системы. Нарисованных приборов, к радости ортодоксально настроенных автолюбителей, не предлагается, зато в виде опции доступен проекционный экран над основным щитком.Селектор автомата выполнен в виде поворотной шайбы — спорное, надо сказать, решение, но отчасти благодаря ему места для мелочей на центральном тоннеле теперь хоть отбавляй, а этого так не хватало владельцам третьих Фокусов.

Сам автомат гидромеханический 8-ступенчатый, в ручном режиме переключать передачи нужно подрулевыми лепестками. Механическая 6-ступенчатая коробка тоже полностью новая, со сниженными потерями на трение и более четким механизмом переключения.

Максимальный объем багажника хэтчбека составляет 1354 л, универсала — 1653 л.

Линейка двигателей озвучена пока только для европейского рынка, и тут, конечно, сплошь турбомоторы. Бензиновые агрегаты 1.0 EcoBoost (85, 100 или 125 л.с.) и 1.5 EcoBoost (150 или 182 л.с.) имеют систему деактивации одного цилиндра для снижения расхода топлива. Мочевинные дизели 1.5 EcoBlue (95 или 120 л.с.) и 2.0 EcoBlue (150 л.с.) сильно придушены актуальными экологическими евронормами и в Россию вряд ли попадут. Спецификации для нашего рынка вообще пока не объявлены, но базовым в России наверняка останется Focus с 1,6-литровым бензиновым атмосферником локальной сборки. Поженить его с новым 8-ступенчатым автоматом, надеемся, будет несложно.

Новый Фокус-седан представлен пока только в Китае, да и то в рамках так называемого предпремьерного показа — полноценный дебют состоится 25 апреля на Пекинском автосалоне. Зато уже сейчас известно, что у 4-дверного Фокуса превосходная аэродинамика: с х = 0,25 (у хэтчбека 0,27).

В Европе четвертый Focus будет предлагаться с арсеналом новейших систем активной безопасности в базовой комплектации, чтобы получить заветные 5 звезд Euro NCAP. Что до России, то пока мы можем только гадать, когда и в каком виде новая модель встанет на конвейер во Всеволожске и доберется до потребителя. Третий Focus оказался у нас куда менее успешным, чем два его предшественника: модель утратила статус бестселлера рынка, а в своем классе по итогам продаж 2017 года Focus занял третье место после Октавии (Skoda) и Сида (Kia). У Фокуса четвертого поколения есть все задатки, чтобы стать успешнее, а вот сможет ли он ими воспользоваться, пока большой вопрос.

В конце марта Ford объявил рублевые цены на обновленный среднеразмерный кроссовер Explorer.

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Фото: Ford