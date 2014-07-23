Названы российские цены на обновленный Ford Explorer

Экстерьер модели претерпел лишь незначительные изменения, а в салоне появился дополнительный разъем USB возле зеркала заднего вида. Цены стартуют с отметки 2 699 000 рублей.

В релизе производителя говорится, что сейчас автомобиль намного дешевле, чем до модернизации. Но справедливости ради стоит отметить, что перечеркнутая «предыдущая» цена от 2 849 000 рублей ранее также лишь фигурировала в прайс-листе, а реально автомобиль продавался от 2 719 000 рублей. То есть нынешний обновленный автомобиль можно приобрести дешевле не на 150 тыс. рублей, как указано в релизе производителя, а на 20 тыс. рублей.

Отличить обновленную машину можно по подретушированному передку: решетка радиатора стала шире, изменился ее рисунок, обновлена форма колодцев противотуманок, сами противотуманки расположены выше. Чуть больше стало хрома в оформлении — вот, пожалуй, и все внешние изменения.

Среди других новшеств — увеличена дальность действия ключ-брелока: с помощью интеллектуальной системы запуска автомобиль можно заводить на расстоянии до 100 метров. Рядом с зеркалом заднего вида в салоне появился дополнительный разъем USB, что удобно для подключения устанавливаемых у лобового стекла гаджетов, например видеорегистратора.

Комплектаций теперь три — XLT, Limited и Limited Plus. До обновления присутствовала еще Sport с более мощным мотором (3,5 л, 345 л.с.), но сейчас в прайс-листе она отсутствует.

В начальной версии XLT за 2 699 000 рублей можно приобрести полноприводный автомобиль с двигателем объемом 3,5 л (249 л.с.) и 6-ступенчатой АКП. В базовое оснащение входит: кожаная обивка салона; светодиодные фары ближнего света, противотуманки и задние фонари; электрообогрев лобового стекла; рейлинги на крыше; регулируемые в 10 направлениях и обогрев сидений водителя и пассажиров; трехзонный климат-контроль; 5 подушек безопасности, ABS, электронная система курсовой устойчивости, включая систему предотвращения от опрокидывания, систему контроля тяги в поворотах и систему помощи при трогании на подъеме; аудиосистема с 9 динамиками; мультимедийная система с 8-дюймовым сенсорным экраном и системой голосового управления на русском языке; круиз-контроль; датчик света; камера заднего вида с омывателем; передние и задние датчики парковки; система мониторинга давления в шинах и многое другое.

Версия Limited стоит от 2 942 000 рублей. В оснащение автомобиля в дополнение к предыдущей версии входят 20-дюймовые легкосплавные колесные диски, электрообогрев рулевого колеса и второго ряда сидений, широкоугольная фронтальная камера с омывателем, аудиосистема с 12 динамиками и сабвуфером, электропривод двери багажника с системой открывания без помощи рук, навигационная система на русском языке, фоновая подсветка салона, надувные ремни безопасности для пассажиров задних сидений, розетка 220 В, электропривод складывания третьего ряда сидений.

Топовая версия Limited Plus стоит от 3 142 000 рублей и дополнена адаптивным круиз-контролем, двухсекционным люком на крыше, системой автоматического включения дальнего света, системой активной помощи при параллельной и перпендикулярной парковке, системой слежения за разметкой и удержания автомобиля в полосе движения, системой мониторинга слепых зон и датчиком дождя.

Обновленный Ford EcoSport выйдет на российский рынок в середине лета, и, по мнению нашего редактора, имеет все шансы опередить предшественника.

Недавно Форд поделился планами на ближайшие два года. Среди новинок обещают среднеразмерный рамный трехдверный внедорожник Bronco и более компактный «проходимец», которому пока даже не дали названия.



Фото: Ford