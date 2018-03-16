Автоконцерн Ford рассказал о своих планах на ближайшие два года. В числе грядущих новинок — среднеразмерный рамный трехдверный внедорожник Bronco и более компактный «проходимец», который пока даже не имеет названия.

Новый Ford Bronco

Многие российские автолюбители жалуются на то, что западные производители перестали выпускать полноценные внедорожники и гонят вместо них беспомощные за пределами асфальтового полотна паркетники. Автоконцерн Ford в этом смысле планирует пойти вразрез с общим трендом и представит к 2020 году две новинки для настоящих искателей автомобильных приключений на природе.

О новом Bronco «За рулем» рассказывал еще год назад, но теперь производитель опубликовал тизер новинки — профиль, накрытый испачканным в грязи покрывалом. Картинка дает все основания верить, что самые радикальные слухи об этом среднеразмерном внедорожнике (рама, короткая база, неразрезные мосты) могут стать правдой. Пока же можно быть точно уверенным, что Bronco будет иметь стилистику кирпича, короткие свесы и висящую на двери запаску.

Новый компактный внедорожник Ford

Второй, более компактный внедорожник стал для поклонников марки Ford настоящим сюрпризом. Он пока не имеет названия, но западные СМИ, глядя на тизер, уже окрестили его Bronco Jr., то есть «Бронко младший». Этот автомобиль также позиционируется как настоящий внедорожник, но о технических деталях пока можно только догадываться. Вряд ли он получит рамную конструкцию и тем более неразрезные мосты, как Bronco, но за хорошую геометрическую проходимость и брутальную внешность, которых так не хватает паркетнику Kuga/Escape, многие покупатели наверняка скажут Форду спасибо. Особенно много таких найдется в России, и мы очень надеемся, что обе новинки не только будут у нас продаваться, но и получат российскую прописку — благо незадействованных производственных мощностей у Форда в нашей стране предостаточно.

В феврале Ford представил экстремальную оффроудную версию Raptor среднеразмерного пикапа Ranger.

В первой половине этого года на российском рынке появится обновленный кроссовер Ford Explorer.

Фото: Ford