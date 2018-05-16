Новые кроссоверы: Citroen C3 Aircross сотоварищи

Что французский модник намерен противопоставить конкурентам — Kia Soul, Renault Kaptur и Peugeot 2008?

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Весна — пора влюбленности. Люди оттаивают после зимней душевной спячки, сердца открываются всему новому и неизведанному. Душа поет и тянется к прекрасному!

Грех этим не воспользоваться — многие автопроизводители именно на эту благодатную пору наметили вывод на рынок своих новинок.

Одним из самых видных дебютантов стал компактный кроссовер Citroen C3 Aircross, который показали полгода назад на автосалоне во Франкфурте.

Признаюсь, я тогда подпал под его чары. Наделал кучу фотографий, которые потом не раз рассматривал в смартфоне. А когда C3 Aircross появился в России, немедля пригласил его на рандеву. Но (журналистская натура, что с меня взять?) на встречу я явился не один, а прихватил с собой ситроеновских одноклассников — соплатформенный Peugeot 2008, Renault Kaptur и Kia Soul. Все они, как и C3 Aircross, - с передним приводом, моторами мощностью 110–132 л.с. и автоматическими коробками передач. Случится ли роман?

На ходу Renault самый комфортный. Такая подвеска сделала бы честь и куда более дорогой машине. А вот чтобы раскочегарить Kaptur до сотни, надо запастись терпением. Конкуренты к этому моменту уезжают далеко вперед. На высокой скорости Citroen не так хорош, как соплатформенный Peugeot: крены кузова больше, на волнах ощущается раскачка. По магистрали Peugeot летит стрелой, демонстрируя железобетонную устойчивость и стабильность. Основная проблема в движении у Kia — тряская подвеска.

Renault Kaptur Впервые был показан два года назад, выпускается исключительно в России. В отличие от европейской модели Captur, наша машина построена на полноприводной платформе Дастера. ДВИГАТЕЛИ:

бензиновые:

1.6 (114 л.с.) — от 894 000 руб.

2.0 (143 л.с.) — от 1 089 990 руб. Citroen C3 Aircross Самый маленький ситроеновский кроссовер пришел на смену компактвэну С3 в 2017 году. В России продается с прошедшей зимы. Выпускается исключительно с передним приводом. ДВИГАТЕЛИ:

бензиновые:

1.2 (82 л.с.) — от 1 069 000 руб.

1.2 турбо (110 л.с.) — от 1 242 000 руб.

дизельный:

1.6 (92 л.с.) — от 1 317 000 руб. Kia Soul Машину второго поколения представили в 2013 году, спустя три года ее модернизировали: обновлена внешность, появились бензиновые моторы 2.0 и 1.6 турбо. ДВИГАТЕЛИ:

бензиновые:

1.6 (124 л.с.) — от 906 900 руб.

1.6 (132 л.с.) — от 1 096 900 руб.

2.0 (150 л.с.) — от 1 116 900 руб.

1.6 турбо (204 л.с.) — от 1 431 900 руб. Peugeot 2008 Построен на общей с С3 Aircross платформе. Привод — только передний. Дебют состоялся в 2013 году. Спустя три года появилась рестайлинговая версия, которая добралась до России прошлым летом. ДВИГАТЕЛЬ:

бензиновый: 1.2 (110 л.с.)

от 1 369 000 руб.

Городской пежон

«Две тыщи восьмой» оставляет меня равнодушным. Ситроеновской изысканности и утонченности в нем нет, да и на кроссовер он мало походит — так, приподнятый универсал. В Европе такое прокатит, но не у нас. Что косвенно подтверждается скромными продажами: в прошлом году этот Peugeot приобрели полсотни россиян. Кошкины слезы.

Интерьер повеселее. Нонконформизм в концентрированном виде! Авангардная архитектура с миниатюрным рулем, поверх которого смотришь на приборы, поначалу кажется неудобной, однако уже через пять минут я освоился. Понравилось и сиденье. Его будто по мне кроили - в таком не устаешь даже после многочасовой поездки.

Спидометр и тахометр неожиданно миниатюрны, при этом информация считывается легко.

Экран сильно бликует на солнце, оболочка мультимедиасистемы огорчает примитивным оформлением.

Маленький руль и приборы над ним выглядят непривычно, однако решение, как ни странно, удобное.

Единственное удобство — розетка на 12 вольт. В нишу, что справа от мультимедиаразъемов, поместится разве что спичечный коробок.

Система Grip Control, имитирующая электронную блокировку дифференциала, - опция за 15 000 рублей.



Увы, по мелочам набирается много вопросов. Телефон положить некуда. Подлокотника нет, на его месте — бокс со сдвижной крышкой. Выглянувшее весеннее солнышко тут же «притушило» яркость экрана на консоли, и он стал почти слепым. Мультимедийная система — словно десятилетней давности: отклики заторможенные, «думает» долго, навигатора нет. И это при цене почти полтора миллиона рублей. Панорамная крыша, камера заднего вида, парктроник и один USB-разъем — вот и всё богатство. С какой стати за такие деньжищи я должен заводить мотор обычным ключом, а не с кнопки? Задние пассажиры тоже не шикуют — в их распоряжении лишь 12‑вольтовая розетка. Такое ощущение, что забронированные апартаменты на Лазурном берегу оказались теснее и пошарпаннее того, что представлял по рекламной картинке в интернете.

Кресла спрофилированы лучше, чем у родственного Ситроена. Вместо нормального подлокотника — бокс со сдвижной шторкой.

Сзади не так уж и тесно, но без излишеств: подлокотника, потолочных ручек и кармашков на спинках передних сидений нет, а стёкла опускаются лишь наполовину. Единственное удобство — розетка на 12 вольт.

Кнопка обогрева сиденья находится в слепой зоне — типично французское решение.

Широкая рукоять ручника напоминает ручку управления самолетом.



Материалы по теме Обновленный Peugeot 2008: львиная доля

К нам Peugeot 2008 поставляется исключительно с «трехгоршковым» 1,2‑литровым турбомотором мощностью 110 л.с. На холостых он тарахтит и вибрирует, как дизель, да и на ходу шумноват. Но динамики вполне хватает, чтобы шустрить в городе и не чувствовать себя тихоходом на трассе. Одна беда: слишком уж рвано и дергано автомат переключает передачи. Особенно велика ступенька между первой и второй. Нескончаемые рывки и суета выматывают.

Подвеска дробит даже на микротрещинках асфальта, а проезд по крупным неровностям сопровождается тряской и громыханием. Что с тобой, Peugeot?

С ним всё в порядке — если говорить о восхитительной управляемости! С какой легкостью «две тыщи восьмой» заныривает в повороты, насколько проворно перекладывается в S‑образных связках! Плюс моментальные, бритвенно-острые отклики на малейшие отклонения руля. Это заслуга подвески, но не только: у Peugeot наименьшая в квартете масса и невысокий центр тяжести, поскольку дорожный просвет всего лишь 150 мм.

Peugeot 2008. В 2008-м мы намерили всего 292 литра. Проем скромный, дверь поднимается выше, чем у соперников. По правому борту — углубление с эластичной сеткой, по левому — такое же, но с подпружиненным ремнем.

И очевидно, что на бездорожье Peugeot 2008 не ходок. Цапануть днищем — пара пустяков. Потому система изменения чувствительности противобуксовочной электроники Grip Control (а толк от нее есть!) призвана лишь чуть расширить ареал использования машины.

Нет, Peugeot 2008 — герой не моего романа. При такой цене одной лишь блестящей управляемостью меня не пронять.

Воздушный шарик

После Peugeot 2008 на свидание с родственным Ситроеном отправляюсь без малейшего сожаления. В небесно-голубом цвете Aircross оптимистичен, как первые солнечные деньки после затяжной зимы. Округло-плавными линиями он напоминает яркий воздушный шарик — всё на позитиве!

Салон лучше, чем у всех прочих современных Ситроенов. Смелая архитектура и неординарное содержание. Подрезанный снизу руль с крупными кнопками, занятные качающиеся дефлекторы-воздуховоды, ажурные выштамповки в дверях — броско, смело! А комбинированная обивка сидений кожзамом и тканью в рубчик — как контрольный выстрел в голову. Браво, Citroen! Вот только сами сиденья не особо удобны: у них короткая подушка, а спинкам не хватает боковой поддержки.

Шрифт основных приборов напоминает тот, что использовался на вазовском восьмом семействе. Хороший повод для ностальгии.

Среди В‑кроссоверов HUD-дисплей предлагает только Citroen.

За 7000 рублей вместо подстаканников полýчите площадку для беспроводной зарядки смартфонов.

Мимолетного взгляда достаточно, чтобы влюбиться в этот интерьер. За систему Grip Control, здесь, в отличие от Peugeot, доплачивать не надо.

Модуль управления проекционным дисплеем пристроен слева от руля.

При опасном приближении к попутному автомобилю на панели загорается тревожная надпись.

Рукоять ручника — как у Peugeot 2008.



Эргономических просчетов я словно не заме­чаю — глаза застит и дизайн, и список оснащения: индукционная зарядка для смартфонов, проекционный дисплей, системы контроля занимаемой полосы, распознавания знаков и предупреж­дения об опасности столкновения с попутным автомобилем. На фоне этого великолепия один-единственный USB-порт и отсутствие обогрева руля выглядят недоразумением.

Но вот эйфория от дизайна отступает, и приходит ясное понимание, что недостатков в салоне гораздо больше, чем позволительно. Узкий и оттого неудобный подлокотник безвольно шатается, равно как и селектор автомата. Чтобы поменять настройки климат-контроля, приходится обращаться к сенсорному дисплею. «Печка» уже на первой скорости гудит как самолет. На холостых оборотах чувствуется тремор на сиденьях. И в целом по ощущению качества и добротности салон не тянет на роль отличника.

Кресла нарядные, но не самые удобные.

По возможностям трансформации заднего ряда Citroen вне конкуренции. Запас пространства чуть выше, чем в Peugeot, но удобств больше: есть подлокотник и шторки на окнах.



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Во втором ряду места лишь ненамного больше, чем в Peugeot, но о тесноте говорить не приходится. Продольная регулировка сидений и возможность менять угол наклона спинок — два жирных плюса, у конкурентов такого нет.

Турбомотор 1.2 — как у Peugeot, потому и разгоняются машины ноздря в ноздрю. Шестиступенчатый автомат EAT6 тоже не отличается плавностью переключений.

Управляется Citroen менее азартно. Он охотно заныривает в повороты, надежно держит траекторию и тешит внятным реактивным усилием на руле, но той легкости драйверского бытия, коей пленил Peugeot, у Эйркросса нет. Высокий кузов и лишние 73 кило дают о себе знать. А на асфальтовых волнах Citroen прыгает, как на батуте, — даже там, где соперники едут как ни в чем не бывало. Кроме того, ситроеновская подвеска сильнее, чем подвеска Peugeot, передает на руль толчки от неровностей. Одна из причин — опционные 17‑дюймовые колеса. Я взял бы базовые 16‑дюймовые — на них и вне асфальта будешь чувствовать себя увереннее.

Citroen C3 Aircross. Солидный багажник (352 литра) и объемный подпол понравятся всем.

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Мы измерили клиренс Ситроена: 170 мм. Это уже кое-что! Для легкого бездорожья такого просвета вполне достаточно. Нелишней оказалась и система Grip Control, позволяющая программно менять настройки противобуксовочной электроники.

Только пользоваться этой системой надо с умом. Например, следует знать, что в режиме «снег» она не дает колесам буксовать. Хочешь поднимать снежные клубы? Тогда лучше полностью отключить электронный поводок — так и ехать интереснее, и без тяги в нужный момент не останешься.

Увы, встреча с Ситроеном C3 Aircross ввергла меня во фрустрацию. Я ожидал больше комфорта и лоска. Ну и главное, что помешало запасть на Citroen, - цена. За 1 572 000 рублей можно приобрести более мощный полноприводный кроссовер классом выше. Красота, конечно, требует жертв, но не таких же!

НА БУКСИР Максим Гомянин У всех четырех машин буксировочные петли ввинчиваются в бамперы как спереди, так и сзади. Значит, трос не будет тереться о бампер и не расколет его. Легче всего вкрутить петли в Kaptur и Soul. Круглая пластиковая заглушка на бампере Kia открывается легким нажатием на ее нижний сектор, о чем напоминает стрелка.

Вынуть заглушку из бампера Peugeot можно при помощи анкерного болта — его обратная сторона формой напоминает отвертку.

Крышка квадратной формы в Renault открывается, если нажать пальцем на ее нижний левый угол. Буксировочные петли Каптюра и Соула похожи, но у «француза» конструкция массивнее, не сломается.

У Ситроена анкерный болт с виду такой же, как у Peugeot, - с отверткой.



Мон ами

Тридцать процентов — примерно на столько Renault Kaptur дешевле Ситроена и Peugeot, но смотрится он рóвней соперникам. Легкую дисгармонию в облик привносит лишь высоко посаженный кузов, водруженный на дастеровскую платформу. Зато и клиренс немалый — 205 мм!

Но вот салон… Тут Kaptur проигрывает. Это на фоне неказистого дастеровского интерьера он модный и изысканный. Сравнения же с Peugeot и особенно с Ситроеном не выдерживает: дубовый пластик (особенно удручают дверные подлокотники), потолок обтянут чем-то похожим на войлок. Руль не регулируется по вылету, а на ступице нет «музыкальных» кнопок. Блок управления аудиосистемой приютился справа под баранкой, и с непривычки пользоваться им неудобно. Обзорность ограничивают широкие передние стойки и сужающиеся книзу боковые зеркала.

На фотографиях салон выглядит неплохо, но ему не хватает лоска. Навигатор Каптюра способен прокладывать дорогу с учетом пробок.

Панель приборов по-французски экстравагантна. Дисплей трип-компьютера выглядит на ней сиротливо.

В нише под консолью спрятан подстаканник. Неглубокий — поставленная в него посуда на ходу вываливается.

Над центральной консолью нашлось место удобному и вместительному ящику.



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Когда речь заходит об оснащении, весы тоже склоняются то в сторону Каптюра, то вновь от него. Например, только у него есть программируемый дистанционный пуск двигателя. Понравились удобный ящик с крышкой на передней панели и ниша под консолью для мелкого скарба. Модных электронных помощников Kaptur лишен, панорамной крыши нет, но при такой цене это простительно.

Среди козырей — просторный задний ряд. Для ног мéста навалом, потолок не давит. Для поездок большой компанией Kaptur подходит лучше, чем Peugeot и Citroen.

Но настоящее откровение — шумоизоляция. Ни на холостых оборотах, ни в движении мотора практически не слышно. При спокойной езде вариатор удерживает стрелку тахометра на отметке «1500 об/мин». А ехать в рваном темпе, с постоянными ускорениями-торможениями не хочется: 114‑сильный атмосферник 1.6 напористую езду не любит и безнадежно отстает от конкурентов.

Каптюровские сиденья такие мягкие, что в них попросту проваливаешься. Но в поворотах они держат цепко.

Второй ряд просторен, но всё скромно, нет даже индивидуальной подсветки.



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В поворотах Kaptur инертен и ленив. В крутые виражи его надо запихивать загодя, а если переборщишь со скоростью, он норовит уплыть мордой наружу, демонстрируя каноническую недостаточную поворачиваемость.

По энергоемкости шасси Kaptur далеко впереди соперников. Ямы, надолбы, буераки, «лежачие полицейские» — всё это подвеска проглатывает не поперхнувшись. Правда, удары от неровностей передаются на руль, но это общая проблема всех машин, построенных на платформе В0. На разбитой гравийке это быстро утомляет.

Вне асфальта Kaptur проявил себя неоднозначно. Солидная геометрическая проходимость и энергоемкая подвеска позволяют безбоязненно дубасить по проселку. Но у переднеприводного Каптюра нельзя отключить ESP, что резко снижает потенциал на бездорожье. Мы не раз говорили об этом производителю, но воз и ныне там.

Renault Kaptur. Багажник способен вместить 364 литра, по нашим замерам, - недосягаемый для соперников результат. В отличие от конкурентов, у Каптюра — полноразмерная запаска, которая хранится под днищем.

Вариатор не терпит высоких нагрузок — своего радиатора у трансмиссии нет. После непродолжительного штурма заснеженного холма сработала защита от перегрева. И это при нулевой температуре.

Если планируете часто выбираться на бездорожье, берите версию с полным приводом — даже такой Kaptur не шокирует ценой, за что его и любят россияне.

СИЛЬНЫЕ И СЛАБЫЕ Максим Гомянин В техцентре «За рулем» мы загнали все машины на подъемник и нашли у них несколько слабых мест. Peugeot и Citroen словно братья-близнецы. У каждого картер прикрыт стальной пластиной Защита довольно узкая, потому маховик не защищен. Вода и грязь летят на него без помех. Неудивительно, что у еще свежих машин маховики покрылись ржавчиной.

На внутренних поверхностях передних тормозных дисков видны глубокие борозды. На фото — диск Peugeot, которй точно пойдет под замену вместе с колодками… на первом ТО. Пробег-то у машины всего 10 000 км. У Ситроена борозды меньше, но и на одометре пока лишь 3000 км пробега.

Peugeot и Citroen понравились простотой обслуживания: у них хороший доступ к свечам и воздушному фильтру.

У Эйркросса можно без труда поменять лампы в фарах.

У обеих машин адсорбер хорошо прижат к кузову, его не свернуть даже при желании.

Kaptur располагает мощной стальной защитой. Правда, она закреплена на болтах, которые нередко обламываются при попытке демонтажа. Если не хотите мучиться в будущем, заранее смажьте болты литолом.

Доступ к свечам Каптюра закрывает впускной коллектор, поэтому быстро их не поменять. Промучаешься и с масляным щупом. Вынуть его легко, а вот вставить обратно без смекалки не выйдет — мешает патрубок воздуховода. Щуп гибкий и, уже почти встав на место, начинает гнуться. В итоге — ладони в масле.

У Peugeot и Citroen провода, идущие к блоку управления двигателем, ничем не прикрыты. Это не прибавит им долговечности.

У Kia — штатный пластиковый пыльник, так что можно подумать про установку стальной защиты.

В ходе теста Soul подкинул сюрприз: омыватели фар и заднего стекла работали исправно, а вот на лобовое стекло вода не попадала. Открыли капот, а там мокро! Дело в резиновой трубке. Точнее, в ее хлипком фиксаторе — кто-то до нас смахнул его рукой.



«С Кореи»

Бег времени в автомобильной индустрии ускоряется, словно на реактивной тяге. Дебютанты уже через год-другой выглядят не совсем свежими, а спустя еще пару лет кажутся старомодными. Soul второго поколения всё еще моложав. «Кубик» с огромными 18‑дюймовыми колесами, малыми свесами и почти вертикальной задней дверью — вещь в себе. Ни с кем не перепутаешь.

Но главный козырь — цена. За миллион с хвостиком можно взять Soul с автоматом и приличным оснащением. Тестовая машина оценена в 1 356 900 руб. Дороговато? Когда сядете в салон, все сомнения отпадут. По качеству сборки и отделки интерьера Soul на голову выше соперников. Мягкий пластик на передней панели, обтянутые кожей сиденья, подкупающие удобным профилем, оптимальной жесткостью набивки и многочисленными регулировками — есть даже возможность менять угол наклона подушки. Кстати, все настройки электрические.

Интерьер Соула — самый «взрослый» в квартете. Выверенная эргономика, наиболее качественная отделка. Переключения автомата — самые логичные и предсказуемые. Мультимедиасистема поддерживает приложения Apple CarPlay и Android Auto.

Оптитронные приборы не бликуют даже при ярком осве­щении.

Только Soul снабжен обогревом руля.

Под консолью нашлось место лишь для одного USB-порта.



По части оснащения Soul ничуть не проигрывает Эйркроссу. Пусть у «корейца» нет продвинутых водительских ассистентов и проекционного дисплея — он пленяет контурной подсветкой и акустикой JBL, боковые динамики которой совмещены с дефлекторами вентиляции. Soul хорош в мелочах. У него логичнее интерфейс мультимедиасистемы, есть обогрев руля, два USB-разъема, футляр для очков, полноценный подлокотник. Наконец, здесь наилучшая обзорность и чувство габаритов (квадратный кузов!), а также самый просторный задний ряд. Хотя, справедливости ради, преимущество перед Каптюром в запасе пространства чисто символическое.

Электрифицированное сиденье на редкость удобно.

Сзади мéста навалом. И дверной проем большой.



К услугам пассажиров — силовой USB-разъем для подзарядки гаджетов.

Атмосферник с непосредственным впрыском развивает 132 л.с. Этот мотор самый мощный в квартете, но каких-то особых преимуществ не дает. Разве что в переходных режимах — да и то лишь потому, что шестиступенчатый автомат работает более прогнозируемо и не дергается при переключениях.

Без дерганий всё же не обошлось — плавность хода у Kia аховая. Заплатка с миллиметровым перепадом высот вызывает удар и бряканье. Переезд через рельсы — серьезное испытание для позвонков. Ситуацию усугубляют пижонские для машины такого класса 18‑дюймовые колеса с низкопрофильными шинами: неподрессоренные массы изрядно увеличиваются. На стандартных колесах Soul едет мягче.

Управляемость хороша. Kia отлично ведет себя и в «гражданских», и в предельных режимах. Чутко откликается на акселератор — можно менять угол атаки поворота, поигрывая педалью газа. Жаль, обратная связь на руле так себе. Если перевести систему Drive Mode в спортивный режим, штурвал нальется дополнительной тяжестью, однако информативности при этом больше не станет.

Kia Soul. Под полкой помещается лишь 248 литров поклажи. И порог высокий.

Клиренс — 165 мм. Не рекорд. А вот углы въезда, съезда и рампы вызывают уважение — даже Kaptur отстает! Так что по сложному рельефу Soul передвигается довольно уверенно. При необходимости можно отключить и систему стабилизации. Вот только из-за сверхжесткой подвески съезжать с асфальта лишний раз не хочется. Ровные городские проспекты — вот естественная среда обитания Соула.

ЦЕНА СПОКОЙНОЙ ЖИЗНИ Максим Гомянин Мы посчитали, во что обойдется полис каско для тестовых кроссоверов в одной из крупных страховых компаний. За основу взяли базовые версии с автоматическими коробками передач, без учета различных скидок, дополнительного оборудования и опций. Страхуем риски «угон» и «тоталь» ­(гибель машины в результате тяжелой аварии). Рассматриваем самый экономичный вариант — без опций вроде техпомощи на дороге или помощи в сборе справок в случае ДТП. Не покрывает этот полис и убытки из-за самовозгорания автомобиля в движении или на стоянке. Двигатель, коробка передач Цена автомобиля, руб. Цена полиса каско*, руб. CITROEN C3 AIRCROSS базовая версия 1,2 л (110 л.с.), А6 1 069 000 16 011 тестовый автомобиль 1,2 л (110 л.с.), А6 1 572 000 23 175 KIA SOUL базовая версия 1,6 л (124 л.с.), A6 976 900 15 853 тестовый автомобиль 1,6 л (132 л.с.), A6 1 351 900 21 556 PEUGEOT 2008 базовая версия 1,2 л (110 л.с.), А6 1 369 000 20 311 тестовый автомобиль 1,2 л (110 л.с.), А6 1 485 000 21 948 RENAULT KAPTUR базовая версия 1,6 л (114 л.с.), CVT 944 990 14 327 тестовый автомобиль 1,6 л (114 л.с.), CVT 1 054 970 15 681 *Полис без франшизы для водителя в возрасте 35 лет, со стажем вождения 15 лет, проживающего в Москве.





Юрий Тимкин: «Citroen С3 Aircross смог переиграть только родственный Peugeot 2008. Kaptur и Soul ему не по зубам».

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Стиляга Aircross не склонил меня на свою сторону. Красив, но его салон не самый удобный подвеска не потчует комфортом, а цена вызывает оторопь. Посмотрите на наш новый инструмент — КАР-ИНДЕКС. С показателем 16,01 руб/км С3 Aircross оказывается самым невыгодным автомобилем в эксплуатации. Peugeot 2008 чуть интереснее — 14,49 руб/км. Однако по сумме экспертных оценок он уступил всем соперникам — вниз тянет слабая шумоизоляция и скромная «геометрия».

Первое место делят Soul с Каптюром. Kia пленяет добротным салоном, бойкой управляемостью и невысокой ценой эксплу­атации: КАР-ИНДЕКС — 12,26 руб/км. Но если нужен просторный багажник и высокий ездовой комфорт, придется сделать «корейцу» ручкой и направиться прямиком к дилеру Renault. Ко всему прочему Kaptur дешевле в эксплу­атации: его КАР-ИНДЕКС — 9,05 руб/км. Самое то.

Кар-индекс учитывает эксплуатационные расходы на пробеге 70 000 км: плату за регистрацию и техосмотр, транспортный налог, затраты на ОСАГО, топливо и плановые ТО, а также потери при перепродаже машины.

PEUGEOT 2008 RENAULT KAPTUR CITROEN C3 AIRCROSS KIA SOUL 14,49 9,05 16,01 12,26

ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

CITROEN C3 AIRCROSS KIA SOUL PEUGEOT 2008 RENAULT KAPTUR Снаряженная / полная масса 1263 / 1805 кг 1245 / 1850 кг 1235 / 1690 кг 1290 / 1768 кг Время разгона 0–100 км/ч 10,6 с 11,7 с 11,3 с 13,8 с Максимальная скорость 183 км/ч 180 км/ч 188 км/ч 166 км/ч Радиус разворота 5,9 м н.д. 5,7 м 5,5 м Топливо / запас топлива АИ-95 / 45 л АИ-95 / 54 л АИ-95 / 50 л АИ-95 / 52 л Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл 8,1 / 5,1 / 6,5 л / 100 км 9,5 / 6,5 / 7,6 л / 100 км 6,6 / 4,4 / 5,2 л / 100 км 8,6 / 6,0 / 6,9 л / 100 км ДВИГАТЕЛЬ Тип бензиновый бензиновый бензиновый бензиновый Расположение спереди, поперечно спереди, поперечно спереди, поперечно спереди, поперечно Конфигурация / число клапанов Р3 / 12 P4 / 16 Р3 / 12 P4 / 16 Рабочий объем 1199 см³ 1591 см³ 1199 см³ 1598 см³ Степень сжатия 9,5 11,0 9,5 10,7 Мощность 81 кВт/110 л.с. при 5500 об/мин 97 кВт/132 л.с. при 6300 об/мин 81 кВт/110 л.с. при 5500 об/мин 84 кВт/114 л.с. при 5500 об/мин Крутящий момент 205 Н·м при 1500 об/мин 161 Н·м при 4850 об/мин 205 Н·м при 1500 об/мин 156 Н·м при 4000 об/мин ТРАНСМИССИЯ Тип привода передний передний передний передний Коробка передач A6 A6 A6 CVT Передаточные числа:

I / II / III / IV / V / VI / з.х. 4,04 / 2,37 / 1,56 / 1,16 / 0,85 / 0,67 / 3,19 4,40 / 2,73 / 1,83 / 1,39 / 1,00 / 0,77 / 3,44 4,04 / 2,37 / 1,56 / 1,16 / 0,85 / 0,67 / 3,19 3,87–0,53 / 3,65 Главная передача 4,07 3,96 4,07 3,88 ХОДОВАЯ ЧАСТЬ Подвеска: спереди / сзади McPherson / полу­зависимая балка McPherson / полу­зависимая балка McPherson / полу­зависимая балка McPherson / полу­зависимая балка Рулевое управление реечное, с ЭУР реечное, с ЭУР реечное, с ЭУР реечное, с ЭГУР Тормоза: спереди / сзади дисковые, вентилируемые / дисковые дисковые, вентилируемые / дисковые дисковые, вентилируемые / дисковые дисковые, вентилируемые / дисковые Шины 215/50 R17 235/45 R18 195/65 R16 215/65 R16

ПАРАМЕТРЫ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ПРОХОДИМОСТИ (замеры ЗР)

CITROEN C3 AIRCROSS KIA SOUL PEUGEOT 2008 RENAULT KAPTUR Просвет a 170 мм 180 мм 150 мм 205 мм b 185 мм 165 мм 180 мм 275 мм c 185 мм 240 мм 200 мм 240 мм Угол α 20,5° 23,5° 18,5° 22,0° β 31,5° 33,5° 28,5° 32,0° γ 16,0° 15,0° 16,0° 22,0°

СЕРВИС В ЦИФРАХ

Периоди­чность ТО Гарантия Дилеры (СТОА) CITROEN C3 AIRCROSS 15 000 км или 12 месяцев 2 года или без ограничения пробега 35 KIA SOUL 15 000 км или 12 месяцев 5 лет или 150 000 км 185 PEUGEOT 2008 15 000 км или 12 месяцев 2 года или без ограничения пробега 36 RENAULT KAPTUR 15 000 км или 12 месяцев 3 года или 100 000 км 148

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА АВТОМОБИЛЕЙ

Модель CITROEN C3 AIRCROSS KIA SOUL PEUGEOT 2008 RENAULT KAPTUR Рабочее место водителя Самые удобные сиденья — в Kia и Peugeot. Эргономика у всех машин хороша. Исключение — Kaptur: его руль не регулируется по вылету. Сиденье 8 9 9 8 Органы управления 9 9 9 8 Обзор 8 9 8 8 Салон По оснащению Peugeot и Renault отстают. Citroen и Kia в этом вопросе на голову выше, причем бортовой электроникой Соула пользоваться удобнее. У него, а также у Каптюра задние сиденья самые просторные. Лидер по объему багажника — Citroen. Передняя часть 9 9 8 8 Задняя часть 8 9 8 9 Багажник 9 8 8 9 Ходовые качества Renault медлительнее других, хотя связка мотор/коробка радует слаженностью. Управля­емость Peugeot чуть ли не идеальна, но его сверхчувствительные тормоза — на любителя. Динамика 9 8 9 7 Тормоза 8 8 8 8 Управляемость 8 9 10 8 Комфорт Уровень шумовиброизоляции Каптюра недостижим для соперников, Kia и Peugeot — в отстающих. По плавности хода Renault недосягаем, а Kia и Peugeot очень жесткие. Шум 8 8 7 9 Плавность хода 8 7 8 9 Климат 8 8 8 8 Приспособленность к России Kaptur отличается выдающейся для этого сегмента геометрической проходимостью. У Peugeot — «легковой» клиренс. Renault заработал балл за полноразмерную запаску — остальные участники пенализированы за докатки. Но длинная гарантия реабилитировала Soul. Геометрическая проходимость 8 8 7 10 Сервис 8 9 8 9 Эксплуатация 8 8 8 9 Промежуточная оценка 8,27 8,40 8,20 8,47 Поведение вне дороги Лучшая энерговооруженность — у Kia. Управлять тягой в Peugeot и Ситроене не так удобно — порой мешают турбозаминки. Мотор Renault откровенно слаб. В пассиве Каптюра — неотключаемая противобуксовочная система и недостаточно выносливый вне асфальта вариатор. В плюсах — наибольший ход подвески. Энерговооруженность 9 9 9 8 Выносливость 8 8 8 7 Ходы подвесок 8 8 8 9 Общая оценка 8,28 8,39 8,22 8,39

Благодарим за помощь в организации съемки ТЦ «Авиапарк»