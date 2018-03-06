Начали ощущать неприятные подергивания в трансмиссии? Следует определиться с причинами и выяснить, вредно ли это для автомобиля.

Вначале разделим проблему на две составляющие. К первой отнесем такую конструкцию коробки, при которой переключением передач управляет сам водитель. Ко второй — всевозможные роботы, автоматы и вариаторы. Следует отметить, что рывки во время движения не только неприятны для водителя и пассажиров, но и крайне вредны для трансмиссии автомобиля.

Если коробка передач начала дергаться, то она не только ускоренно изнашивается сама, но и вызывает губительные крутильные колебания в приводах колес, раздаточных коробках, карданных валах и задних мостах.

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Сразу надо отсечь проблемы, вызываемые подергиванием двигателя. Сделать это порой нелегко. Ведь не всегда при этом на приборах загорается символ «Check engine» («Проверь двигатель»). Чаще всего неравномерность работы двигателя вызывают пропуски воспламенения в отдельных цилиндрах. Причины могут быть разные — и подсос неучтенного воздуха, и неисправность свечей с форсунками, и негерметичность клапанов, и снижение компрессии. Сбивать с толку электронный блок управления двигателем могут и неисправность датчика скорости, и дефекты регулятора холостого хода вкупе с неисправностями датчика положения дроссельной заслонки. Ну и качество топлива сбрасывать со счетов нельзя, так же как и воду, попадающую в цилиндры сквозь весь топливный тракт.

Иными словами, нельзя однозначно утверждать, что дергает именно коробка передач. Двигатель тоже вполне может вносить свою лепту, так что без вдумчивой диагностики мотора начинать чинить коробку передач не советую.

Еще одной причиной дерганья всего силового агрегата, не связанной с работой коробки передач, является выход из строя опор. С разрушенными опорами даже при нормальных нагрузках весь агрегат будет дергаться, передавая эти колебания на кузов.

Механические коробки передач

В случае с механикой чаще всего подергивания проявляются при непрогретом двигателе. Дефектом это считать не следует, но нужно стараться не допускать езды в таких режимах.

Механическая коробка передач проста по конструкции и вряд ли она сама будет провоцировать рывки при передаче крутящего момента от двигателя к ведущим колесам. Зато может страдать от неисправностей двигателя и сцепления.

Рывки при переключении передач создают ударные нагрузки на шестерни, муфты, валы, подшипники коробки передач. Возможны сколы и другие повреждения этих дорогостоящих и сложных в ремонте деталей коробки передач. Зачастую рывки вызваны износом механизма сцепления, которое при эксплуатации в городе или, наоборот, на совсем разбитых сельских плохих дорогах испытывает чрезмерно большие нагрузки.

У грамотного водителя исправное сцепление «дергать» коробку передач не будет, а вот изношенное, да еще при неопытном «драйвере», может быстро нанести ущерб.

Рывки возможны из-за следующих ошибок водителя при управлении коробкой передач и сцеплением:

неправильно скоординированы выжим и отпускание педали сцепления с моментом переключением передачи;

переключение при слишком высоких оборотах двигателя;

ударное нажатие педали газа после переключения передачи;

движение на слишком высокой для данной скорости передаче, когда на тахометре меньше 1200–1500 об/мин, и попытка разогнаться с этой скорости на этой же передаче.

Автоматическая коробка передач

Автоматические коробки разных типов — это весьма сложные в конструктивном плане механизмы. Надежную и безотказную работу таких коробок можно обеспечить, если постоянно следить за исправностью агрегата, регулярно выполнять профилактические обследования и обеспечить качественный сервис. Имейте в виду, что даже незначительная неисправность, которую владелец проигнорировал и не обратился к специалистам вовремя, может быть причиной полного выхода из строя этого дорогостоящего устройства.

Начнем с роботизированных коробок передач с одним сцеплением. Им присущи все дефекты, описанные для ручных коробок передач. Плюс ко всему неоптимальные алгоритмы, прописанные в программном обеспечении. А они, на мой взгляд, и не могут быть оптимальными: слишком много внешних и внутренних факторов влияет на работу этого узла. Современная электроника просто не в состоянии учесть все и адаптировать работу коробки передач.

Конструкция робота с одним сцеплением не доведена до совершенства, и рывки практически неизбежны.

Активному водителю в мегаполисе ничего, кроме седых волос, такая трансмиссия не добавляет. Считаю, что лучше вручную переключать передачи на обычной механике, чем такой, с позволения сказать, автомат.

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Роботы с двумя сцеплениями — это песня: современная коробка с такой начинкой быстра, удобна, экономична. Пока не начнет… правильно! подергиваться. А вот тут уже оказывается, что возможны дефекты сцеплений, механической части и электроники. Если робот с двумя сцеплениями начал подергиваться, то нужна профессиональная диагностика. Ремонт на этой стадии обойдется дешевле, чем если вы дотянете до того момента, когда автомобиль не сможет перемещаться самостоятельно.

Теперь рассмотрим вариаторы. Это коробка передач, у которой, по сути, нет передач и не бывает подергиваний. Почти не бывает. Принцип работы вариатора — это полностью плавная, бесступенчатая передача крутящего момента и такое же плавное и неразрывное его изменение. А рывки? Рывки — это уже катастрофа. Прижим трущихся элементов вариатора уменьшился настолько, что происходит периодическое проскальзывание. При этом возникают неустранимые задиры трущихся поверхностей, после которых нужна полная разборка и капитальный ремонт вариатора. А причины уменьшения усилия прижима могут быть как в недостаточном давлении рабочей жидкости, так и в сбоях электронного управления.

В трансмиссии с вариатором рывков быть не должно совсем. Пока все исправно.

Теперь перейдем к классическому гидромеханическому автомату. У большинства производителей это доведенные до ума, надежные и долговечные устройства. И тем не менее существует ряд ситуаций, когда рывки при переключении передач будут донимать владельца. Итак, рывки возможны:

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При весьма низкой температуре «за бортом». Гидравлическая жидкость загустевает, что приводит к недостаточному давлению на исполнительные механизмы, и движение становится дерганым, как будто коробка «путается в передачах». Решение простое — прогревать двигатель и АКП на холостом ходу до начала движения. Это продлит срок службы и того, и другого. Можно на стоящем автомобиле несколько раз перевести селектор в положения D и R, чтобы лучше «разогнать» жидкость по коробке, и только после этого начинать движение.

«Старая жидкость». Только вино тем дороже, чем большую выдержку имеет. Гидравлическую жидкость следует менять не реже, чем предписано в инструкции. А лучше чаще, если постоянно стоите на машине в пробках. Порой вырваться из снежного плена на парковке непросто. Этот процесс может потребовать от машины и ее коробки передач всех возможных сил, что отнюдь не продлит срок службы как жидкости, так и всего агрегата.

«Недолив». При недостаточном уровне жидкости в автоматической коробке давление жидкости может быть недостаточным для четкой работы механизмов устройства. Следует периодически проверять уровень жидкости в коробке передач и при ощутимой убыли не просто доливать, а немедленно устранять негерметичность. «Пустяковая» течь может вывести из строя все внутренности коробки передач.

«Фантомные» дерганья. Пока владелец не привыкнет к своему автомобилю, он может принимать проявления адаптивности коробки передач за некие подергивания. Дело в том, что управляющая электроника после нескольких поездок в одном стиле, например агрессивном, затем при плавной езде ведет себя немного странно. Но со временем владелец понимает алгоритм такого поведения и привыкает к нему.

Классический гидромеханический многоступенчатый автомат, будучи полностью исправным, не досаждает водителю излишними рывками.

Все дерганья, кроме легкого «адаптивного» подергивания гидромеханики и неустранимого «козления» робота с одним сцеплением, не следует игнорировать. Возможно, они являются симптомами начала разрушения коробки-автомата, который бережет вам массу сил и нервов в пробочном трафике. Берегите и вы его, не затягивайте с визитом на сервис.

Предлагаю в комментариях поделиться, с какими подергиваниями вы сталкивались при эксплуатации своих автоматических, да и ручных, коробок передач.