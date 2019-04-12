Chevrolet Cruze с пробегом: 4 аргумента «за» и 5 «против»

Свежие экземпляры этой модели на рынке не задерживаются — ушедший из России Круз пользуется спросом на вторичке и сегодня. Однако не все его комплектации одинаково хороши. Сделать правильный выбор поможет эксперт «За рулем».

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Автомобиль разработан в корейском отделении General Motors. Седаны и хэтчбеки для России собирали под Санкт-Петербургом, универсалы — в Калининграде. Обновление в 2012 году коснулось, главным образом, внешности. Продажи остановлены из-за ухода недорогих Chevrolet с нашего рынка.

ДОСТОИНСТВА

Невысокая для крупного и эффектного автомобиля цена.

Хорошая эргономика, богатое оснащение.

Неплохой баланс управляемости и плавности хода.

Недорогое обслуживание, широкая унификация запчастей к моделям ­концерна GM.

Chevrolet Cruze

НЕДОСТАТКИ

Распространены претензии к лакокрасочному покрытию и облеза­ющему хрому, хотя металл качественный и корродирует неохотно.

Много мелких болячек, которые могут проявиться внезапно и где угодно.

Не рекомендован бензин АИ‑92, все двигатели чутко на него реагируют.

Не очень эффективна система отопления.

Всё время что-нибудь стучит в ходовой.

Для Крузов характерны «посторонние звуки» в подвеске — стучат обычно элементы тормозных механизмов и стойки. При этом подвеска весьма живучая.

МОТОРЫ

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Российские Крузы оснащали бензиновыми двигателями опелевского семейства Ecotec. Самый старый и доведенный 1.6 (F16D3, 109 л.с.) требует внимания к ремню ГРМ (замена каждые 60 000 км или чаще) и страдает неизлечимой течью клапанной крышки.

Более современный 1.8 (F18D4, 141 л.с.) оснащен системой изменяемых фаз газораспределения, муфты которой нередко умирают после 100 000 км. Помимо клапанной крышки у этого мотора в группе риска — термостат и прокладки теплообменника. Ремень ГРМ ­служит дольше.

В турбомотор 1.4 (140 л.с.) конструктивно заложена хандра системы вентиляции картерных газов. Кроме того, он может пострадать из-за применения низкооктанового топлива. На российские Крузы его ставили с конца 2013 года, ­продали таких машин очень мало.

КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

Механическая 5-ступенчатая коробка D16 очень живучая, но приходится часто менять в ней сальники приводов. Бывает, зимой нечетко включаются передачи — лечится заменой масла (каждые 100 000 км).

Шестиступенчатый автомат серии 6T30/6T40 хорош, пока новый. Слабые места традиционны: гидроблок и его соленоиды, встроенный блок управления и стопорное кольцо тормозного барабана, которое разваливается к 100 000 км, попутно убивая планетарные шестерни. Это врожденные недостатки, их можно нивелировать учащенной заменой масла (каждые 45 000 км или чаще), но полностью вылечить нельзя. На машинах от 2012 года коробки более надежны — завод провел работу над ошибками. Известны автоматы, прошедшие свыше 150 000 км.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ БОЛЯЧКИ

Стук тормозных суппортов заложен конструктивно, как и у Aveo. Стучат и передние (люфт направляющих пальцев), и задние, регулярно требуя смазки или замены.

Их вполне могут заглушить стойки амортизаторов, где стучит перепускной клапан. Чаще громыхают передние.

Гидроусилитель руля, которым оснащали Крузы до рестайлинга, имеет шумный и проблемный насос. Иногда помогает замена масла.

Мал ресурс тормозных дисков, особенно задних.

Зимой часты отказы кнопки багажника.

ВАЖНО! На вторичном рынке много машин из таксопарков. Обязательно сопоставьте заявленный пробег со степенью износа элементов салона.

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Euro NCAP 2009 год: общая оценка пять звезд. Водитель/пассажиры — 96%, ребенок — 84%, пешеход — 34%, системы содействия безопасности — 71%.

Самое массовое предложение на вторичке: 1.8 АКП.

ОПТИМАЛЬНЫЙ ВЫБОР: Cruze 1.8 МКП.

ЗА ТЕ ЖЕ ДЕНЬГИ: Ford Focus, Opel Astra, Skoda Octavia, Kia Cerato, Hyundai Elantra.