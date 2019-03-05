Приятная внешность и добротное оснащение в сочетании с низкой ценой — то, что надо покупателю автомобиля на вторичном рынке. Но есть нюансы: седан или хэтчбек? Автомат или механика? Вопросы снимает эксперт «За рулем».

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Aveo второго поколения (Т300) сначала собирали в Калининграде из корейских узлов, затем наладили полный сборочный цикл на мощностях ГАЗа. Предлагали популярный седан и не самый востребованный пятидверный хэтчбек. Рестайлинговые машины до нас не дошли из-за ухода массовых моделей GM с российского рынка.

ДОСТОИНСТВА

Крепкий и живучий кузов с большим (у седана) багажником.

Сбалансированная подвеска вполне переваривает наши дороги и обеспечивает неплохую управляемость.

При схожих характеристиках и потребительских качествах Aveo на вторичке дешевле основных конкурентов. Салон вместительный и хорошо организованный: бардачки, ниши, карманы, подставки.

Высокие показатели безопасности.

Оригинальная «фишка» Aveo второго поколения — «мотоциклетная» панель приборов.

НЕДОСТАТКИ

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Заточен на бензин АИ‑95 (92‑й не рекомендован), вдобавок чувствителен к качеству топлива и расходует его многовато для своих скромных габаритов.

Неважно подготовлен к нашей зиме: слабая печка, нередко затруднен холодный пуск.

Изобилие слабых мест в навесном оборудовании и ходовой части, хромают датчики и различные уплотняющие прокладки.

Никудышная шумоизоляция.

Предельно минимизировано количество комбинаций мотор/трансмиссия.

МОТОРЫ. Официально в России продавали Aveo только со 115‑сильным мотором 1.6 с индексом F16D4. По сути, это опелевский двигатель семейства Ecotec с изменяемыми фазами газораспределения. Сам мотор очень надежен: заявленный ресурс — 200 000 км, но он без труда выдерживает намного больше. Все слабые места — снаружи, и их много: фазовращатели, модуль зажигания, водяной насос, термостат.

Удачный «общемировой» двигатель изначально разработан для марки Opel. Он известен также по моделям Opel Astra и Chevrolet Cruze.

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КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ. Редкий случай, когда 6-ступенчатый автомат 6Т30 ругают не чаще, чем 5-ступенчатую механику D16. Механика в целом более вынослива, но крайне мал ресурс синхронизаторов первой и второй передач. Часто текут сальники приводов.

У автомата ускоренному износу подвержены блок управления соленоидами (мехатрон) и стопорные кольца тормозных барабанов высших передач. Ремонт очень дорог. Замена масла каждые 40 000–45 000 км (завод рекомендует интервал 60 000 км) ощутимо замедляет износ, но не делает автомат менее «тупым» ­(многие критикуют его за это).

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ БОЛЯЧКИ

Задние амортизаторы и сайлент-блоки, стойки переднего стабилизатора — расходники (стойки нередко заменяют опелевскими: они прочнее).

Тепловые экраны магистрали выпуска быстро гниют и начинают дребезжать. По счастью, их можно демонтировать без вреда для соседних элементов.

Громыхание скоб передних тормозных суппортов — особенность конструкции, которую дилеры иногда признавали гарантийным случаем.

Опоры двигателя редко доживают до 100 000 км.

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Euro NCAP 2011: 5 звезд. Водитель/пассажир — 95%, ребенок — 87%, пешеходы — 54%, системы безопасности — 93%.

Самое массовое предложение на вторичке: седан 1.6 с автоматом.

ОПТИМАЛЬНЫЙ ВЫБОР: Aveo-седан 1.6 с механикой.

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Все, что нужно знать о покупке и продаже автомобилей с пробегом, вы найдете в тематической подборке публикаций «За рулем» (доступна по ссылке).

Освежить интерьер Chevrolet Aveo можно просто обновив коврики. Любители покопаться под капотом автомобиля оценят удобство от использования упоров капота. А для активных пользователей автомобиля незаменим будет водосток лобового стекла.

Фото: Chevrolet