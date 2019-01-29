«За рулем» выяснил, насколько виновата техническая составляющая в провале автомобиля на нашем рынке, и вычислил самую удачную модификацию Фиесты, которая не имеет достойных конкурентов на вторичке.

Из истории модели НА КОНВЕЙЕРЕ: с 2008 года

КУЗОВА: седан, трех- и пятидверный хэтчбеки

РОССИЙСКАЯ ГАММА ДВИГАТЕЛЕЙ: бензиновые, Р4, 1,25 л (82 л.с.); 1,4 л (96 л.с.); 1,6 л (85, 105 и 120 л.с.); дизельный, Р4, 1,6 л (90 л.с.)

КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ: М5, А4, Р6

ПРИВОД: передний

РЕСТАЙЛИНГ: 2013 год — изменение головной светотехники и задних фонарей, решетки радиатора, капота, переднего и заднего бамперов; обновился дизайн некоторых элементов отделки салона; пересмотрена моторная гамма: в линейке остался только бензиновый мотор 1.6; вместо автомата появился робот с сухим сцеплением

КРАШ-ТЕСТЫ: 2012 год, Euro NCAP, общая оценка — пять звезд: защита взрослых пассажиров — 91%; защита детей — 86%; защита пешеходов — 65%; системы содействия безопасности — 71%

Проблема машин, выпущенных до мая 2011 года: зимой замерзают замки передних дверей. Сушка, смазка и другие операции, предписанные техническим бюллетенем, дают лишь временный эффект. Чтобы навсегда забыть, как залезать в машину через задние двери или багажник, нужно поменять комплект личинок замков на модифицированный. Со временем задний бампер у всех Фиест натирает крыло по стыку, что приводит к коррозии. Дилеры бесплатно восстанавливают лакокрасочное покрытие на крыле только в гарантийный период. Поэтому лучше действовать на упреждение и приклеить на крылья бронепленку в месте контакта с бампером. На «дореформенных» машинах часто перегорают лампы ближнего света. Выпущенный сервисный бюллетень предписывает установку дополнительного сопротивления (небольшой кусок провода с резистором) между разъемом и лампой. Это касается и многих других моделей Ford, выпущенных в этот период.

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Fiesta шестого поколения (Mk 6) дебютировала на Франкфуртском автосалоне в сентябре 2007 года. Однако по британской классификации это уже седьмая генерация модели. Такой разнобой связан с тем, что на этом рынке рестайлинг машины четвертого поколения почему-то засчитали за полноценное обновление. Официально же перед нами Fiesta именно шестого поколения, хотя на некоторых форумах автовладельцев она фигурирует как Mk 7.

В России Fiesta Мk 6 провалилась, притом что ее предшественница была довольно успешна. В итоге модель на какое-то время даже покинула наш рынок, но ей устроили второе пришествие.

В 2015 году производство локализовали на заводе в Набережных Челнах. Это была уже обновленная машина (мировой рестайлинг прошел в 2013 году). Производитель решил добавить в линейку кузов седан, актуальный для России, и упразднить непрактичный трехдверный хэтчбек, оставив только пятидверный. В конце 2015 года машины вдобавок начали комплектовать бензиновым мотором Duratec 1.6 отечественного производства (завод в Елабуге). И всё вроде бы хорошо, но доступный ранее удачный классический автомат заменили «модным» сухим роботом PowerShift, который уже тогда отпугивал многих потенциальных покупателей. Вот и сказочке конец!

Бензиновый двигатель Duratec 1.6 Ti-VCT

Бензиновый двигатель Duratec 1.6 Ti-VCT — известный долгожитель с хорошей репутацией, знакомый по многим моделям Ford.

Моторы различной мощности (85, 105 и 120 л.с.) практически идентичны по «железу». Помимо соответствующей калибровки программного обеспечения у них незначительно различается навесное оборудование, например выхлопная система. Двигатель не вызывает нареканий и не страдает серьезными механическими болячками, но может периодически беспокоить легкими недомоганиями.

Для мотора характерна довольно шумная работа — громкий цокот топливных форсунок и грохот поршневой группы, появляющийся примерно после 30 000 км. Этот конструктивный недостаток не приводит к повышенному износу.

Еще одна особенность двигателя — периодически всплывает проблема с холодным пуском. Так называ­емый дабл-старт происходит при стечении определенных факторов (температура за бортом, влажность, качество бензина). Мотор уверенно начинает работать, но либо через несколько секунд, либо после длительного плавания оборотов глохнет. При втором пуске — работает нормально. Присущ этот дефект именно «дореформенным» Фиестам, и победить его очень сложно.

При плановой замене ремня ГРМ (каждые 120 000 км) нужно внимательно осматривать насос системы охлаждения. К этому сроку он часто начинает подтекать, в итоге антифриз может разъесть навесной ремень.

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Распространенная болячка — подтекание клапанной крышки и клапана управления фазовращателем на выпускном распредвалу («дореформенные» Фиесты). Главное — вовремя обнаружить неисправный клапан. Он находится вверху клапанной крышки, и масло под давлением из него вытекает очень быстро. Так может дойти и до масляного голодания двигателя со всеми вытекающими.

У этого мотора на «дореформенных» Фиестах вдобавок подтекает задний сальник коленвала. При его замене нужно обязательно снимать масляный поддон, иначе новая манжета в скором времени потечет по нижней кромке.

Недолго живут также стартер и генератор. У стартера быстро изнашивается втягивающее реле, а у генератора частенько отказывает реле-регулятор напряжения. Профильные фирмы успешно ремонтируют оба электрических узла за разумные деньги.

С октября 2015 года на Фиесты ставят моторы Duratec 1.6 отечественного производства. Пока они отличились только одной нелепой проблемой. Была партия машин, у которых пропадает контакт в разъемах на топливных форсунках и появляются сигналы об обрыве цепи форсунок. Это приводит к затрудненному холодному пуску и «троению» мотора. Для профилактики дилеры бесплатно устанавливают дополнительный фиксатор на электрическую рампу.

Бензиновые моторы Duratec 1.25 и 1.4 принадлежат к тому же семейству Sigma, что и старший агрегат 1.6. Их ставили только на «дореформенные» Фиесты. При осмотре подкапотного пространства очень сложно понять, какой именно мотор установлен, — внешние различия всех трех минимальны. Младшие двигатели Duratec имеют те же конструктивные особенности, что и агрегат 1.6, разве что фазо­вращателей у них нет.

Дизель Duratorq 1.6 (90 л. с.)

Дизель Duratorq 1.6 (90 л. с.) — разработка концерна PSA. Аналогичный агрегат приводит в движение, к примеру, Peugeot 308 первой генерации.

Серьезных упреков он не заслужил: французские дизели всегда славились надежностью и отсутствием серьезных механических проблем. Но этот удачный мотор устанавливали только на «дореформенные» Фиесты, которые официально продавались на нашем рынке очень недолго.

При ремонте двигателя Duratorq можно использовать французские запчасти. Обычно они заметно дешевле и представлены в более богатом ассортименте (больше элементов, доступных по отдельности).

Мотор довольно возрастной, поэтому топливная аппаратура (ТНВД и форсунки) хоть и чувствительна к качеству топлива, но стабильно переживает рубеж 150 000 км.

Механическая коробка IB5

Механическая коробка IB5, известная по Фокусу, в целом надежна и не вызывает серьезных нареканий, но имеет свои особенности.

Одна из них — шумная работа во многих режимах. В основном — ощутимое громыхание на «нейтрали», когда отпущено сцепление. Победить это явление сложно даже полной переборкой агрегата.

А вот если слышен отчетливый гул на пятой передаче на скорости 100–110 км/ч, придется раскошелиться. Причем заставят это сделать только Fusion и «дореформенная» Fiesta. Посторонний шум возникает из-за так называемого критического сочетания допусков в шестернях пятой передачи. По этому поводу выпущен технический бюллетень, который предписывает замену шестерни пятой передачи на вторичном валу. А если это не решит проблему, то придется полностью разбирать коробку и менять первичный вал. К счастью, такая неисправность встречается не очень часто.

Распространенная болячка современных механических коробок почти на всех моделях Ford — течи сальников приводов. В 2014 году производитель обязал официальные СТО при замене манжет внимательно подбирать их по каталожным номерам под VIN автомобиля. В зависимости от модели коробки и периода ее производства применяются сальники соответствующих размеров. Нельзя сказать, что течи в итоге прекратились, но масштаб проблемы заметно сократился.

Четырехступенчатый автомат серии 4F27Е

Четырехступенчатый автомат серии 4F27Е — совместная разработка компаний Ford и Mazda. Он хорошо знаком по Фокусу второго поколения и родственной Мазде 3. Индекс коробки — FN4A-EL. Этот автомат имеет очень хорошую репутацию, славится высокой надежностью и большим ресурсом. Ставили его только на «дореформенные» Фиесты в паре с бензиновым мотором 1.4.

Если коробка всё же захандрила, ремонт обойдется в адекватную сумму. На рынке всегда есть контрактные и восстановленные агрегаты — их вполне можно рассматривать как альтернативные варианты.

Робот PowerShift

Роботом PowerShift с сухим сцеплением оснащены только рестайлинговые ­Фиесты отечественной сборки. Таких машин продано мало, да и накатали они пока не так уж много, поэтому сложно однозначно судить о поведении этой небезупречной коробки. По крайней мере, дилеры еще не сталкивались с ее ремонтом на Фиесте. Тут свою роль играет и тот факт, что к 2015 году этот робот прошел не одну модернизацию — и на том же Фокусе это принесло свои плоды: нареканий стало значительно меньше. Хотя коробка так и не избавилась от статуса проблемной.

Больше всего жалуются на низкий ресурс сцепления, а также на дерганья и рывки при переключениях. После модернизаций коробки срок службы сцепления значительно возрос, но переключения не стали плавнее. Шестерни, синхронизаторы и подшипники меняют очень редко. А вот вилки сцепления и сальник первичного вала изнашиваются быстро. При этом течь манжеты заметно сокращает срок службы вилок. Из-за нее под их пыльники попадает больше грязи, в результате вилки начинают подклинивать. Это приводит к ускоренному износу дисков сцепления.

Опорные подшипники передних амортизаторов плохо защищены от попадания грязи и влаги, что приводит к появлению хруста при повороте руля. От этого конструктивного недостатка страдают многие современные модели Ford. С 2014 года пошли модернизированные узлы, но это не решило проблему полностью. Если вовремя спохватиться, подшипники можно спасти, проведя их разборку, промывку и смазку. Но придется ­снимать амортизаторы и демонтировать их опоры. На Фиесте установлена обычная рейка, которая, по идее, не должна причинять хлопот, ведь все элементы электрического усилителя встроены в рулевую колонку. Однако на «дореформенных» машинах ей иногда всё же требуется ремонт. Ближе к 100 000 км в рейке разбивает правую опорную втулку и она начинает отчетливо греметь на неровностях. Благо, неофициалы успешно перебирают узел и меняют этот уставший элемент; работы под ключ стоят около 15 000 рублей. Для родственной Мазды 2 производитель даже выпустил рекомендацию менять аналогичную рейку в гарантийный период на новую. А вот для Фиесты этого не предусмотрено. Нейтрализаторы и кислородные датчики на рестайлинговых Фиестах более чувствительны к качеству топлива, чем на «дореформенных». Сказался переход с эконорм Евро‑4 на Евро‑5. Чаще всего некондиционный бензин вызывает появление ошибки с кодом, сигнализирующим о низкой эффективности нейтрализатора. Если постоянно заправляться дешевым топливом, экофильтр долго не проживет. Также можно «попасть» на замену дорогих кислородных датчиков. Если появилась ошибка из-за их медленной реакции, скорее всего, датчики уже не спасти. Задняя подвеска с упругой балкой редко требует внимания — простая и надежная конструкция не доставляет особых хлопот. Стойки переднего стабилизатора живут мало. Оригинальные слабоваты, да и заменители не блещут долговечностью. Чаще всего именно из-за износа стоек появляются стуки и грохот в передней подвеске. На «дореформенных» Фиестах требует внимания подвесной подшипник промежуточного вала правой полуоси. При его сильном износе появляется скрежет в передней части автомобиля при прямолинейном движении, который не проходит при прохождении поворотов, или гул, похожий на звук изношенного ступичного подшипника. Подшипник с его держателем доступны как отдельные запчасти. Выпущен технический бюллетень по борьбе со скрипом передних тормозов на дорестайлинговых Фиестах. Если скрип проявляется в движении, когда педаль отпущена, необходимо провести полноценную профилактику с разборкой, чисткой и смазкой тормозных механизмов. Шаровые на Фиесте относятся к расходникам. Оригинальные элементы идут только в сборе с рычагами. Рынок предлагает массу заменителей, но лучше раскошелиться на неоригинальный рычаг в сборе — перепрессовка шаровых очень трудоемка! Ближе к 100 000 км растрескиваются пыльники приводов. Важно не прозевать момент и вовремя их обновить, чтобы не пришлось менять шарниры отдельно или приводы в сборе.

Иногда на рестайлинговых Фиестах отечественной сборки случается протечка воды в салон. На ранних автомобилях может быть плохо загерметизирован стык передней левой стойки и поперечины. В этом месте под жабо неизбежно скапливается вода. Элементы отделки салона заметно изнашиваются к 100 000 км, как и у большинства моделей Ford. Сильнее всего это заметно по затертым пластиковому рулю и боковым валикам водительского сиденья. Особенность Фиест из Набережных Челнов — активное запотевание ветрового стекла из-за самопроизвольного отключения компрессора кондиционера после длительной работы. Это происходит вследствие обледенения испарителя (салонного радиатора) — срабатывает защитный режим. Ситуацию исправляет перекалибровка «мозгов» двигателя, которые управляют работой компрессора (производительностью кондиционера).

Александр Булатов, старший менеджер отдела оценки автомобилей с пробегом компании «У Сервис+» СЛОВО ПРОДАВЦУ Fiesta шестого поколения по потребительским качествам с треском проигрывает основным конкурентам — а это Hyundai Solaris, Kia Rio и Volkswagen Polo Sedan. Тем не менее Fiesta во всех модификациях продается на вторичном рынке довольно неплохо, своих новых хозяев машины ждут недолго. Быстрее разлетаются хэтчбеки: многих подкупает их более привлекательный дизайн. В цене подержанные машины теряют в такой же степени, как и их одноклассники. Относительная ликвидность Фиесты объясняется интересным фактором, который справедлив как для других провальных машин, так и для самобытных, специфических моделей. Ограниченность количества автомобилей на рынке сочетается с особенностями целевой аудитории — всегда найдется покупатель-ценитель. Однако я всё равно не рекомендую приобретать Фиесту, за эти деньги лучше поискать что-нибудь другое. Основной недостаток рестайлинговых машин — отсутствие классического автомата, которому отдает предпочтение большинство покупателей. Робот PowerShift имеет дурную репутацию, а машина с неприхотливой механикой мало кому нужна в крупных городах. Поэтому довольно интересной позицией является «дореформенная» Fiesta c автоматом и мотором 1.4. Пожалуй, это единственная модификация, с которой стоит связываться. В своей ценовой нише такая Fiesta вместе с родственной Маздой 2 практически не имеет ­достойных конкурентов.

ИТОГ

Несмотря на букет возможных болячек, Ford Fiesta шестого поколения доставляет меньше хлопот при содержании, чем, например, старший брат Focus 3. Если нужен автомобиль с автоматом, «дореформенная» Fiesta станет хорошим выбором. Приверженцам механики лучше выбирать из рестайлинговых машин, у них излечены многие детские болезни. А от модификаций с роботом следует держаться подальше.

Обслуживание в дилерском сервисе

Операции Запчасти, ₽ Работа, ₽ Замена масла в ДВС с масляным фильтром 2750 2150 Замена комплекта ремня ГРМ 5450 13 500 Замена помпы 5000 13 500 Замена клапана VCT (мотор 1.6) 6850 1650 Замена прокладки клапанной крышки 4450 2800 Замена заднего сальника коленвала (моторы Duratec) 2150 18 000 Замена кислородного датчика 5000 4500 Замена масла в АКП 10 000 4500 Замена комплекта сцепления LUK на «сухом» роботе 25 300 18 000 Замена сальника МКП (сальник привода) 750 5000 Замена шестерни пятой передачи в МКП 36 800 28 000 Замена подшипника полуоси 10 000 5800 Замена комплекта пыльников ШРУСов 8350 5800 Замена передних опорных подшипников 2200 7000 Замена стоек переднего стабилизатора 7400 2325 Замена переднего рычага 9100 3500 Замена переднего амортизатора 9850 3500 Замена заднего амортизатора 7750 2350 Замена передних/задних тормозных колодок 5750/5150 1650/3500 Замена передних тормозных дисков/задних барабанов 4500/22 000 2100/2350 Замена комплекта личинок замков 7250 7000 Компьютерная диагностика — 2350 Нормочас — 3100

Все, что нужно знать о покупке и продаже автомобилей с пробегом, вы найдете в подборке публикаций «За рулем» (доступна по ссылке).

Чем старше автомобиль, тем больше поводов залезть к нему под капот. Упоры капота позволят сделать этот процесс более удобным. Если же кузов начинает «зацветать», обработайте его Цинкором.