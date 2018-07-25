Стартер и генератор: чинить нельзя выкидывать

Рано или поздно с поломкой стартера и генератора сталкиваются многие автовладельцы. И задаются вопросом: ремонтировать или отправляться в магазин за новым прибором? Ответ вы найдете в этом материале. Потратьте немного времени, если хотите сэкономить немалые деньги.

Зачистка контактов

Даже современные генераторы и стартеры, заточенные под работу систем «старт-стоп», устроены довольно просто и не имеют принципиальных отличий от своих предков. Однако, прежде чем нести в ремонт уставшие узлы, важно убедится, что электрика автомобиля в целом исправна и наших героев не терроризируют другие враги. Иначе в скором времени придется повторно отдавать приличные деньги за ремонт или восстановление.

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Смерть генератора очень часто связана с некондиционным аккумулятором, который значительно повышает нагрузку на узел. По этой причине в генераторе часто прогорают диодный мост и статорная обмотка, а на некоторых моделях BMW — даже сам статор. После такой беды генератор можно смело относить на помойку.

Также ресурс генератора заметно падает, если он оказывается в зоне подтекания масла или антифриза. При работе генератора идет естественный износ щеток с выработкой пыли. А из-за попадающего на генератор масла смоченные частицы пыли возвращаются в зону контакта щеток и коллектора — и, как говорится, на ровном месте идет активный абразивный износ.

В половине случаев к ремонтникам попадают сгоревшие стартеры, замученные самими автовладельцами. Они крутят стартер слишком долго (особенно зимой) и перегревают его в попытках пустить мотор, который может подолгу не схватывать по целому ряду причин.

Щеточный узел обычного стартера имеет четыре щетки (на фото справа), а у стартера с функционалом системы «старт-стоп» их шесть (на фото слева). Это одно из самых значимых несходств двух конструкций — в остальном они практически идентичны. Фокус в том, что если клиент не пользуется этой опцией, то при ремонте более продвинутого стартера можно смело использовать простой щеточный узел. Это будет гораздо дешевле и никак не скажется на ресурсе отремонтированного электродвигателя.

Что стряслось?

После исключения возможных проблем в электрике автомобиля и других дефектов можно переходить к детальной проверке стартера и/или генератора.

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Диагностика умершего стартера незатейлива. Его разбирают и дефектуют. Кроме умерших деталей важно обновить элементы с приличным износом, чтобы в скором времени вновь не пришлось вскрывать узел. Попутно проверяют сопротивление обмоток втягивающего реле и «бендикс» на срыв.

С современными генераторами сложнее. В их конструкции реле-регулятор подключено по отдельной шине к «мозгу» двигателя, обес­печивая функцию умной зарядки. Беда в том, что для проверки реле конкретного производителя чаще всего нужен индивидуальный диагностический прибор с осциллографом. Он позволяет также проверить регулятор отдельно от генератора — это уберегает ремонтников от бракованных реле.

Проверяют генератор и на стенде. Оценивается его поведение под нагрузкой, в режиме холостого хода и в процессе нагрева. Дополнительно стетоскопом прослушивают шум подшипников.

Стендовые проверки проводят до и после ремонта генератора.

Реле-регуляторы от разных производителей требуют индивидуальных приборов для диагностики и могут иметь существенные конструктивные особенности. Например, на бошевских реле нельзя отдельно поменять щетки. Они приварены на заводе по замысловатой технологии, которую невозможно полноценно воссоздать в условиях сервиса. Некоторые ремонтники всё же пытаются это делать, однако итог всегда один — через короткое время переваренные щетки отпаиваются.

Курс лечения

Процесс восстановления практически один и тот же для стартеров и генераторов различных типов, будь то варианты с жидкостным охлаждением или узлы систем «старт-стоп». Последние, грубо говоря, отличаются лишь усиленными компонентами, обеспечива­ющими повышенную производительность.

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Все изношенные детали заменяют новыми. Есть всего пара специфических нюансов касательно их установки. К примеру, недостаточно просто запрессовать новый коллектор генератора, дополнительно нужна его центровка. Для этого грамотный мастер ставит ротор в сборе с коллектором на станок. На нем проводится центровка, шлифовка и полировка. В противном случае новые щетки умрут гораздо быстрее.

При качественном восстановлении узлов они проживут примерно столько же, сколько и новые. Единственное ограничение при их ремонте — экономическая целесообразность. В случае некоторых повреждений дешевле будет купить новый стартер или генератор. Чаще всего крест на восстановлении узла ставит его перегрев и сгорание основных компонентов. Причем от этого в равной степени страдают и стартер, и генератор. Среди самых дорогих элементов‑погорельцев — ротор генератора (5700 рублей) и якорь стартера (2700 рублей). Отдельно эти суммы не кажутся фатально высокими, но общая смета заставит приуныть любого владельца.

Средний ценник полноценного ремонта генератора в Москве (запчасти плюс работа) — 3500 рублей. Обычно в перечень новых элементов входит реле-регулятор, коллектор и подшипники. Некоторые ремонтники предлагают восстановленные генераторы по средней цене 4500–5500 рублей. Иногда на них даже дают гарантию до года. Это хорошая альтернатива дорогостоящему ремонту или покупке нового генератора. Даже для недорогих машин цена нового агрегата сильно разнится — от 16 000 аж до 70 000 рублей!

Самый распространенный ремонт стартера с заменой «бендикса» и втягивающего реле обходится в 3100 рулей. Так как стартер устроен гораздо проще, чем генератор, то и стóит в несколько раз меньше. Для сегмента недорогих иномарок средний ценник плавает вокруг 7000 рублей. Поэтому ремонт стартеров менее востребован. Даже при том, что нередко производители бюджетных машин хотят за новый стартер 13 000–17 000 рублей.

РЫНОЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Обычно на рынке присутствует весь спектр запчастей для стартеров и генераторов, в том числе и неоригинальные детали. Однако у этого правила всегда находятся исключения. По большей части это касается генераторов.

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Например, в природе нет запчастей для генераторов для автомобилей Maybach 57 и 62, - большинству наших читателей это до лампочки, но сам факт интересен. Из более приземленных исключений можно назвать Audi A6 предыдущего поколения с дизельным мотором 3.0 TDI: для его генератора не найти реле-регулятора, будь то оригинал или заменитель. Единственная альтернатива покупке нового узла — поиск исправного бэушного варианта. С него снимают заветное реле и меняют остальные необходимые запчасти на новые.

Выбор между оригинальными запчастями и заменителями зависит от конкретной модели автомобиля. Например, для генераторов многих моделей концернов Volkswagen и Jaguar Land Rover подходят только родные реле-регуляторы. Возможно, заменители будут исправно работать на стенде в сервисе, но спасуют в составе остальной электрики реального автомо­биля, вызвав появление массы ошибок ­и отказов.

А вот в большинстве других случаев предпочтительнее брать запчасти-заменители. Они и дешевле, и зачастую имеют более высокое качество и лишены болячек оригинальной продукции.

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