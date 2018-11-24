Ford Focus с российским мотором и роботом: первые 12 тысяч

Синий Focus с кузовом универсал попал на редакционные испытания в мае 2018-го. Основная причина, по которой «За рулем» решил включить этот автомобиль в программу длительных испытаний, — атмосферный мотор Duratec 1.6 Ti-VCT, производство которого с середины прошлого года налажено на заводе компании «Форд Соллерс» в Елабуге. Мотору приписана роботизированная 6-ступенчатая коробка PowerShift. Двенадцати тысяч пройденных километров вполне достаточно, чтобы оценить характер парочки.

Ford Focus

Ford Focus Изготовитель — «Форд Соллерс»

Год выпуска — 2018

В эксплуатации «За рулем» — с мая 2018 года

Пробег на момент отчета — 12 000 км

Публикации в ЗР 2018, № 7

Машину мы «строили» исключительно под себя, благо это позволяет завидный выбор кузовов (никто из конкурентов в этом классе не предлагает на российском рынке и седан, и хэтчбек, и универсал), множество комплектаций, силовых агрегатов и дополнительного оборудования.

Каким получился наш Focus? Он в топовом исполнении Titanium — мы стараемся брать на испытания машины в максимальном оснащении, чтобы в эксплуатации и на спецтестах иметь возможность оценить работу всех приборов и систем. Богатый для этой комплектации базовый набор оснащения еще и дополнен опциями. На наш Focus установлены сигнализация с датчиками периметра, боковые шторки безопасности, задний парктроник, зеркалá с электроприводами, система автоторможения, круиз-контроль с ограничителем скорости, биксеноновые фары с динамически изменяющимся световым пучком.

Так называемая амбиентная подсветка служит не столько для точечного освещения, сколько для эстетики — она создает уютную атмосферу. Можно выбрать один из семи цветов.

Но основная причина, по которой мы решили включить Focus в программу длительных испытаний, - атмосферный мотор Duratec 1.6 Ti-VCT (125 л.с. в нашем варианте), производство которого с середины прошлого года налажено на заводе компании «Форд Соллерс» в Елабуге. Двигатель уже не молод, но российская сборка может внести коррективы в его эксплуатационные характеристики. Это мы и решили проверить.

В системе SYNC 3 предусмотрена замечательная возможность интегрировать смартфон на базе Android или iOS. Подключив его с помощью функции Android Auto, можно вместо штатной навигации использовать приложение Google Maps. О системе SYNC я расскажу в ближайших материалах о нашем Фокусе.

Чтобы установить детское кресло, нужно развернуть подголовники задних сидений в обратную сторону. Их направляющие обильно покрыты смазкой — есть риск испачкаться.



Как будем проверять? Безусловно, много ездить — в разных условиях и режимах. Чтобы контролировать состояние мотора и подкреплять субъективные впечатления научными изысканиями, будем регулярно брать пробы масла. Так мы сможем определить, как двигатель проходил обкатку и как ему живется в наших условиях. Масляная экспертиза даст ответ на еще один важный вопрос: не теряет ли масло рабочих характеристик на протяжении тех 15 000 км, которые производитель отмерил между плановыми ТО? Или лучше чаще заезжать на сервис для замены? Уже взято пять проб, и через пару месяцев я поделюсь результатами исследований. А пока ограничусь первыми впечатлениями об автомобиле.

На Focus устанавливают фирменную систему Ford Easy Fuel без крышки бензобака. Удобно, и пока никаких сложностей не возникало. Хорошо работает система удаления воздуха из бака — после отсечки заправочного пистолета удается влить «до верха» не более 2 литров.

Мотору приписана роботизированная 6-ступенчатая коробка PowerShift. С точки зрения надежности претензий к этому дуэту у меня нет. Да и что может произойти за столь малый пробег? Зато пройденных километров вполне достаточно, чтобы оценить характер парочки. При спокойной езде всё комфортно: двигатель плавно раскручивается, а робот незаметно скачет со ступеньки на ступеньку. Но если пытаешься тронуться с места чуть шустрее, управляющие электронные мозги на некоторое время задумываются, а потом, словно пытаясь наверстать упущенное, мотор резко вскидывает обороты, а коробка быстро смыкает диски сцепления. И — увесистый пинок в спину. Даже при переключении высших передач автомобиль пусть и не так ретиво, но все-таки продолжает брыкаться. Потому без нужды его не пришпориваю — а то еще укачает.

Робот явно не выдерживает быстрого темпа и мешает двигателю показать себя во всей красе. С его недостатками можно было бы мириться, если бы он помогал экономить топливо. А аппетит у Фокуса неплохой! В городском цикле он потребляет около 12 литров на 100 км пробега. Терпимо для мегаполиса с напряженным трафиком, но это — летом, при не шибко затяжных пробках. С замиранием сердца жду зиму. Хорошо, что производитель разрешает заливать бензин АИ‑92 — удается экономить по 4 рубля с литра против заправок «девяносто пятым».

С тем, что робот PowerShift не самый лучший компаньон, согласились и на Форде. Именно поэтому на Фокусе четвертого поколения, чей дебют на нашем рынке случится уже в следующем году, его сменит классический автомат.

Двигатель Duratec 1.6 Ti-VCT не назовешь тихоней, но грамотно проложенная шумоизоляция эффективно затыкает ему рот. Детское посапывание, доносящееся с задних сидений даже на высокой скорости, это подтверждает.

Основное преимущество универсала — он готов взвалить себе на плечи то, что не могут увезти другие. Чтобы представлять, что влезет в Focus, ознакомьтесь с размерами багажного отделения, в том числе в варианте с трансформированным салоном (переднее сиденье сдвинуто до упора, спинка максимально наклонена вперед*). По диагонали в универсал влезают трехметровые узкие длинномеры, - только не забудьте проложить что-нибудь между ними и панелью приборов, чтобы не поцарапать пластик.

Комфортному передвижению способствуют и отлично подобранные характеристики подвески. Она умело отфильтровывает дорожные неровности разного калибра, хотя шины низкопрофильные — размерностью 215/50 R17. Focus не загружает водителя лишней работой на трассе — уверенно держится за дорогу, не требуя подруливаний и напряжения. А если попадет шлея под хвост, можно от души прохватить связку быстрых поворотов. Отличное шасси!

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За адаптивные биксеноновые фары нужно доплатить больше полусотни тысяч рублей. На Фокусе с простым галогенным светом мне не удалось поездить, поэтому не могу дать однозначный ответ, стоит ли раскошеливаться на ксенон. Ближний свет, признаться, разочаровал: невысокая дальнобойность и довольно резкая граница светового пучка. При маневрировании в темных дворах и подземных паркингах выручает боковая подсветка — она не только освещает дорогу справа или слева, но и высвечивает окружающие предметы. Зато дальний лупит, насколько глаз хватает, - с таким светом можно безбоязненно ехать на любой разрешенной скорости. К тому же световой пучок следует за рулем, заблаговременно высвечивая картину на выходе из виража. Только успевай вовремя переключаться на ближний, чтобы не ослепить окружающих, - несмотря на упоминания о такой функции в руководстве по эксплуатации, самостоятельно система подобную рокировку не делает.

Первое впечатление о Фокусе очень даже положительное. Посмотрим, как будут складываться наши дальнейшие отношения. Впереди еще много интересных работ. Помимо обещанной лабораторки по маслу отдельного рассказа заслуживает штатная мультимедийная система SYNC 3, позволяющая интегрировать смартфон в автомобиль. В общем, фокусы только начинаются.

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