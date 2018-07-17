Ford Focus 3 на вторичном рынке: чего бояться

НА КОНВЕЙЕРЕ: с 2011 года КУЗОВА: седан, пятидверный хэтчбек, универсал РОССИЙСКАЯ ГАММА ДВИГАТЕЛЕЙ: бензиновые, Р4, 1,5 л (150 л.с.); 1,6 л (85, 105 и 125 л.с.); 2,0 л (150 л.с.); дизельный, Р4, 2,0 л (140 л.с.) КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ: М5, А6, Р6 ПРИВОД: передний РЕСТАЙЛИНГ: 2014 год — обновление головной светотехники, фонарей, решетки радиатора, капота, крышки багажника, переднего и заднего бамперов; переработана центральная консоль и руль; обновился дизайн некоторых элементов отделки салона и колесных дисков; появились новые опции; пересмотрена моторная гамма: из линейки убрали бензиновый двигатель 2.0 и дизель, вместо них появился EcoBoost 1.5 (150 л.с.) КРАШ-ТЕСТЫ: 2012 год, EuroNCAP; общая оценка — пять звезд: защита взрослых пассажиров — 92%; защита детей — 82%; защита пешеходов — 72%; системы содействия безопасности — 71%

Focus 3 должен был развить или хотя бы поддержать успех своего предшественника. Однако этого не случилось — он растерял весь кредит доверия. В машине разочаровались даже представители таксопарков, любившие Фокусы второго поколения, и сервисмены.

Знаковая модель в третьей генерации откровенно испорчена сомнительными изменениями — от уменьшения клиренса и простора в салоне до применения робота с сухими сцеплениями, репутация которого была подпорчена уже тогда. При этом Focus 3 всё же достаточно ликвиден на вторичном рынке.

Судя по всему, производитель сделал выводы. Грядущее четвертое поколение модели вместо капризного «сухого» робота вновь обретет гидромеханический автомат. У производителя есть все козыри, чтобы вернуть Фокусу статус народного автомобиля. В прикупе: автомобильный завод во Всеволожске и производство удачных двигателей Duratec 1.6 в Елабуге.





Наддувный бензиновый двигатель EcoBoost 1.5 (150 л.с.)

Наддувный бензиновый двигатель EcoBoost 1.5 (150 л.с.) появился в моторной гамме Фокуса при рестайлинге. Машины в комплектациях, включающих такой агрегат, очень дорогие, поэтому их мало на дорогах. Поскольку этот мотор ставят и на кроссовер Kuga, тут статистика более богатая.

Турбомотор EcoBoost 1.5, построенный на основе своего атмосферного родственника 1.6, работает гораздо тише прародителя. Как и все двигатели с непосредственным впрыском, он склонен к довольно быстрому засорению топливных форсунок и образованию отложений на тарелках впускных клапанов. Похожее случается и на атмосферном двигателе 2.0, но у агрегата EcoBoost это происходит реже и в более мягких формах. Форсунки успешно промывают на ультразвуковой установке, однако это удовольствие недешевое, поскольку при снятии и установке инжекторов обязательна замена одноразовых прокладок и уплотнительных колец.

В остальном EcoBoost 1.5 не доставляет хлопот. На сегодняшний день существенных проблем с ним не зафиксировано даже на Кугах. А ведь на полноприводном кроссовере мотор нагружен значительнее, чем на Фокусе.





Бензиновый двигатель Duratec 2.0 (150 л.с.)

Бензиновый двигатель Duratec 2.0 (150 л.с.) ставили только на «дореформенные» машины. Этот мотор отличается от предшественника, трудившегося на Фокусах второго поколения. Самое важное новшество — непосредственный впрыск со всеми его достоинствами и недостатками. В целом двигатель не отметился серьезными проблемами в части механики. Он не страдает масложором и удлинением цепи ГРМ.

Основная болячка мотора 2.0 — быстрое засорение топливных форсунок и закоксовывание тарелок впускных клапанов. Казалось бы, рядовая неисправность двигателей с непосредственным впрыском. Однако Фокусы часто приезжали к дилерам с ошибкой, сигнализирующей о слишком бедной топливовоздушной смеси из-за забитых форсунок, уже после 30 000 км пробега. Благо, инжекторы успешно спасают промывкой на ультразвуковой установке. Но убрать отложения на клапанах, к сожалению, нечем. Всяческие методы их очистки без вскрытия мотора дóроги и не особо эффективны.

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Еще одна характерная особенность этого мотора — повышенная вибрация. Дилеры экспериментировали с различными калибровками программного обеспечения, но так и не победили недостаток, а производитель вообще не признает его дефектом. Причем новый мотор работает ровно, вибрации возникают с пробегом. Возможно, причина в отложениях на впускных клапанах.

Повышенная вибрация снижает ресурс правой опоры двигателя. Обычно ее резиновый наполнитель разрушается уже после 50 000 км пробега. Важно отслеживать состояние нижней опоры, которая при износе вызывает еще больше вибраций. Кстати, правую опору частенько убивают сервисмены, когда снимают коробку передач и сильно наклоняют мотор. Это относится и к двигателю 1.6.

Периодически на моторе 2.0 дилеры меняли ТНВД из-за износа. Встречается также подтекание насоса. Бензин просачивается через клапанную крышку в масляный поддон, вызывая разжижение масла. Вдобавок утечка топлива приводит к появлению ошибок, вызванных неправильным составом топливовоздушной смеси.

Иногда за стук ТНВД принимают шум расположенного по соседству клапана продувки абсорбера. Он издает неприятный цокающий звук, хотя работает исправно. Клапан меняют на новый, и шум исчезает.

У мотора 2.0, как и у 1,6‑литрового агрегата, часто подтекает клапанная крышка. Однако для более мощного мотора последствия могут быть посерьезнее. Масло попадает на расположенный поблизости тройник системы охлаждения и активно разъедает его прокладки — вплоть до появления течи антифриза.

Бензиновый двигатель Duratec 1.6 Ti-VCT

Бензиновый двигатель Duratec 1.6 Ti-VCT отлично знаком по предыдущему Фокусу и имеет хорошую репутацию. Моторы разной степени форсировки (85, 105 и 125 л.с.) практически идентичны. Помимо соответствующих версий программного обеспечения у них неодинаковый состав навесного оборудования. Механическая часть мотора в целом не вызывает нареканий, однако он отметился некоторыми досадными недостатками.

Примерно после 30 000 км пробега двигатель начинает работать гораздо шумнее, то есть откровенно гремит, особенно при холодном пуске зимой. Источник шума — поршневая группа. Однако это не вызывает повышенного износа ­элементов и не является дефектом.

При плановой замене ремня ГРМ (каждые 120 000 км) важно внимательно осмотреть насос системы охлаждения. Частенько к этому времени он начинает подтекать. Если прозевать момент, антифриз разъест навесной ремень.

На дорестайлинговых машинах часто течет клапан управления фазовращателем на выпускном распредвалу. Он расположен сверху клапанной крышки, и струя масла бьет прямо в моторный щит. Главное — вовремя это заметить. Масло под давлением вытекает через умерший клапан очень быстро, и двигатель может «схватить» масляное голодание.

На «дореформенных» Фокусах у мотора 1.6 подтекает прокладка клапанной крышки. Обычно она начинает сопливить после 100 000 км пробега.

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Еще одна особенность двигателя 1.6 — не самый выдающийся ресурс генератора и стартера. У генератора отказывает реле-регулятор напряжения. На щитке появляется индикация отсутствия зарядки, хотя подключенный к клеммам аккумулятора вольтметр это не фиксирует. Причина кроется во внутренней неисправности реле, которое подключено к «мозгам» мотора по отдельной шине. Дилеры меняют генератор в сборе, а профильные фирмы успешно восстанавливают узел. У стартера быстро изнашивается втягивающее реле. Неофициалы поменяют его за разумные деньги.

Duratec 1.6 на «дореформенных» машинах отметился частой течью заднего сальника коленвала. Этим страдает и двухлитровый агрегат, хотя и реже. Производитель выпустил сервисный бюллетень, посвященный этой неисправности. При установке сальника нужно снимать масляный поддон, иначе новый уплотнитель в скором времени начнет протекать по своей нижней кромке. Усталость заводского сальника наступает примерно после второго ТО. Ее выдают следы на стыке двигателя и коробки передач. Хотя бывает, что так течет сальник первичного вала «сухого» робота PowerShift или обе манжеты сразу. Причем из-за этого масляный туман попадает на диски сцепления и их вилки, заметно сокращая ресурс узлов.

С апреля 2016 года на Фокусы российской сборки ставят моторы 1.6 отечественного производства (их выпускает завод в Елабуге). На сего­дняшний день за «нашими» двигателями не замечено проблем, отличающих их от зарубежных агрегатов.





Дизельный двигатель Duratorq 2.0 (140 л.с.)

Дизельный двигатель Duratorq 2.0 (140 л.с.) — разработка концерна PSA. Он был доступен только для «дореформенных» Фокусов. За всё время присутствия этой модификации на рынке продано мало машин, поэтому будем ориентироваться на более обширную статистику поведения этого мотора на Mondeo предыдущего поколения.

Двигатель считается довольно удачным на фоне конкурентов. Для него нехарактерны серьезные механические неисправности. При вынужденном ремонте можно использовать французские запчасти, они зачастую дешевле, найти их проще. Топливная аппаратура (ТНВД и форсунки) чувствительна к качеству топлива, но всё же ­стабильно выдерживает пробег 150 000 км.

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Если часто заезжать на сомнительные заправки, форсунки могут потребовать промывки уже после 50 000 км. Первое проявление их засорения на Фокусах — неустойчивый пуск холодного мотора. До того как прогреется, он работает крайне неровно и может даже несколько раз заглохнуть. Производитель выпустил технический бюллетень по этому поводу. Он предписал промывку форсунок несколькими банками топливной присадки, добавленными в бак. По опыту дилеров, эффективность этого метода — 50/50. Увы, демонтаж форсунок с дизельного мотора и их промывка на стенде обходятся дорого и таят целый ряд подводных камней.

К дилерам часто приезжают Фокусы с оплавленной крышкой топливного фильтра, снабженного обогревателем. Подобная ситуация знакома и по французским моделям, вооруженным этим мотором. Ремкомплект включает новую крышку и разъем (он тоже страдает). Оплавление обнаруживается визуально и никак не связано с каким-то определенным пробегом или возрастом автомобиля. Некоторым клиентам ремкоплект потребовался в гарантийный период аж дважды.

Сталкивались дилеры и со случаями окисления разъема и датчика положения механизма изменяемой производительности турбины, сопровождавшимися появлением соответствующей ошибки. Этим отличились Фокусы и Куги с самыми разными пробегами, причем независимо от возраста. Дилеры не занимаются ремонтом турбокомпрессоров, поэтому меняют дорогостоящий узел в сборе.

Классический шестиступенчатый автомат 6F35

Классический шестиступенчатый автомат 6F35 идет в паре только с мотором EcoBoost 1.5. Это совместная разработка компаний Ford и GM. В основе 6F35 — печально известная коробка 6T30/6T40, которую ставили преимущественно на Chevrolet Cruze и Астру предыдущего поколения. Однако Ford выпустил свою разработку на рынок позже коллег и изначально вытравил серьезные проблемы и детские болячки агрегата. На выходе получилась удачная коробка, лишенная существенных недостатков агрегата GM, среди которых малый ресурс гидроблока и его клапанов, а также разрушение стопорных колец тормозных барабанов, влекущее за собой полную гибель автомата.

Автомат 6F35 хорошо зарекомендовал себя на Кугах и Mondeo. К дилерам владельцы обращались из-за быстрого загрязнения масла по причине специфической работы механизма блокировки гидротрансформатора. Из-за продуктов износа фрикционных накладок жидкость заметно чернеет уже ко второму ТО. Чтобы продлить срок службы коробки, важно хотя бы частично менять масло через каждые 45 000 км пробега. На Фокусах пока не замечено подобного эффекта и поломок, но и машин с этой коробкой продано мало.

Робот PowerShift с сухим сцеплением

Робот PowerShift с сухим сцеплением идет в паре с бензиновыми моторами 1.6 и 2.0. Как и на машинах других производителей, коробка этого типа вызывает много нареканий. Большинство жалоб связано с низким ресурсом сцепления, а также с дерганьями и рывками при переключениях. Репутация «сухого» робота PowerShift даже хуже, чем у аналогичной DSG.

Производитель работает над повышением надежности и ресурса агрегата, но дело идет медленно. Ситуация с дерганьями и рывками практически не изменилась, а вот срок службы сцепления повышен существенно. Если на «дореформенных» Фокусах (особенно до 2013 года выпуска) замена узла чуть ли не каждые 30 000 км была обычным делом, то после рестайлинга количество таких обращений в гарантийный период существенно уменьшилось.

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У «сухого» фордовского робота быстро изнашиваются вилки сцепления и сальник первичного вала. Причем течь манжеты ускоряет смерть вилок. Под их пыльники попадает больше грязи, и они начинают подклинивать, еще быстрее убивая диски сцепления. На рынке появился комплект LUK, включающий сцепление, вилки и сальник. Он является набором оригинальных запчастей, цена — около 25 000 рублей.

Механическая часть коробки ожидаемо не капризничает. Подшипники, шестерни и синхронизаторы редко требуют замены. Подкачал внешний блок управления роботом. Он отказывает на машинах, выпущенных до 2013 года, из-за брака в пайке микросхемы. Производитель выпустил модернизированный модуль и провел сервисную кампанию по замене старых блоков. Но она коснулась не всех проблемных автомобилей, так как конкретные симптомы этой неисправности, описанные в бюллетене, не исчерпывали весь их возможный спектр.

Робот PowerShift с мокрым сцеплением шел только в паре с дизельным двигателем. На автомобилях всех производителей коробка этого типа доставляет гораздо меньше хлопот, нежели «сухой» агрегат. Ресурс сцепления стабильно переваливает за 100 000 км, а механическая часть страдает в основном у любителей светофорных гонок. Репутация «мокрого» робота Ford не хуже, чем у фольксвагеновских DSG.

Сервисмены рекомендуют придерживаться рекомендованного заводом интервала замены масла — 45 000 км или три года. При замене желательно промыть мехатронный модуль. У роботов этого типа масляный контур общий, и продукты естественного износа сцепления неизбежно попадают в мехатроник и его соленоиды.

Механические коробки передач в целом надежны, однако докучают незначительными болячками. В паре с бензиновым мотором 1.6 идет агрегат IB5, а с 2.0 — MTX75. Особенность обеих коробок — ощутимый шум (громыхание) при работе на «нейтрали». Не спасает даже полная переборка агрегатов, если владелец задается целью победить неприятный аккомпанемент.

У этих агрегатов часто текут сальники приводов. Сервисмены отмечают, что этой болезнью страдают коробки почти на всех моделях Ford. В 2014 году производитель выпустил технический бюллетень, согласно которому необходимо подбирать размер сальников при замене строго по VIN-коду автомобиля. Установлена применяемость манжет для конкретных коробок передач и периодов их производства. Масштабы бедствия заметно сократились, но течи до сих пор не побеждены полностью.

На Фокусе 3 применяются рулевые рейки двух типов: электрическая и гидравлическая. ГУР полагается модификациям с бензиновым мотором 1.6 в паре с роботом PowerShift.

Дилеры не фиксировали каких-либо проблем с гидравлической рейкой. Применяется классическая схема гидроусилителя с механическим насосом с ременным приводом.

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Стуки электрической рейки [1] производитель так и не победил, хотя периодически выпускает модифицированные узлы. Похожий неудачный опыт есть и у других брендов, среди них Mazda и Subaru. Стук электрореек не является неисправностью и не свидетельствует об износе. Это конструктивный недостаток, который не победить модернизациями. Профильные сервисы берутся за ремонт, но итоговое снижение шума носит лишь временный характер.

Вдобавок у электрической рейки пыльники рулевых тяг жесткие, ­с неудачным изгибом. При повороте руля они задевают за шарниры, издавая характерный щелчок, и быстро изнашиваются. Это касается только «дореформенных» машин.

В задней подвеске примерно к 100 000 км [2] массово капитулируют все сайлент-блоки и закисают крепления рычагов. Всё как у Фокуса 2. Отдельно доступны только оригинальные сайлент-блоки задних продольных рычагов. Остальные резинометаллические расходники для Фокуса 3 в запчасти не поставляют, и рычаги приходится менять в сборе, так как доступные заменители оригинальных сайлент-блоков через короткое время после запрессовки вываливаются из обойм.

К пробегу 100 000 км на всех модификациях Фокуса трескаются пыльники приводов. [3] Если прозевать этот момент, то первым сдается внутренний шарнир привода, известив об износе появлением вибраций. К счастью, он разборный и доступен как отдельная запчасть.

К 100 000 км пробега разрушаются задние сайлент-блоки передних рычагов. [4] К радости владельцев, они доступны как отдельные оригинальные запчасти.

Хруст при повороте руля вызван попаданием грязи и влаги в опорные подшипники передних амортизаторных стоек. Модернизированные элементы с улучшенной защитой начали ставить на конвейере с начала 2014 года. Передние и задние амортизаторы меняют редко, обычно они держатся не менее 100 000 км.

Нейтрализаторы [5] крайне чувствительны к качеству топлива. Это относится ко всем модификациям Фокуса в «дореформенном» исполнении. Некондиционное топливо провоцирует появление ошибки, сигнализирующей о низкой эффективности нейтрализатора. При визуальном осмотре повреждение его сот не обнаруживается, обычно их локальное оплавление происходит в скрытых полостях.

Кислородные датчики тоже требовательны к качеству бензина. Откровенный контрафакт вызывает появление белого налета на измерительной части, а также на свечах зажигания и сотах нейтрализатора. Эта неисправность характерна в основном для дорестайлинговых Фокусов, на обновленных подобное встречается редко. Однако и на свежих машинах кислородные датчики могут потребовать замены. Из-за некачественного бензина на любом пробеге возможно появление ошибки, сообщающей о медленной реакции «лямбд». Пресловутого белого налета на них нет, но их уже не вернуть к полноценной жизни.

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Вдобавок на «дореформенных» Фокусах с моторами 1.6 проводка заднего датчика кислорода касается термозащитного экрана нейтрализатора и обгорает. Из-за замыкания проводов в жгуте вылетает один из предохранителей, который отвечает также за цепь питания вентилятора охлаждения радиаторов.

На дорестайлинговых Фокусах иногда возникает коварная течь моторчика омывателя лобового стекла. Дилеры видели очень много машин с такой бедой. По проводам жгута жидкость добирается до блока кузовной электрики, расположенного в салоне. В лучшем случае возникает коррозия на разъемах со стороны модуля и проводки, а в худшем — жидкость попадает внутрь блока и выводит его из стоя. В итоге электрика автомобиля начинает жить своей жизнью. В 2013 году производитель выпустил модернизированные моторчики омывателя — с дополнительным уплотнителем со стороны его разъема — и соответствующий технический бюллетень, посвященный замене пострадавших элементов. Как отдельные запчасти доступны также жгут проводки и ремонтные коннекторы.

Пластиковый руль сильно затирается к 100 000 км, кожаное исполнение более стойкое. Вместе с пластиковым рулем обычно изнашивается и ручка механической коробки. Довольно быстро дряхлеют вставки из кожзама в комбинированном салоне. Остальные элементы интерьера ведут себя очень достойно.

СЛОВО ПРОДАВЦУ Александр Булатов, старший менеджер отдела оценки автомобилей с пробегом компании «У Сервис+». Автомобили марки Ford всегда отличались хорошей ликвидностью на вторичном рынке, и даже провальный во многих отношения Focus 3 не стал исключением. Удивительно, но довольно хорошо продаются все его модификации. Аутсайдер в этом пуле — машины с мотором 85 л.с., в бедной комплектации. Такие тоже находят своего покупателя, просто потребуется время. Отлично уходят Фокусы в комплектации Titanium, причем даже с роботизированной коробкой. Она вызывает много нареканий, но людей это не особо пугает, хотя многие с опаской относятся к роботам. Материалы по теме Рыночные гиды: доверять ли фирме подбор автомобиля Фокусов с дизельным мотором очень мало на рынке, статистика по ним скудная. Но если ориентироваться на старшие модели, например на Mondeo, интерес к такой модификации высок. Версии с мотором EcoBoost 1.5 уже появились на вторичке, их разбирают очень быстро: подкупает наличие классического автомата. Уровень цен на машины второго и третьего поколений — лишнее доказательство провала «третьего» Фокуса. К примеру, Focus 2 выпуска 2008–2009 годов в хорошем состоянии, с бензиновым мотором 2.0 и автоматом стóит как его последователь 2012 года рождения с аналогичным двигателем. Я рекомендую покупать Focus 3 исключительно с механической коробкой, дабы избежать неизбежных и крупных трат на ремонт робота. Лучше всего рассматривать версии с мотором 1.6 (125 л.с.), в богатой комплектации. Советую искать машины у дилеров или поручить это дело проверенным подборщикам. Ведь высокая ликвидность автомобиля вызывает повышенный интерес и у криминальных структур.

ИТОГ

Ford Focus 3 — яркий пример подержанного автомобиля, чье здоровье и поведение напрямую зависят от его модификации и года выпуска. Если вы всё же лелеете мечту купить себе такой Focus с пробегом, имеет смысл рассматривать исключительно обновленные машины, у которых устранены детские болячки и повышена надежность ­отдельных узлов. И лучше обходить стороной Фокусы с «сухим» роботом.

Фото: Стас Панин и Ford