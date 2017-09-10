Бензин или дизель? Неожиданный результат

Вечный спор — дизель или бензин. Что выгоднее в эксплуатации? На чем удобнее ездить? Какую машину дешевле обслуживать? Ответ дадут два Тигуана — бензиновый 1.4 TSI и дизельный 2.0 TDI одинаковой мощности 150 л.с. Оба с полным приводом и роботизированными коробками передач DSG.
|
|
VW TIGUAN 1.4 TSI, 150 л.с.*
|
VW TIGUAN 2.0 TDI, 150 л.с.*
|
Снаряженная / полная масса
|
1576 / 2150 кг
|
1696 / 2270 кг
|
Время разгона 0–100 км/ч
|
9,2 с
|
9,3 с
|
Максимальная скорость
|
198 км/ч
|
200 км/ч
|
Топливо / запас топлива
|
АИ-95 / 58 л
|
ДТ / 58 л
|
Расход топлива: город. / загород. / смешан. цикл
|
8,8 / 5,6 / 6,8 л / 100 км
|
7,6 / 5,1 / 6,1 л / 100 км
|
ДВИГАТЕЛЬ
|
Тип
|
бензиновый
|
дизельный
|
Конфигурация / число клапанов
|
Р4 / 16
|
Р4 / 16
|
Рабочий объем
|
1395 см³
|
1968 см³
|
Мощность
|
110 кВт/150 л.с. при 5000–6000 об/мин
|
110 кВт/150 л.с. при 3500–4000 об/мин
|
Крутящий момент
|
250 Н·м при 1500–3500 об/мин
|
340 Н·м при 1750–3000 об/мин
|
ТРАНСМИССИЯ
|
Тип привода
|
полный
|
полный
|
Коробка
|
Р6
|
Р7
*Данные производителя.
Ожидания и реальность
Зачастую заявленные производителем тягово‑мощностные характеристики не соответствуют реальным. Почему? Обычно производитель снимает данные с маховика двигателя, не учитывая потерь при передаче крутящего момента на колёса. Нас же интересуют не теоретические, а максимально приземленные данные, - поэтому отправляемся на динамометрический стенд.
Наш многолетний опыт показывает, что дизельные машины демонстрируют на стендах более высокие показатели относительно «бумажных», а бензиновые — наоборот. Так получилось и на сей раз. Tiguan 1.4 TSI выдал 147,3 л.с. и 236,1 Н·м (по паспорту — 150 л.с. и 250 Н·м), а дизельный 2.0 TDI — 153,5 л.с. и 333 Н·м (заводские данные — 150 л.с. и 320 Н·м). Расхождения с заявленными параметрами — в рамках погрешности измерений и приличий.
|
1.4 TSI, 150 л.с.
|
2.0 TDI, 150 л.с.
Но вот что интересно: бензиновый Tiguan в городе воспринимается более драйверским. Отчасти потому, что от малолитражного турбомотора не ждешь особой прыти. Да и легкая педаль газа дает эффект: чуть нажал — помчал. Но за пределами мегаполиса бензиновой сказке приходит конец. По быстрым извилистым дорожкам TDI едет вкуснее, хотя и тяжелее на 120 кг, - перед поворотами даже приходится приотпускать педаль, тогда как на увядающем с ростом скорости бензиновом Тигуане едешь всё время с педалью в полу. Даже если чужд гоночных амбиций, разницу ощутишь. Увереннее чувствуешь себя с дизелем и вне асфальта — он охотнее тянет с самых низов и менее склонен к турбозаминкам.
Приятного аппетита!
Дизели априори экономичнее бензиновых моторов, вопрос — насколько в нашем конкретном случае? Мы прогнали Тигуаны по тарированным маршрутам в несколько сот километров каждый. Имитировали городской, загородный и смешанный циклы. Мы не ставили задачу добиться минимального расхода, а пытались вычислить реальный аппетит в абсолютно равных условиях. Постарались предусмотреть всё, включая человеческий фактор: водители менялись машинами на середине каждого отрезка. Расход оценивали не по данным трип-компьютеров, которые часто лукавят, а методом долива: запаслись канистрами, мерными стаканчиками и терпением.
Впрочем, не горючкой единой. Надо еще и обслуживать технику. Если раньше у большинства дизельных машин межсервисный интервал был короче, чем у бензиновых, то сейчас они сравнялись. Так, обоим Тигуанам предписано проходить ТО каждые 15 000 км. У официального дилера плановые работы для дизельной машины до пробега 100 000 км обойдутся лишь на 8546 рублей дороже, чем для бензиновой. Впрочем, достаточно разок залить где-нибудь некачественную солярку — и чистка топливной аппаратуры сведет на нет всю экономию на топливе, которую мы насчитали выше. Это лотерея.
По части полисов ОСАГО и налогов — паритет.
Сухой остаток
Итак, с учетом расходов на ТО и топливо на пробеге 100 000 км дизельный Tiguan сэкономит 89 164 рубля. Неплохо! Но все преимущества перечеркивает цена: дизельная машина дороже на ту же сотню тысяч рублей. Так что, если планируете купить Tiguan 2.0 TDI в расчете отбить все затраты на топливе, трижды подумайте: чтобы выйти в ноль, придется намотать 110 000–130 000 км в идеальных условиях — без внеплановых ремонтов. В некоторых регионах разница в цене дизельного топлива и 95‑го бензина достигает двух-трех рублей — и тогда окупить дизель можно за 50 000–80 000 км.
Впрочем, многие покупатели выбирают дизельную модификацию не из-за экономичности. Машина с высоким крутящим моментом на низах уверенее ездит по бездорожью и легче таскает тяжелый прицеп. Приятна автономность: Tiguan 2.0 TDI пробегает на одном баке до 1000 км, а бензиновый — около 800 км. Наконец, ликвидность дизельного Тигуана в достойном состоянии на вторичном рынке выше.
Резюме: если эксплуатировать машину преимущественно в городе и менять ее через три-четыре года, нет смысла переплачивать за дизель. Любите дальние автопутешествия, таскаете прицеп, предпочитаете запас тяги под педалью и не боитесь наших морозов? Тогда дизель — ваш вариант.
Кар-индекс учитывает эксплуатационные расходы на пробеге 70 000 км: плату за регистрацию и техосмотр, транспортный налог, затраты на ОСАГО, топливо и плановые ТО, а также потери при перепродаже машины.
Легенды и мифы дизелей
- Шумно работают. Громче бензиновых — факт. Но разница уже не столь велика: жесткого тракторного тарахтения в салоне Тигуана нет и в помине. Я покатал пару друзей-знакомых, и никто не заметил, что едем на дизельной машине. Лишь после наводящих вопросов пассажиры понимали, в чем подвох. То же касается вибраций: на руле и сиденьях дизельного Тигуана их лишь чуть больше, причем разницу ощущаешь только на холостых оборотах.
- Легко нарваться на некачественную солярку. В крупных городах и на брендовых АЗС риск минимален. Где-нибудь в глубинке с не меньшей вероятностью можно залить и паленый бензин — современному высокофорсированному турбомотору тоже будет больно. А вот нарваться в межсезонье на летнюю солярку — легко. Проблема решаема. Во‑первых, многие дизельные машины, в том числе Tiguan 2.0 TDI, оснащены обогревом топливных фильтров. Во‑вторых, есть присадки-антигели; флакона за 300 рублей хватает на 200–600 литров дизтоплива.
- В дизельных машинах холодно зимой. Это утверждение актуально только для довольно старых автомобилей. Подавляющее большинство современных штатно оснащено дополнительными автономными и предпусковыми подогревателями или фенами-отопителями. Tiguan не исключение, поэтому никаких проблем с прогревом и поддержанием требуемой температуры за время теста, выпавшего на последние морозные деньки, у нас не возникло.
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