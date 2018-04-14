Голый, но не смешной: новый Ford Focus в базовых версиях

На этой неделе Ford Focus четвертого поколения впервые появился на публике в своих самых нарядных одеяниях. Но кассу производителю будут делать не топ-версии, а те, что подешевле. Давайте к ним присмотримся.

Ford Focus
Ford Focus

Ford > Focus

Технические подробности о новом Фокусе можно узнать из нашего материала от 10 апреля, а здесь мы хотим показать вам базовую версию Trend, которая уже появилась на германском потребительском сайте Ford. В пресс-релизах такие машины никогда не показывают, потому как выглядят они не очень презентабельно, но в случае с Фокусом все на самом деле не так уже плохо. Все детали — в нашей галерее.

Голый, но не смешной: новый Ford Focus в базовых версиях

Фото: Ford

Голый, но не смешной: новый Ford Focus в базовых версиях
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Отзывы о Ford Focus (2)

Ford 2007 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Наилучшая управляемость из всех знакомых, лично мне, автомобилей. Электронные прибамбасы, ABS, IVD и прочее, вполне достойные.

Недостатки:

Двигатель дохловат и прожорлив. Шумноват.

Комментарий:

Надежность на высоте, не ломается ничего.

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