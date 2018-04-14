Голый, но не смешной: новый Ford Focus в базовых версиях

На этой неделе Ford Focus четвертого поколения впервые появился на публике в своих самых нарядных одеяниях. Но кассу производителю будут делать не топ-версии, а те, что подешевле. Давайте к ним присмотримся.

Технические подробности о новом Фокусе можно узнать из нашего материала от 10 апреля, а здесь мы хотим показать вам базовую версию Trend, которая уже появилась на германском потребительском сайте Ford. В пресс-релизах такие машины никогда не показывают, потому как выглядят они не очень презентабельно, но в случае с Фокусом все на самом деле не так уже плохо. Все детали — в нашей галерее.

В марте Ford объявил рублевые цены на обновленный среднеразмерный кроссовер Explorer.

Также в марте Ford анонсировал возрожденный брутальный рамный внедорожник Bronco.

Фото: Ford