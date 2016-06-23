Большой тест штатных фар: стоит ли переплачивать за оптику?

Чем дороже автомобиль, тем лучше светят его фары? Не факт! Это наглядно подтверждает световой тест «За рулем», в котором состязаются на эффективность светотехники 11 самых популярных на российском рынке машин.

Принято считать, что ксеноновые фары по определению лучше галогенных и всегда уступают светодиодным. Так бывает не всегда. Многое зависит не столько от источника света, сколько от конструкции фары. А поскольку немало моделей предлагается с разными источниками света, мы составили свой уникальный рейтинг машин — по эффективности света.

Посмотрим, стóит ли доплачивать за более продвинутую оптику.

На Дмитровском автополигоне мы собрали 11 популярных машин, которые начнут формировать световой рейтинг журнала «За рулем». В дальнейшем будем пополнять этот список другими моделями, чтобы наши читатели имели возможность учитывать этот весьма важный в наших широтах ­фактор при выборе нового автомобиля.

Базовая комплектация: галогенные фары; от 934 000 руб. Тестовые машины: галогенные фары + светодиодные противотуманные фары с функцией подсветки поворотов; от 1 114 990 руб. Тестовые машины: полностью светодиодные фары + противотуманные фары с функцией подсветки поворотов; от 1 194 990 руб. Renault Kaptur



Базовая комплектация: галогенные фары: от 1 019 000 руб. Тестовая машина: галогенные фары + противотуманные фары; от 1 029 100 руб. Тестовая машина: адаптивные полностью свето­диодные фары + противотуманные фары с функцией подсветки поворотов; от 1 228 600 руб. Skoda Octavia



Базовая комплектация: mi-DO: линзованные галогенные фары; от 536 000 руб.; on-DO: рефлекторные галогенные фары; от 461 000 руб. Тестовая машина: mi-DO: линзованные галогенные фары + противотуманные фары; от 594 000 руб. on-DO: рефлекторные галогенные фары + противо­туманные фары; от 493 000 руб. Datsun mi-DO и Datsun on-DO



Базовая комплектация: рефлекторные галогенные фары; от 709 900 руб. Тестовая машина: рефлекторные галогенные фары + противотуманные фары; от 819 900 руб. Тестовая машина: линзованные галогенные фары с функцией подсветки поворотов + противотуманные фары; от 919 900 руб. Kia Rio



Базовая комплектация: рефлекторные галогенные фары. Solaris — от 654 900 руб.; Creta — от 819 900 руб. Тестовая машина: Solaris — галогенные фары с линзами и функцией подсветки поворотов + противотуманные фары; от 847 900 руб. Тестовая машина: Creta — галогенные фары с линзами и функцией подсветки поворотов + противотуманные фары; от 977 900 руб. Hyundai Solaris и Hyundai Creta



Базовая комплектация: рефлекторные галогенные фары; от 584 900 руб. Тестовая машина: рефлекторные галогенные фары + противо­туманные фары; от 700 900 руб. Лада Веста SW Cross



Из пятерки лидеров продаж на наш тест попали четыре модели. Kia Rio пригнали на испытания в двух версиях — с рефлéкторными фарами и с линзованными, которыми оснащают дорогие версии. На Весте во всех исполнениях установлены одинаковые световые приборы. Hyundai Creta и Solaris представлены с линзованной оптикой, положенной машинам в максимальной комплектации (версии попроще мы обязательно проверим в следующий раз по этой же методике и включим в единый рейтинг, сопоставив с нынешними результатами). Гранту, еще одну модель из топ‑5, решили не брать: у дилеров вот-вот появится рестайлинговый вариант. А значит, обновленная Гранта — первый кандидат для следующего светового теста.

Каптюры с галогенками и со светодиодными фарами мы уже сравнивали (ЗР, № 4, 2018). Но то было в других погодных условиях, так что замеры не грех повторить. Еще одна пара машин с разными источниками света — Октавии: галогенки в базовой версии и Bi-LED-фары в качестве опции.

Последняя пара — Датсуны: седан on-DO и хэтчбек mi-DO. Хэтчбек не входит даже в топ‑25 рынка, но не взять его на тест было бы неправильно. Дело в том, что у этих машин разные галогенные фары: на седане — с рефлекторами, а на хэтчбеке — с дополнительными линзами. Узнаем, есть ли превосходство у пятидверки с более продвинутыми (теоретически) источниками света.

Превосходство лидера над аутсайдером гигантское: фары бьют почти на 200 метров дальше!

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Методика замеров отработана нами давно. Перед машиной расставляем «сетку» из конусов с шагом 10 метров. Люксметром Testo 540 измеряем освещенность у каждой вешки и по этим данным определяем световой пучок. Замеры — поочередно для ближнего и дальнего света. Границу света и тьмы проводим по показаниям прибора в один люкс: всё, что ниже, водитель воспринимает как полную темноту. Для корректности замеров перед началом теста устанавливаем во все галогенные фары одинаковые лампы. И конечно, проверяем правильность настройки света перед вертикальным ­экраном.

По умолчанию Каптюру положены галогенные фары с лампами Н1 в секциях ближнего и дальнего света. LED-оптика — привилегия топовой комплектации Extreme. В режиме ближнего света превосходство новых технологий оказалось незначительным: предельная дальность — 90 метров против 80 метров у базовых фар. Зато пучок у светодиодных фар шире и равномернее, ехать с таким светом комфортнее. Впрочем, в обоих случаях ближний свет у Каптюра невыдающийся.

Переключение на дальний привело практику в соответствие с теорией. Лампы накаливания иссякают на отметке «200 м», а светодиоды добивают до 280 метров и лучше освещают обочины.

Светодиодные противотуманки, уме­ющие автоматически включаться на поворотах, устанавливают на машины в комплектациях Play и Style. Лучи бьют под углом 90 градусов, и результат их усилий виден не через ветровое стекло, а через боковое — неплохая помощь в темных дворах и проездах плохо освещаемых многоэтажных гаражей. Работает система на скорости до 40 км/ч — больше и не нужно. Интересная особенность: при включении задней передачи загораются обе противотуманки. Kaptur не знает, куда будет крутить руль водитель, и еще до начала движения подсвечивает потенциальные опасности с обеих сторон.

Итак, Renault Kaptur не блеснул дальнобойностью головного света, хотя превосходство LED-фар над галогенками все-таки продемонстрировал.

Octavia с галогенками первой выехала на измерительный рубеж и поначалу озадачила. Ближний свет добил лишь до 70 метров. Столь слабого результата не ожидаешь от продвинутых технологий концерна Volkswagen. Но в режиме дальнего света Octavia реаби­литировалась, отправив замерщика аж на 350 метров. Для галогенок это фантастический результат! Причем пучок оказался совсем не узким, как это часто бывает у простой базовой оптики. Так, на импровизированной левой обочине люксметр показал нули лишь на 290‑метровой отметке. В обеих секциях фар Шкоды стоят лампы Н7.

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Противотуманный свет добавляет яркости в зоне перед бампером и помогает при маневрах во дворах. По умолчанию нижние фары не умеют включаться при поворотах автоматически. Эта функция появляется в топовой комплектации Style, а выбравшим промежуточный уровень Ambition придется доплатить 5700 рублей.

А вот LED-светотехника Октавии сразу показала, что такое высокие технологии. Ближний свет достал до 170‑метровой вешки, а при замерах дальнего я чуть не переломал ноги: в 380 метрах от машины гладкий асфальт сменился неровным булыжником дорог специального назначения. Так далеко заходить на тесте фар еще не приходилось. И снова отметим выдающуюся ширину светового пучка: по обеим обочинам он работал на дистанции до 330–360 метров.

В поворотах Octavia с топовыми фарами помогает и автоматическим включением противотуманок, и дополнительными секциями основной оптики. Последние включаются сами, как только скорость падает ниже 60 км/ч.

Цена крутой оптики с омывателем фар — 49 900 рублей. Можно доплатить 10 800 рублей за функцию автоматического переключения с ближнего света на дальний и обратно. Я заплатил бы. Переход на принципиально другой уровень освещенности особенно заметен на фоне неважного ближнего света галогенных фар.

Пара Датсунов представляет собой маркетинговый парадокс. При создании «бюджетников» низшего ценового сегмента надо бы изо всех сил экономить, в первую очередь за счет унификации с соплатформенной моделью Лада Калина. Тем загадочнее решение ставить на седан и хэтчбек абсолютно разные фары.

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Седан Datsun on-DO вооружен простенькой рефлéкторной оптикой под двухнитевую лампу Н4, служащую источником и ближнего, и дальнего света. Результат в нашем тесте невыдающийся, но с учетом класса и цены машины его можно считать приемлемым: 80 метров для ближнего света и 240 метров для дальнего. Пучок равномерный и широкий.

Хэтчбек mi-DO отметился резкой границей света и тени (это характерно для фар с линзами). Не очень комфортно смотреть вперед даже в статике, не говоря уже о езде. Вдобавок лампы Н7 отказались освещать дорогу дальше 60 метров в режиме ближнего света и 230 метров в режиме дальнего. Показалось даже, что по пути от зарулевского техцентра в Тушине до полигона сбилась настройка фар, - но повторная проверка показала, что всё в порядке. Существенная переплата за хэтчбек по сравнению с седаном (в схожих комплектациях — около 20% разницы в цене) мне и раньше казалась ­неоправданной, а после наглядного сравнения фар — тем более. С позиций оценки головного света вывод однозначный: из двух Датсунов разумнее выбрать седан on-DO.

Помощь от противотуманных фар небольшая. И у седана, и у хэтчбека зону между бампером и началом пятна ближнего света они подсвечивают хорошо, но обочины остаются в тени.

Эффективность освещения зависит не столько от источников света, сколько от конструкции фар.

Кстати, mi-DO заслужил еще один минус. Никакая другая машина нашего теста не доставила столько хлопот с заменой ламп. Колодцы с обратной стороны фар слишком глубокие, орудовать в них рукой сложно. Вдобавок разработчики применили нестандартную фиксацию ламп. Никто из тестовой группы не смог оперативно поменять лампы на mi-DO — пришлось повозиться.

На Kia Rio ставят фары двух типов. В большинстве комплектаций — рефлéкторная оптика под лампу Н4. Версиям Prestige и Premium положена продвинутая светотехника с лампой НВ3 и линзой. В ней за смену ближнего света на дальний отвечает шторка с электроприводом. Кроме того, дополнительная лампа Н7 включается при повороте руля, освещая зону для маневра. Для бюджетной машины это очень хороший набор!

Сначала отправляем на замеры базовую версию с галогенками. Ближним светом она «дотянулась» до 90 метров, дальним — до 260 метров. Не самый плохой результат для простенькой начинки.

Чем ответят фары с линзами? В режиме ближнего света превосходство очень незначительное (+ 10 м относительно ламп Н4), дальний оказался «дальше» на 70 метров (330 м). Пучок шире и ярче, так что польза от переплаты есть.

Противотуманные фары в темных поворотах помогают слабо, зато дополнительная секция «дорогой» фары отработала выше всяких похвал. Включается она на скорости до 100 км/ч, и этот предел неоправданно высок: что толку от этой секции на трассе? А вот во дворах маневрировать с ней проще.

Renault Kaptur

Skoda Octavia

Datsun mi-DO

Kia Rio

Hyundai Creta

Лада Веста SW Cross



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Вывод: фары более дорогих Rio светят лучше, а значит, выше уровень активной безопасности. Однако запасные лампы HB3 нужно всегда иметь при себе — в придорожном магазинчике их может не оказаться. Менять лампы несложно, справится любой водитель.

Для Соляриса и Креты, как и для родственного Kia Rio, предлагается два варианта фар: с лампами Н4 для простых комплектаций и HB3 со шторкой — для максимальных. Разница между ними видна на примере того же Rio. Поэтому мы пошли другим путем. Взяв пару моделей Hyundai, оснащенных галогенными фарами с линзами, выясним, есть ли принципиальная разница в свете между седаном и кроссовером одной ценовой категории.

По дальности вышел паритет. Solaris осветил ближним светом 130 метров, Creta — 120 метров. Для дальнего света результат составил 250 и 270 метров соответственно. При этом у кроссовера пучок на глаз более яркий, равномерный и широкий. Яркие противотуманки почти не захватывают обочины, но ситуацию исправляет статическая подсветка поворотов отдельной лампой Н7. Как и на Kia, работает она на скорости до 100 км/ч.

Водитель Соляриса с включенными противотуманками видит обочины немногим лучше, чем только с ближним светом . А вот подсветка ­поворотов работает отлично. То же касается и автомобилей Kia Rio и Hyundai Creta.

В целом свет Креты понравился чуть больше. Не сбрасываем со счетов и более высокую посадку, которая улучшает обзорность. Понятно, что машины по назначению разные, но если выбирать по качеству освещения дороги, то лучше отдать деньги за кроссовер.

У Весты головной свет от комплектации к комплектации не меняется. Разве что машинам в люкс-исполнениях дополнительно положены противотуманки. За ближний свет отвечают лампы Н7, за дальний — Н1. Тип как таковой на эффективность света не влияет, а разные лампы — это не слишком удобно. Когда в обеих секциях установлены одинаковые источники света, погасший ближний можно быстро восстановить, поставив вместо перегоревшей лампу дальнего света. С Вестой так сделать не получится.

С водительского места Весты эффект от работы противотуманных фар практически незаметен.

Я почти три года езжу на Весте и считаю, что хорошие фары — одно из главных ее достоинств. Тест подтвердил мое субъективное мнение. Ближним светом Веста «дотянулась» до конуса, стоявшего на 130‑метровой отметке! А дальний иссяк только к 290‑метровой вешке. Для замеров мы взяли не редакционный седан, рассеиватели которого несут на себе печать 65 тысяч пройденных километров, а свежий универсал Веста SW Cross, чьи фары работают в полную силу.

Противотуманки разочаровали: светят только вперед, причем довольно слабо. По предварительной информации, на грядущей Весте Sport вазовцы реализовали функцию подсветки поворотов с их помощью. Если фары в бампере останутся прежние, пользы от новшества не будет. Понятно, что так дешевле, чем внедрять дополнительную секцию в блок-фару, как на Kia и Hyundai, - но ведь это решение приносит реальную пользу, что и подтвердили «корейцы».

И ведь не скажешь теперь: «Зато Веста дешевле». В простых комплектациях — да, дешевле. Но за цену Весты в топовых исполнениях можно купить Hyundai Solaris с продвинутыми фарами. Вот и думайте.

100 км/ч — только с дальним! Среднее время реакции водителя — около 0,8 секунды. Для срабатывания тормозной системы (выбор холостого хода педали, повышение давления в магистрали, подвод колодок) требуется еще около 0,3 секунды. Итого — больше секунды! На скорости 100 км/ч машина за секунду успевает проехать почти 28 метров. Еще 40–45 метров займет непосредственно торможение на сухом асфальте. Итого для полной остановки понадобится не менее 70 метров. Если учесть, что ­наиболее удаленная точка, которую освещают фары ближнего света, находится на правой обочине, а не перед глазами водителя (не на полосе движения), можно сделать однозначный вывод: езда с ближним светом фар на неосвещенных трассах со скоростью свыше 100 км/ч в подавляющем большинстве случаев небезопасна! Вовремя переключайтесь на дальний свет — и своевременно переходите на ближний во избежание ослепления водителей встречного транспорта.

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Безоговорочный лидер теста — Skoda Octavia со светодиодными фарами. Пример удачного союза современных технологий и прекрасной работы инженеров. Неприятно удивила Octavia c галогенками — ближний свет у нее чересчур «ближний».

Из более доступных и массовых автомобилей лучше всех светят фары Весты SW Cross — по качеству света она даже лучше, чем топовые модели Kia и Hyundai. На последних строчках нашего рейтинга — Datsun mi-DO и Renault Kaptur с галогенными фарами.