Стоит ли переплачивать за светодиодные фары при покупке недорогого автомобиля? Чтобы дать ответ на этот вопрос, тест-группа «За рулем» взяла два Каптюра — один с галогенками, другой с холодным светодиодным «взглядом» — и погоняла их по своей фирменной методике в режиме ближнего и дальнего света.

Фары с разными источниками света можно отличить друг от друга по спектру. Теплый желтый оттенок (цветовая температура примерно 2700 К) — у галогенок, близкий к дневному свету (около 5500 К) — у светодиодных ламп.

Основное достоинство светодиодных фар перед галогенными вовсе не в том, что они экономят электроэнергию: выгода копеечная. Главный плюс в том, что спектр таких ламп ближе к дневному свету, из-за чего освещаемые ими предметы мы видим в естественных цветах. Глаза водителя меньше напрягаются, усталость приходит позже, и это положительно влияет на безо­пасность. А поскольку источников света может быть не один, не два, а несколько десятков, появляется больше возможностей сформировать световой пучок оптимальной формы: освещаем всё, что нужно, не ослепляя встречных.

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Но это в теории, которая пока работает лишь в случаях с технически сложной и дорогой светотехникой на машинах премиум-класса. Например, умные матричные светодиодные фары умеют приглушать часть светового потока, чтобы не ослеплять других водителей, и способны лупить дальним светом на расстояние до полуки­лометра.

Бюджетная светотехника существенно проще, ее возможности гораздо скромнее, поэтому технические характеристики недорогих светодиодных фар, мягко говоря, далеки от идеала. Неоднократно к нам в руки попадали машины с бюджетными светодиодными фарами (например, Nissan Tiida и X-Trail, Mazda 6, Lexus LX, Toyota Land Cruiser 200), и они всегда проигрывали таким же автомобилям, но оснащенным традиционными галогенками. Понтов много, а толку чуть.

Но постепенно светодиодная светотехника совершенствуется. И вот-вот она станет способна конкурировать по световым характеристикам с галогенками даже на недорогих машинах.

За ближний свет отвечают четыре светодиода, распределенных по двум секциям рефлектора. Четыре светодиода в соседней третьей секции формируют пучок дальнего света. Энергопотребление примерно в четыре раза меньше, чем у галогенных фар.

Kaptur и Kaptur

Renault Kaptur — первый компактный кроссовер с LED-светотехникой. В топовом исполнении он оснащен светодиодной головной оптикой с технологией Pure Vision и динамическими указателями поворота. Такой же Kaptur с обычными галогенными фарами обойдется на 60 тыс. рублей дешевле.

Берем два Каптюра — один с галогенками, другой с холодным светодиодным «взглядом» — и прогоняем их по нашей «световой» методике.

Автомобили по очереди занимают исходную позицию перед размеченной конусами площадкой. Расстояние между конусами в длину и ширину составляет 10 метров. ­Эдакая шахматная доска. В режиме ближнего и дальнего света замеряем люксметром освещенность у каждой «вешки» и получаем диаграммы светораспределения, которые наглядно показывают, какие фары лучше светят.

Светить везде

На Каптюре с галогенками я проехал несколько десятков тысяч километров — и не могу поставить этим фарам за работу выше четверки с минусом. Инструментальные замеры освещенности подтвердили мою оценку. При включенном ближнем свете люксметр показал ноль на 80 метрах — далеко не выдающийся результат. В режиме дальнего света последнее значение, отличное от нуля, зафиксировано на 170 метрах.

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А со «светодиодным» Каптюром словно прозреваешь! Разница в результатах замеров — полуторакратная. На 120 метрах люксметр еще фиксировал слабую освещенность (0,6 люкса) в режиме ближнего света. Причем световой пучок оказался не только длиннее, но и шире, что опять-таки на руку водителю. В режиме дальнего света преимущество скромнее, но оно есть: последние лучики прибор поймал на расстоянии 200 метров.

Затем мы прогнали обе машины по нашему стандартному тестовому маршруту, проложенному по дорогам общего пользования. Со светодиодными фарами ехать легче и безопаснее. Они и бьют дальше галогенок, и граница света у них более размытая: нет эффекта «закрытого занавеса» — четкого разделения на свет и темноту. Кроме того, в белом спектре глазам легче воспринимать окружающую обстановку.

А ремонт? «Поймаешь» камень — отдашь за новую фару 35–40 тысяч рублей (цéны официальных дилеров). За эти деньги можно купить пять галогенных фар.

Кое-что можно сэкономить на лампочках. Галогенки периодически перегорают, а ресурс блока светодиодов, формирующего пучок ближнего света, составляет около 4000 часов — хватит лет на десять. За это время выложишь за галогенки и их замену (многие поручают эту операцию сервисменам) от 5000 до 7000 рублей.

С верхней точки хорошо видно, насколько лучше светят светодиодные фары Каптюра по сравнению с галогенками. Они не только «дальнобойнее», но и обладают более широким «кругозором».

Брать или нет?

В случае с Каптюром — да. Его светодиодный свет лучше галогенок по всем параметрам. Как следствие — более безопасная езда в темное время. Kaptur доказал, что вышеизложенная теория теперь справедлива и для недорогих машин.

Напоследок — подсказка маркетологам: правильнее было бы предлагать такие фары в качестве опции, а не составлять под них «эксклюзивную» комплектацию.