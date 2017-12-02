Светодиоды против галогенок — спецтест

Стоит ли переплачивать за светодиодные фары при покупке недорогого автомобиля? Чтобы дать ответ на этот вопрос, тест-группа «За рулем» взяла два Каптюра — один с галогенками, другой с холодным светодиодным «взглядом» — и погоняла их по своей фирменной методике в режиме ближнего и дальнего света.

Renault Kaptur
Renault Kaptur

Renault > Kaptur

Фары с разными источниками света можно отличить друг от друга по спектру. Теплый желтый оттенок (цветовая температура примерно 2700 К) — у галогенок, близкий к дневному свету (около 5500 К) — у светодиодных ламп.
Фары с разными источниками света можно отличить друг от друга по спектру. Теплый желтый оттенок (цветовая температура примерно 2700 К) — у галогенок, близкий к дневному свету (около 5500 К) — у светодиодных ламп.

Основное достоинство светодиодных фар перед галогенными вовсе не в том, что они экономят электроэнергию: выгода копеечная. Главный плюс в том, что спектр таких ламп ближе к дневному свету, из-за чего освещаемые ими предметы мы видим в естественных цветах. Глаза водителя меньше напрягаются, усталость приходит позже, и это положительно влияет на безо­пасность. А поскольку источников света может быть не один, не два, а несколько десятков, появляется больше возможностей сформировать световой пучок оптимальной формы: освещаем всё, что нужно, не ослепляя встречных.

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Но это в теории, которая пока работает лишь в случаях с технически сложной и дорогой светотехникой на машинах премиум-класса. Например, умные матричные светодиодные фары умеют приглушать часть светового потока, чтобы не ослеплять других водителей, и способны лупить дальним светом на расстояние до полуки­лометра.

Бюджетная светотехника существенно проще, ее возможности гораздо скромнее, поэтому технические характеристики недорогих светодиодных фар, мягко говоря, далеки от идеала. Неоднократно к нам в руки попадали машины с бюджетными светодиодными фарами (например, Nissan Tiida и X-Trail, Mazda 6, Lexus LX, Toyota Land Cruiser 200), и они всегда проигрывали таким же автомобилям, но оснащенным традиционными галогенками. Понтов много, а толку чуть.

Но постепенно светодиодная светотехника совершенствуется. И вот-вот она станет способна конкурировать по световым характеристикам с галогенками даже на недорогих машинах.

За ближний свет отвечают четыре светодиода, распределенных по двум секциям рефлектора. Четыре светодиода в соседней третьей секции формируют пучок дальнего света. Энергопотребление примерно в четыре раза меньше, чем у галогенных фар.
За ближний свет отвечают четыре светодиода, распределенных по двум секциям рефлектора. Четыре светодиода в соседней третьей секции формируют пучок дальнего света. Энергопотребление примерно в четыре раза меньше, чем у галогенных фар.

Kaptur и Kaptur

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Renault Kaptur — первый компактный кроссовер с LED-светотехникой. В топовом исполнении он оснащен светодиодной головной оптикой с технологией Pure Vision и динамическими указателями поворота. Такой же Kaptur с обычными галогенными фарами обойдется на 60 тыс. рублей дешевле.

Берем два Каптюра — один с галогенками, другой с холодным светодиодным «взглядом» — и прогоняем их по нашей «световой» методике.

Автомобили по очереди занимают исходную позицию перед размеченной конусами площадкой. Расстояние между конусами в длину и ширину составляет 10 метров. ­Эдакая шахматная доска. В режиме ближнего и дальнего света замеряем люксметром освещенность у каждой «вешки» и получаем диаграммы светораспределения, которые наглядно показывают, какие фары лучше светят.

Светить везде

На Каптюре с галогенками я проехал несколько десятков тысяч километров — и не могу поставить этим фарам за работу выше четверки с минусом. Инструментальные замеры освещенности подтвердили мою оценку. При включенном ближнем свете люксметр показал ноль на 80 метрах — далеко не выдающийся результат. В режиме дальнего света последнее значение, отличное от нуля, зафиксировано на 170 метрах.

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А со «светодиодным» Каптюром словно прозреваешь! Разница в результатах замеров — полуторакратная. На 120 метрах люксметр еще фиксировал слабую освещенность (0,6 люкса) в режиме ближнего света. Причем световой пучок оказался не только длиннее, но и шире, что опять-таки на руку водителю. В режиме дальнего света преимущество скромнее, но оно есть: последние лучики прибор поймал на расстоянии 200 метров.

Затем мы прогнали обе машины по нашему стандартному тестовому маршруту, проложенному по дорогам общего пользования. Со светодиодными фарами ехать легче и безопаснее. Они и бьют дальше галогенок, и граница света у них более размытая: нет эффекта «закрытого занавеса» — четкого разделения на свет и темноту. Кроме того, в белом спектре глазам легче воспринимать окружающую обстановку.

А ремонт? «Поймаешь» камень — отдашь за новую фару 35–40 тысяч рублей (цéны официальных дилеров). За эти деньги можно купить пять галогенных фар.

Кое-что можно сэкономить на лампочках. Галогенки периодически перегорают, а ресурс блока светодиодов, формирующего пучок ближнего света, составляет около 4000 часов — хватит лет на десять. За это время выложишь за галогенки и их замену (многие поручают эту операцию сервисменам) от 5000 до 7000 рублей.

С верхней точки хорошо видно, насколько лучше светят светодиодные фары Каптюра по сравнению с галогенками. Они не только «дальнобойнее», но и обладают более широким «кругозором».
С верхней точки хорошо видно, насколько лучше светят светодиодные фары Каптюра по сравнению с галогенками. Они не только «дальнобойнее», но и обладают более широким «кругозором».

Брать или нет?

В случае с Каптюром — да. Его светодиодный свет лучше галогенок по всем параметрам. Как следствие — более безопасная езда в темное время. Kaptur доказал, что вышеизложенная теория теперь справедлива и для недорогих машин.

Напоследок — подсказка маркетологам: правильнее было бы предлагать такие фары в качестве опции, а не составлять под них «эксклюзивную» комплектацию.

Светодиоды против галогенок — спецтест
Светодиоды против галогенок — спецтест
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Отзывы о Renault Kaptur (7)

Renault 2016 / срок владения 6 месяцев — 1 год

Достоинства:

уже перечисленны

Недостатки:

невозможность отключать кондиционер вручную на любых режимах. галогеновый свет. экорежим  —туфта полная —машина не едет. задние барабанные тормоза .после мойки замерзли.если просушивать то опять мой машину.при обгонах —рулетка,шкода на 1.6 резвее без проблем обгоняет. нет указателя температуры н...

Комментарий:

2л. мкп пробег 6000км. при смене заводского масла после 4000км на 0w40 расход упал на 1 литр.спрашивается что они там заливают на заводе?

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