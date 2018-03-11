«Я рисую на асфальте»: Mercedes-Maybach представил уникальные фары

На автосалоне в Женеве на обновленном седане Mercedes-Maybach были представлены новые фары, которые в компании называют Digital Light. Они обладают одной интересной особенностью.

То, что другие показывают пока только на концептах, в Mercedes-Maybach готовы реализовать в серийных автомобилях. В каждой из фар есть чип и более миллиона рефлекторов, которые способны разбить луч света на множество отдельных пикселей разной яркости.

Управляющие рефлекторами чипы работают в одной связке с камерами, радарами и даже навигационной системой. Основная задача Digital Light: обеспечить идеальное освещение дороги в любой ситуации и при этом не ослепить водителей встречных автомобилей. За миллисекунды компьютер перераспределит пучок света в нужную сторону, причем сделает это как по горизонтали, так и по вертикали.

Побочной функцией Digital Light стала возможность рисовать светом прямо на асфальте. Например, если впереди есть сужение дороги из-за ремонтных работ, фары нарисуют две линии, обозначающие безопасный для проезда коридор. В случае, если сенсоры обнаружат пешехода на обочине или дороге в опасной близости от машины, на асфальте появится стрелочка, показывающая на то, где тот находится. При активации адаптивного круиз-контроля машина светом нарисует то расстояние до впереди идущего автомобиля, которое задано пользователем.

Ну и наконец, Digital Light может создать на асфальте световой рисунок знака «Дорожные работы», нарисовать снежинку, если впереди скользкая дорога, и расстояние до объектов при парковке.

В Mercedes-Maybach говорят, что передадут первые седаны S-класса с фарами Digital Light избранным клиентам уже в первой половине этого года. Но оговариваются, что в некоторых странах использование таких фар может противоречить местному законодательству.

С самыми яркими премьерами автосалона в Женеве можно ознакомиться в нашем репортаже с автосалона.

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Фото: Daimler