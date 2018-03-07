Подмена! Пятидверный Mercedes-AMG GT получил «тележку» Е-класса

На Женевском автосалоне состоялась премьера спортивного фастбека Mercedes-AMG, который станет прямым конкурентом Porsche Panamera. Продажи стартуют летом этого года.

Mercedes-Benz AMG-GT
Mercedes-Benz AMG-GT

Mercedes-Benz > AMG-GT

Автоконцерн Daimler в очередной раз поглумился над термином «купе»: новую модель назвали Mercedes-AMG GT 4‑Door Coupe, хотя дверей на самом деле пять, а купейным является лишь силуэт. Кроме того, новый спорткар — это не растянутая версия двухдверки Mercedes-AMG GT, как можно было бы подумать из называния, а вариация на тему Mercedes-Benz CLS третьего поколения, которое дебютировало в начале этого года в Детройте и имеет, как известно, платформу Е-класса. Чем же отличается пятидверный Mercedes-AMG GT от четырехдверной модели CLS? Ответ — в нашей галерее.

Подмена! Пятидверный Mercedes-AMG GT получил «тележку» Е-класса

Фото, видео: Daimler

Подмена! Пятидверный Mercedes-AMG GT получил «тележку» Е-класса
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