Почему нельзя менять обычную лампу на светодиодную?

Светодиодная оптика уверенно вытесняет газоразрядную, и не исключено, что со временем она станет массовой. А пока этого не произошло, мы решили проверить, как работают светодиодные источники света, предлагаемые на замену штатным лампам Н7.

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Год назад мы провели экспертизу светодиодов с цоколем Н4 (ЗР, № 5, 2017) в поисках ответа на вопрос: могут ли они заменить обычные галогенки? Тогда все новомодные полупроводники заслужили неуд. Но нам показалось, что пройдет совсем немного времени, отдельные недочеты будут ликвидированы — и светодиоды начнут выдавать правильное светорас­пределение. В быту, например, лампы накаливания легко сдают позиции люминесцентным и светодиодным источникам.

Затевая экспертизу светодиодных лампочек с цоколем категории Н7, предназначенных для установки в головную оптику, мы были почти уверены, что одна-две из них успешно выдадут при испытаниях требуемую картинку. В этом случае можно предлагать узаконить их использование на автомобилях, не оборудованных штатными светодиодными фарами. Ведь безопасность на дорогах от этого должна только выиграть. И мы отдали купленные нами образцы в лабораторию светотехники Научно-технического центра «Автоэлектроника».

Ниже все проверенные изделия расположены в алфавитном порядке. Приведенные снимки соответствуют исходному положению тестовой фары с галогенной лампой. Именно так будет работать головная оптика, если, грубо говоря, выкрутить галогенку и вкрутить светодиодную лампу. В ходе испытаний мы всячески пытались заставить фару со светодиодным источником светить правильно: изменяли угол поворота лампочки, регулировали положение фары. Увы, не помогло.







Clearlight H7, КНР Примерная цена 2500 руб. Заявленные параметры Световой поток 2800 лм/1 лампа Рабочее напряжение 12 В Потребляемая мощность 30 Вт Цветовая температура «белый» Срок службы > 30 000 часов Лампочки снабжены драйверами питания и ребристыми радиаторами, которые можно запихнуть внутрь корпуса фары. Но использовать такие светодиоды нельзя: правая обочина освещена недостаточно, при этом ослепление встречных водителей обеспечено. А чего еще ожидать от огромной «капли», совсем не похожей на нить накаливания?





Clearlight FLEX H7, КНР Примерная цена 2750 руб. Заявленные параметры Световой поток 3000 лм/1 лампа Рабочее напряжение 12 В Потребляемая мощность 30 Вт Цветовая температура «белый» Срок службы > 30 000 часов Хвостатые радиаторы вкупе с драйверами не поместятся в корпус фары, необходимо мастерить самодельный защитный колпак. Впрочем, зачем? Фара с такими лампочками слепит встречных водителей, потому в суровом протоколе и указан неуд. Справедливости ради отметим, что это единственное изделие, провалившее всего один пункт из пяти возможных. У остальных дела хуже.







Clearlight LED laser vision, КНР Примерная цена 3900 руб.. Заявленные параметры Рабочее напряжение 12–24 В Потребляемая мощность 14 Вт Лампочка с «лазерным» именем, состоящая из трех светодиодных прямоугольников, отличилась тем, что провалила освещенность во всех контрольных точках. После этого обсуждать остальные параметры уже неинтересно.



Interpower Н7 G6 Z-ES, КНР Примерная цена 5000 руб. Заявленные параметры Световой поток 3000 лм/1 лампа Рабочее напряжение 9–32 В Потребляемая мощность 80 Вт/2 лампы Цветовая температура 5000–5500 К Срок службы > 50 000 часов Четырехэлементные LED-лампочки дружно решили ­ослепить встречных водителей. Увы, незачет.







i — zoom Н7 Optima , КНР Примерная цена 2990 руб. Заявленные параметры Рабочее напряжение 9–32 В Потребляемая мощность 19,2 Вт Цветовая температура «белый» Срок службы > 30 000 часов Три светодиодных прямоугольничка уложились в норму только в точке 50V, провалив все остальные показатели. Вывод очевиден: в автомобильную фару такую лампу устанавливать нельзя.





LED Headlight РМ-420* Примерная цена 4300 руб. Заявленные параметры Световой поток 8000 лм/1 лампа Рабочее напряжение 9–32 В Потребляемая мощность 36 Вт Цветовая температура 6500 К Срок службы > 30 000 часов Светодиодные лампочки, содержащие по три довольно крупных светодиодных прямоугольника, слепят встречных и плохо освещают правую обочину. Незачет. * Страна-производитель не указана.







Philips X-tremeUltinon LED-HL [~H7], КНР Примерная цена 8500 руб. Заявленные параметры Потребляемая мощность 25 Вт Цветовая температура ≤ 6000 К Срок службы ≤ 6000 часов У четырехэлементных ламп на упаковке есть кокетливый значок: ~H7. Мол, подходят для замены Н7, но только примерно. Что ж, вне дорог общего пользования используйте на здоровье, а так — нельзя. В норматив не уложились.





Sho-Me G7 LH-H7, КНР Примерная цена 3790 руб. Заявленные параметры Световой поток 3000 лм/1 лампа Рабочее напряжение 8–32 В Потребляемая мощность 24 Вт Цветовая температура 5000 К Симпатичные трехэлементные лампочки с длинными хвостами-радиаторами повели себя по-разному: отдельные показатели у двух лампочек из комплекта различались втрое. Но итог один: плохое освещение правой обочины и итоговый неуд.

Отличить штатную галогенную картинку от светодиодной можно мгновенно: светораспределение — нормальное, цвет — теплый, близкий к желтому.

Наши ожидания не оправдались — рано еще узаконивать светодиодные лампочки. Сотрудники лаборатории светотехники, проводившие испытания, изначально были настроены скептически. У них жесткая позиция: работать нормально светодиодная лампочка может только в специально ­рассчитанной под нее фаре.

Сфера для измерения светового потока.

Эту позицию разделяют и производители: они выпускают для комплектации автомобилей фары под конкретные источники света и даже не пытаются изобретать «универсальную» светотехнику. Хотя инженерная фантазия не знает границ и не исключено, что когда-нибудь изобретут светодиодный источник света, который приживется в галогенной фаре. Если только до этого времени светодиодная светотехника окончательно не вытеснит галогенную.

МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЙ

Каждой лампе мы присвоили условный номер. Методика измерений — согласно предписаниям Правил ЕЭК ООН № 112–01, пункт 6.2.4 «Измерение освещенности ближнего света фары». Испытания проводили с фарой головного света 282.3775010 с омологационным номером Е22 05547 в контрольных точках: 0–0, В50L, 75R, 50R, 50V. Условия испытаний: температура — 22 °C, атмосферное давление — 749 мм рт. ст., влажность воздуха — 35%. Использованное оборудование: механический гониометр (прибор для высокоточного измерения углов), источник питания, амперметр, люксметр. Заключение: все образцы, будучи испытанными в контрольной фаре, не соответствуют требованиям Правил ЕЭК ООН № 112–01. Результаты теста относятся к приобретенным нами конкретным образцам, а потому не могут служить основанием для выводов о продукции той или иной компании в целом.

Наши ожидания не оправдались — рано еще узаконивать светодиодные лампочки

Результаты испытаний фары (Лада Калина) со светодиодными источниками света

Редакция благодарит сотрудников ООО «Научно-технический центр „Автоэлектроника“ и лично руководителя лаборатории светотехники Н.О. Базина за помощь в подготовке материала.



