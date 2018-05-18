Почему нельзя менять обычную лампу на светодиодную?

Год назад мы провели экспертизу светодиодов с цоколем Н4 (ЗР, № 5, 2017) в поисках ответа на вопрос: могут ли они заменить обычные галогенки? Тогда все новомодные полупроводники заслужили неуд. Но нам показалось, что пройдет совсем немного времени, отдельные недочеты будут ликвидированы — и светодиоды начнут выдавать правильное светораспределение. В быту, например, лампы накаливания легко сдают позиции люминесцентным и светодиодным источникам.
Затевая экспертизу светодиодных лампочек с цоколем категории Н7, предназначенных для установки в головную оптику, мы были почти уверены, что одна-две из них успешно выдадут при испытаниях требуемую картинку. В этом случае можно предлагать узаконить их использование на автомобилях, не оборудованных штатными светодиодными фарами. Ведь безопасность на дорогах от этого должна только выиграть. И мы отдали купленные нами образцы в лабораторию светотехники Научно-технического центра «Автоэлектроника».
Ниже все проверенные изделия расположены в алфавитном порядке. Приведенные снимки соответствуют исходному положению тестовой фары с галогенной лампой. Именно так будет работать головная оптика, если, грубо говоря, выкрутить галогенку и вкрутить светодиодную лампу. В ходе испытаний мы всячески пытались заставить фару со светодиодным источником светить правильно: изменяли угол поворота лампочки, регулировали положение фары. Увы, не помогло.
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Clearlight H7, КНР
Примерная цена 2500 руб.
Заявленные параметры
Световой поток 2800 лм/1 лампа
Рабочее напряжение 12 В
Потребляемая мощность 30 Вт
Цветовая температура «белый»
Срок службы > 30 000 часов
Лампочки снабжены драйверами питания и ребристыми радиаторами, которые можно запихнуть внутрь корпуса фары. Но использовать такие светодиоды нельзя: правая обочина освещена недостаточно, при этом ослепление встречных водителей обеспечено. А чего еще ожидать от огромной «капли», совсем не похожей на нить накаливания?
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Clearlight FLEX H7, КНР
Примерная цена 2750 руб.
Заявленные параметры
Световой поток 3000 лм/1 лампа
Рабочее напряжение 12 В
Потребляемая мощность 30 Вт
Цветовая температура «белый»
Срок службы > 30 000 часов
Хвостатые радиаторы вкупе с драйверами не поместятся в корпус фары, необходимо мастерить самодельный защитный колпак. Впрочем, зачем? Фара с такими лампочками слепит встречных водителей, потому в суровом протоколе и указан неуд. Справедливости ради отметим, что это единственное изделие, провалившее всего один пункт из пяти возможных. У остальных дела хуже.
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Clearlight LED laser vision, КНР
Примерная цена 3900 руб..
Заявленные параметры
Рабочее напряжение 12–24 В
Потребляемая мощность 14 Вт
Лампочка с «лазерным» именем, состоящая из трех светодиодных прямоугольников, отличилась тем, что провалила освещенность во всех контрольных точках. После этого обсуждать остальные параметры уже неинтересно.
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Interpower Н7 G6 Z-ES, КНР
Примерная цена 5000 руб.
Заявленные параметры
Световой поток 3000 лм/1 лампа
Рабочее напряжение 9–32 В
Потребляемая мощность 80 Вт/2 лампы
Цветовая температура 5000–5500 К
Срок службы > 50 000 часовЧетырехэлементные LED-лампочки дружно решили ослепить встречных водителей. Увы, незачет.
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i—zoom Н7 Optima, КНР
Примерная цена 2990 руб.
Заявленные параметры
Рабочее напряжение 9–32 В
Потребляемая мощность 19,2 Вт
Цветовая температура «белый»
Срок службы > 30 000 часов
Три светодиодных прямоугольничка уложились в норму только в точке 50V, провалив все остальные показатели. Вывод очевиден: в автомобильную фару такую лампу устанавливать нельзя.
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LED Headlight РМ-420*
Примерная цена 4300 руб.
Заявленные параметры
Световой поток 8000 лм/1 лампа
Рабочее напряжение 9–32 В
Потребляемая мощность 36 Вт
Цветовая температура 6500 К
Срок службы > 30 000 часов
Светодиодные лампочки, содержащие по три довольно крупных светодиодных прямоугольника, слепят встречных и плохо освещают правую обочину. Незачет.
* Страна-производитель не указана.
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Philips X-tremeUltinon LED-HL [~H7], КНР
Примерная цена 8500 руб.
Заявленные параметры
Потребляемая мощность 25 Вт
Цветовая температура ≤ 6000 К
Срок службы ≤ 6000 часов
У четырехэлементных ламп на упаковке есть кокетливый значок: ~H7. Мол, подходят для замены Н7, но только примерно. Что ж, вне дорог общего пользования используйте на здоровье, а так — нельзя. В норматив не уложились.
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Sho-Me G7 LH-H7, КНР
Примерная цена 3790 руб.
Заявленные параметры
Световой поток 3000 лм/1 лампа
Рабочее напряжение 8–32 В
Потребляемая мощность 24 Вт
Цветовая температура 5000 К
Симпатичные трехэлементные лампочки с длинными хвостами-радиаторами повели себя по-разному: отдельные показатели у двух лампочек из комплекта различались втрое. Но итог один: плохое освещение правой обочины и итоговый неуд.
Наши ожидания не оправдались — рано еще узаконивать светодиодные лампочки. Сотрудники лаборатории светотехники, проводившие испытания, изначально были настроены скептически. У них жесткая позиция: работать нормально светодиодная лампочка может только в специально рассчитанной под нее фаре.
Эту позицию разделяют и производители: они выпускают для комплектации автомобилей фары под конкретные источники света и даже не пытаются изобретать «универсальную» светотехнику. Хотя инженерная фантазия не знает границ и не исключено, что когда-нибудь изобретут светодиодный источник света, который приживется в галогенной фаре. Если только до этого времени светодиодная светотехника окончательно не вытеснит галогенную.
МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЙ
Результаты испытаний фары (Лада Калина) со светодиодными источниками света
Редакция благодарит сотрудников ООО «Научно-технический центр „Автоэлектроника“ и лично руководителя лаборатории светотехники Н.О. Базина за помощь в подготовке материала.
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