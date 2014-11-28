Покупаем Chevrolet Aveo с пробегом: «авеоносец»

Автомобиль на вторичном рынке надо подбирать нестарый, недорогой и распространенной модели. Такой, как Chevrolet Aveo второго поколения. Однако и у «авечки», как у любого другого авто, есть свои плюсы и свои минусы.

01

Материалы по теме Все импортные седаны и хэтчбеки до 550 000 рублей

Маленький автомобиль с известным именем — к такому выбору склоняются многие из тех, кто подыскивает недорогую машину на каждый день. Думаю, под этот критерий почти идеально подходит «Шевроле-Авео».

У модели, впервые показанной в 2002 году, корейские корни и итальянская внешность. Кузов — седан либо хэтчбек. Мотор для российского рынка сейчас лишь один — 1,6 л (115 л.с.), а помимо пятиступенчатой механики можно выбрать шестиступенчатый автомат (в других странах гамма представлена двигателями объемом от 1,2 до 1,8 л, в их числе 1,3‑литровый дизелек). Остальной мир, включая Австралию (там машина выпускается под маркой «Холден») и Штаты (где «Авео» продается под именем «Соник»), тоже знает этот автомобильчик — ведь он построен на глобальной джиэмовской платформе «Гамма II». Кстати, она лежит в основе очень многих моделей концерна, обеспечивая практически непотопляемую основу для машин В‑класса и не только для них.

Если не брать в расчет средние по звездности результаты крэш-тестов, «Авео» зарекомендовал себя хорошо. Успел пережить два рестайлинга и одну кардинальную смену поколений. Вот о второй версии, которая выпускается с 2011 года, и пойдет речь.

МОТОСТАЙЛ

Для «примерки» я присмотрел «Авео» 2012 года — седан со 115‑сильным мотором и механической коробкой. Пробег 60 000 км. Цена 410 000 рублей (как водится, с торгом). Седан лучше хэтчбека, багажник которого мал (если не складывать заднее сиденье). Пробег великоват для двух лет, зато машина не из такси: хозяин — мастер по ремонту кондиционеров, вот и намотал километраж. Состояние машины он оценил формулировкой «сел-поехал». Разброс цен на двухлетние «авео» — от 370 000 до 600 000 рублей (новая машина стоит не меньше 549 тысяч). Посмотрим, отработает ли свои 410 000 рублей данный экземпляр.

02 При покупке новой машины не нужно доплачивать лишь за один цвет кузова — белый. За нарядный синий придется отдать 9000 рублей. А при покупке машины с рук он достанется вам даром.

Выглядит машина хорошо: два года эксплуатации не оставили на ней следов трудной жизни. Но вот решенная в мотоциклетном духе головная оптика уже состарилась: пластик кругляшей ближнего света помутнел. Новая неоригинальная фара станет не дороже 3500 рублей. А можно просто отполировать пластик. Однако делать это не так удобно, как в случае с единым и неделимым пластиковым покрытием фары.

Из видимых неприятностей — потертость в области сопряжения заднего крыла с бампером. Качественная окраска одного элемента потребует в Москве около 5000 рублей. Я не стал бы красить, но попросил у продавца скидку. Других претензий к кузову нет.

Панель приборов тоже напоминает о спортбайках. Выделение тахометра в ущерб остальным приборам — тема для быстроходных машин. На беззубом «Авео» это лишь милая вычурность, не мешающая легко и свободно читать показания электронного спидометра и щедрую россыпь контрольных ламп.

Толстые передние стойки перекрывают приличный «сектор обстрела». С этим согласен и продавец: говорит, что на поворотах приходится отчаянно вертеть головой. Салон еще не загрязнился, но чехлы придется купить — уж больно нежная у сидений обивка.

Некоторые владельцы версий с автоматом сталкивались с сильной «потливостью» сальников: масло в эти автоматические коробки было залито сверх нормы. Наш автомобиль — с механической коробкой, и особых проблем с ней нет.

03

ПОЛЕТ НАШИХ ПТИЦ

Пока разглядывал «Авео», напевал знаменитый «Марш авиаторов». Тот, где «всё выше и выше стремим мы полет наших птиц». А птичка-то наша хоть куда!

Материалы по теме Обслуживаем Chevrolet Aveo второго поколения

Конечно, в этом размере и в данной ценовой категории сложно придумать что-то сногсшибательное, но второе поколение машины избавилось от таких проблем, как слабая антикоррозийная защита и трещины кузова в местах сварки по задней арке, — подобное частенько встречалось на первом «Авео». Прежде были нарекания и в адрес 1,2‑литрового мотора. А еще у «Авео» первого поколения выжимной подшипник начинал шуметь задолго до его плановой замены. У машин второй генерации с этим проблем нет.

Впрочем, не все так радужно. После массированного обстрела вопросами продавец признался, что уже заменил по гарантии задние амортизаторы (это слабое место «авеоционных» машин нижегородского разлива), стойку стабилизатора со стороны водителя, оба внутренних пыльника ШРУСов и передние тормозные диски с комплектом колодок. Последние он приобрел у дилера по цене 6000 рублей за комплект! Столь внушительный список работ для двухлетней машины выглядит слегка устрашающе.

Как только завел двигатель (ключ зажигания непривычно далеко выпирает из замка), все контрольные лампы погасли, а Check engine остался гореть. Оранжевый силуэт мотора сиротливо подсвечивал слегка затененный осенним вечером салон машины. На мой молчаливый вопрос хозяин мгновенно выпалил, что на ходовые качества машины «чек» не влияет, и спихнул проблему на наше топливо. Я продолжал молчать, а продавец, заполняя возникшую паузу, сообщил, что на СТО лампу гасили, но она снова зажигается. Наконец, он выдал главное: «Вопрос упирается в замену двух каких-то фазовращателей со звездочками».

06 Стильный руль роднит «Авео» с более дорогими «шевроле». Интересен механизм боковых воздуховодов: чтобы прикрыть поток, надо вращать круглую ручку.

ЧТОБ СКАЗКУ СДЕЛАТЬ БЫЛЬЮ

Пробная поездка сюрпризов не преподнесла. Хотя при проверке дедовским способом работоспособности подвески на слух (нужно неспешно проехать с открытыми окнами вдоль бетонного забора, чтобы услышать все стуки) мне показалось, что впереди что-то громыхает. «Это суппорты так себя ведут. Дилер сказал, что все нормально», — продавец дал понять, что за этот стук скидки не будет. Действительно, бряканье суппортов даже подвигло «Шевроле» на бесплатную диагностику и работы по модернизации узла (правда, об этой акции фирма особо не распространялась).

Слишком жесткую подвеску критиковать не буду — это отличительная черта нынешних «авео». Поклонники модели характеризуют чересчур информативную подвеску как собранную. Что действительно не понравилось, так это слабенькая шумоизоляция, — у одноклассников получше.

Понравилось обилие небольших и уютных кармашков на передней панели. Штатная магнитола уверенно ловила радиостанции. А на поскрипывание пластика где-то у средней стойки кузова можно закрыть глаза.

Теперь — торг. За фары и потертый пластик заднего бампера минусуем минимум 12 000 рублей. Еще надо погасить «чек» путем замены фазовращателей. Я настоял, что в условиях нефирменного сервиса эта операция будет стоить около 8000 рублей. Итого 20 000 рублей — по-божески. Однако хозяин был готов сбросить лишь 10 тысяч.

И вот что я вам скажу. Если к исходным 410 тысячам добавить 50 000 рублей, можно купить новый «Авео»! Правда, он будет прошлого года выпуска, но автомобиль с гарантией всяко лучше, чем с пробегом. Либо можно добавить к стартовой цене еще 30 000 рублей — и подыскать машину с автоматом и пробегом 25 000–35 000 км. Думаю, так и надо поступить, если нужен юркий и довольно стильный автомобиль, который не обременен серьезными родовыми болячками. А этот экземпляр запрашиваемых 410 000 рублей явно не стоил. Но повозиться с ним было интересно.