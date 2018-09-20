Новая Skoda Octavia оказалась на сайте из-за ошибки конфигуратора

Skoda готовит к продажам новую Октавию, но из-за сбоев в системе сохранить ее облик в секрете до премьеры не удалось.

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На прошлой неделе Skoda начала рекламную кампанию четвертого поколения Octavia. Чтобы поднять больше шума вокруг новинки, которая, кстати, того заслуживает, компания опубликовала тизеры модели.

Премьера автомобиля запланирована на 11 ноября, но ждать этой даты не пришлось: каким-то образом изображение новой Skoda Octavia появилось в конфигураторе.

Судя по изображению, опубликованному в сообществе Skoda Community DE, новая Octavia IV выглядит так, как и ожидалось. После удаления фото на немецком сайте Skoda лифтбек Octavia исчез, и в конфигураторе представлен только универсал. Это косвенно подтверждает, что ранее произошел сбой, в результате которого опубликовалось изображение модели нового поколения.

Третье поколение Октавии критиковалось из-за двойных фар, поэтому многие будут рады тому, что новому поколению вернули фары традиционной конфигурации.

Автомобиль на изображении оснащен двухцветными 18-дюймовыми дисками Vega, которые устанавливаются также на другие модели Skoda.

Skoda еще не публиковала тизеры интерьера автомобиля, но мы уже знаем, как он будет выглядеть, благодаря шпионским фотографиям. В салоне появится рулевое колесо с двумя спицами, цифровая приборная панель и большой экран информационно-развлекательной системы, похожий на планшет и электрический стояночный тормоз.

Подробности о двигателях и коробках передач будут опубликованы в четверг 24 октября, когда состоится премьера Volkswagen Golf восьмого поколения — модели традиционно оснащаются одинаковыми агрегатами.

Фотографии интерьера новой Skoda Octavia вы можете посмотреть здесь.

Фото: Skoda Community DE