Новая Skoda Octavia оказалась на сайте из-за ошибки конфигуратора — журнал За рулем

Новая Skoda Octavia оказалась на сайте из-за ошибки конфигуратора

Skoda готовит к продажам новую Октавию, но из-за сбоев в системе сохранить ее облик в секрете до премьеры не удалось.

Skoda Octavia
Skoda Octavia

Skoda > Octavia

Материалы по теме
Новая Skoda Octavia — первые тизеры

На прошлой неделе Skoda начала рекламную кампанию четвертого поколения Octavia. Чтобы поднять больше шума вокруг новинки, которая, кстати, того заслуживает, компания опубликовала тизеры модели.

Премьера автомобиля запланирована на 11 ноября, но ждать этой даты не пришлось: каким-то образом изображение новой Skoda Octavia появилось в конфигураторе.

Судя по изображению, опубликованному в сообществе Skoda Community DE, новая Octavia IV выглядит так, как и ожидалось. После удаления фото на немецком сайте Skoda лифтбек Octavia исчез, и в конфигураторе представлен только универсал. Это косвенно подтверждает, что ранее произошел сбой, в результате которого опубликовалось изображение модели нового поколения.

Третье поколение Октавии критиковалось из-за двойных фар, поэтому многие будут рады тому, что новому поколению вернули фары традиционной конфигурации.

Автомобиль на изображении оснащен двухцветными 18-дюймовыми дисками Vega, которые устанавливаются также на другие модели Skoda.

Skoda еще не публиковала тизеры интерьера автомобиля, но мы уже знаем, как он будет выглядеть, благодаря шпионским фотографиям. В салоне появится рулевое колесо с двумя спицами, цифровая приборная панель и большой экран информационно-развлекательной системы, похожий на планшет и электрический стояночный тормоз.

Подробности о двигателях и коробках передач будут опубликованы в четверг 24 октября, когда состоится премьера Volkswagen Golf восьмого поколения — модели традиционно оснащаются одинаковыми агрегатами.

Фото: Skoda Community DE

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Отзывы о Skoda Octavia (7)

Skoda 2013 / срок владения 3 — 5 лет

Достоинства:

Нравится эргономика. У ВАГа всегда был с этим порядок. Достойная динамика мотора 1.4 (140 сил) в сочетании с низким расходом бензина.

Недостатки:

Двигатель 1.4 жрет до 2 литров масла на 10 000 км пробега, а если его активно крутить, то аппетит доходит до литра на 3 000 км. Не нравятся наружные зеркала, слишком большие мертвые зоны. Посредственная шумоизоляция арок. Раздражает, что дворники спрятаны ниже линии капота и в этой зоне нет подог...

Комментарий:

В целом, доволен автомобилем. Достойный, вполне надежный и удобный вариант.

Написать отзыв

Читать комментарии (4)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые
Загрузка...