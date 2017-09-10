Новая Skoda Octavia: еще просторнее и, похоже, дороже — журнал За рулем

Новая Skoda Octavia: еще просторнее и, похоже, дороже

Новое поколение Шкоды Октавии выглядит более престижно, а ее оснащение мало в чем уступит Фольксвагену.

Skoda Octavia
Skoda Octavia

Skoda > Octavia

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Новая Skoda Octavia — первые фото интерьера в базе

Skoda устроила шоу на выставке IAA во Франкфурте — электрический Citigo, гибридный Superb, Scala и Kamiq в версии Monte Carlo, но главная новинка все еще проходит бесконечные дорожные испытания. Четвертое поколение Октавии успеют подготовить как раз к 60-летию бренда.

На тестовом автомобиле, который папарацци снова поймали на городских улицах, практически нет камуфляжа, если не считать дополнительных накладок. Видно, что Skoda вернет цельные фары — четырехглазая оптика от Йозефа Кабана на третьей Октавии никому не пришлась по вкусу. Задние фонари заходят на дверь багажника, делая автомобиль визуально шире.

Octavia четвертого поколения будет выглядеть более престижно. Можно ожидать, что машина снова станет больше и еще просторнее, так как новая Skoda Scala, которая по габаритам сопоставима с Октавией второго поколения, заняла место в классе компактных автомобилей класса С. А значит Октавии необходимо немного подрасти.


На фотографиях салона видно, что рычаг механической коробки остался неизменным, как и кнопка запуска двигателя. На этом сходство заканчивается. Автомобиль получил новый руль с двумя спицами и цифровую панель приборов. Центральную консоль закрывает маскировочная ткань, но при этом видно, что воздуховоды теперь располагаются немного ниже. Над ними находится ряд кнопок, а также большой сенсорный экран информационно-развлекательной системы. Он не интегрирован в приборную панель, а имитирует планшет.


Наконец, Октавия лишилась традиционного рычага стояночного тормоза. У нового поколения он будет электрическим, а значит компания намерена представлять новинку в более дорогом сегменте. Интерьер серийного автомобиля в итоге может выглядеть не так, как на фотографии, но он, однозначно, станет намного лучше.


Skoda еще не объявляла дату премьеры Октавии. Надо думать, что автопроизводитель постарается приурочить ее к своему 60-летию, но при этом не пересечься с премьерой другой новинки концерна — хэтчбеком VW Golf восьмого поколения, который покажут в октябре. Следовательно, ожидать Октавию следует не раньше ноября этого года.

Фото: Motor1.com

Новая Skoda Octavia: еще просторнее и, похоже, дороже
Новая Skoda Octavia: еще просторнее и, похоже, дороже
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Отзывы о Skoda Octavia (7)

Skoda 2013 / срок владения 3 — 5 лет

Достоинства:

Нравится эргономика. У ВАГа всегда был с этим порядок. Достойная динамика мотора 1.4 (140 сил) в сочетании с низким расходом бензина.

Недостатки:

Двигатель 1.4 жрет до 2 литров масла на 10 000 км пробега, а если его активно крутить, то аппетит доходит до литра на 3 000 км. Не нравятся наружные зеркала, слишком большие мертвые зоны. Посредственная шумоизоляция арок. Раздражает, что дворники спрятаны ниже линии капота и в этой зоне нет подог...

Комментарий:

В целом, доволен автомобилем. Достойный, вполне надежный и удобный вариант.

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