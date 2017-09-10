Новая Skoda Octavia: еще просторнее и, похоже, дороже

Новое поколение Шкоды Октавии выглядит более престижно, а ее оснащение мало в чем уступит Фольксвагену.

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Skoda устроила шоу на выставке IAA во Франкфурте — электрический Citigo, гибридный Superb, Scala и Kamiq в версии Monte Carlo, но главная новинка все еще проходит бесконечные дорожные испытания. Четвертое поколение Октавии успеют подготовить как раз к 60-летию бренда.

На тестовом автомобиле, который папарацци снова поймали на городских улицах, практически нет камуфляжа, если не считать дополнительных накладок. Видно, что Skoda вернет цельные фары — четырехглазая оптика от Йозефа Кабана на третьей Октавии никому не пришлась по вкусу. Задние фонари заходят на дверь багажника, делая автомобиль визуально шире.

Octavia четвертого поколения будет выглядеть более престижно. Можно ожидать, что машина снова станет больше и еще просторнее, так как новая Skoda Scala, которая по габаритам сопоставима с Октавией второго поколения, заняла место в классе компактных автомобилей класса С. А значит Октавии необходимо немного подрасти.

На фотографиях салона видно, что рычаг механической коробки остался неизменным, как и кнопка запуска двигателя. На этом сходство заканчивается. Автомобиль получил новый руль с двумя спицами и цифровую панель приборов. Центральную консоль закрывает маскировочная ткань, но при этом видно, что воздуховоды теперь располагаются немного ниже. Над ними находится ряд кнопок, а также большой сенсорный экран информационно-развлекательной системы. Он не интегрирован в приборную панель, а имитирует планшет.

Наконец, Октавия лишилась традиционного рычага стояночного тормоза. У нового поколения он будет электрическим, а значит компания намерена представлять новинку в более дорогом сегменте. Интерьер серийного автомобиля в итоге может выглядеть не так, как на фотографии, но он, однозначно, станет намного лучше.

Skoda еще не объявляла дату премьеры Октавии. Надо думать, что автопроизводитель постарается приурочить ее к своему 60-летию, но при этом не пересечься с премьерой другой новинки концерна — хэтчбеком VW Golf восьмого поколения, который покажут в октябре. Следовательно, ожидать Октавию следует не раньше ноября этого года.

Также компания работает над обновлением кроссовера Kodiaq, который в данный момент тоже проходит дорожные испытания.

Фото: Motor1.com