Обновленный Skoda Kodiaq: первые фото с испытаний

Skoda решила, что настало время для подтяжки лица Kodiaq. Обновленная версия кроссовера уже проходит испытания на дорогах общего пользования.

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Флагманский внедорожник Skoda был сфотографирован во время испытаний. Судя по дизайну дисков и логотипам на передних крыльях, перед нами версия Sportline.

Несмотря на плотный камуфляж, видно, что бампер автомобиля получил новый дизайн, который более соответствует названию Sportline, благодаря большей агрессивности. Как и новый Superb, кроссовер оснастили матричными светодиодными фарами. При этом форма фар вряд ли слишком изменится, но, к разочарованию некоторых поклонников модели, двухуровневыми они уже не будут. Задние фонари, судя по всему, получили последовательные светодиодные поворотники, как у другого кроссовера марки — Kamiq.

Из задней части автомобиля тянутся провода, которые исчезают в прицепе. Это динамометр, наподобие того, который использовался во время испытаний Aston Martin DBX. Если предположение верно, то Skoda однозначно тестирует новый мотор. Это может быть более экологичный турбодизель 2.0 TDI Evo, который также устанавливается на обновленный Passat.

От VW Passat кроссовер Skoda получит и гибридную силовую установку PHEV, состоящую из 1,4-литрового 4-цилиндрового бензинового двигателя TSI и элетромотора, а также 6-ступенчатого робота DSG и аккумулятора на 13 кВт/ч. Мощность двигателя внутреннего сгорания составляет 156 л.с., а электромотора — 115 л.с. Суммарная же мощность гибрида достигает 218 л.с. с запасом хода на электротяге до 55 км.

Поскольку центральное место на стенде Skoda на сентябрьском автосалоне во Франкфурте займет совершенно новая Octavia, обновленный Kodiaq, скорее всего, будет представлен в следующем году в Женеве.

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Skoda Kodiaq занял 8-е место в топ-10 самых популярных кроссоверов в России.

Фото: motor1.com