Skoda Kodiaq 4х4 — тест-драйв — журнал За рулем

Тест Skoda Kodiaq 4х4: медведь среди овец

Горная местность, где проходил тест всех полноприводных версий Шкоды Кодиак, полна Нивами, Жигулями, овцами, коровами — любителями проверить ваши тормоза, но самое главное, здесь полно мест, где внезапно заканчивается асфальт.

Skoda Kodiaq
Skoda Kodiaq

Skoda > Kodiaq

Организаторы теста сразу попросили меня не путать Кодиак с Кадьяком — островом, где живут одноименные медведи. Я и не путал, но ассоциация все-таки возникла, особенно когда Кодиак по моему заданию греб четырьмя лапами, взбираясь на гору. Добавлю, что удалось попробовать все полноприводные версии Кодиака, а их набралось уже немало — от Скаута до Спортлайн.

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Фото: «За рулем»
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Отзывы о Skoda Kodiaq (1)

Skoda 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Вместительность, хорошая связка дизель + 7DSG, simply clever, качество исполнения

Недостатки:

Неудобная (субъективно) посадка сиденья водителя, подвеска неожиданно "козлит" на асфальте, цена

Комментарий:

Читайте обзор Путешествие на Kodiaq, там есть подробности

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