Тест Skoda Kodiaq 4х4: медведь среди овец

Грядет война кроссоверов: скоро их будет 70% В исследовании Car Wars аналитики предсказывают в 2023 году жесткую конкуренцию 149 кроссоверов и, как следствие, сокращение прибылей автопроизводителей, а также снижение интереса покупателей к новым кроссоверам. 3 причины, почему Kia Seltos интереснее Hyundai Creta О новинке мало что известно, но имеющейся информации достаточно, чтобы сделать несколько однозначных выводов и логичных предположений. Важная новость про Renault Arkana: дисковые тормоза будут! Этот вопрос интересовал многих, в Renault однозначного ответа до сих пор не давали, но нам удалось узнать подробности еще до официального старта продаж модели.