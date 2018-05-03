Организаторы теста сразу попросили меня не путать Кодиак с Кадьяком — островом, где живут одноименные медведи. Я и не путал, но ассоциация все-таки возникла, особенно когда Кодиак по моему заданию греб четырьмя лапами, взбираясь на гору. Добавлю, что удалось попробовать все полноприводные версии Кодиака, а их набралось уже немало — от Скаута до Спортлайн.
Тест Skoda Kodiaq 4х4: медведь среди овец
Горная местность, где проходил тест всех полноприводных версий Шкоды Кодиак, полна Нивами, Жигулями, овцами, коровами — любителями проверить ваши тормоза, но самое главное, здесь полно мест, где внезапно заканчивается асфальт.
Фото: Петр Меньших «За рулем»
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